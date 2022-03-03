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Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем, - Залужний

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем, - Залужний

Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем на Київщині.

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ. 

"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!", - написав Залужний. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український Су-24 завдає удару по ворожій колоні: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+70
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03.03.2022 10:19
+64
Красава!
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03.03.2022 10:18
+63
Горіть у пеклі кляті кацапи! і ви і ваші діти!
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03.03.2022 10:19
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Красава!
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03.03.2022 10:18 Відповісти
Горіть у пеклі кляті кацапи! і ви і ваші діти!
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03.03.2022 10:19 Відповісти
Пілота у полон живим не брати!!!
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03.03.2022 10:19 Відповісти
жечь живым.
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03.03.2022 10:21 Відповісти
Потом обоссать. Потом снова сжечь. При желании повторить.
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03.03.2022 10:37 Відповісти
Наоборот брать живым и под стражу!!!думайте голово
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03.03.2022 10:24 Відповісти
Денис Власенко. Ошибаешься. Только вчера была информация что если за пленным рузским приедет сама мать то пленного могут передать матери. Так что ликвидация палачей самый простой способ...
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03.03.2022 11:09 Відповісти
Ще два козломрдих відліталися ! Слава Україні ! Героям слава!
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03.03.2022 10:29 Відповісти
-1 кацманавт
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03.03.2022 10:19 Відповісти
В цьому літаку зазвичай два пілота. Він двомісний.
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03.03.2022 10:36 Відповісти
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03.03.2022 10:19 Відповісти
А ще ту частину тіла потрібно малювати разом з ***** , щоб було відно як його довбають українці 😀😀
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03.03.2022 10:29 Відповісти
Так це одне і теж. Навіщо малювати два рази?
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03.03.2022 10:30 Відповісти
!!!
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03.03.2022 10:33 Відповісти
Напрямок "*****" не є нецензурним словом.
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03.03.2022 10:29 Відповісти
в сукупності з маскалями - ні. Не є нецензурним.
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03.03.2022 10:31 Відповісти
Звичайне місто чому його назва нецензурна раптом?
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Таки так, в цьоому випадку це прислівник, выдповідає на питання "як, яким чином, або ж куди", залежно від контексту
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03.03.2022 11:01 Відповісти
Да. Культура речи должна быть.
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03.03.2022 11:07 Відповісти
Саме він, і вказує напрямок москалопітекам. На півшостої, у пекло.
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03.03.2022 12:23 Відповісти
шото пошли часто победы в воздухе, вангую нового класса ПВО подвезли))
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03.03.2022 10:20 Відповісти
да и опыт набился .тренировочных целей достаточно было
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03.03.2022 10:21 Відповісти
Українці швидко навчаються. Зверніть увагу: збивають СУ -30 та СУ -35. Отже кацопердовські Міги та Су 27 шансів не мають.
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03.03.2022 10:43 Відповісти
Дай Боже. Але ж Харків...
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03.03.2022 10:21 Відповісти
Подвезут и туда
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03.03.2022 10:24 Відповісти
В Харкові теж збили
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06.03.2022 13:48 Відповісти
24 лютого саме ППО, що прикриває Київ, збило десятки ракет, жодна не впала на Київ. Так що ППО у нас і своє непогано працює. Його мало.
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03.03.2022 12:26 Відповісти
Кремлевско-фашистское быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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03.03.2022 10:20 Відповісти
Пишаюся! Захисники України- ви найкращі, найсильніші!! З нами правда і перемога
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03.03.2022 10:21 Відповісти
Пілот має самозастрелюватися або самозадушуватися стропами парашуту, вкотре хочу повторити....
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03.03.2022 10:21 Відповісти
Тамочки двоє... Так що, відпрацювали наші хлопці на 200% !!!
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03.03.2022 10:32 Відповісти
Кацапская армия грозная только в телевизоре , и украинцам это надо понять
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03.03.2022 10:21 Відповісти
мы и знали ток не думали что такое
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03.03.2022 10:25 Відповісти
Ти запізнився зі своїм коментом днів так на сім.
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03.03.2022 10:25 Відповісти
Так это понято было с 14 год
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03.03.2022 10:26 Відповісти
... и Земля круглая .
