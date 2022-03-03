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Враг обстрелял военную бригаду в Сумах, пятеро раненых
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские войска обстреляли в четверг утром Сумы, ракетный удар нанесен по территории артиллерийской бригады.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Проснулись сегодня от мощного ракетного удара по территории нашей 27-й артиллерийской бригады, военной кафедры СумГУ и кадетского корпуса", – написал он.
Пятеро украинцев в больнице.
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