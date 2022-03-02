Через санкції Росії може загрожувати дефолт, - JP Morgan

Санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність дефолту країни щодо свого державного боргу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили аналітики JPMorgan.

Зазначається, що цього місяця Росія має виплатити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів.

"Хоча теоретично вона має достатні резерви для покриття боргів, на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її здатність здійснювати платежі", - йдеться в повідомленні.

"Санкції США проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і перебої в платіжних ланцюгах створюють великі перешкоди для здійснення платежів за кордоном", - зазначили аналітики.

За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені дві купонних виплати за облігаціями, хоча, як і велика частина російського боргу, в них вбудовано 30-денний "пільговий період".

Також загальні державні борги Росії становлять 40 мільярдів доларів, що небагато для її економіки, проте навіть один дефолт за зовнішніми виплатами може спричинити ланцюгову реакцію.

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