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Оперативна інформація Генштабу станом на 18:00
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00.
Інформацію оприлюднено на сторінці Генштабу в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
- На Волині підрозділами Збройних Сил України створено надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.
- На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважаючі сили противника. Нашими підрозділами знешкоджено десант, що намагався висадитись в районі міста Миколаєва.
- Продовжують мати місце факти здачі у полон груп російських солдатів та офіцерів, а також відмов продовжувати наступ.
- Повітряними Силами ЗС України здійснюється відбиття нападів з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворогом випущено понад 180 ракет. Крім військових об’єктів значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.
- Російські окупаційні війська порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.
- За поточну добу до тридцяти бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Республіки Білорусь, та здійснили бомбардування цивільного населення.
- Підрозділи Збройних Сил України звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.
- Визначені сили та засоби здійснюють оборону міста Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.
- Ворог деморалізований та продовжує нести втрати в особовому складі та військовій техніці!
Топ коментарі
+24 olele
показати весь коментар02.03.2022 19:32
+19 Виктор Дийнега
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+19 David Woodstock
показати весь коментар02.03.2022 19:37
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потрібні ще й цифри
https://www.unian.net/society/prokazhennoe-gosudarstvo-maykl-shchur-zapisal-silnoe-poslanie-k-rossiyanam-video-novosti-ukrainy-11725048.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
Під час брифінгу голова МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні зафіксували випадки, коли обстріли з російських літаків велися без зальоту на українську територію.
"На жаль, варварськи використовуються військово-космічні сили рф. І дійсно в Україні є нагальна потреба у зміцненні Військово-Повітряних сил", - сказав Кулеба.
За його словами, наразі українська сторона працює з низкою країн щодо закриття неба над Україною і вже є деякий прогрес у цьому питанні.
"Але ми не можемо чекати. Йдеться не про тижні, у нас немає тижнів. У нас є дні, і ми маємо вирішити проблему за декілька днів. Це не означає, що якщо не буде літаків, ми здамося. Але це означає, що ми будемо продовжувати боротьбу з, на жаль, набагато більшими втратами мирного населення, тому що росія цинічно буде продовжувати бомбити наші міста", - сказав очільник МЗС. https://t.me/operativnoZSU/10385
і саме тому арахамія з іншими слугами урода та опжз відправили в беларусь на "переговори"?
Мозг включи *******!
За свідченням жителів громади, українська армія знищила приблизно 200 російських солдатів та офіцерів. Тіла загиблих окупантів на двох КамАЗах відвезли в бік Сумської області.
"Через 104 роки українці та росіяни билися знову. Цього разу російська армія зазнала тут приголомшливої поразки", - йдеться у повідомленні ОТГ. https://t.me/operativnoZSU/10382
Как-то тревожно от этого.
Нельзя забывать, что кацапы из Крыма через Херсонскую область/Херсон «свежак» прут……..
Очень надеюсь, что командование об этом не забывает…….
Много о чем в сводках и новостях замалчивают...
Сегодня в обед отзвонились. Сказали, что ночью было громко……
Также сказали, что прут в сторону Николаева не по дороге (там отгребли по самое не хочу), а по полям через сёла……
Что в самом(!!!) Херсоне -
МЫ ВАС ЛЮБИМ ! БЕРЕГИТЕ УКРАИНУ ! ПОБЕДЫ И ПРОЦВЕТАНИЯ УКРАИНЦАМ!
СЛАВА УКРАИНЕ ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
Оголошує збір коштів для допомоги підрозділам територіальної оборони в Україні.
Добродії - не будьте байдужими! Війна з Російським режимом ще не закінчилася!
Переможемо разом!
Слава Україні!
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Прошу максимально перепостити!