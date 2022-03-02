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Новости Война в Украине
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война (6519) Генштаб ВС (547)

Оперативная информация Генштаба по состоянию на 18:00

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба по состоянию на 18:00

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18.00.

Информация обнародована на странице Генштаба в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

  • На Волыни подразделениями Вооруженных Сил Украины создана надежная система обороны. Ведется постоянное наблюдение за характером действий противника, проводящего демонстрационные действия вдоль границы Украины.
  • На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева.
  • Продолжают иметь место факты сдачи в плен групп русских солдат и офицеров, а также отказы продолжать наступление.
  • Воздушными силами ВС Украины осуществляется отражение нападений с воздуха. С начала российского вторжения по территории Украины врагом выпущено более 180 ракет. Кроме военных объектов значительные потери понесла гражданская инфраструктура и жилые кварталы населенных пунктов.
  • Российские оккупационные войска в нарушение норм Международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Нравственный дух оккупационного войска очень низок.
  • За текущие сутки до тридцати боевых самолетов нарушили воздушное пространство Украины, преимущественно со стороны Республики Беларусь, и осуществили бомбардировки гражданского населения.
  • Подразделения Вооруженных Сил Украины освободили Макаров Киевской области и закрепились в городе.
  • Определенные силы и средства осуществляют оборону Киева, продолжают вести систематические боевые действия и удерживать определенные районы.
  • Враг деморализован и продолжает нести потери в личном составе и военной технике!
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Топ комментарии
+24
Під Крутами в Чернігівській області відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російськими окупантами. Унаслідок цього сили РФ зазнали "приголомшливої поразки". Про це повідомила Крутівська громада.

За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.

"Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні ОТГ. https://t.me/operativnoZSU/10382
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02.03.2022 19:32
+19
Соотношение по потерям. Один украинский воин, убивает около 50 русских фашистов. Простая математика - 100 000 солдат Украины, способны уничтожить все население рашки. Поэтому, победа будет за нами.
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02.03.2022 19:29
+19
Были бы такие же цифры. Люди там йoбнyтыe/
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02.03.2022 19:37
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Інформації не густо- та й за це дякую.
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02.03.2022 19:27 Ответить
Стесняюсь спросить, а на каких фронтах сражается член ОПЗЖ с побитым #балом шуфрич? Случайно не в Крыму?
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02.03.2022 19:46 Ответить
Опзж разогнать с "волчьим билетом", те запретом вообще работать в политике.
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02.03.2022 19:53 Ответить
с побитым #балом..це маскувальна фізія шухрича..Даю 100 відсотків після нашої перемоги через тиждень повілізають на ТВ ОПЗЖ
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02.03.2022 19:53 Ответить
На Колчаковских!
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02.03.2022 20:27 Ответить
інфа обнадійлива
потрібні ще й цифри
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02.03.2022 19:27 Ответить
Соотношение по потерям. Один украинский воин, убивает около 50 русских фашистов. Простая математика - 100 000 солдат Украины, способны уничтожить все население рашки. Поэтому, победа будет за нами.
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02.03.2022 19:29 Ответить
Передивився це відео декілька разів. Якщо хтось не бачив - ділюся.
https://www.unian.net/society/prokazhennoe-gosudarstvo-maykl-shchur-zapisal-silnoe-poslanie-k-rossiyanam-video-novosti-ukrainy-11725048.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
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02.03.2022 19:43 Ответить
Літаки прилітають від бульбашів, чому не хотять аеродром там роз'ї ....ти, чи це неможливо зараз?
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02.03.2022 19:29 Ответить
Вони там пво обмазались по повній

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02.03.2022 19:35 Ответить
"Ми не можемо чекати": Кулеба вимагає якнайшвидшого закриття неба над Україною

Під час брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні зафіксували випадки, коли обстріли з російських літаків велися без зальоту на українську територію.

"На жаль, варварськи використовуються військово-космічні сили рф. І дійсно в Україні є нагальна потреба у зміцненні Військово-Повітряних сил", - сказав Кулеба.

За його словами, наразі українська сторона працює з низкою країн щодо закриття неба над Україною і вже є деякий прогрес у цьому питанні.