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03.03.2022 10:34 Відповісти
Пленных летчиков не показывают.
Я даже боюсь представить что с ними делают.
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03.03.2022 10:23 Відповісти
Не було там ніяких летчиків 😁
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03.03.2022 10:25 Відповісти
Пару раз в табло и под стражу на шконку!,очень ценный ресурс
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03.03.2022 10:27 Відповісти
А я даю волю своїй уяві . Насолоджуюсь .
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03.03.2022 10:35 Відповісти
Росіяни, вам пісець
Russian troops in Ukraine destroyed https://youtube.com/shorts/JGVCJZ51BdQ?feature=share
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03.03.2022 10:23 Відповісти
Надеюсь пилот застрелился. На земле расправа будет хуже смерти
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03.03.2022 10:23 Відповісти
Демілітаризація рашистськогоі недоармії.
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03.03.2022 10:23 Відповісти
dekacapizacija також дуже важливо
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03.03.2022 13:15 Відповісти
Летчики по своей сути смертники, когда летают по чужой территории. И они это знают. А тот кто не знает, тем нужно напомнить.
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03.03.2022 10:23 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499291285768843270
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03.03.2022 10:24 Відповісти
типа хитрость.типа ваеная.на самом деле уркаганская
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03.03.2022 11:10 Відповісти
Немного лирики.
Группа выезжает на место сбития двух вертолетов противника по докладам пехоты.
Приехали. Сначала нашли бойцов, которые говорят что сбили. Один стрелял Иглой, второй, из ДШК, оба уверены что сбил каждый из них, между ними был примерно километр. Говорят, что каждый сбил по вертолету.
Место падения вертолета известно, тип, по докладу бойцов "крокодил с колесами" (Ми 35)
Приехали на место падения. МЧС ники потушили быстро, вертушка упала на нос и "хлопнула" , в кабинах два зажатых трупа.
При осмотре вертушки, есть следы попадания ДВУХ!!! ракет, с двух сторон. Двух разных по типу ракет
По характеру повреждения, определили, что одна ракета--- Игла. вторая--- Стингер. И вишенка на торте, В редукторе две дыры от пуль ДШК (приговор для вертушки)
Начали связываться с пехотой, мол кто стрелял Стингером. Нашли стрелка, а он уверен, что промазал и вертушка ушла не поврежденной. Говорит, мол далеко было, она ушла за бугор, взрыва не было. А взрыва и не было. Вертушка просто хлопнула дымом, что в бою не так заметно.
Вывод, одну вертушку сбили трое и сразу с трех сторон!!! (Херовая карма)
Группа оформила документы, поехала на другое место.
По дороге, на блок посту "селян из НАТО", в разговоре, выяснилось, что группа---- "филонит" и "работать не хочет" по тому что "вон той, который со жмурами лежит, вы не смотрели".
Какой той?
С какими жмурами?
Что лежит?
Оказывается, что в двух км от "Ми 35, есть еще один русский вертолет, который "сам упал еще вчера".
Приехали. Действительно лежит Ми шка (не уточняю тип транспорто десантного вертолета)
СЕЛЯНЕ ЕГО УЖЕ ЗАПАЛИЛИ!!! ***.
Пока горит не сильно, но хрен потушишь, осмотрели. Явная попытка сесть на вынужденную, ударились хвостовой балкой за деревья посадки и кувырком покатился. Не загорелся. Рядом с "пионерским костром" три трупа уже без оружия, но с документами на груди в стопочку сложенными. Селяне порядок чтут.
При беглом осмотре явно видны повреждения редуктора и левого двигателя стрелковым оружием и следы пожара левого двигателя.
Кто его подбил, гле и когда. так и не удалось выяснить.
В итоге имеем трех воинов, которые сбили два вертолета по чесноку.
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03.03.2022 10:24 Відповісти
Додам трохи лірики, окупанти у Новій Каховці заявили, що їх бетер ніхто не підпалював, а він САМОЗАЙНЯВСЯ, а ті хлопці, що зафільмували це, просто випадково проходили поруч.
Думаю у звіті до штабу саме так і написали.
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03.03.2022 10:34 Відповісти
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03.03.2022 10:25 Відповісти
Нєхєр шастать!
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03.03.2022 10:26 Відповісти
Літаки раши с літадл Беларусі взлітають і там же пакують бомби?
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03.03.2022 10:26 Відповісти
Да.
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03.03.2022 10:27 Відповісти
ano
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03.03.2022 10:35 Відповісти
так,літадли з беларуських летиськ
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03.03.2022 10:40 Відповісти
Су... бульбаши будут отстраивать Украину вместе с козломордьІми. УкраинцьІ етим сра... м "братьям-славянам" не простят етого скотства.
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03.03.2022 12:06 Відповісти
московитські окупанти фашисти, хай йдуть до пекла.
Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитів, вже в пеклі.
Україна переможе!!!
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
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03.03.2022 10:26 Відповісти
1000 тонн відбірного філе свинособак
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03.03.2022 10:29 Відповісти
Свині і собаки це нормальні звірі, на відміну від московитсько-фашистських-окупантів, які (московитсько-фашистські-окупанти) як гітлерівці, які пішли війною проти України.
московитсько-фашистські-окупанти = гітлерівці 21 століття, які пішли війною проти України.
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03.03.2022 10:38 Відповісти
⚡Укрзализныця предоставила Вооруженным Силам Украины вагоны-рефрижераторы для вывоза погибших российских солдат.

Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.
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03.03.2022 10:27 Відповісти
Нафига нам тратить на это свои ресурсы. Прикопать на месте.
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03.03.2022 10:36 Відповісти
Там є вимоги гуманітарного права якісь, але я в цьому не тямлю
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03.03.2022 10:38 Відповісти
так є ..по женевській конвенції..Але все одно --в расеї --іхтамнеждут бо іхтамнєбилі
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03.03.2022 10:53 Відповісти
Взагалі то вони от от смердіти почнуть, нехай вивозять.
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03.03.2022 11:13 Відповісти
Я делаю это только ради двух сыновей©
Блд, дурак ты несчастный, ты радоваться должен, что вообще в плену находишься, а не гниешь безымянной протоплазмы где-то в полях, а ты ещё и подстраховываешься, чтобы Кровая Гэбня не взяла тебя за яйца по возвращении, ой дурааак...
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03.03.2022 10:28 Відповісти
Putin HUІLO La-la-la-la)))
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03.03.2022 10:29 Відповісти
Пілота живим не брати.
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03.03.2022 10:29 Відповісти
московитські окупанти фашисти, хай йдуть до пекла.
Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитів, вже в пеклі.
Україна переможе!!!
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
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03.03.2022 10:29 Відповісти
"Укрзализниця" выделила 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза погибших россиян.

Отправляйте прямо в Москву.
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03.03.2022 10:32 Відповісти
засмердяться...не доїдуть...їх в підірашці спалять в крематорії 100 відсотків.Нахер возити мамкам трупи...Пришлють похоронку і все
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03.03.2022 10:51 Відповісти
а в это время воин ВСУ , когда сбил самолёт кацапа

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03.03.2022 10:36 Відповісти
Дай БОже чтобы у нас ракет на всю росийскую авиацию хватило. Если что нужно у китайцев докупить ето тоже в их интересах
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03.03.2022 10:45 Відповісти
Нє будемь єсть турецкіє памідори...Єрдоган прекрасно показав на що здатні кацапські ВПС...
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03.03.2022 10:49 Відповісти
В полон не брати :

пілотів , артилеристів . ДРГ . ракетників . танкістів , розвідників . десант . морську піхоту - вони пришли за гроші Українців убивати ....
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03.03.2022 10:58 Відповісти
Я надзвичайно хочу побачити трупи екіпажу! Не живих, а, саме, трупи! Мені вони живими не потрібні.
Слава Україні!
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03.03.2022 11:02 Відповісти
Стингер? Пэтриот? Та без разницы. Результат в канаве!
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03.03.2022 11:12 Відповісти
В живих цапів не залишайте.Там де їм різали голови та знімали шкури, туди вони більше не лізуть.
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03.03.2022 11:29 Відповісти
Мечтали идти на Лондон и Вашингтон, а тут случился Ирпень )
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03.03.2022 11:57 Відповісти
 
 