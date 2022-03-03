Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем, - Залужний

Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем на Київщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!", - написав Залужний.

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