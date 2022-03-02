Через санкції Росії може загрожувати дефолт, - JP Morgan
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність дефолту країни щодо свого державного боргу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили аналітики JPMorgan.
Зазначається, що цього місяця Росія має виплатити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів.
"Хоча теоретично вона має достатні резерви для покриття боргів, на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її здатність здійснювати платежі", - йдеться в повідомленні.
"Санкції США проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і перебої в платіжних ланцюгах створюють великі перешкоди для здійснення платежів за кордоном", - зазначили аналітики.
За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені дві купонних виплати за облігаціями, хоча, як і велика частина російського боргу, в них вбудовано 30-денний "пільговий період".
Також загальні державні борги Росії становлять 40 мільярдів доларів, що небагато для її економіки, проте навіть один дефолт за зовнішніми виплатами може спричинити ланцюгову реакцію.
Будь ласка, зачекайте...
Як тільки у кацапа з'являється лишня копійка, вони направляють її на вбивства людей в інших країнах.
На долгие года... !
Ну и суки.
При чём тут это?
Відома черкаська антивакцинаторка Олена Фаіст публікує в соцмережах проросійські дописи. Про це "18000" повідомили читачі. Зокрема, в інстаграмі Фаіст пише, нібито у війні винне ЦРУ, а Україна та Росія - брати.
провайдер! эй, провайдер!
помоги женщине избавиться от зависимости.
Маячня це все. по -перше кацапам пох. вони генетично *******. По друге там є величезний запас. По третє фюлєр може все націоналізувати і мразі підітруть йому гузно
Та хоть ГОЛОДНИЙ МОР!...
Біженців із довідками про затримання підчас антивоєнних протестів думаю що приймемо...
надо так:
россиянин? значит на*уй
В первую очередь виноваты русские. Остальные на подхвате.
может хоть так научатся работать
хромосомы пальцем не затрешь...
Гы. ЦБ ввел комиссию 30% на покупку валюты. С каждым часом все радостнее жить….
BBB - достаточный уровень кредитоспособности; B - cущественно недостаточный уровень кредитоспособности.
Полное название рейтинга : «В жопе»
А ще є - Водку будешь? Что-бы кто то из русликов сказал НЕТ, такого не було.
Это касается долларов, евро и фунтов стерлингов, сообщает инвестиционная компания АТОН со ссылкой на предписание Банка России.
Мають спокутувати свій гріх, поколіннями....