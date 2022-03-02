"Наші військові - гордість світу", - Залужний
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Головнокомандувач Збройних сил України переказав думки західних генералів про хід оборони української держави
Цензор.НЕТ повідомляє, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний мав бесіду з військовими представниками Сполучених Штатів Америки та НАТО, у ході якої розказав їм про оборони України проти росії. Про це повідомляється на сторінці головнокомандувача ЗСУ у Facebook.
Залужний зазначив, що провів телефонну розмову з командувачем Європейського командування Збройних сил Америки, верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Тодом Волтерсом та головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
"Поінформував партнерів про хід проведення оборонної операції з відсічі відкритої збройної агресії рф. Було приємно почути і переказую слова генералів всьому українському народові, що наші військові, наш президент і наша нація в цілому сьогодні є гордістю всього світу. Вдячний за підтримку і розраховую на подальшу дієву допомогу з боку партнерів силам оборони держави!" - написав Залужний.
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UKRAINE https://www.flightradar24.com/HELIDOC/2aff2852
- О, а що у вас роблять, коли повітряна тривога? - запитала я у спину, але мені ніхто не відповів. Всі дуже швидко вискочили на вулицю, і доки я зі своїм чемоданом виїхала в двері, біля вокзалу лишилася сама.
Містечко дотримувалося світломаскування, і надворі було темно як у печі. Здалеку дійсно підвивала сирена, чемодан загруз у снігу, я потопталася на ганку і сіла під єдиним зеленим ліхтарем.
За півгодини охоронець повернувся.
- Все, можете заходити. Ви не злякалися?
- Ні, не злякалася. Я з Києва.
- А куди ж ви зараз їдете, тут же тільки один потяг...
- Так, на Київ. А куди ж іще?
Дійсно, куди ж іще. - Тамара Горіха Зерня
не розказуйте старому горобцю як з даху взлітать...
как они еще при ходьбе не звенят шарами - яхз.
кусочек по переговорам, как надо вести;
https://youtu.be/bEWM8SKERXo
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
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