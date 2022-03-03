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Новости Война в Украине
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Враг обстрелял военную бригаду в Сумах, пятеро раненых

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска обстреляли в четверг утром Сумы, ракетный удар нанесен по территории артиллерийской бригады.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Проснулись сегодня от мощного ракетного удара по территории нашей 27-й артиллерийской бригады, военной кафедры СумГУ и кадетского корпуса", – написал он.

Пятеро украинцев в больнице.

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Допит і розстріл. Крапка.
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03.03.2022 08:02 Ответить
Швидкий польовий допит, щоб до самої дупи розколовся, й на концерт до Кобдзона...(((
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03.03.2022 08:33 Ответить
Пишут что есть ряд диверсантов в военных частях, которые раставляют маячки или наводят ракеты. Так что нужно бдить. Мрази ватной много.
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03.03.2022 08:01 Ответить
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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03.03.2022 08:06 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871
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03.03.2022 08:09 Ответить
Vozmozhno ja chto to neponimaju, no kakogo hrena v voiskovih chastjah kto to, krome zvoda ohrani, nahoditsia. Jesli tam vojenije i orudija - to eto glupostj, kakuju mir ne videl, nu ili predateljstvo rukovodstva.
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03.03.2022 08:35 Ответить
Урон от глупости всегда больше урона от предательства
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03.03.2022 08:51 Ответить
Там бригады давно нет. Здания и охрана.
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03.03.2022 09:11 Ответить
МИ ЗАХИЩАЕМО МАЙБУТНЕ. МИ здобудемо ПЕРЕМОГУ!!!
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03.03.2022 11:46 Ответить
 
 