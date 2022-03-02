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дефолт (105) Россия (38349) экономика (869)

Из-за санкций России может грозить дефолт, - JP Morgan

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Из-за санкций России может грозить дефолт, - JP Morgan

Санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность дефолта страны по своему государственному долгу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили аналитики JPMorgan.

Отмечается, что в текущем месяце Россия должна выплатить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов.

"Хотя теоретически у нее есть достаточные резервы для покрытия долгов, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее способность осуществлять платежи", - говорится в сообщении.

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"Санкции США против российских государственных учреждений, контрмеры в России по ограничению иностранных платежей и перебои в платежных цепях создают большие препятствия для осуществления платежей за рубежом", - отметили аналитики.

По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта, когда должны быть выплачены две купонные выплаты по облигациям, хотя, как и большая часть российского долга, в них встроен 30-дневный "льготный период".

Также общие государственные долги России составляют 40 миллиардов долларов, что немного для ее экономики, однако даже один дефолт по внешним выплатам может вызвать цепную реакцию.

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Топ комментарии
+46
Росії повинен загрожувати ТОТАЛЬНИЙ ПІЗДЕЦЬ, а не якійсь тама дєфолт.
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02.03.2022 23:14
+42
В головах там уже давно дефолт
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02.03.2022 23:11
+36
Раненый зверь очень опасен. Надо добивать.
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02.03.2022 23:13
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В головах там уже давно дефолт
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02.03.2022 23:11 Ответить
Ты наверное имел в виду телевизор, который у россиян напоминает голову.
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02.03.2022 23:14 Ответить
... заменяет голову
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03.03.2022 08:55 Ответить
"Китай нам допоможе", - кричали вони
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02.03.2022 23:24 Ответить
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02.03.2022 23:25 Ответить
Китайцы те еще разводилы с огромным стажем
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02.03.2022 23:29 Ответить
*****, деньги считают-а тут людей убивают, суки.
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02.03.2022 23:31 Ответить
Все, що у нас тут це трагедія. Проте якщо російську скотоферму не знищити економічно, трагедія буде повторюватися знову.
Як тільки у кацапа з'являється лишня копійка, вони направляють її на вбивства людей в інших країнах.
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02.03.2022 23:36 Ответить
так иди воюй чего ты тут на клаве живешь
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04.03.2022 02:13 Ответить
И в добрый путь
На долгие года... !
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02.03.2022 23:48 Ответить
Может грозить, а может и нет.
Ну и суки.
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02.03.2022 23:55 Ответить
ты больной на голову?
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04.03.2022 02:14 Ответить
Не "може" а повинен бути дефолт.
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02.03.2022 23:12 Ответить
Щось ********* на думку, що з економікою там те, що і з армією : "Ху#ня, ще й яка ху#ня, любі малята"(с)
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02.03.2022 23:33 Ответить
Раненый зверь очень опасен. Надо добивать.
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02.03.2022 23:13 Ответить
що їм держборг після світової ізоляції? дефолт чисто "технічний"... А от ввп та рівень життя точно відчутно зміниться...
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02.03.2022 23:14 Ответить
Технічний дефолт - невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди, наприклад, заборону певної діяльності до повернення позики, підтримка певного рівня фінансових показників компанії впродовж дії угоди тощо.
При чём тут это?
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03.03.2022 01:08 Ответить
у них по факту уже будет дефолт так как кони хотят забрать все активы и запретить выводить дивиденты иностранных владельцев
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04.03.2022 02:15 Ответить
Росії повинен загрожувати ТОТАЛЬНИЙ ПІЗДЕЦЬ, а не якійсь тама дєфолт.
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02.03.2022 23:14 Ответить
Всіх ібанаріїв відправити розбирати завали.
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02.03.2022 23:27 Ответить
боюсь, не поможет. будет орать, что это ВСУ Украину разбомбили самолетами, которых нет. таких лучше всего лишать доступа к интернету.
провайдер! эй, провайдер!
помоги женщине избавиться от зависимости.
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03.03.2022 00:01 Ответить
Зачем пиарить разных ***...ей?
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03.03.2022 00:02 Ответить
Бо, звідки це в Черкасах таке взялося.. зараз розберемося.. Черкаси готові боронити свою землю!
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03.03.2022 06:26 Ответить
На мою думку цей антивакцинаторский двіж був взагалі на російські гроши
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03.03.2022 09:10 Ответить
512-футовая яхта российского миллиардера Алишера Усманова была конфискована властями Германии в северном городе Гамбург.
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02.03.2022 23:29 Ответить
Когда жадные фрицы оценят размер хабара,который можно дернуть у еврействующих воров нароссии,думаю у них появится очень хороший апетит
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02.03.2022 23:50 Ответить
Слезы мешают мне говорить)
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02.03.2022 23:14 Ответить
Что значит,,может,,?ДОЛЖЕН!
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02.03.2022 23:15 Ответить
И не дефолт а ПИ**ЕЦ.
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02.03.2022 23:31 Ответить
Мировая помойка циничных тварей слишком долго и нагло кидала в свою тележку жизни все до чего могла дотянуться в супермаркете жизни. И даже то до чего не могла дотянуться,разбивая по дороге. Теперь,когда уже на кассе,придется платить за все.
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02.03.2022 23:38 Ответить
м
Маячня це все. по -перше кацапам пох. вони генетично *******. По друге там є величезний запас. По третє фюлєр може все націоналізувати і мразі підітруть йому гузно
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02.03.2022 23:15 Ответить
Не скажите. За свой желудок они могут и побурчать. Хотя кому интересна жизнь изгоев на задворках помойки?
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02.03.2022 23:45 Ответить
А мені ПОХ...!!!
Та хоть ГОЛОДНИЙ МОР!...
Біженців із довідками про затримання підчас антивоєнних протестів думаю що приймемо...
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02.03.2022 23:15 Ответить
Такие справки будут только у фсб-шников 😄
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02.03.2022 23:20 Ответить
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02.03.2022 23:31 Ответить
ну, почему русский?!! а буряты не в счет?
надо так:
россиянин? значит на*уй
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03.03.2022 00:06 Ответить
А кто бурята гонит на эту войну убивать украинцев? Татары что ли?
В первую очередь виноваты русские. Остальные на подхвате.
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03.03.2022 07:31 Ответить
я написал - россиян. т.е. без разбора национальностей. а кто их там куда гонит, мне лично без разницы.
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03.03.2022 08:48 Ответить
Ну, им хоть что-то поставлять надо. Гандоны, например. А то пока кацапы на них рассрочку оформят, того и гляди размножаться начнут...
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02.03.2022 23:18 Ответить
Борг забрати нафтою та газом.
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02.03.2022 23:20 Ответить
всех месторождений рашки, включая неразведанные

