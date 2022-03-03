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Радио и сайт "Эхо Москвы" самоликвидируется

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Радио и сайт

В России самоликвидируется радиоканал и сайт "Эхо Москвы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Большинством голосов Совета Директоров Эхо Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы", - написал он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+77
ждем сообщение "РФ самоликвидируется"
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03.03.2022 10:48
+36
Повесить Медведчука и Мураева.
Забросать Рабиновича камнями. Шуфричу-через день бить морду.
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03.03.2022 10:49
+29
Боится венедиктов, что ***** кинет его в газовую камеру, сцыкун
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03.03.2022 10:48
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ждем сообщение "РФ самоликвидируется"
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03.03.2022 10:48 Ответить
Не журимся.
Ой у лузі червона калина.wmv - YouTube
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03.03.2022 11:07 Ответить
если эха нет, то скоро самоликвидируется и источник звука
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03.03.2022 11:58 Ответить
таке ж рішення мають ухвалити в Думі.
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03.03.2022 10:48 Ответить
Боится венедиктов, что ***** кинет его в газовую камеру, сцыкун
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03.03.2022 10:48 Ответить
Такой же сцыкун как и все русские .
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03.03.2022 10:50 Ответить
Он вроде не хрюский, а еврей.
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03.03.2022 15:15 Ответить
Ничего он не боится. Просто пришел приказ перекрыть любые упоминания о дохлых кацапских свинях и провальном блицкриге. И если холопы замкадья ещё как то проглотят, то вот жители московии, теряя деньги, начинают недовольно бурчать на сцаря.
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03.03.2022 10:52 Ответить
Венедіктов то підстилка кремлівська..Батько Венедіктова бувший КГБіст \сам признавався в тому\а Венедіктов кремлівський Стукач..На так званих "виборах" він топив за Електронне голосування.де Единая раша набрала більшіть,бо елголосування зручний засіб для фальсифікування..Я задавав питання ..на стрімах в чаті--Чому так довго тримається Єхо,коли всіх інших позакривали..Чому у всіх "ліберальних" ЗМІ були обшуки .забирали оргтехніку а Єхо працювало і працювало..Венедіктов ручкався з усіма Пєсковим Захоровою друзяки з Лавровим...
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03.03.2022 11:28 Ответить
Веник уже не знает кому здаваться.
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03.03.2022 10:48 Ответить
Да не нужен он уже больше никому. Использованный презерватив.
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03.03.2022 10:49 Ответить
Ну то більшість ЗМІ там взагалі гандони. На їх фоні він притомний.
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03.03.2022 11:13 Ответить
В России есть только Новая Газета. У них, конечно, специфические убеждения, но они действительно имеют независимую политику. И то что они Нобелевку в прошлом году получили абсолютно заслуженно.
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03.03.2022 11:16 Ответить
І поза тим, Ехо відрізнялось плюралізмом думок. Так, обмеженим і з обмовками.
Але решта за винятком порахованих на одній руці,- пропагандони.
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03.03.2022 11:22 Ответить
Всраний вєнік
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03.03.2022 10:57 Ответить
Венедиктов такой же пропагандист как Скабеева и он должен сидеть в Гааге, а теперь его пытаются отмыть как будто он жертва режима.
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03.03.2022 10:49 Ответить
абсолютно не согласен, веник совсем
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04.03.2022 07:49 Ответить
Повесить Медведчука и Мураева.
Забросать Рабиновича камнями. Шуфричу-через день бить морду.
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03.03.2022 10:49 Ответить
Боже , дай шуфричу довгих літ нам на радість .
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03.03.2022 10:52 Ответить
Почему через день то? Надо каждый день. )))))
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03.03.2022 11:09 Ответить
Ліберали мля...
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03.03.2022 11:16 Ответить
С утречка и на ночь.
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03.03.2022 11:56 Ответить
У 2014 му їх гуманно запихали в порожній сміттєвий бак.
А шо такое?
Все - поїзд поїхав. Тепер в повний бак, пресувати в сміттєвозі - і на сміттєзвалише. Там ворони додзьобають.
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03.03.2022 11:35 Ответить
та то у прёмгаза денех на их прокормку не хватает
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03.03.2022 10:49 Ответить
Московський лібералізм закінчується на українському питанні. Просто боягузи.
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03.03.2022 10:50 Ответить
Уссались---предварительно насрав в штаны! Отстираются со временем. Либералы---что с них брать?
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03.03.2022 10:50 Ответить
врут..
Эхо Москвы идёт онл из Д н е ПРА!!!!!!!!!
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03.03.2022 10:50 Ответить
Кстати кто мониторит каналы кацапов, там ***** показывают на них показывают или нет?
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03.03.2022 10:50 Ответить
Писали що ***** цвіте й пахне, а всі навколо (за 20 метрів) опускають очі. Недовго йому роль фюрера грати бо фінал пройспойлерили ще у 1945 році 🤪👍
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03.03.2022 10:54 Ответить
**** удираит!!!!!Барнаул, 3 марта - АиФ-Алтай.

