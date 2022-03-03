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Ворог обстріляв військову бригаду в Сумах, п'ятеро поранених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська обстріляли у четвер зранку Суми, ракетного удару завдано по території артилерійської бригади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу", - написав він.

П'ятеро українців в лікарні.

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Допит і розстріл. Крапка.
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03.03.2022 08:02 Відповісти
Швидкий польовий допит, щоб до самої дупи розколовся, й на концерт до Кобдзона...(((
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03.03.2022 08:33 Відповісти
Пишут что есть ряд диверсантов в военных частях, которые раставляют маячки или наводят ракеты. Так что нужно бдить. Мрази ватной много.
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03.03.2022 08:01 Відповісти
УСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ
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03.03.2022 08:06 Відповісти
https://twitter.com/shcherbininainn/status/1499148164728868871
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03.03.2022 08:09 Відповісти
Vozmozhno ja chto to neponimaju, no kakogo hrena v voiskovih chastjah kto to, krome zvoda ohrani, nahoditsia. Jesli tam vojenije i orudija - to eto glupostj, kakuju mir ne videl, nu ili predateljstvo rukovodstva.
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03.03.2022 08:35 Відповісти
Урон от глупости всегда больше урона от предательства
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03.03.2022 08:51 Відповісти
Там бригады давно нет. Здания и охрана.
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03.03.2022 09:11 Відповісти
МИ ЗАХИЩАЕМО МАЙБУТНЕ. МИ здобудемо ПЕРЕМОГУ!!!
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03.03.2022 11:46 Відповісти
 
 