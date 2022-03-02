Верховная Рада хочет национализировать имущество РФ в Украине

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию в сотрудничестве с Министерством экономики разрабатывает законопроект о конфискации российского имущества, объектов, средств и вкладов на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Пока комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщил изданию Forbes глава комитета Дмитрий Наталуха, депутаты зарегистрируют этот законопроект 3 марта.

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"Стыдиться в механизмах не стоит, как и ограничивать себя", – объяснил Наталуха возможные юридические механизмы национализации российских активов и бизнеса.