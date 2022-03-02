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Через санкції Росії може загрожувати дефолт, - JP Morgan

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Через санкції Росії може загрожувати дефолт, - JP Morgan

Санкції, запроваджені проти Росії, значно підвищили ймовірність дефолту країни щодо свого державного боргу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це повідомили аналітики JPMorgan.

Зазначається, що цього місяця Росія має виплатити державні облігації на суму понад 700 мільйонів доларів.

"Хоча теоретично вона має достатні резерви для покриття боргів, на практиці заморожування деяких активів та інші заходи можуть вплинути на її здатність здійснювати платежі", - йдеться в повідомленні.

"Санкції США проти російських державних установ, контрзаходи в Росії для обмеження іноземних платежів і перебої в платіжних ланцюгах створюють великі перешкоди для здійснення платежів за кордоном", - зазначили аналітики.

За словами аналітиків JP Morgan, першою критичною датою є 16 березня, коли мають бути виплачені дві купонних виплати за облігаціями, хоча, як і велика частина російського боргу, в них вбудовано 30-денний "пільговий період".

Також загальні державні борги Росії становлять 40 мільярдів доларів, що небагато для її економіки, проте навіть один дефолт за зовнішніми виплатами може спричинити ланцюгову реакцію.

Читайте: Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ

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Топ коментарі
+46
Росії повинен загрожувати ТОТАЛЬНИЙ ПІЗДЕЦЬ, а не якійсь тама дєфолт.
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02.03.2022 23:14
+42
В головах там уже давно дефолт
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02.03.2022 23:11
+36
Раненый зверь очень опасен. Надо добивать.
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02.03.2022 23:13
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В головах там уже давно дефолт
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02.03.2022 23:11 Відповісти
Ты наверное имел в виду телевизор, который у россиян напоминает голову.
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02.03.2022 23:14 Відповісти
... заменяет голову
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03.03.2022 08:55 Відповісти
"Китай нам допоможе", - кричали вони
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02.03.2022 23:24 Відповісти
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02.03.2022 23:25 Відповісти
Китайцы те еще разводилы с огромным стажем
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02.03.2022 23:29 Відповісти
*****, деньги считают-а тут людей убивают, суки.
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02.03.2022 23:31 Відповісти
Все, що у нас тут це трагедія. Проте якщо російську скотоферму не знищити економічно, трагедія буде повторюватися знову.
Як тільки у кацапа з'являється лишня копійка, вони направляють її на вбивства людей в інших країнах.
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02.03.2022 23:36 Відповісти
так иди воюй чего ты тут на клаве живешь
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04.03.2022 02:13 Відповісти
И в добрый путь
На долгие года... !
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02.03.2022 23:48 Відповісти
Может грозить, а может и нет.
Ну и суки.
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02.03.2022 23:55 Відповісти
ты больной на голову?
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04.03.2022 02:14 Відповісти
Не "може" а повинен бути дефолт.
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02.03.2022 23:12 Відповісти
Щось ********* на думку, що з економікою там те, що і з армією : "Ху#ня, ще й яка ху#ня, любі малята"(с)
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02.03.2022 23:33 Відповісти
Раненый зверь очень опасен. Надо добивать.
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02.03.2022 23:13 Відповісти
що їм держборг після світової ізоляції? дефолт чисто "технічний"... А от ввп та рівень життя точно відчутно зміниться...
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02.03.2022 23:14 Відповісти
