Радио и сайт "Эхо Москвы" самоликвидируется

В России самоликвидируется радиоканал и сайт "Эхо Москвы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Большинством голосов Совета Директоров Эхо Москвы принято решение о ликвидации радиоканала и сайта Эхо Москвы", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В России выпустили газету с обложкой "Нет войне", но власти ее запретили. ФОТО