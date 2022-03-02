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державна зрада (307) Станиця Луганська (146)

Станицю Луганську здали. Проти керівництва порушили справу за держзраду

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Станицю Луганську здали. Проти керівництва порушили справу за держзраду

Стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації та його двом заступників розпочато розслідування щодо державної зради.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил розпочала розслідування стосовно керівника Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації (Альберта Зінченка. - Ред.) та його двох заступників за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Було встановлено, що очільники адміністрації "умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України".

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В умовах воєнного стану ці представники місцевої влади перейшли на бік країни-агресора. Вони надають допомогу окупаційним силам матеріально-технічною базою.

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Топ коментарі
+62
Іщо треба сказати.
Однозначно ОПЖЗ і всім їхнім членам треба заборонити балатуватись у майбутньому.
Окремий розбір польотів має бути в СБУ.
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02.03.2022 18:54
+39
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02.03.2022 18:58
+34
І хто ж це керівництво назначав ?
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02.03.2022 18:53
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І хто ж це керівництво назначав ?
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02.03.2022 18:53 Відповісти
Надіюсь брат Єрмака тут ні до чого .
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02.03.2022 19:04 Відповісти
коментар відмічено як спам
місцеві виборці, як і 73%
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02.03.2022 19:04 Відповісти
Призначається !
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02.03.2022 19:06 Відповісти
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02.03.2022 18:54 Відповісти
Іщо треба сказати.
Однозначно ОПЖЗ і всім їхнім членам треба заборонити балатуватись у майбутньому.
Окремий розбір польотів має бути в СБУ.
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02.03.2022 18:54 Відповісти
А где портнов, татаров?
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02.03.2022 19:03 Відповісти
При посадах та впливові.
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02.03.2022 19:07 Відповісти
Але ж не можна зара президента критикувати.
А от цікаво, що корисного для України роблять оці два зрадника- негідника ?
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02.03.2022 19:12 Відповісти
То ми ж не президента з поплічниками, а зрадників і кротів.)
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02.03.2022 19:14 Відповісти
Короля робить світа чи не так ?
Щось не бачу патріотів коло нього ))
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02.03.2022 19:32 Відповісти
Позже разберемся за все и за нищую армию, отсутствие ПВО и за дороги.
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02.03.2022 19:14 Відповісти
А от це доречне питання.
Щоб поставити в ньому крапку, не треба зайвий раз декого піарити і героїзувати.
Бо в людей, наприклад у Херсоні , виникає питання - податок військовий платили, а як захищатись то знову надія на волонтерів і на коктейлі молотова.
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02.03.2022 19:34 Відповісти
Татаров должен уже 8 лет сидеть за преступления против Майдана вместе со своим начальником - сраным китайцем Чинчиным. А он вместо этого в Офисе зам Дерьмака.
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02.03.2022 19:15 Відповісти
Ну то які питання до Зеленського, питай Петра Олексійовича, чому зрадники і корупціонери за його правління не були притягнуті до покарання? Чому буйно розцвіла корупція та різні схеми по крадіжках бюджетних коштів.?
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03.03.2022 08:14 Відповісти
І зрештою, на виборах 73% дали гідну відповідь корупціонерам та злодіям, повірили що щось в нашому лігві корупції можна змінити......
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03.03.2022 08:19 Відповісти
А шуфрич с побитым ...бальником?
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02.03.2022 19:29 Відповісти
Не тільки опзж, а заборонити балотуватися усім ригам - від депутатів райради і аж до засновників цієї злочинної організації. Хтось проти?
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02.03.2022 19:16 Відповісти
С такой трактовкой ЕС будет против
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02.03.2022 19:29 Відповісти
Це напівміри. Заборонили компартію та соцпартію, мімікрували в опзж та всіляких "волянароду".
Тільки інститут НЕГРОМАДЯН радикально змінить ситуацію!
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02.03.2022 20:00 Відповісти
Ось вам чого варта довіра кацапам.Як воно було рашистом так і помре.
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02.03.2022 18:56 Відповісти
завжди пишу і не один раз--не вір ні псові ні москальві
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02.03.2022 19:15 Відповісти
коментар відмічено як спам
хотелось бы посмотреть в глаза Зеленскому и спросить ну как там твои повстанцы иная сторона то наши людишки продали Станицу Луганскую отбитую в 2014 году 21 августа кровавыми боями???
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02.03.2022 18:56 Відповісти
Усіх гнид та зрадників потрібно виявити та знищити...
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02.03.2022 18:56 Відповісти