Технічний дефолт - невиконання позичальником додаткових умов кредитної угоди, наприклад, заборону певної діяльності до повернення позики, підтримка певного рівня фінансових показників компанії впродовж дії угоди тощо.
При чём тут это?
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03.03.2022 01:08 Відповісти
у них по факту уже будет дефолт так как кони хотят забрать все активы и запретить выводить дивиденты иностранных владельцев
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04.03.2022 02:15 Відповісти
Росії повинен загрожувати ТОТАЛЬНИЙ ПІЗДЕЦЬ, а не якійсь тама дєфолт.
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02.03.2022 23:14 Відповісти
Всіх ібанаріїв відправити розбирати завали.
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02.03.2022 23:27 Відповісти
боюсь, не поможет. будет орать, что это ВСУ Украину разбомбили самолетами, которых нет. таких лучше всего лишать доступа к интернету.
провайдер! эй, провайдер!
помоги женщине избавиться от зависимости.
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03.03.2022 00:01 Відповісти
Зачем пиарить разных ***...ей?
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03.03.2022 00:02 Відповісти
Бо, звідки це в Черкасах таке взялося.. зараз розберемося.. Черкаси готові боронити свою землю!
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03.03.2022 06:26 Відповісти
На мою думку цей антивакцинаторский двіж був взагалі на російські гроши
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03.03.2022 09:10 Відповісти
512-футовая яхта российского миллиардера Алишера Усманова была конфискована властями Германии в северном городе Гамбург.
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02.03.2022 23:29 Відповісти
Когда жадные фрицы оценят размер хабара,который можно дернуть у еврействующих воров нароссии,думаю у них появится очень хороший апетит
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02.03.2022 23:50 Відповісти
Слезы мешают мне говорить)
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02.03.2022 23:14 Відповісти
Что значит,,может,,?ДОЛЖЕН!
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02.03.2022 23:15 Відповісти
И не дефолт а ПИ**ЕЦ.
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02.03.2022 23:31 Відповісти
Мировая помойка циничных тварей слишком долго и нагло кидала в свою тележку жизни все до чего могла дотянуться в супермаркете жизни. И даже то до чего не могла дотянуться,разбивая по дороге. Теперь,когда уже на кассе,придется платить за все.
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02.03.2022 23:38 Відповісти
м
Маячня це все. по -перше кацапам пох. вони генетично *******. По друге там є величезний запас. По третє фюлєр може все націоналізувати і мразі підітруть йому гузно
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02.03.2022 23:15 Відповісти
Не скажите. За свой желудок они могут и побурчать. Хотя кому интересна жизнь изгоев на задворках помойки?
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02.03.2022 23:45 Відповісти
А мені ПОХ...!!!
Та хоть ГОЛОДНИЙ МОР!...
Біженців із довідками про затримання підчас антивоєнних протестів думаю що приймемо...
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02.03.2022 23:15 Відповісти
Такие справки будут только у фсб-шников 😄
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02.03.2022 23:20 Відповісти
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02.03.2022 23:31 Відповісти
ну, почему русский?!! а буряты не в счет?
надо так:
россиянин? значит на*уй
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03.03.2022 00:06 Відповісти
А кто бурята гонит на эту войну убивать украинцев? Татары что ли?
В первую очередь виноваты русские. Остальные на подхвате.
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03.03.2022 07:31 Відповісти
я написал - россиян. т.е. без разбора национальностей. а кто их там куда гонит, мне лично без разницы.
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03.03.2022 08:48 Відповісти
Ну, им хоть что-то поставлять надо. Гандоны, например. А то пока кацапы на них рассрочку оформят, того и гляди размножаться начнут...
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02.03.2022 23:18 Відповісти
Борг забрати нафтою та газом.
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02.03.2022 23:20 Відповісти
всех месторождений рашки, включая неразведанные