может хоть так научатся работать
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02.03.2022 23:50 Ответить
Який жах
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02.03.2022 23:20 Ответить
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02.03.2022 23:31 Ответить
сейчас там в рост пойдут только компании по производству пеньки, ну и еще туеса и короба будут в Сколково делать на экспорт. Лозоплетение получит второе дыхание.
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02.03.2022 23:21 Ответить
Надо выводить на IPO сызраньской биржи компанию по сбору валежника и группу компаний по обработке ягеля
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02.03.2022 23:28 Ответить
по переработке и упаковке ягеля монополия у Якутии. Кацапам остаётся только выращивание репы, и еще брюквы в южных регионах. А рынок валежника будет захвачен физлицами.
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02.03.2022 23:35 Ответить
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02.03.2022 23:48 Ответить
Все идет к тому, что это кацапы у нас туалеты будут мыть за еду
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02.03.2022 23:25 Ответить
Та це вже ні. Ще унітази сп...здять !
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02.03.2022 23:45 Ответить
это вряд ли, а вот насрать и не смыть могут.
хромосомы пальцем не затрешь...
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03.03.2022 00:12 Ответить
Риторичне питання...а як вони взагалі ТУДИ попадуть?
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03.03.2022 07:59 Ответить
4 марта в эрэфии огласят военное положение и после мы ничего не узнаем что происходит внутри этой черной дыры. Под угрозой расстрела, всех погонят на фронт (Навального как предателя экстремиста в расход), плюс чурбаков из ОДКБ добавят в ряды оккупантов, будет настоящая орда. Будет ещё та война.
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02.03.2022 23:28 Ответить
armenia toje iz etoi pomoiki ОДКБ, u pravilni oni vse churbaki armyane toje
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03.03.2022 00:06 Ответить
Нехай рєпу жеруть, улюблений мокшанський продукт. Ліси у них великі, ягоди, гриби, дичина, хто не лінивий, що пожерти знайде
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02.03.2022 23:29 Ответить
Rick_Sanchez


