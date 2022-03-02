УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
50734 72
війна (7386) Генштаб ЗС (440)

Оперативна інформація Генштабу станом на 18:00

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оперативна інформація Генштабу станом на 18:00

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00.

Інформацію оприлюднено на сторінці Генштабу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

  • На Волині підрозділами Збройних Сил України створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.
  • На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.
  • Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.
  • Повітряними Силами ЗС України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.
  • Російські окупаційні війська порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.
  • За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.
  • Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.
  • Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.
  • Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці!
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+24
Під Крутами в Чернігівській області відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російськими окупантами. Унаслідок цього сили РФ зазнали "приголомшливої поразки". Про це повідомила Крутівська громада.

За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.

"Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні ОТГ. https://t.me/operativnoZSU/10382
показати весь коментар
02.03.2022 19:32
+19
Соотношение по потерям. Один украинский воин, убивает около 50 русских фашистов. Простая математика - 100 000 солдат Украины, способны уничтожить все население рашки. Поэтому, победа будет за нами.
показати весь коментар
02.03.2022 19:29
+19
Были бы такие же цифры. Люди там йoбнyтыe/
показати весь коментар
02.03.2022 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інформації не густо- та й за це дякую.
показати весь коментар
02.03.2022 19:27 Відповісти
Стесняюсь спросить, а на каких фронтах сражается член ОПЗЖ с побитым #балом шуфрич? Случайно не в Крыму?
показати весь коментар
02.03.2022 19:46 Відповісти
Опзж разогнать с "волчьим билетом", те запретом вообще работать в политике.
показати весь коментар
02.03.2022 19:53 Відповісти
с побитым #балом..це маскувальна фізія шухрича..Даю 100 відсотків після нашої перемоги через тиждень повілізають на ТВ ОПЗЖ
показати весь коментар
02.03.2022 19:53 Відповісти
На Колчаковских!
показати весь коментар
02.03.2022 20:27 Відповісти
інфа обнадійлива
потрібні ще й цифри
показати весь коментар
02.03.2022 19:27 Відповісти
Соотношение по потерям. Один украинский воин, убивает около 50 русских фашистов. Простая математика - 100 000 солдат Украины, способны уничтожить все население рашки. Поэтому, победа будет за нами.
показати весь коментар
02.03.2022 19:29 Відповісти
Передивився це відео декілька разів. Якщо хтось не бачив - ділюся.
https://www.unian.net/society/prokazhennoe-gosudarstvo-maykl-shchur-zapisal-silnoe-poslanie-k-rossiyanam-video-novosti-ukrainy-11725048.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
показати весь коментар
02.03.2022 19:43 Відповісти
Літаки прилітають від бульбашів, чому не хотять аеродром там роз'ї ....ти, чи це неможливо зараз?
показати весь коментар
02.03.2022 19:29 Відповісти
Вони там пво обмазались по повній

показати весь коментар
02.03.2022 19:35 Відповісти
"Ми не можемо чекати": Кулеба вимагає якнайшвидшого закриття неба над Україною

Під час брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні зафіксували випадки, коли обстріли з російських літаків велися без зальоту на українську територію.

"На жаль, варварськи використовуються військово-космічні сили рф. І дійсно в Україні є нагальна потреба у зміцненні Військово-Повітряних сил", - сказав Кулеба.

За його словами, наразі українська сторона працює з низкою країн щодо закриття неба над Україною і вже є деякий прогрес у цьому питанні.

"Але ми не можемо чекати. Йдеться не про тижні, у нас немає тижнів. У нас є дні, і ми маємо вирішити проблему за декілька днів. Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу з, на жаль, набагато більшими втратами мирного населення, тому що росія цинічно буде продовжувати бомбити наші міста", - сказав очільник МЗС. https://t.me/operativnoZSU/10385
показати весь коментар
02.03.2022 19:46 Відповісти
Это все плоды вашей антигосударственной политики за 30 лет.Когда на армию *** все ложили.Начиная с президента.И даже выводы после Крыма не сделали. Пришло другое государство и устроило бойню молодой нации...
показати весь коментар
02.03.2022 20:02 Відповісти
За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.