В четверг, 3 марта, алтайские военные на один час ограничат движение по участку автодороги.



НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ
В Белокурихе вновь заработала канатная дорога на гору Церковка

В Госавтоинспекции края поясняют, что это плановое движение военных колонн. Ограничение будет действовать для всех видов транспорта.

«Ограничение действует с 22.10 до 23.10 на автодороге «н.п. Налобиха - Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Полковниково», - уточняют в ведомстве.

Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
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03.03.2022 10:54 Ответить
Только кацап мог назвать населенный пункт Белокурвиха
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03.03.2022 10:57 Ответить
твгандон нет на нтв и 1
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03.03.2022 10:58 Ответить
Последнее время они были очень адекватны и вменяемы. Все, что говорилось было насыщено антивоенной риторикой. Видимо потому их убирают.
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03.03.2022 10:50 Ответить
В новой России будущего им нет места. Какой бы она не была.
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03.03.2022 10:51 Ответить
Маю надію , що не буде вже більше ніякої Росії . Максимум - огризок території під назвою " Московія " .
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03.03.2022 10:55 Ответить
Ну в любом случае. Если какая-то свобода, то они как бы не конкуренты. При тоталитаризме тоже не нужны. Короче, они плоть от плоти путинской власти, которая существовала ранее.
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03.03.2022 11:03 Ответить
Брехню не пиши. Не було там ніякої правди за останні сім днів. Я переглядаю їх сайт деколи. Один Невзоров тільки вчора вжарив трохи.
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03.03.2022 11:07 Ответить
Вчера был дипфейк про *****. Вот бы хакнуть первый канал и включить это в Прайм Тайм. Вот бы у ватки подгорели бы пердачины
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03.03.2022 10:54 Ответить
Свобода, демократія, права людини, ...
Все це давно "САМОЛІКВІДУВАЛОСЯ" на Рашці!
"Держава" РАБІВ та РАБСТВА!
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03.03.2022 10:56 Ответить
Правду говорить нельзя, а врать не хочеться.....
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03.03.2022 11:07 Ответить
Як ви досі не зрозумієте, не говорили там ніколи ніякої правди. Ще з часів першого майдану пам'ятаю цю нагоду, зверхню морду розпатланого расєйського псевдоліберала вінідіктова. Приїхало сюди таке чмошне цабе і давай всіх повчати. Тьху на них.
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03.03.2022 11:15 Ответить
*наглу
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03.03.2022 11:16 Ответить
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03.03.2022 11:09 Ответить
Венедіктов - ГАНЬБА!!
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03.03.2022 11:38 Ответить
РОССИЯНЕ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ ПАТРИОТАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ! СПОСОБСТВУЙТЕ АРЕСТУ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ! ВЫ В МЕЖДУНАРОДНОЙ БЛОКАДЕ. ЛЕГИТИМНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НАЗНАЧИТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ НЕСЕТ ВАМ ЛЮДСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ. ПРЕДОТВРАТИТЕ СУДЬБУ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ ДЛЯ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!
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03.03.2022 11:39 Ответить
Це добре.... Бо русска ліберастня(якої тільки 1% на Росії), створювала в українців ілюзію про НОРМАЛЬНІСТЬ МОСКАЛІВ....

Насправді реальність інша, зараз на Росії 99% відморожених кацапів... СВИНОСОБАК ПОБЄДОБЄСНИХ
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03.03.2022 11:44 Ответить
Навіть Совок, із москалів таких моральних уродів не зробив, як це зробило 20років влади Путіна, тучних років супердоходів від нафти та пропоганди кантового ПОБЄДОБЄСІЯ.

Коли розвалився совок, і Горбачов хотів ввести війська у Литву....то 1 млн. москвичів вийшло у Москві проти вторгнення.....
Але зараз там все реально КОНЧЄНЕ...Більшість підтримує війну, інші нейтральні і їм байдуже ....і лише невеличка купка там щось протестує...
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03.03.2022 11:57 Ответить
второе кндр
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03.03.2022 12:36 Ответить
Логично. К тому моменту, когда им разрешат работать никакой Мацквы может уже не быть.
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03.03.2022 13:43 Ответить
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03.03.2022 13:52 Ответить
Ooo , u gazproma baksi zakonchilis
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03.03.2022 15:09 Ответить
Последний раз когда закрывали, сдох Совок, сейчас похоже сдохнет фашистская парашка.
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03.03.2022 15:16 Ответить
 
 