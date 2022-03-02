Станицю Луганську здали. Проти керівництва порушили справу за держзраду
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Стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двом заступників розпочато розслідування щодо державної зради.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації (Альберта Зінченка. - Ред.) та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Було встановлено, що очільники адміністрації "умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".
В умовах воєнного стану ці представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.
Будь ласка, зачекайте...
Однозначно ОПЖЗ і всім їхнім членам треба заборонити балатуватись у майбутньому.
Окремий розбір польотів має бути в СБУ.
А от цікаво, що корисного для України роблять оці два зрадника- негідника ?
Щось не бачу патріотів коло нього ))
Щоб поставити в ньому крапку, не треба зайвий раз декого піарити і героїзувати.
Бо в людей, наприклад у Херсоні , виникає питання - податок військовий платили, а як захищатись то знову надія на волонтерів і на коктейлі молотова.
Тільки інститут НЕГРОМАДЯН радикально змінить ситуацію!
Допоможе інститут НЕГРОМАДЯН.
Или строчить только мастер ?))))
справи за здачу порушено?- не впевнений шо це доцільно в умовах военного стану.
Дата обрання: 25.03.2021
Обран місцевою громадою рік тому.
Смерть п'ятій колоні окупантів.