может хоть так научатся работать
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02.03.2022 23:50 Відповісти
Який жах
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02.03.2022 23:20 Відповісти
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02.03.2022 23:31 Відповісти
сейчас там в рост пойдут только компании по производству пеньки, ну и еще туеса и короба будут в Сколково делать на экспорт. Лозоплетение получит второе дыхание.
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02.03.2022 23:21 Відповісти
Надо выводить на IPO сызраньской биржи компанию по сбору валежника и группу компаний по обработке ягеля
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02.03.2022 23:28 Відповісти
по переработке и упаковке ягеля монополия у Якутии. Кацапам остаётся только выращивание репы, и еще брюквы в южных регионах. А рынок валежника будет захвачен физлицами.
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02.03.2022 23:35 Відповісти
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02.03.2022 23:48 Відповісти
Все идет к тому, что это кацапы у нас туалеты будут мыть за еду
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02.03.2022 23:25 Відповісти
Та це вже ні. Ще унітази сп...здять !
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02.03.2022 23:45 Відповісти
это вряд ли, а вот насрать и не смыть могут.
хромосомы пальцем не затрешь...
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03.03.2022 00:12 Відповісти
Риторичне питання...а як вони взагалі ТУДИ попадуть?
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03.03.2022 07:59 Відповісти
4 марта в эрэфии огласят военное положение и после мы ничего не узнаем что происходит внутри этой черной дыры. Под угрозой расстрела, всех погонят на фронт (Навального как предателя экстремиста в расход), плюс чурбаков из ОДКБ добавят в ряды оккупантов, будет настоящая орда. Будет ещё та война.
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02.03.2022 23:28 Відповісти
armenia toje iz etoi pomoiki ОДКБ, u pravilni oni vse churbaki armyane toje
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03.03.2022 00:06 Відповісти
Нехай рєпу жеруть, улюблений мокшанський продукт. Ліси у них великі, ягоди, гриби, дичина, хто не лінивий, що пожерти знайде
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02.03.2022 23:29 Відповісти
Rick_Sanchez


