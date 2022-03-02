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Верховная Рада хочет национализировать имущество РФ в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада хочет национализировать имущество РФ в Украине

Комитет Верховной Рады по экономическому развитию в сотрудничестве с Министерством экономики разрабатывает законопроект о конфискации российского имущества, объектов, средств и вкладов на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

"Пока комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - отмечается в сообщении.

Как сообщил изданию Forbes глава комитета Дмитрий Наталуха, депутаты зарегистрируют этот законопроект 3 марта.

Читайте также: Рада собралась на Согласительный совет: планируют принять 8 законов, в том числе конфискацию имущества российских юрлиц. ФОТО

"Стыдиться в механизмах не стоит, как и ограничивать себя", – объяснил Наталуха возможные юридические механизмы национализации российских активов и бизнеса.

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Топ комментарии
+70
2014-го года
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02.03.2022 20:05
+57
майно медведчука,шуфрича,королевской? или опять єта мразь будет паразитировать на украинцах?
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02.03.2022 20:09
+52
Це потрібно було зробити ще 24 лютого!
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02.03.2022 20:03
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Це потрібно було зробити ще 24 лютого!
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02.03.2022 20:03 Ответить
2014-го года
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02.03.2022 20:05 Ответить
Это должно быть в феврале 2014 года было сделать .
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02.03.2022 20:07 Ответить
майно медведчука,шуфрича,королевской? или опять єта мразь будет паразитировать на украинцах?
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02.03.2022 20:09 Ответить
Шуфрича спочатку від.....ти
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02.03.2022 20:18 Ответить
Ніби тільки ШУФРИЧ у всьому винен, та кандидатів "поговорити по душам" хренова туча, аби тільки не ліньки було. А на місцях скільки!!! Так що роботи не початий край
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03.03.2022 07:04 Ответить
Так у них же нафтові вишки
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02.03.2022 20:21 Ответить
Так, но спочатку від.....ти!
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02.03.2022 20:35 Ответить
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02.03.2022 20:40 Ответить
це улюблена справа шуфрича, получати по б*алу
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02.03.2022 23:22 Ответить
У полон взято 22 танкісти
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02.03.2022 20:26 Ответить
Ну от, знайшлась бригада на відбудову міст і сіл. І таких має бути досить
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03.03.2022 07:08 Ответить
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а майно дубінських, коломойських, зеленських і т.д ? чи один спас днєпропєтровскаю обл. , а втарой - всюУкраїну???
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02.03.2022 20:43 Ответить
та й що робити з майном нашого манергейма у криму??
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02.03.2022 20:45 Ответить
Нє, ну як то? Ви можете уявити корольовську, котра замітає вулицю, чи ведмедчука, що чистить, пардон, туалет на залізничному вокзалі, скажімо, в Гайсині?
Таке уявити важко навіть мені, хоча маю багату уяву.
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02.03.2022 21:37 Ответить
А........что......? В смысле? До сих пор имущество ******** охраняется законом Украины? Посольство РФ сжечь дотла
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02.03.2022 20:05 Ответить
комментарий отмечен как спам
вы будите смеятся но зеля до сих пор им войну не обьявил , а то придется транзит прекращать
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02.03.2022 20:41 Ответить
точно! якось і забулося... а то манергейм є, а Лінії Манергейма щось не спостерігається!
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02.03.2022 20:59 Ответить
Да Вы, наверное, смеётесь
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02.03.2022 21:01 Ответить
***** тоже не объявлял. Тогда ****** Зеленский должен это делать? Да и какой в этом вообще теперь смысл?
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02.03.2022 22:10 Ответить
ну как бы война идет надо разрывать торговые связи ,экономически связи а так получается ничего личного просто бизнес
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02.03.2022 22:13 Ответить
Не треба нищити майно! Знадобиться Україні.
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02.03.2022 20:41 Ответить
После 2014 года????И всё ещё они чем то владеют на территории Украины??? И даже сейчас они только разрабатывают законопроект???? Люди что с Вами не так??!!!!!!!
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02.03.2022 21:27 Ответить
Зачем сжечь. Общественных туалетов не хватает.
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02.03.2022 21:37 Ответить
Палити не треба, але після видворення нахій лаптєногих мавп провести якісну дезінфекцію - конче необхідно.
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02.03.2022 21:40 Ответить
Здивую, але в Раші, причому не тільки в МСК, вулиці миють з шампунем (посилання). Від чого, і чим, ти їх відмивати зібрався? Приклад треба брати.
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03.03.2022 06:45 Ответить
Уважно прочитайте комент, на котрий Ви так... оригінально відповіли.
А лінк дохлий, як мозок *****.
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03.03.2022 07:07 Ответить
А не лучше ли из него сделать больницу или госпиталь?
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03.03.2022 00:12 Ответить
Так это вы еще к бандерам не продвинулись,тут вам вообще ****** будет
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02.03.2022 20:06 Ответить
Пускай на бутылку продвигаются, а не по Украине шастают
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02.03.2022 20:18 Ответить
так , а хто їм забороняє? дороги рівні побудовані, оборонних споруд нема, війська хз де! Нехай мирняк голими руками танки зупиняє! стратеги!
п.с. може то така давня наша скіфська тактика? за ними теж дарій ганявся!
але в скіфів не було мільойонних міст, по яких гатять з усякої зброї!
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02.03.2022 21:03 Ответить
Так буде правильно.
Майно рупорів ******* теж потрібно націоналізувати.
Наполягаю.
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02.03.2022 20:07 Ответить
Так! Бо другого шанса не буде.
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02.03.2022 20:08 Ответить
Jawohl!!
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02.03.2022 20:08 Ответить
Николаевский глиноземный - *****, *****! Привет ***** Рыбки!
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02.03.2022 20:09 Ответить
А не хочет ВР принять даже не закон, а просто указ по которому оружие в оружейных магазинах можно КУПИТЬ по паспорту? Некогда? Понимаю - это же пару часов займет. Но вы же находите время призывать население идти с голой жопой на вооруженных орков?
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02.03.2022 20:11 Ответить
в магазинах залишився металолом, який виглядає як зброя
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02.03.2022 20:17 Ответить
Как минимум для отстрела мародеров пойдет
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02.03.2022 20:18 Ответить
Стефанчука на передок! він своїм рилом всіх кацапів порозганяє!
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02.03.2022 21:04 Ответить
Посольство ************* сжигать не нужно - там нужно сделать военный госпиталь для ВСУ имени Степана Бандеры.
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02.03.2022 20:11 Ответить
Новінський та РПЦ обов'язково у список.
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02.03.2022 20:16 Ответить
і 95 шапіто бажано б...
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02.03.2022 21:05 Ответить
То вже після перемоги.
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02.03.2022 22:11 Ответить
Так ось чого так швидко якуновича витягнули з нори 🙃😁
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02.03.2022 20:17 Ответить
Муссоліні у кінці 1942 року прилетів до Лівії, щоб разом з німцями війти парадом в Каїр. На другу добу полетів назад до Італії. А вже в січні 1943 німців та італійців загнали до Алжиру.
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02.03.2022 20:28 Ответить
Кремлевское-фашисткое быдло Вы будуте зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли", - Слава Украине!
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02.03.2022 20:27 Ответить
В плен взяты 22 танкиста. Просят матерей не пускать детей на войну.