Гы. ЦБ ввел комиссию 30% на покупку валюты. С каждым часом все радостнее жить….
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03.03.2022 00:05 Ответить
Ну так вони просто не заплатять. І що?
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02.03.2022 23:29 Ответить
комментарий отмечен как спам
интересные вещи происходят кацапам заморозили по разным источникам от 400 до 600 млрд баксов , но у них внешний долг тоже огромный , получается они тоже могут нахер послать , да еще и заводы поотбирают у них же мерседесы фольксвагены всякие, BP вон пыталась по быстрому пакет свой в роснефти продать а фиг не дали , и валюту запретили из страны выводить ,даже интересно чем это закончится
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02.03.2022 23:35 Ответить
Дефолтом.
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02.03.2022 23:36 Ответить
сомнительно деньги то есть но замороженные, или вообще скажут вы нам заморозили хер мы вам что вернем, размораживайте получите свои деньги
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02.03.2022 23:41 Ответить
А что, у россии зарубежом нет других активов
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02.03.2022 23:43 Ответить
Не, так это не работает. Всем пофиг почему ты не можешь заплатить свои долги. И как только это происходит, на забугорное имущество (которого ого-го) накладывается арест и его пускают с молотка.
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02.03.2022 23:52 Ответить
Як звучить романтично : "да еще и заводы поотбирают у них же мерседесы фольксвагены всякие" прямо аж запишався за рашку - дивися нова експропріація , а потім рабочім раздадут (( А тоді задумався і засумував......... Ви у курсі як із себе виглядає завод "по виробництву мерседеса" у рашці або чогось подібного ? Я так здогадуюся що ангар у якому до зібраного на заводі х.з. де авто прикручують чотири колеса (( Ну що ж , нехай кацапи той ангар забирають і на ньому по рашці катаються ))))))
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02.03.2022 23:54 Ответить
Уважаемый Роберт (он же Ваня), я вам советую взять что вам уже уплатили деревянными за высеры и срочно сконвертировать в доллары или евро, что бы вы могли хотя бы еды чуть позже купить.
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03.03.2022 00:56 Ответить
Из последнего: компания Тойота прекращает производство своих авто на россии и поставку новых из других стран.
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02.03.2022 23:35 Ответить
да все.. росии *****
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02.03.2022 23:35 Ответить
Еще совсем чуть-чуть осталось и кацапы будут просить и умолять чтобы прилетели к ним самолеты НАТО (как было в 90-х) чтобы привезли им .. пожрать !!! ...
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02.03.2022 23:38 Ответить
Ну це вже херушки.
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02.03.2022 23:47 Ответить
в обмен на ЯО? это можно...
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03.03.2022 00:18 Ответить
ЯО полюбе нужно забирать, я б еще и жизни потребовал.. они лишние на планете Земля..
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03.03.2022 00:23 Ответить
..хм. та можно то жратву отравленную привести... пускай жрут свино-собаки..заслужили..
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02.03.2022 23:49 Ответить
Кацапы в Нидерландах ноют, что их детишек в школах начали киздить и чмырить все подряд чисто за то, что они - кацапы.
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02.03.2022 23:56 Ответить
это было ожидаемо. ну как можно, насмотревшись кацапского телевидения (а другого они не признают), не возгордиться своей кацапией? наверное, быковать начали (мол, ***** гейропу за 3 дня) вот и получили. и еще получат, пока не научатся вести себя адекватно. понаехала сволота...
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03.03.2022 00:26 Ответить
Нидерланды - это особая страна. Такого терпимого отношения ко всему и всем я ещё нигде не видел. Чтоб довести нидерландцев, надо сильно постараться. У кацапов получилось...
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03.03.2022 00:30 Ответить
Ага. Наверное сильно достарались.
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03.03.2022 01:09 Ответить
У нас в Германии полно ватников, надо тоже бы подчисть а то поприезжало всякое дерьмо, я как русских вижу хочется в рожу вцепиться
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03.03.2022 13:36 Ответить
Аж на сльозу потянуло...від сміху. Бідні кацапчики, як мені вас не шкода...
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03.03.2022 08:05 Ответить
Захожу в YouTube и печатаю первые « как русские..» и в первой! Строке вариантов продолжение …..»говорят паляница»
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03.03.2022 00:00 Ответить
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг россии с «BBB» до «B»
BBB - достаточный уровень кредитоспособности; B - cущественно недостаточный уровень кредитоспособности.
Полное название рейтинга : «В жопе»
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03.03.2022 00:41 Ответить
А як Кадирову транш всасно не поступить, то куди дінеться вся лояльність?
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03.03.2022 00:52 Ответить
Кадирка за башку ***** лімончик может снять
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03.03.2022 01:20 Ответить
ПаляницЯ, а ще є несінитниця (мабуть ще не один кацап не зміг вимовити).
А ще є - Водку будешь? Что-бы кто то из русликов сказал НЕТ, такого не було.
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03.03.2022 01:06 Ответить
На расії цінний папір це туалетний
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03.03.2022 01:15 Ответить
"*************.... яБачівНаТВ там ************ країна" , "щоВамУїжуПідсипають"?
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03.03.2022 02:33 Ответить
РАНЕННЫЙ АГРЕССОР ОЧЕНЬ ОПАСЕН.
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03.03.2022 06:01 Ответить
⚡️ 38 стран подали представление в Международный уголовный суд в Гааге с требованием расследовать совершенные Россией преступления во время войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
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03.03.2022 06:11 Ответить
⚡️В РФ 3 марта с физических лиц будет взыматься комиссия в размере 30% за покупку иностранной валюты.

Это касается долларов, евро и фунтов стерлингов, сообщает инвестиционная компания АТОН со ссылкой на предписание Банка России.
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03.03.2022 06:47 Ответить
Це з твоїх 100 баксів 30 тю-тю? Я правильно зрозумів? Так "это прелестно"
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03.03.2022 08:09 Ответить
«Не боимся санкций!»: Российский завод АвтоВАЗ на несколько дней останавливает производство - из-за нехватки импортной электроники.
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03.03.2022 06:53 Ответить
нам *****, А ИМ *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 06:59 Ответить
Дефолт будет 100%.
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03.03.2022 07:55 Ответить
Гамно будуть жерти і хвоєю жопу витирати,
Мають спокутувати свій гріх, поколіннями....
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03.03.2022 08:06 Ответить
Не должен он грозить раха, а должен бьіть!
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03.03.2022 08:54 Ответить
верим.надеемся.ждём!
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03.03.2022 13:45 Ответить
 
 