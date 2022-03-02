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Оперативная информация Генштаба по состоянию на 18:00
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18.00.
Информация обнародована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
- На Волыни подразделениями Вооруженных Сил Украины создана надежная система обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.
- На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.
- Продолжают иметь место факты сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, а также отказы продолжать наступление.
- Воздушными силами ВС Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.
- Российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Нравственный дух оккупационного войска очень низок.
- За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и осуществили бомбардировки гражданского населения.
- Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.
- Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удерживать определенные районы.
- Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике!
Топ комментарии
+24 olele
показать весь комментарий02.03.2022 19:32
+19 Виктор Дийнега
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+19 David Woodstock
показать весь комментарий02.03.2022 19:37
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потрібні ще й цифри
https://www.unian.net/society/prokazhennoe-gosudarstvo-maykl-shchur-zapisal-silnoe-poslanie-k-rossiyanam-video-novosti-ukrainy-11725048.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
Під час брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні зафіксували випадки, коли обстріли з російських літаків велися без зальоту на українську територію.
"На жаль, варварськи використовуються військово-космічні сили рф. І дійсно в Україні є нагальна потреба у зміцненні Військово-Повітряних сил", - сказав Кулеба.
За його словами, наразі українська сторона працює з низкою країн щодо закриття неба над Україною і вже є деякий прогрес у цьому питанні.
"Але ми не можемо чекати. Йдеться не про тижні, у нас немає тижнів. У нас є дні, і ми маємо вирішити проблему за декілька днів. Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу з, на жаль, набагато більшими втратами мирного населення, тому що росія цинічно буде продовжувати бомбити наші міста", - сказав очільник МЗС. https://t.me/operativnoZSU/10385
і саме тому арахамія з іншими слугами урода та опжз відправили в беларусь на "переговори"?
Мозг включи *******!
За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.
"Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні ОТГ. https://t.me/operativnoZSU/10382
Как-то тревожно от этого.
Нельзя забывать, что кацапы из Крыма через Херсонскую область/Херсон «свежак» прут……..
Очень надеюсь, что командование об этом не забывает…….
Много о чем в сводках и новостях замалчивают...
Сегодня в обед отзвонились. Сказали, что ночью было громко……
Также сказали, что прут в сторону Николаева не по дороге (там отгребли по самое не хочу), а по полям через сёла……
Что в самом(!!!) Херсоне -
МЫ ВАС ЛЮБИМ ! БЕРЕГИТЕ УКРАИНУ ! ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ УКРАИНЦАМ!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!
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Прошу максимально перепостити!