https://youtu.be/_DslzDWudXs
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02.03.2022 20:29 Ответить
Запізнюються на 8 років.
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02.03.2022 20:31 Ответить
За потвору Іллюшу дурачка помятайте. И усю цю шоблу ОПаЖоПа тудоой!!
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02.03.2022 20:34 Ответить
Ось тільки це треба давно зробити націоналізація всього майна російських олігархів на територіі Украіни.
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02.03.2022 20:34 Ответить
Киевскую Лавру надолго московитам сдали?
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02.03.2022 20:35 Ответить
Должно быть не хочет, а уже и вчера.
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02.03.2022 20:35 Ответить
Под Херсоном жарят бурят
https://t.me/ukr_novosti_voina/5557
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02.03.2022 20:36 Ответить
Красиво...
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03.03.2022 07:14 Ответить
Да и касапоголовых бы стерилизовать, хотя бы тех что в УКРАИНЕ....
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02.03.2022 20:36 Ответить
Не забудьте і про майно гундяєвської церкви!
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02.03.2022 20:38 Ответить
Абрамович заявил, что передаст деньги от продажи клуба в благотворительный фонд для пострадавших от войны в Украине.
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02.03.2022 20:39 Ответить
Думаете откупиться?
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02.03.2022 21:31 Ответить
А Альфабанк и рузький срандарт с какосовых астравов.
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02.03.2022 20:39 Ответить
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку у співпраці з Міністерством економіки розробляє законопроєкт про конфіскацію російського майна, об'єктів, коштів та вкладів на території України. Джерело: https://censor.net/ua/n3320823