Чому не заборонили ОПЗЖ досі?!!!!Як заборонили комуняк і розігнали ригів.
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02.03.2022 18:57 Відповісти
Тому що це нічого не дало, з'явились опзж. Розженуть їх, буде хтось третій...
Допоможе інститут НЕГРОМАДЯН.
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02.03.2022 20:02 Відповісти
8 лет чуваки там воровали, презирая Украину и тут такой "нежданчик"???, вы серьезно???
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02.03.2022 18:58 Відповісти
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02.03.2022 18:58 Відповісти
Давно я казав, вирізати ту ракову пухлину треба. Якщо хтось із вас спілкувався з мешканцями донбасу, то зрощуміють, про що я. Вони ненавидять все українське. Починаючи від мови, закінчуючи традиціями. Так само як і більшість харків'ян. Там з народження вата в голові.
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Вони в більшості переселенці з болот . На почато 20 сторіччя за переписом корінні українці .
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02.03.2022 19:11 Відповісти
Ну харків'янам мізки трохи підправили , там кажуть вже вати значно поменшало!
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02.03.2022 19:17 Відповісти
Спілкувався. І що? Є частина завезених і переселених кацапів. В деяких місцях їх навіть більшість населення. Але жоден з них чомусь не повернувся на кацапщину в 1991 році. Більш того переважна більшість з них голосувала на референдумі за вихід з СРСР і за Незалежність коли дуже хотілось їстоньки... Тілько но ми почнемо звільняти донбас і крим їм доведеться тікати або перфарбовуватися. І щось мені підказує що не те що заговорять українською, а заспівають злагодженим хором "батько наш Бандера, Україна мати"... Наваристий український борщ завжди перемагає пісні "щі хоть *** полощі".
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02.03.2022 19:19 Відповісти
Так иди сейчас ? Самое время !
Или строчить только мастер ?))))
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02.03.2022 20:19 Відповісти
Только самые всратые идиоты могут запрыгивать в горящую лодку к *****. А эти люди у нас управляют поселениями!
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02.03.2022 18:59 Відповісти
Ты бухой?
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02.03.2022 19:03 Відповісти
А що за зраду дають ?
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02.03.2022 19:13 Відповісти
Посаду голови харківської зграї опзж, наприклад
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02.03.2022 19:19 Відповісти
До речі, не цікавився де зараз Портнов і Татаров ?
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02.03.2022 19:26 Відповісти
Розстріляти, а то відкрутяття в суді...
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02.03.2022 19:01 Відповісти
военний стан чи ні?
справи за здачу порушено?- не впевнений шо це доцільно в умовах военного стану.
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02.03.2022 19:02 Відповісти
оленевод признал 500 семечкосажателей.
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02.03.2022 19:04 Відповісти
на 1 кв км?)
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02.03.2022 19:05 Відповісти
пока что так..это вроде без лугандонов. у тех типа своя бухгалтерия.
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02.03.2022 19:07 Відповісти
як ви туди заходите...у мене ВПН і азія і америка і європа..або не заходить або каже нема звязку з інтернетом..зранку ще азія працювала ВПН
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02.03.2022 19:19 Відповісти
Куди заходю? на ворожий ресурс?? той не блокується ..
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02.03.2022 19:38 Відповісти
зрозумів
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02.03.2022 19:41 Відповісти
гугліть "форумы балансера" там є дофіга всього і те як виють уже після цифри в 500 "патєрьнєтчіков"
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02.03.2022 19:50 Відповісти
Дякую Друже
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02.03.2022 20:02 Відповісти
Штепины ученики плять. Поймать и в расход.
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02.03.2022 19:06 Відповісти
Зінченко Альберт Миколайович
Дата обрання: 25.03.2021
Обран місцевою громадою рік тому.
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02.03.2022 19:07 Відповісти
А що ж вслід здриснули за опзж, не видно і не чути "защітнічков" Донбаса.
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02.03.2022 19:13 Відповісти
Какая интересная статья ч. 1 ст. 111 КК України... А те враги, которые саботировали подготовку к войне, под нее попадают?
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02.03.2022 19:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EciMuO9ijxU
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02.03.2022 19:14 Відповісти
быть на стороне параши это тупо даже для одноклеточной ваты, у нас вилкул в кривом роге уже в правый сектор просится))
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02.03.2022 19:16 Відповісти
вілкула охрестити.візиткою
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02.03.2022 19:20 Відповісти
РФ Януковича готує гауляйтером таких зрадників.
Смерть п'ятій колоні окупантів.
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02.03.2022 19:42 Відповісти
опажопа ?руководство?
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02.03.2022 20:24 Відповісти
Не хочу цинично прозвучать но смотрите на вещи под другим углом, сейчас время когда все дерьмо снимает маски, нация очищается и люди объединяются. То что какой то мудак сдал город не является окончательным, вернётся он обратно и в этом нет сомнений.
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02.03.2022 20:24 Відповісти
 
 