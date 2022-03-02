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Новости Война в Украине
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ВСУ (1687) Залужный (108)

"Наши военные – гордость мира", - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

"Наши военные – гордость мира", - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины пересказал мнения западных генералов о ходе обороны украинского государства

Цензор.НЕТ сообщает, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел беседу с военными представителями Соединенных Штатов Америки и НАТО, в ходе которой рассказал им об оборонах Украины против России. Об этом сообщается на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook.

Залужный отметил, что провел телефонный разговор с командующим Европейским командованием Вооруженных сил Америки, верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Проинформировал партнеров о ходе проведения оборонной операции по отпору открытой вооруженной агрессии РФ. Было приятно услышать и пересказываю слова генералов всему украинскому народу, что наши военные, наш президент и наша нация в целом сегодня являются гордостью всего мира. Благодарен за поддержку и рассчитываю на дальнейшую действенную помощь со стороны партнеров силам обороны государства!" – написал Залужный.

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Топ комментарии
+21
Зрозуміло що вони наша гордість! Тільки на ЗСУ вся наша надія. Шановні читачі, підтримайте грошима армію нашу, як у Дії, так і на рахунок НБУ. Інакше будете потім "підтримувати" бомжів з бурятії, мордовії та з іншого гівна російскої педерації
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02.03.2022 22:39
+20
Героям Слава!!!
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02.03.2022 22:37
+17
зараз вся країна - одне велике ЗСУ.
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02.03.2022 22:47
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Героям Слава!!!
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02.03.2022 22:37 Ответить
Ми це знаємо ще з 2014 року!
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02.03.2022 22:39 Ответить
[email protected]



UKRAINE https://www.flightradar24.com/HELIDOC/2aff2852



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02.03.2022 22:39 Ответить
Зрозуміло що вони наша гордість! Тільки на ЗСУ вся наша надія. Шановні читачі, підтримайте грошима армію нашу, як у Дії, так і на рахунок НБУ. Інакше будете потім "підтримувати" бомжів з бурятії, мордовії та з іншого гівна російскої *********
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02.03.2022 22:39 Ответить
зараз вся країна - одне велике ЗСУ.
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02.03.2022 22:47 Ответить
- Жіночко, вставайте, - шарпає за плече охоронець. - У нас повітряна тривога.
- О, а що у вас роблять, коли повітряна тривога? - запитала я у спину, але мені ніхто не відповів. Всі дуже швидко вискочили на вулицю, і доки я зі своїм чемоданом виїхала в двері, біля вокзалу лишилася сама.
Містечко дотримувалося світломаскування, і надворі було темно як у печі. Здалеку дійсно підвивала сирена, чемодан загруз у снігу, я потопталася на ганку і сіла під єдиним зеленим ліхтарем.
За півгодини охоронець повернувся.
- Все, можете заходити. Ви не злякалися?
- Ні, не злякалася. Я з Києва.
- А куди ж ви зараз їдете, тут же тільки один потяг...
- Так, на Київ. А куди ж іще?

Дійсно, куди ж іще. - Тамара Горіха Зерня
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02.03.2022 23:11 Ответить
та вже і не раз.
не розказуйте старому горобцю як з даху взлітать...
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03.03.2022 01:41 Ответить
Цікаво, а Гасло в армію "Слава Україні - Героям Слава" повернуть знову в армію як офіційне???
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02.03.2022 22:40 Ответить
напевно, тому що "російський воєний корабель-пішов на..."довго говорити
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02.03.2022 22:55 Ответить
Хтось відміняв?
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02.03.2022 23:08 Ответить
Уявляю, як вчорашні закордонні інструктори шикуються в черги до наших командирі заради навчання!))
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02.03.2022 22:54 Ответить
Извините конечно, но ВСУ - это ****** ребята....

как они еще при ходьбе не звенят шарами - яхз.
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02.03.2022 22:58 Ответить
я буквально за неделю до вторжения пересмотрел заново Властелин колец..у нас события легли один в один...вот только Эльфы не пришли.. хотя постой - а наши пилоты?!! Разве не эльфы?! А Тероборона - не доблестные гномы?! Все сошлось! А главное - орочье отребье!!
кусочек по переговорам, как надо вести;
https://youtu.be/bEWM8SKERXo
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02.03.2022 23:05 Ответить
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 23:00 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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02.03.2022 23:02 Ответить
Таки ж АРМІЯ, МОВА , ВІРА і рятують Україну. Наші найкращі військові та всі, хто зі зброєю в руках чи з пляшкою бандерівського смузі захищають нашу неньку. Наша мова (скільки кацапів спалились, так і не змогли вивчити паляницю, не кажу вже про нісенітницю). ЇЇ на хліб не намажеш (як говорила одна шльондра), вона просто рятує. І віра, віра у Бога, віра в нашу армію, віра в свої сили, віра в Україну, віра в ПЕРЕМОГУ,
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02.03.2022 23:37 Ответить
За президента мабуть прибрехав.
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03.03.2022 00:13 Ответить
Протокол требует...
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03.03.2022 00:35 Ответить
лизнути?
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03.03.2022 10:57 Ответить
 
 