ГАРНЕ РІШЕННЯ - ОСОБЛИВО НАЦІОНАЛІЗУВАТИ КИЇВСТАР, БО ЯК СТАВ КАЦАПСЬКИМ ОДРАЗУ ЗКУРВИВСЯ
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02.03.2022 20:41 Ответить
Ого, серьёзно.
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02.03.2022 20:42 Ответить
Майно РПЦ конфіскувати в першу чергу! Звільніть Лару від гундяєвщини!!!
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02.03.2022 20:44 Ответить
і Раду від квн-щини!
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02.03.2022 21:08 Ответить
имущество козлячих депутатов опзж и имущество гундяйской секты тоже кацапское.
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02.03.2022 20:45 Ответить
Шо тут думать ????????
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02.03.2022 20:48 Ответить
Одесса.воют сирены.
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02.03.2022 20:49 Ответить
А ОПЗЖопников имущество будут конфисковывать?
А гадюшник на Лавре когда зачистят?
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02.03.2022 20:57 Ответить
Ви розумієте, що треба все те шобло, яке нас грабувало, роздіти до трусів. Всіх олігархів, депутатів, міністрів, президентів, бізнесменів. Люди добрі, якщо ті всі гроші зібрать до купи, можна купити ту росію, спалити її, а потім вже відбудовувати власну країну. Так треба зробити. Пінчук, коломойський, ахметов, суркіси, шуфричі, кучма, медвечук, ярославський...ви уявляєте, скільки сотен мільярдів можна покласти в бюджет країни? Всі борги віддати нарешті.
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02.03.2022 21:02 Ответить
ви про ссанича якось дипломатично замовчуєте... коли він почне податки платити?
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02.03.2022 21:09 Ответить
Главное-начать
Куй железо,пока горячо....
Вон,пока война,весь мир поддерживает-и вопрос членства в ЕС сдвинулся с места .
Так и тут...пока оружие в руках,пока люди мотивированы и возбуждены войной-надо гнать всю нечисть кацапскую отовсюду-с власти,с церквей,везде
Если упустим момент-будет как в 14м-оно отсидиться,испуг пройдет,охамеет,утвердиться-и опять булет опутаны этой липкой паутиной.
Надо рвать-раз и навсегда.
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02.03.2022 21:04 Ответить
Найдите медведчука и национализируйте нах...й. Совсем.
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02.03.2022 21:05 Ответить
Давно пора,,,😁
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02.03.2022 21:05 Ответить
Верно, только хватит ли этого, чтобы компенсировать ущерб, нанесённый Украине путинской **********? Сомневаюсь.
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02.03.2022 21:13 Ответить
Хай ще після війни масковську церкву виженуть
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02.03.2022 21:15 Ответить
Apple Pay - полный блок
Apple - полный выход с рынка. Как говорится, последний iPhone - это тот, который у тебя есть
Adidas - отказ от работы со сборной по футболу
Audi - выходят с рынка
AMD - запрет поставки микрочипов и вскоре запрет на поставку видеокарт
Amazon - полный блок всего ритейла будет на десерт
Adobe - пропаганду будут теперь рисовать в paint. А, стоп! Тоже вряд ли. От руки.
British Petrolium - вышли из Роснефти 20% акций
BBC - отзыв лицензий на вещание
BMW - закрывает заводы, блокирует поставки
Bolt - 5 млн евро помощи Украине, вам - болт
Boeing - внутри страны скоро тоже только на лоукостах победа
Chevrolet - выходят с рынка
Cannes Festival - блок рф делегации
Cadillac - выходят с рынка
Carlsberg - ограничение экспорта
Cex Io - крипто площадка банит ру юзеров
Cinema 4D - не работает приложение
Coca Cola - выход с рынка
Danone - выход с рынка вместе с дочерней компанией Простоквашино, которую пьют ваши детки, пока наши спят в подвалах
Disney - отмена всех фильмов
Dell - выход с рынка
Dropbox - перестанет работать в стране через несколько дней
DHL - обращайтесь за советами, как доставлять посылки руками и пешком, мы сейчас делаем это с продуктами и лекарствами по всему городу
Eurovision - дисквалификация
Ericsson - выход с рынка
