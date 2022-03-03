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Украинская ПВО только что сбила российский самолет СУ-30 над Ирпенем, - Залужный

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская ПВО только что сбила российский самолет СУ-30 над Ирпенем, - Залужный

Украинская ПВО только что сбила российский самолет СУ-30 над Ирпенем в Киевской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично", - написал Залужный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охотники из теробороны взяли в плен взвод связи российского разведбата во главе с командиром: "Если бы вас ВСУ оцепило, то вас бы просто жахнули". ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+70
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03.03.2022 10:19
+64
Красава!
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03.03.2022 10:18
+63
Горіть у пеклі кляті кацапи! і ви і ваші діти!
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03.03.2022 10:19
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Красава!
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03.03.2022 10:18 Ответить
Горіть у пеклі кляті кацапи! і ви і ваші діти!
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03.03.2022 10:19 Ответить
Пілота у полон живим не брати!!!
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03.03.2022 10:19 Ответить
жечь живым.
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03.03.2022 10:21 Ответить
Потом обоссать. Потом снова сжечь. При желании повторить.
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03.03.2022 10:37 Ответить
Наоборот брать живым и под стражу!!!думайте голово
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03.03.2022 10:24 Ответить
Денис Власенко. Ошибаешься. Только вчера была информация что если за пленным рузским приедет сама мать то пленного могут передать матери. Так что ликвидация палачей самый простой способ...
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03.03.2022 11:09 Ответить
Ще два козломрдих відліталися ! Слава Україні ! Героям слава!
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03.03.2022 10:29 Ответить
-1 кацманавт
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03.03.2022 10:19 Ответить
В цьому літаку зазвичай два пілота. Він двомісний.
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03.03.2022 10:36 Ответить
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03.03.2022 10:19 Ответить
А ще ту частину тіла потрібно малювати разом з ***** , щоб було відно як його довбають українці 😀😀
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03.03.2022 10:29 Ответить
Так це одне і теж. Навіщо малювати два рази?
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03.03.2022 10:30 Ответить
!!!
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03.03.2022 10:33 Ответить
Напрямок "*****" не є нецензурним словом.
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03.03.2022 10:29 Ответить
в сукупності з маскалями - ні. Не є нецензурним.
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03.03.2022 10:31 Ответить
Звичайне місто чому його назва нецензурна раптом?
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03.03.2022 10:43 Ответить
Таки так, в цьоому випадку це прислівник, выдповідає на питання "як, яким чином, або ж куди", залежно від контексту
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03.03.2022 11:01 Ответить
Да. Культура речи должна быть.
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03.03.2022 11:07 Ответить
Саме він, і вказує напрямок москалопітекам. На півшостої, у пекло.
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03.03.2022 12:23 Ответить
шото пошли часто победы в воздухе, вангую нового класса ПВО подвезли))
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03.03.2022 10:20 Ответить
да и опыт набился .тренировочных целей достаточно было
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03.03.2022 10:21 Ответить
Українці швидко навчаються. Зверніть увагу: збивають СУ -30 та СУ -35. Отже кацопердовські Міги та Су 27 шансів не мають.
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03.03.2022 10:43 Ответить
Дай Боже. Але ж Харків...
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03.03.2022 10:21 Ответить
Подвезут и туда
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03.03.2022 10:24 Ответить
В Харкові теж збили
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06.03.2022 13:48 Ответить
24 лютого саме ППО, що прикриває Київ, збило десятки ракет, жодна не впала на Київ. Так що ППО у нас і своє непогано працює. Його мало.
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03.03.2022 12:26 Ответить
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 10:20 Ответить
Пишаюся! Захисники України- ви найкращі, найсильніші!! З нами правда і перемога
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03.03.2022 10:21 Ответить
Пілот має самозастрелюватися або самозадушуватися стропами парашуту, вкотре хочу повторити....
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03.03.2022 10:21 Ответить
Тамочки двоє... Так що, відпрацювали наші хлопці на 200% !!!
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03.03.2022 10:32 Ответить
Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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03.03.2022 10:21 Ответить
мы и знали ток не думали что такое
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03.03.2022 10:25 Ответить
Ти запізнився зі своїм коментом днів так на сім.
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03.03.2022 10:25 Ответить
Так это понято было с 14 год
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03.03.2022 10:26 Ответить
... и Земля круглая .