і саме тому арахамія з іншими слугами урода та опжз відправили в беларусь на "переговори"?
показати весь коментар
02.03.2022 19:30 Відповісти
Да нехай переговариваются. Что это поменяет на земле?
показати весь коментар
02.03.2022 19:45 Відповісти
Жало прикуси, упоротое! Война, *****! Вообще мозги пропил? Все герои! Все вместе, плечом к плечу боремся!
показати весь коментар
02.03.2022 19:59 Відповісти
Перше,що я зроблю після війни - придушу того підараса,котрий три роки заглядав в очко ***** і ще за день до нападу розповідав,що у Багдаді всьо спокойно.
показати весь коментар
02.03.2022 20:11 Відповісти
Ну и ***** этот твой выссер? Тут недавно колонну кадыровцев **********, которые ехали верховного уничтожить. Отбился?
Мозг включи *******!
показати весь коментар
02.03.2022 20:15 Відповісти
Їбало завали,тварюко ******."Вєрховного унічтожить".Я тобі,падло,ще й не такі казки вигадати можу.Почали паскуди зелені відмазки ліпити.
показати весь коментар
02.03.2022 20:19 Відповісти
Ты, пидорок ольгинский спалился. Все ваши "вывсёврёте", "этовсёфейки" давно известны. У нас верховный на месте и ведет войну с твоим ордынским племенем. Заезжай в гости в Киев и мы тебе расскажем кто "зелёный", а кто "жовто-блакитний".
показати весь коментар
02.03.2022 20:30 Відповісти
Ах ти ж проблядь усруськоговор'ящая.Ваш "вєрховний"?Це котрий,уйобищє?Гній смердячій,якби ти,піздорванець,був людиною,а не Влаадіміром,то ти б знав,що кольори України - блакитно-жовтий.
показати весь коментар
02.03.2022 20:36 Відповісти
⚡️В Тростянце на Сумщине с помощью Байрактара уничтожена российская установка САУ, которая обстреливала украинские города
показати весь коментар
02.03.2022 19:30 Відповісти
Дві установки. Одна стояла на шляху, друга в Круглому дворі.
показати весь коментар
02.03.2022 20:03 Відповісти
Під Крутами в Чернігівській області відбувся бій Збройних сил України та територіальної оборони з російськими окупантами. Унаслідок цього сили РФ зазнали "приголомшливої поразки". Про це повідомила Крутівська громада.

За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.

"Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні ОТГ. https://t.me/operativnoZSU/10382
показати весь коментар
02.03.2022 19:32 Відповісти
хай висипають там, де рапс будуть сіяти. Бо рапс дуже землю виснажує.
показати весь коментар
02.03.2022 19:39 Відповісти
помста Героїв Крут
показати весь коментар
02.03.2022 19:57 Відповісти
Бій під Крутами ще не закінчено. Під Полтавою - теж. І у Батурині.
показати весь коментар
02.03.2022 20:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
Если честно, ни о чём.
Как-то тревожно от этого.
показати весь коментар
02.03.2022 19:33 Відповісти
у россии тоже без восторгов в новостях, так что скорее всего так и есть - позиционная война, без особых сдвигов. если бы не бомбы на города, можно было бы говорить о каком-то балансе.
показати весь коментар
02.03.2022 19:36 Відповісти
Согласен.
показати весь коментар
02.03.2022 19:54 Відповісти
отож бо. І в Барнаулі тривожацця, і у Саратові теж. Про Воронєж взагалі не кажу.
показати весь коментар
02.03.2022 19:53 Відповісти
Нє бзді,Штірліц.
показати весь коментар
02.03.2022 19:59 Відповісти
чомусь прийшло в голову - якби зараз в криму провести референдум і дати вибір: залишитися в рідній гавані під новою порцією каміння з неба у вигляді корисних санкцій, чи приєднатись до країни, яка (стукаю по дереву) після того, як роз'.бе кацапську наволоч, має непогані шанси на аналог плану маршала та перспективу членства в ЄС, які були б цифри?
показати весь коментар
02.03.2022 19:33 Відповісти
Были бы такие же цифры. Люди там ********/
показати весь коментар
02.03.2022 19:37 Відповісти
неужто едят-таки мыло?.
показати весь коментар
02.03.2022 19:41 Відповісти
Дер..ьмо они там едят а не мыло!
показати весь коментар
02.03.2022 23:45 Відповісти
Нема там людей.
показати весь коментар
02.03.2022 20:00 Відповісти
Кому то гімно імперське потрібно, виселити звідки приїхали...
показати весь коментар
02.03.2022 19:44 Відповісти
На мастосрань: ссысрань и засрань.
показати весь коментар
02.03.2022 19:56 Відповісти
копрофіли, карочє
показати весь коментар
02.03.2022 20:05 Відповісти
там понаїхало вати з підростану ще більше а пропаганда за ці роки геть мізки їм винесла
показати весь коментар
02.03.2022 20:00 Відповісти
Касапутин ещё не застрелился??
показати весь коментар
02.03.2022 19:39 Відповісти
Думаю он не подкачает мой прогноз и до 9-10числа попрощается с Нами..
показати весь коментар
02.03.2022 19:40 Відповісти
Ставки ещё нигде не принимают??
показати весь коментар
02.03.2022 19:41 Відповісти
Можно чтоб по-английски ушел...
показати весь коментар
02.03.2022 19:44 Відповісти
Якщо ваш прогноз справдиться з мене Хенесі. Зв'язок через лайк мого поста 10.03.
показати весь коментар
02.03.2022 19:50 Відповісти
Не, он еще с Америкой не повоевал.
показати весь коментар
02.03.2022 19:46 Відповісти
Какой у убийц может быть нравственный дух?
показати весь коментар
02.03.2022 19:44 Відповісти
Нравственный смрад
показати весь коментар
02.03.2022 19:47 Відповісти
Почему в оперативной сводке нет НИЧЕГО про Херсон?!……
Нельзя забывать, что кацапы из Крыма через Херсонскую область/Херсон «свежак» прут……..
Очень надеюсь, что командование об этом не забывает…….
показати весь коментар
02.03.2022 19:46 Відповісти
нехай пруть то дорога в один кінець!
показати весь коментар
02.03.2022 19:52 Відповісти
Та то понятно, НО лезут как тараканы…….
показати весь коментар
02.03.2022 19:54 Відповісти
Также ничего нету про Вознесенск, а там колона из 800 единиц техники с Херсона атакует, город с землёй ровняют. Там мой тесть в теробороне, сегодня звонил прощался, сейчас звоним - связи нет...
Много о чем в сводках и новостях замалчивают...
показати весь коментар
02.03.2022 19:53 Відповісти
У меня с моими (Чернобаевке) больше суток связи не было (при обстреле было повреждено)=>была как на иголках……..
Сегодня в обед отзвонились. Сказали, что ночью было громко……
Также сказали, что прут в сторону Николаева не по дороге (там отгребли по самое не хочу), а по полям через сёла……
Что в самом(!!!) Херсоне -
показати весь коментар
02.03.2022 19:59 Відповісти
Задрала.Війна в Херсоні.
показати весь коментар
02.03.2022 20:03 Відповісти
Это мне и без Вас понятно - что ВОЙНА В ХЕРСОНЕ!…
показати весь коментар
02.03.2022 20:13 Відповісти
І шо ти хочеш?Щоб тобі особисто з Генштабу зведення по Херсону два рази на добу подавали?
показати весь коментар
02.03.2022 20:27 Відповісти
Нет. Мне(!!!) этого не нужно……..и если Вы внимательно! прочитаете мой первый(!!!) пост к этой новости, то может поймёте мой второй(!!!) пост….
показати весь коментар
02.03.2022 20:32 Відповісти
Читайте мой пост под постом Влада Тараненко…..
показати весь коментар
02.03.2022 20:34 Відповісти
УКРАИНЦЫ ВЫ ПРИМЕР ВСЕМ НАРОДАМ МИРА! СВОЕЙ ХРАБРОСТЬЮ. ПАТРИОТИЗМОМ.
МЫ ВАС ЛЮБИМ ! БЕРЕГИТЕ УКРАИНУ ! ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ УКРАИНЦАМ!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
показати весь коментар
02.03.2022 19:54 Відповісти
По Херсону лазят как усебя дома!!!!Здали?Или там вата?
показати весь коментар
02.03.2022 20:03 Відповісти
Якщо мишу закрити в холодильнику,в якому навіть є їжа,то все одно через деякий час вона повіситься.
показати весь коментар
02.03.2022 20:15 Відповісти
И сдали, и ваты очень много, до войны 60-70% или пособники, или вообще пофиг под кем. Пособников конечно меньше, но основная часть города на пофиге под кем быть
показати весь коментар
02.03.2022 20:15 Відповісти
з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення - а Люська казав,що він не баче участь бульбофюррера в війні проти України.
показати весь коментар
02.03.2022 20:13 Відповісти
Міжнародний Благодійний Фонд територіальної оборони України

Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!

Карта Приватбанка 4246001000547129
(Наша сторінка в Фейсбуці поки заблокована https://www.facebook.com/teroboronaUkraina)

Прошу максимально перепостити!
показати весь коментар
02.03.2022 20:37 Відповісти
А може тобі ще ключ від квартири,де гроші лежать,шахраюга паскудна?
показати весь коментар
02.03.2022 20:46 Відповісти
И долго ещё будем терпеть налёты со стороны Беларуси,? Пора бы уже уничтожить белорусские аэродромы, тем более что закрыть некоторые можно даже артиллерией
показати весь коментар
02.03.2022 21:54 Відповісти
 
 