Exxon Mobil - отзывают всех специалистов из нефтяных компаний рф
Etsy - блок всех балансов на ру счетах
Facebook - бан аккаунтов рф сми
FedEx - полный запрет поставок
Formula 1 - отмена турнира в Сочи
Ford - закрывает все магазины
FIFA - дисквалификация сборной на ЧМ и запрет на проведение любых международных матчей в рф
Google Pay - частичный блок
Google - 15 $ млн на гуманитарную помощь Украине
Google Maps - блок инфо для русских
Get Contact - рассылка по всем юзерам правды
General Motors - останавливает экспорт
HP - ноутов больше не завезут
Harley Davidson - прекращение поставок. Ночные волки теперь будут рассекать на ижах с колясками
Instagram - блокировка пропаганды
Intel - запрет поставки микрочипов
Jaguar - выходят с рынка
Jooble - удалили сервис и сделали заявление. Впрочем, зачем работу теперь искать. Она скоро останется только у омона
KUNA - майнить крипту ру юзерам без шансов
Lenovo - выход с рынка
LinkedIn - готовятся к полному выходу из страны
MOK - отмена всех соревнований
Mastercard - приостановка производства карт, отключение нескольких банков
Maersk - остановка поставок в/из рф - прощай шмот с Ali express и ASOS
Mercedes - выход из страны
Megogo - удаление всех русских фильмов
Metro - 10к сотрудников - на выход
Mitsubishi - работники 141 сервисного центра - на выход
Microsoft Office - обсуждается широкий комплекс мер
Mobile World Congress - ру делегацию не акредитовать
NFT - блок средств юзеров рф и рб, перевод их денег Украине
NHL - полный блок для игроков из рф
Netflix - блок для русских подписок, остановка производства рф сериалов
Nike - закрывают все магазины
Nintendo - запрет на покупки в рублях
Nestle - закрывает все 6 фабрик в рф
OnlyFans - закрытие в стране, девочки - на панель
Paysera - блокировка
PayPal - заморозка счётов на вывод
Paramount - блок кинопроката
Parimatch - отозвали франшизу
Play Station - невозможно совершить оплату
Pornhub - запрет на доступ к контенту. Дрочите на Регину Тодоренко или Maruv, которая неделю назад пела дифирамбы вашему мегарынку
Porsche - выход из рф
Renault - выход с рынка
Samsung pay - блокировка сервиса
Snapchat - аут из аппки в рф и ***********, 15 млн $ помощи Украине
Scania - выход из рф
SpaceX - поставка Starlink Украине
Shell - разрыв контракта с Газпромом
Spotify - невозможна оплата подписки
Sony - блок кинопроката
Twitter - нельзя регистрировать аккаунты гражданам рф
TikTok - массовый бан агрессивных ********* и так называемых сми
Toyota - 2600 сотрудников, гоу в автоваз
UEFA - отмена финала ЛЧ в Питере, запрет всем клубам на участие в ЛЧ и ЛЕ, 1 млн $ помощи Украине, разрыв контракта с генеральным спонсором газпром
UPS - полный запрет поставок
Universal pictures - блок кинопроката
Viber - 9 млн $ помощи Украине от CEO Rakuten
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02.03.2022 21:24 Ответить
Класна інфа... шкода, що московити ще не відчули в повній мірі всіх цих "прелестей". Але відчують...
І в той час горю бажанням побачити, особливо, сукубеєву з її здивованими очима. То напевно буде тренд всієї парашки
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03.03.2022 07:22 Ответить
Военное положение есть.
А официально мы объявили войну?
***** нам не объявлял, у него "спецоперация".
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02.03.2022 21:24 Ответить
Майно медвечука заберіть!
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02.03.2022 21:30 Ответить
Можно ли национализировать через суд всё имущество РФ во всех странах? Это здания торговых представительств, посольств и консульств, и т.п. ...
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02.03.2022 22:15 Ответить
Можна, і це вже анонсували янкі-"ми прийдемо за вашим багатством",,,
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03.03.2022 07:24 Ответить
"Наразі комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працює над законопроєктом, покликаним врегулювати питання націоналізації всього майна, об'єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України" Джерело: https://censor.net/ua/n3320823

