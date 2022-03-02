Верховная Рада хочет национализировать имущество РФ в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Комитет Верховной Рады по экономическому развитию в сотрудничестве с Министерством экономики разрабатывает законопроект о конфискации российского имущества, объектов, средств и вкладов на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.
"Пока комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - отмечается в сообщении.
Как сообщил изданию Forbes глава комитета Дмитрий Наталуха, депутаты зарегистрируют этот законопроект 3 марта.
"Стыдиться в механизмах не стоит, как и ограничивать себя", – объяснил Наталуха возможные юридические механизмы национализации российских активов и бизнеса.
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Таке уявити важко навіть мені, хоча маю багату уяву.
А лінк дохлий, як мозок *****.
п.с. може то така давня наша скіфська тактика? за ними теж дарій ганявся!
але в скіфів не було мільойонних міст, по яких гатять з усякої зброї!
Майно рупорів ******* теж потрібно націоналізувати.
Наполягаю.
https://youtu.be/_DslzDWudXs
https://t.me/ukr_novosti_voina/5557
ГАРНЕ РІШЕННЯ - ОСОБЛИВО НАЦІОНАЛІЗУВАТИ КИЇВСТАР, БО ЯК СТАВ КАЦАПСЬКИМ ОДРАЗУ ЗКУРВИВСЯ
А гадюшник на Лавре когда зачистят?
Куй железо,пока горячо....
Вон,пока война,весь мир поддерживает-и вопрос членства в ЕС сдвинулся с места .
Так и тут...пока оружие в руках,пока люди мотивированы и возбуждены войной-надо гнать всю нечисть кацапскую отовсюду-с власти,с церквей,везде
Если упустим момент-будет как в 14м-оно отсидиться,испуг пройдет,охамеет,утвердиться-и опять булет опутаны этой липкой паутиной.
Надо рвать-раз и навсегда.
Apple - полный выход с рынка. Как говорится, последний iPhone - это тот, который у тебя есть
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла будет на десерт
Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.
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BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - 5 млн евро помощи Украине, вам - болт
Boeing - внутри страны скоро тоже только на лоукостах победа
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино, которую пьют ваши детки, пока наши спят в подвалах
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
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Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф сми
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
Google Pay - частичный блок
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Google Maps - блок инфо для русских
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General Motors - останавливает экспорт
HP - ноутов больше не завезут
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Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
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KUNA - майнить крипту ру юзерам без шансов
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
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Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - 10к сотрудников - на выход
Mitsubishi - работники 141 сервисного центра - на выход
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать
NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из рф
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту. Дрочите на Регину Тодоренко или Maruv, которая неделю назад пела дифирамбы вашему мегарынку
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в рф и ***********, 15 млн $ помощи Украине
Scania - выход из рф
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможна оплата подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф
TikTok - массовый бан агрессивных ********* и так называемых сми
Toyota - 2600 сотрудников, гоу в автоваз
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, 1 млн $ помощи Украине, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
І в той час горю бажанням побачити, особливо, сукубеєву з її здивованими очима. То напевно буде тренд всієї парашки
А официально мы объявили войну?
***** нам не объявлял, у него "спецоперация".
ГНИДИ, ПАРАЗИТИ НА ТІЛІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА думають над тим щоби не нашкодити ВЛАСНИМ БІЗНЕСІНТЕРЕСАМ на росії!
В іншому випадку потребувалася б співпраця з Міністерством юстиції України!
СМЕРТЬ 5 КОЛОНІ росії!
Ще треба буде підрахувати всі фізичні, фінансові, моральні збитки та заставити кремль платити репарацію так, як це було зроблено з фашистською Німеччиною після Другої Світової. Це можуть бути трильйони.
Але спочатку владі перестати "соромитись" і офіціально на вищому рівні назвати війну ВІЙНОЮ