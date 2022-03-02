"Наши военные – гордость мира", - Залужный
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины пересказал мнения западных генералов о ходе обороны украинского государства
Цензор.НЕТ сообщает, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел беседу с военными представителями Соединенных Штатов Америки и НАТО, в ходе которой рассказал им об оборонах Украины против России. Об этом сообщается на странице главнокомандующего ВСУ в Facebook.
Залужный отметил, что провел телефонный разговор с командующим Европейским командованием Вооруженных сил Америки, верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом и председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
"Проинформировал партнеров о ходе проведения оборонной операции по отпору открытой вооруженной агрессии РФ. Было приятно услышать и пересказываю слова генералов всему украинскому народу, что наши военные, наш президент и наша нация в целом сегодня являются гордостью всего мира. Благодарен за поддержку и рассчитываю на дальнейшую действенную помощь со стороны партнеров силам обороны государства!" – написал Залужный.
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UKRAINE https://www.flightradar24.com/HELIDOC/2aff2852
- О, а що у вас роблять, коли повітряна тривога? - запитала я у спину, але мені ніхто не відповів. Всі дуже швидко вискочили на вулицю, і доки я зі своїм чемоданом виїхала в двері, біля вокзалу лишилася сама.
Містечко дотримувалося світломаскування, і надворі було темно як у печі. Здалеку дійсно підвивала сирена, чемодан загруз у снігу, я потопталася на ганку і сіла під єдиним зеленим ліхтарем.
За півгодини охоронець повернувся.
- Все, можете заходити. Ви не злякалися?
- Ні, не злякалася. Я з Києва.
- А куди ж ви зараз їдете, тут же тільки один потяг...
- Так, на Київ. А куди ж іще?
Дійсно, куди ж іще. - Тамара Горіха Зерня
не розказуйте старому горобцю як з даху взлітать...
как они еще при ходьбе не звенят шарами - яхз.
кусочек по переговорам, как надо вести;
https://youtu.be/bEWM8SKERXo
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