ГНИДИ, ПАРАЗИТИ НА ТІЛІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА думають над тим щоби не нашкодити ВЛАСНИМ БІЗНЕСІНТЕРЕСАМ на росії!
В іншому випадку потребувалася б співпраця з Міністерством юстиції України!
СМЕРТЬ 5 КОЛОНІ росії!
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02.03.2022 22:33 Ответить
Шановне товариство! Знову і знову звертаюсь до Вас за порадою та підтримкою. Дивіться, скільки правильних, справедливих, терміновопотрібних та по суті необхідних пропозицій пролуналу у коментарях у відношенні, буду так казати цього питання. Але хочу щоби наш уряд опублікував, як опублікували всіх козломордих 120 тис. військових **************. які вбивають українців, як військових. так і цивільних пересічних громадян України у цьому повномаштабному нападі кремлівського педофіла-хуйла на нашу Україну. Вимагаю від уряду України опублікувати прізвища всіх до одного бенефеціарів ціх козломордих ************** майна, що є в Україні. Я так думаю, що це всім буде дуже важливо знати та цікаво. Думаю, якщо це станеться, то повспливає на поверхність стільки прізвищ "щирх" українців та й не тільки, що Вам, товариство, й не снилось Не забудьте відібрати власність у григорішина. який є бізнеспартнером петі порошенко. У всіх підерастів треба відібрати майно. Україна з цього тільки виграє та покращає. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам!
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03.03.2022 00:27 Ответить
Нужно имущество всех олигархов национализировать!
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03.03.2022 02:09 Ответить
Довго дуже довго думають і збираються
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03.03.2022 05:01 Ответить
Націоналізувати, бо після тієї розрухи що нам зробили кацапи, та вбивств ними наших людей цього буде ще й замало.
Ще треба буде підрахувати всі фізичні, фінансові, моральні збитки та заставити кремль платити репарацію так, як це було зроблено з фашистською Німеччиною після Другої Світової. Це можуть бути трильйони.
Але спочатку владі перестати "соромитись" і офіціально на вищому рівні назвати війну ВІЙНОЮ
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03.03.2022 07:09 Ответить
І тих, хто з олігархів, в важкий час, покинув Украіну, теж лишить всього
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03.03.2022 07:14 Ответить
Подивимось, чи проголосують без дебатів. І поіменно!!!
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03.03.2022 07:18 Ответить
Для бизнеса и репутации национализация кацапской собственности может быть плохо. Но справедливо ли это? Да! Вот и выбор сложный, между выгодным и справедливым.
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03.03.2022 08:33 Ответить
 
 