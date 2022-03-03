Ворог обстріляв військову бригаду в Сумах, п'ятеро поранених

Російські війська обстріляли у четвер зранку Суми, ракетного удару завдано по території артилерійської бригади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Прокинулися сьогодні від потужного ракетного удару по території нашої 27-й артилерійської бригади, військової кафедри СумДУ та кадетського корпусу", - написав він.

П'ятеро українців в лікарні.