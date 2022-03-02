Из-за санкций России может грозить дефолт, - JP Morgan

Санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность дефолта страны по своему государственному долгу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили аналитики JPMorgan.

Отмечается, что в текущем месяце Россия должна выплатить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов.

"Хотя теоретически у нее есть достаточные резервы для покрытия долгов, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее способность осуществлять платежи", - говорится в сообщении.

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"Санкции США против российских государственных учреждений, контрмеры в России по ограничению иностранных платежей и перебои в платежных цепях создают большие препятствия для осуществления платежей за рубежом", - отметили аналитики.

По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта, когда должны быть выплачены две купонные выплаты по облигациям, хотя, как и большая часть российского долга, в них встроен 30-дневный "льготный период".

Также общие государственные долги России составляют 40 миллиардов долларов, что немного для ее экономики, однако даже один дефолт по внешним выплатам может вызвать цепную реакцию.