6711 10
Ворог обстріляв військову бригаду в Сумах, п'ятеро поранених
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські війська обстріляли у четвер зранку Суми, ракетного удару завдано по території артилерійської бригади.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу", - написав він.
П'ятеро українців в лікарні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Roman Rjevskiy
показати весь коментар03.03.2022 08:01 Відповісти Мені подобається 4
экзорцист
показати весь коментар03.03.2022 08:02 Відповісти Мені подобається 10
Gyro
показати весь коментар03.03.2022 08:33 Відповісти Мені подобається 1
Иван Петров d4225322
показати весь коментар03.03.2022 08:01 Відповісти Мені подобається 6
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар03.03.2022 08:06 Відповісти Мені подобається 1
Roman Rjevskiy
показати весь коментар03.03.2022 08:09 Відповісти Мені подобається 1
fedjka - fedjka
показати весь коментар03.03.2022 08:35 Відповісти Мені подобається 1
Senas Katinas 9494c432
показати весь коментар03.03.2022 08:51 Відповісти Мені подобається 0
igor romanenko 33ac9c94
показати весь коментар03.03.2022 09:11 Відповісти Мені подобається 1
Костя Колмогоров
показати весь коментар03.03.2022 11:46 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...