Верховна Рада хоче націоналізувати майно РФ в Україні

Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку у співпраці з Міністерством економіки розробляє законопроєкт про конфіскацію російського майна, об’єктів, коштів та вкладів на території України.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працює над законопроєктом, покликаним врегулювати питання націоналізації всього майна, об’єктів, коштів та вкладів агресора, які знаходяться на території України",- зазначається у повідомленні.

Як повідомив виданню Forbes голова комітету Дмитро Наталуха, депутати зареєструють цей законопроєкт 3 березня.

"Соромитися в механізмах не варто, як і обмежувати себе", – пояснив Наталуха можливі юридичні механізми націоналізації російських активів та бізнесу.