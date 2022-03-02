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"Наші військові - гордість світу", - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

"Наші військові - гордість світу", - Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України переказав думки західних генералів про хід оборони української держави

Цензор.НЕТ повідомляє, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний мав бесіду з військовими представниками Сполучених Штатів Америки та НАТО, у ході якої розказав їм про оборони України проти росії. Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook.

Залужний зазначив, що провів телефонну розмову з командувачем Європейського командування Збройних сил Америки, верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії рф. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому українському народові, що наші військові, наш президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів силам оборони держави!" - написав Залужний. 

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Топ коментарі
+21
Зрозуміло що вони наша гордість! Тільки на ЗСУ вся наша надія. Шановні читачі, підтримайте грошима армію нашу, як у Дії, так і на рахунок НБУ. Інакше будете потім "підтримувати" бомжів з бурятії, мордовії та з іншого гівна російскої педерації
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02.03.2022 22:39
+20
Героям Слава!!!
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02.03.2022 22:37
+17
зараз вся країна - одне велике ЗСУ.
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02.03.2022 22:47
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Героям Слава!!!
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02.03.2022 22:37 Відповісти
Ми це знаємо ще з 2014 року!
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02.03.2022 22:39 Відповісти
[email protected]



UKRAINE https://www.flightradar24.com/HELIDOC/2aff2852



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02.03.2022 22:39 Відповісти
Зрозуміло що вони наша гордість! Тільки на ЗСУ вся наша надія. Шановні читачі, підтримайте грошима армію нашу, як у Дії, так і на рахунок НБУ. Інакше будете потім "підтримувати" бомжів з бурятії, мордовії та з іншого гівна російскої *********
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02.03.2022 22:39 Відповісти
зараз вся країна - одне велике ЗСУ.
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02.03.2022 22:47 Відповісти
- Жіночко, вставайте, - шарпає за плече охоронець. - У нас повітряна тривога.
- О, а що у вас роблять, коли повітряна тривога? - запитала я у спину, але мені ніхто не відповів. Всі дуже швидко вискочили на вулицю, і доки я зі своїм чемоданом виїхала в двері, біля вокзалу лишилася сама.
Містечко дотримувалося світломаскування, і надворі було темно як у печі. Здалеку дійсно підвивала сирена, чемодан загруз у снігу, я потопталася на ганку і сіла під єдиним зеленим ліхтарем.
За півгодини охоронець повернувся.
- Все, можете заходити. Ви не злякалися?
- Ні, не злякалася. Я з Києва.
- А куди ж ви зараз їдете, тут же тільки один потяг...
- Так, на Київ. А куди ж іще?

Дійсно, куди ж іще. - Тамара Горіха Зерня
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02.03.2022 23:11 Відповісти
та вже і не раз.
не розказуйте старому горобцю як з даху взлітать...
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03.03.2022 01:41 Відповісти
Цікаво, а Гасло в армію "Слава Україні - Героям Слава" повернуть знову в армію як офіційне???
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02.03.2022 22:40 Відповісти
напевно, тому що "російський воєний корабель-пішов на..."довго говорити
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02.03.2022 22:55 Відповісти
Хтось відміняв?
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02.03.2022 23:08 Відповісти
Уявляю, як вчорашні закордонні інструктори шикуються в черги до наших командирі заради навчання!))
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02.03.2022 22:54 Відповісти
Извините конечно, но ВСУ - это ****** ребята....

как они еще при ходьбе не звенят шарами - яхз.
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02.03.2022 22:58 Відповісти
я буквально за неделю до вторжения пересмотрел заново Властелин колец..у нас события легли один в один...вот только Эльфы не пришли.. хотя постой - а наши пилоты?!! Разве не эльфы?! А Тероборона - не доблестные гномы?! Все сошлось! А главное - орочье отребье!!
кусочек по переговорам, как надо вести;
https://youtu.be/bEWM8SKERXo
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02.03.2022 23:05 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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02.03.2022 23:00 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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02.03.2022 23:02 Відповісти
Таки ж АРМІЯ, МОВА , ВІРА і рятують Україну. Наші найкращі військові та всі, хто зі зброєю в руках чи з пляшкою бандерівського смузі захищають нашу неньку. Наша мова (скільки кацапів спалились, так і не змогли вивчити паляницю, не кажу вже про нісенітницю). ЇЇ на хліб не намажеш (як говорила одна шльондра), вона просто рятує. І віра, віра у Бога, віра в нашу армію, віра в свої сили, віра в Україну, віра в ПЕРЕМОГУ,
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02.03.2022 23:37 Відповісти
За президента мабуть прибрехав.
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03.03.2022 00:13 Відповісти
Протокол требует...
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03.03.2022 00:35 Відповісти
лизнути?
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03.03.2022 10:57 Відповісти
 
 