Гы. ЦБ ввел комиссию 30% на покупку валюты. С каждым часом все радостнее жить….
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03.03.2022 00:05 Відповісти
Ну так вони просто не заплатять. І що?
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02.03.2022 23:29 Відповісти
коментар відмічено як спам
интересные вещи происходят кацапам заморозили по разным источникам от 400 до 600 млрд баксов , но у них внешний долг тоже огромный , получается они тоже могут нахер послать , да еще и заводы поотбирают у них же мерседесы фольксвагены всякие, BP вон пыталась по быстрому пакет свой в роснефти продать а фиг не дали , и валюту запретили из страны выводить ,даже интересно чем это закончится
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02.03.2022 23:35 Відповісти
Дефолтом.
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02.03.2022 23:36 Відповісти
сомнительно деньги то есть но замороженные, или вообще скажут вы нам заморозили хер мы вам что вернем, размораживайте получите свои деньги
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02.03.2022 23:41 Відповісти
А что, у россии зарубежом нет других активов
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02.03.2022 23:43 Відповісти
Не, так это не работает. Всем пофиг почему ты не можешь заплатить свои долги. И как только это происходит, на забугорное имущество (которого ого-го) накладывается арест и его пускают с молотка.
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02.03.2022 23:52 Відповісти
Як звучить романтично : "да еще и заводы поотбирают у них же мерседесы фольксвагены всякие" прямо аж запишався за рашку - дивися нова експропріація , а потім рабочім раздадут (( А тоді задумався і засумував......... Ви у курсі як із себе виглядає завод "по виробництву мерседеса" у рашці або чогось подібного ? Я так здогадуюся що ангар у якому до зібраного на заводі х.з. де авто прикручують чотири колеса (( Ну що ж , нехай кацапи той ангар забирають і на ньому по рашці катаються ))))))
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02.03.2022 23:54 Відповісти
Уважаемый Роберт (он же Ваня), я вам советую взять что вам уже уплатили деревянными за высеры и срочно сконвертировать в доллары или евро, что бы вы могли хотя бы еды чуть позже купить.
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03.03.2022 00:56 Відповісти
Из последнего: компания Тойота прекращает производство своих авто на россии и поставку новых из других стран.
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02.03.2022 23:35 Відповісти
да все.. росии *****
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02.03.2022 23:35 Відповісти
Еще совсем чуть-чуть осталось и кацапы будут просить и умолять чтобы прилетели к ним самолеты НАТО (как было в 90-х) чтобы привезли им .. пожрать !!! ...
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02.03.2022 23:38 Відповісти
Ну це вже херушки.
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02.03.2022 23:47 Відповісти
в обмен на ЯО? это можно...
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03.03.2022 00:18 Відповісти
ЯО полюбе нужно забирать, я б еще и жизни потребовал.. они лишние на планете Земля..
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03.03.2022 00:23 Відповісти
..хм. та можно то жратву отравленную привести... пускай жрут свино-собаки..заслужили..
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02.03.2022 23:49 Відповісти
Кацапы в Нидерландах ноют, что их детишек в школах начали киздить и чмырить все подряд чисто за то, что они - кацапы.
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02.03.2022 23:56 Відповісти
это было ожидаемо. ну как можно, насмотревшись кацапского телевидения (а другого они не признают), не возгордиться своей кацапией? наверное, быковать начали (мол, ***** гейропу за 3 дня) вот и получили. и еще получат, пока не научатся вести себя адекватно. понаехала сволота...
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03.03.2022 00:26 Відповісти
Нидерланды - это особая страна. Такого терпимого отношения ко всему и всем я ещё нигде не видел. Чтоб довести нидерландцев, надо сильно постараться. У кацапов получилось...
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03.03.2022 00:30 Відповісти
Ага. Наверное сильно достарались.
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03.03.2022 01:09 Відповісти
У нас в Германии полно ватников, надо тоже бы подчисть а то поприезжало всякое дерьмо, я как русских вижу хочется в рожу вцепиться
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03.03.2022 13:36 Відповісти
Аж на сльозу потянуло...від сміху. Бідні кацапчики, як мені вас не шкода...
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03.03.2022 08:05 Відповісти
Захожу в YouTube и печатаю первые « как русские..» и в первой! Строке вариантов продолжение …..»говорят паляница»
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03.03.2022 00:00 Відповісти
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг россии с «BBB» до «B»
BBB - достаточный уровень кредитоспособности; B - cущественно недостаточный уровень кредитоспособности.
Полное название рейтинга : «В жопе»
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03.03.2022 00:41 Відповісти
А як Кадирову транш всасно не поступить, то куди дінеться вся лояльність?
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03.03.2022 00:52 Відповісти
Кадирка за башку ***** лімончик может снять
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03.03.2022 01:20 Відповісти
ПаляницЯ, а ще є несінитниця (мабуть ще не один кацап не зміг вимовити).
А ще є - Водку будешь? Что-бы кто то из русликов сказал НЕТ, такого не було.
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03.03.2022 01:06 Відповісти
На расії цінний папір це туалетний
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03.03.2022 01:15 Відповісти
"*************.... яБачівНаТВ там ************ країна" , "щоВамУїжуПідсипають"?
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03.03.2022 02:33 Відповісти
РАНЕННЫЙ АГРЕССОР ОЧЕНЬ ОПАСЕН.
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03.03.2022 06:01 Відповісти
⚡️ 38 стран подали представление в Международный уголовный суд в Гааге с требованием расследовать совершенные Россией преступления во время войны в Украине. Об этом заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
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03.03.2022 06:11 Відповісти
⚡️В РФ 3 марта с физических лиц будет взыматься комиссия в размере 30% за покупку иностранной валюты.

Это касается долларов, евро и фунтов стерлингов, сообщает инвестиционная компания АТОН со ссылкой на предписание Банка России.
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03.03.2022 06:47 Відповісти
Це з твоїх 100 баксів 30 тю-тю? Я правильно зрозумів? Так "это прелестно"
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03.03.2022 08:09 Відповісти
«Не боимся санкций!»: Российский завод АвтоВАЗ на несколько дней останавливает производство - из-за нехватки импортной электроники.
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03.03.2022 06:53 Відповісти
нам *****, А ИМ *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.03.2022 06:59 Відповісти
Дефолт будет 100%.
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03.03.2022 07:55 Відповісти
Гамно будуть жерти і хвоєю жопу витирати,
Мають спокутувати свій гріх, поколіннями....
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03.03.2022 08:06 Відповісти
Не должен он грозить раха, а должен бьіть!
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03.03.2022 08:54 Відповісти
верим.надеемся.ждём!
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03.03.2022 13:45 Відповісти
 
 