Из-за санкций России может грозить дефолт, - JP Morgan
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Санкции, введенные против России, значительно повысили вероятность дефолта страны по своему государственному долгу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом сообщили аналитики JPMorgan.
Отмечается, что в текущем месяце Россия должна выплатить государственные облигации на сумму более 700 миллионов долларов.
"Хотя теоретически у нее есть достаточные резервы для покрытия долгов, на практике замораживание некоторых активов и другие меры могут повлиять на ее способность осуществлять платежи", - говорится в сообщении.
"Санкции США против российских государственных учреждений, контрмеры в России по ограничению иностранных платежей и перебои в платежных цепях создают большие препятствия для осуществления платежей за рубежом", - отметили аналитики.
По словам аналитиков JP Morgan, первой критической датой является 16 марта, когда должны быть выплачены две купонные выплаты по облигациям, хотя, как и большая часть российского долга, в них встроен 30-дневный "льготный период".
Также общие государственные долги России составляют 40 миллиардов долларов, что немного для ее экономики, однако даже один дефолт по внешним выплатам может вызвать цепную реакцию.
Пожалуйста, подождите...
Як тільки у кацапа з'являється лишня копійка, вони направляють її на вбивства людей в інших країнах.
На долгие года... !
Ну и суки.
При чём тут это?
Відома черкаська антивакцинаторка Олена Фаіст публікує в соцмережах проросійські дописи. Про це "18000" повідомили читачі. Зокрема, в інстаграмі Фаіст пише, нібито у війні винне ЦРУ, а Україна та Росія - брати.
провайдер! эй, провайдер!
помоги женщине избавиться от зависимости.
Маячня це все. по -перше кацапам пох. вони генетично *******. По друге там є величезний запас. По третє фюлєр може все націоналізувати і мразі підітруть йому гузно
Та хоть ГОЛОДНИЙ МОР!...
Біженців із довідками про затримання підчас антивоєнних протестів думаю що приймемо...
надо так:
россиянин? значит на*уй
В первую очередь виноваты русские. Остальные на подхвате.
может хоть так научатся работать
хромосомы пальцем не затрешь...
Гы. ЦБ ввел комиссию 30% на покупку валюты. С каждым часом все радостнее жить….
BBB - достаточный уровень кредитоспособности; B - cущественно недостаточный уровень кредитоспособности.
Полное название рейтинга : «В жопе»
А ще є - Водку будешь? Что-бы кто то из русликов сказал НЕТ, такого не було.
Это касается долларов, евро и фунтов стерлингов, сообщает инвестиционная компания АТОН со ссылкой на предписание Банка России.
Мають спокутувати свій гріх, поколіннями....