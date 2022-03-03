Украинская ПВО только что сбила российский самолет СУ-30 над Ирпенем, - Залужный

Украинская ПВО только что сбила российский самолет СУ-30 над Ирпенем в Киевской области.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети "Фейсбук" главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что мы сбили российский самолет СУ-30 над Ирпенем. Расчет комплекса ПВО отработал на отлично", - написал Залужный.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Охотники из теробороны взяли в плен взвод связи российского разведбата во главе с командиром: "Если бы вас ВСУ оцепило, то вас бы просто жахнули". ВИДЕО