"Але ми не можемо чекати. Йдеться не про тижні, у нас немає тижнів. У нас є дні, і ми маємо вирішити проблему за декілька днів. Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу з, на жаль, набагато більшими втратами мирного населення, тому що росія цинічно буде продовжувати бомбити наші міста", - сказав очільник МЗС. https://t.me/operativnoZSU/10385
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02.03.2022 19:46 Ответить
Это все плоды вашей антигосударственной политики за 30 лет.Когда на армию *** все ложили.Начиная с президента.И даже выводы после Крыма не сделали. Пришло другое государство и устроило бойню молодой нации...
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02.03.2022 20:02 Ответить
За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

і саме тому арахамія з іншими слугами урода та опжз відправили в беларусь на "переговори"?
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02.03.2022 19:30 Ответить
Да нехай переговариваются. Что это поменяет на земле?
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02.03.2022 19:45 Ответить
Жало прикуси, упоротое! Война, *****! Вообще мозги пропил? Все герои! Все вместе, плечом к плечу боремся!
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02.03.2022 19:59 Ответить
Перше,що я зроблю після війни - придушу того підараса,котрий три роки заглядав в очко ***** і ще за день до нападу розповідав,що у Багдаді всьо спокойно.
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02.03.2022 20:11 Ответить
Ну и ***** этот твой выссер? Тут недавно колонну кадыровцев **********, которые ехали верховного уничтожить. Отбился?
Мозг включи *******!
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02.03.2022 20:15 Ответить
Їбало завали,тварюко ******."Вєрховного унічтожить".Я тобі,падло,ще й не такі казки вигадати можу.Почали паскуди зелені відмазки ліпити.
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02.03.2022 20:19 Ответить
Ты, пидорок ольгинский спалился. Все ваши "вывсёврёте", "этовсёфейки" давно известны. У нас верховный на месте и ведет войну с твоим ордынским племенем. Заезжай в гости в Киев и мы тебе расскажем кто "зелёный", а кто "жовто-блакитний".
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02.03.2022 20:30 Ответить
Ах ти ж проблядь усруськоговор'ящая.Ваш "вєрховний"?Це котрий,уйобищє?Гній смердячій,якби ти,піздорванець,був людиною,а не Влаадіміром,то ти б знав,що кольори України - блакитно-жовтий.
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02.03.2022 20:36 Ответить
⚡️В Тростянце на Сумщине с помощью Байрактара уничтожена российская установка САУ, которая обстреливала украинские города
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02.03.2022 19:30 Ответить
Дві установки. Одна стояла на шляху, друга в Круглому дворі.
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02.03.2022 20:03 Ответить
Під Крутами в Чернігівській області відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російськими окупантами. Унаслідок цього сили РФ зазнали "приголомшливої поразки". Про це повідомила Крутівська громада.

За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.

"Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні ОТГ. https://t.me/operativnoZSU/10382
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02.03.2022 19:32 Ответить
хай висипають там, де рапс будуть сіяти. Бо рапс дуже землю виснажує.
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02.03.2022 19:39 Ответить
помста Героїв Крут
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02.03.2022 19:57 Ответить
Бій під Крутами ще не закінчено. Під Полтавою - теж. І у Батурині.
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02.03.2022 20:12 Ответить
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Если честно, ни о чём.
Как-то тревожно от этого.
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02.03.2022 19:33 Ответить
у россии тоже без восторгов в новостях, так что скорее всего так и есть - позиционная война, без особых сдвигов. если бы не бомбы на города, можно было бы говорить о каком-то балансе.
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02.03.2022 19:36 Ответить
Согласен.
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02.03.2022 19:54 Ответить
отож бо. І в Барнаулі тривожацця, і у Саратові теж. Про Воронєж взагалі не кажу.
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02.03.2022 19:53 Ответить
Нє бзді,Штірліц.
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02.03.2022 19:59 Ответить
чомусь прийшло в голову - якби зараз в криму провести референдум і дати вибір: залишитися в рідній гавані під новою порцією каміння з неба у вигляді корисних санкцій, чи приєднатись до країни, яка (стукаю по дереву) після того, як роз'.бе кацапську наволоч, має непогані шанси на аналог плану маршала та перспективу членства в ЄС, які були б цифри?
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02.03.2022 19:33 Ответить
Были бы такие же цифры. Люди там ********/
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02.03.2022 19:37 Ответить
неужто едят-таки мыло?.
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02.03.2022 19:41 Ответить
Дер..ьмо они там едят а не мыло!
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02.03.2022 23:45 Ответить
Нема там людей.
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02.03.2022 20:00 Ответить
Кому то гімно імперське потрібно, виселити звідки приїхали...
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02.03.2022 19:44 Ответить
На мастосрань: ссысрань и засрань.
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02.03.2022 19:56 Ответить
копрофіли, карочє
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02.03.2022 20:05 Ответить
там понаїхало вати з підростану ще більше а пропаганда за ці роки геть мізки їм винесла
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02.03.2022 20:00 Ответить
Касапутин ещё не застрелился??
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02.03.2022 19:39 Ответить
Думаю он не подкачает мой прогноз и до 9-10числа попрощается с Нами..
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02.03.2022 19:40 Ответить
Ставки ещё нигде не принимают??
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02.03.2022 19:41 Ответить
Можно чтоб по-английски ушел...
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02.03.2022 19:44 Ответить
Якщо ваш прогноз справдиться з мене Хенесі. Зв'язок через лайк мого поста 10.03.
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02.03.2022 19:50 Ответить
Не, он еще с Америкой не повоевал.
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02.03.2022 19:46 Ответить
Какой у убийц может быть нравственный дух?
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02.03.2022 19:44 Ответить
Нравственный смрад
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02.03.2022 19:47 Ответить
Почему в оперативной сводке нет НИЧЕГО про Херсон?!……
Нельзя забывать, что кацапы из Крыма через Херсонскую область/Херсон «свежак» прут……..
Очень надеюсь, что командование об этом не забывает…….
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02.03.2022 19:46 Ответить
нехай пруть то дорога в один кінець!
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02.03.2022 19:52 Ответить
Та то понятно, НО лезут как тараканы…….
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02.03.2022 19:54 Ответить
Также ничего нету про Вознесенск, а там колона из 800 единиц техники с Херсона атакует, город с землёй ровняют. Там мой тесть в теробороне, сегодня звонил прощался, сейчас звоним - связи нет...
Много о чем в сводках и новостях замалчивают...
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02.03.2022 19:53 Ответить
У меня с моими (Чернобаевке) больше суток связи не было (при обстреле было повреждено)=>была как на иголках……..
Сегодня в обед отзвонились. Сказали, что ночью было громко……
Также сказали, что прут в сторону Николаева не по дороге (там отгребли по самое не хочу), а по полям через сёла……
Что в самом(!!!) Херсоне -
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02.03.2022 19:59 Ответить
Задрала.Війна в Херсоні.
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02.03.2022 20:03 Ответить
Это мне и без Вас понятно - что ВОЙНА В ХЕРСОНЕ!…
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02.03.2022 20:13 Ответить
І шо ти хочеш?Щоб тобі особисто з Генштабу зведення по Херсону два рази на добу подавали?
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02.03.2022 20:27 Ответить
Нет. Мне(!!!) этого не нужно……..и если Вы внимательно! прочитаете мой первый(!!!) пост к этой новости, то может поймёте мой второй(!!!) пост….
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02.03.2022 20:32 Ответить
Читайте мой пост под постом Влада Тараненко…..
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02.03.2022 20:34 Ответить
УКРАИНЦЫ ВЫ ПРИМЕР ВСЕМ НАРОДАМ МИРА! СВОЕЙ ХРАБРОСТЬЮ. ПАТРИОТИЗМОМ.
МЫ ВАС ЛЮБИМ ! БЕРЕГИТЕ УКРАИНУ ! ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ УКРАИНЦАМ!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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02.03.2022 19:54 Ответить
По Херсону лазят как усебя дома!!!!Здали?Или там вата?
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02.03.2022 20:03 Ответить
Якщо мишу закрити в холодильнику,в якому навіть є їжа,то все одно через деякий час вона повіситься.
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02.03.2022 20:15 Ответить
И сдали, и ваты очень много, до войны 60-70% или пособники, или вообще пофиг под кем. Пособников конечно меньше, но основная часть города на пофиге под кем быть
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02.03.2022 20:15 Ответить
з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення - а Люська казав,що він не баче участь бульбофюррера в війні проти України.
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02.03.2022 20:13 Ответить
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
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02.03.2022 20:37 Ответить
А може тобі ще ключ від квартири,де гроші лежать,шахраюга паскудна?
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02.03.2022 20:46 Ответить
И долго ещё будем терпеть налёты со стороны Беларуси,? Пора бы уже уничтожить белорусские аэродромы, тем более что закрыть некоторые можно даже артиллерией
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02.03.2022 21:54 Ответить
 
 