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03.03.2022 10:34 Ответить
Пленных летчиков не показывают.
Я даже боюсь представить что с ними делают.
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03.03.2022 10:23 Ответить
Не було там ніяких летчиків 😁
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03.03.2022 10:25 Ответить
Пару раз в табло и под стражу на шконку!,очень ценный ресурс
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03.03.2022 10:27 Ответить
А я даю волю своїй уяві . Насолоджуюсь .
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03.03.2022 10:35 Ответить
Росіяни, вам пісець
Russian troops in Ukraine destroyed https://youtube.com/shorts/JGVCJZ51BdQ?feature=share
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03.03.2022 10:23 Ответить
Надеюсь пилот застрелился. На земле расправа будет хуже смерти
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03.03.2022 10:23 Ответить
Демілітаризація рашистськогоі недоармії.
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03.03.2022 10:23 Ответить
dekacapizacija також дуже важливо
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03.03.2022 13:15 Ответить
Летчики по своей сути смертники, когда летают по чужой территории. И они это знают. А тот кто не знает, тем нужно напомнить.
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03.03.2022 10:23 Ответить
https://twitter.com/i/status/1499291285768843270
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03.03.2022 10:24 Ответить
типа хитрость.типа ваеная.на самом деле уркаганская
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03.03.2022 11:10 Ответить
Немного лирики.
Группа выезжает на место сбития двух вертолетов противника по докладам пехоты.
Приехали. Сначала нашли бойцов, которые говорят что сбили. Один стрелял Иглой, второй, из ДШК, оба уверены что сбил каждый из них, между ними был примерно километр. Говорят, что каждый сбил по вертолету.
Место падения вертолета известно, тип, по докладу бойцов "крокодил с колесами" (Ми 35)
Приехали на место падения. МЧС ники потушили быстро, вертушка упала на нос и "хлопнула" , в кабинах два зажатых трупа.
При осмотре вертушки, есть следы попадания ДВУХ!!! ракет, с двух сторон. Двух разных по типу ракет
По характеру повреждения, определили, что одна ракета--- Игла. вторая--- Стингер. И вишенка на торте, В редукторе две дыры от пуль ДШК (приговор для вертушки)
Начали связываться с пехотой, мол кто стрелял Стингером. Нашли стрелка, а он уверен, что промазал и вертушка ушла не поврежденной. Говорит, мол далеко было, она ушла за бугор, взрыва не было. А взрыва и не было. Вертушка просто хлопнула дымом, что в бою не так заметно.
Вывод, одну вертушку сбили трое и сразу с трех сторон!!! (Херовая карма)
Группа оформила документы, поехала на другое место.
По дороге, на блок посту "селян из НАТО", в разговоре, выяснилось, что группа---- "филонит" и "работать не хочет" по тому что "вон той, который со жмурами лежит, вы не смотрели".
Какой той?
С какими жмурами?
Что лежит?
Оказывается, что в двух км от "Ми 35, есть еще один русский вертолет, который "сам упал еще вчера".
Приехали. Действительно лежит Ми шка (не уточняю тип транспорто десантного вертолета)
СЕЛЯНЕ ЕГО УЖЕ ЗАПАЛИЛИ!!! ***.
Пока горит не сильно, но хрен потушишь, осмотрели. Явная попытка сесть на вынужденную, ударились хвостовой балкой за деревья посадки и кувырком покатился. Не загорелся. Рядом с "пионерским костром" три трупа уже без оружия, но с документами на груди в стопочку сложенными. Селяне порядок чтут.
При беглом осмотре явно видны повреждения редуктора и левого двигателя стрелковым оружием и следы пожара левого двигателя.
Кто его подбил, гле и когда. так и не удалось выяснить.
В итоге имеем трех воинов, которые сбили два вертолета по чесноку.
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03.03.2022 10:24 Ответить
Додам трохи лірики, окупанти у Новій Каховці заявили, що їх бетер ніхто не підпалював, а він САМОЗАЙНЯВСЯ, а ті хлопці, що зафільмували це, просто випадково проходили поруч.
Думаю у звіті до штабу саме так і написали.
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03.03.2022 10:34 Ответить
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03.03.2022 10:25 Ответить
Нєхєр шастать!
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03.03.2022 10:26 Ответить
Літаки раши с літадл Беларусі взлітають і там же пакують бомби?
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03.03.2022 10:26 Ответить
Да.
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03.03.2022 10:27 Ответить
ano
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03.03.2022 10:35 Ответить
так,літадли з беларуських летиськ
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03.03.2022 10:40 Ответить
Су... бульбаши будут отстраивать Украину вместе с козломордьІми. УкраинцьІ етим сра... м "братьям-славянам" не простят етого скотства.
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03.03.2022 12:06 Ответить
московитські окупанти фашисти, хай йдуть до пекла.
Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитів, вже в пеклі.
Україна переможе!!!
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
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03.03.2022 10:26 Ответить
1000 тонн відбірного філе свинособак
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03.03.2022 10:29 Ответить
Свині і собаки це нормальні звірі, на відміну від московитсько-фашистських-окупантів, які (московитсько-фашистські-окупанти) як гітлерівці, які пішли війною проти України.
московитсько-фашистські-окупанти = гітлерівці 21 століття, які пішли війною проти України.
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03.03.2022 10:38 Ответить
⚡Укрзализныця предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских солдат.

Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.
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03.03.2022 10:27 Ответить
Нафига нам тратить на это свои ресурсы. Прикопать на месте.
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03.03.2022 10:36 Ответить
Там є вимоги гуманітарного права якісь, але я в цьому не тямлю
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03.03.2022 10:38 Ответить
так є ..по женевській конвенції..Але все одно --в расеї --іхтамнеждут бо іхтамнєбилі
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03.03.2022 10:53 Ответить
Взагалі то вони от от смердіти почнуть, нехай вивозять.
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03.03.2022 11:13 Ответить
Я делаю это только ради двух сыновей©
Блд, дурак ты несчастный, ты радоваться должен, что вообще в плену находишься, а не гниешь безымянной протоплазмы где-то в полях, а ты ещё и подстраховываешься, чтобы Кровая Гэбня не взяла тебя за яйца по возвращении, ой дурааак...
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03.03.2022 10:28 Ответить
Putin HUІLO La-la-la-la)))
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03.03.2022 10:29 Ответить
Пілота живим не брати.
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03.03.2022 10:29 Ответить
московитські окупанти фашисти, хай йдуть до пекла.
Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитів, вже в пеклі.
Україна переможе!!!
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
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03.03.2022 10:29 Ответить
"Укрзализниця" выделила 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза погибших россиян.

Отправляйте прямо в Москву.
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03.03.2022 10:32 Ответить
засмердяться...не доїдуть...їх в підірашці спалять в крематорії 100 відсотків.Нахер возити мамкам трупи...Пришлють похоронку і все
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03.03.2022 10:51 Ответить
а в это время воин ВСУ , когда сбил самолёт кацапа

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03.03.2022 10:36 Ответить
Дай БОже чтобы у нас ракет на всю росийскую авиацию хватило. Если что нужно у китайцев докупить ето тоже в их интересах
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03.03.2022 10:45 Ответить
Нє будемь єсть турецкіє памідори...Єрдоган прекрасно показав на що здатні кацапські ВПС...
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03.03.2022 10:49 Ответить
В полон не брати :

пілотів , артилеристів . ДРГ . ракетників . танкістів , розвідників . десант . морську піхоту - вони пришли за гроші Українців убивати ....
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03.03.2022 10:58 Ответить
Я надзвичайно хочу побачити трупи екіпажу! Не живих, а, саме, трупи! Мені вони живими не потрібні.
Слава Україні!
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03.03.2022 11:02 Ответить
Стингер? Пэтриот? Та без разницы. Результат в канаве!
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03.03.2022 11:12 Ответить
В живих цапів не залишайте.Там де їм різали голови та знімали шкури, туди вони більше не лізуть.
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03.03.2022 11:29 Ответить
Мечтали идти на Лондон и Вашингтон, а тут случился Ирпень )
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03.03.2022 11:57 Ответить
 
 