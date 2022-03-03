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Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем, - Залужний
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Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем на Київщині.
Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук" головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно ми збили російський літак СУ-30 над Ірпенем. Розрахунок комплексу ППО відпрацював на відмінно!", - написав Залужний.
Топ коментарі
+70 Гыг с Вами
показати весь коментар03.03.2022 10:19
+64 Папєрєднік
показати весь коментар03.03.2022 10:18
+63 Палиця Василь
показати весь коментар03.03.2022 10:19
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Будь ласка, зачекайте...
Я даже боюсь представить что с ними делают.
Russian troops in Ukraine destroyed https://youtube.com/shorts/JGVCJZ51BdQ?feature=share
Группа выезжает на место сбития двух вертолетов противника по докладам пехоты.
Приехали. Сначала нашли бойцов, которые говорят что сбили. Один стрелял Иглой, второй, из ДШК, оба уверены что сбил каждый из них, между ними был примерно километр. Говорят, что каждый сбил по вертолету.
Место падения вертолета известно, тип, по докладу бойцов "крокодил с колесами" (Ми 35)
Приехали на место падения. МЧС ники потушили быстро, вертушка упала на нос и "хлопнула" , в кабинах два зажатых трупа.
При осмотре вертушки, есть следы попадания ДВУХ!!! ракет, с двух сторон. Двух разных по типу ракет
По характеру повреждения, определили, что одна ракета--- Игла. вторая--- Стингер. И вишенка на торте, В редукторе две дыры от пуль ДШК (приговор для вертушки)
Начали связываться с пехотой, мол кто стрелял Стингером. Нашли стрелка, а он уверен, что промазал и вертушка ушла не поврежденной. Говорит, мол далеко было, она ушла за бугор, взрыва не было. А взрыва и не было. Вертушка просто хлопнула дымом, что в бою не так заметно.
Вывод, одну вертушку сбили трое и сразу с трех сторон!!! (Херовая карма)
Группа оформила документы, поехала на другое место.
По дороге, на блок посту "селян из НАТО", в разговоре, выяснилось, что группа---- "филонит" и "работать не хочет" по тому что "вон той, который со жмурами лежит, вы не смотрели".
Какой той?
С какими жмурами?
Что лежит?
Оказывается, что в двух км от "Ми 35, есть еще один русский вертолет, который "сам упал еще вчера".
Приехали. Действительно лежит Ми шка (не уточняю тип транспорто десантного вертолета)
СЕЛЯНЕ ЕГО УЖЕ ЗАПАЛИЛИ!!! ***.
Пока горит не сильно, но хрен потушишь, осмотрели. Явная попытка сесть на вынужденную, ударились хвостовой балкой за деревья посадки и кувырком покатился. Не загорелся. Рядом с "пионерским костром" три трупа уже без оружия, но с документами на груди в стопочку сложенными. Селяне порядок чтут.
При беглом осмотре явно видны повреждения редуктора и левого двигателя стрелковым оружием и следы пожара левого двигателя.
Кто его подбил, гле и когда. так и не удалось выяснить.
В итоге имеем трех воинов, которые сбили два вертолета по чесноку.
Думаю у звіті до штабу саме так і написали.
Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитів, вже в пеклі.
Україна переможе!!!
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
московитсько-фашистські-окупанти = гітлерівці 21 століття, які пішли війною проти України.
Перед Укрзализныцей была поставлена задача направить 20 вагонов для вывоза 200-х российской армии со станции Фастов, Одесса-Застава, Подольск, Мерефа, Запорожье.
Блд, дурак ты несчастный, ты радоваться должен, что вообще в плену находишься, а не гниешь безымянной протоплазмы где-то в полях, а ты ещё и подстраховываешься, чтобы Кровая Гэбня не взяла тебя за яйца по возвращении, ой дурааак...
Станом на 9-00 годин, 03.02.2022 року, близько 9000 московитів, вже в пеклі.
Україна переможе!!!
https://youtu.be/rOBgJ3QskUQ
Отправляйте прямо в Москву.
пілотів , артилеристів . ДРГ . ракетників . танкістів , розвідників . десант . морську піхоту - вони пришли за гроші Українців убивати ....
Слава Україні!