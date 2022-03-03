Радіо і сайт "Эхо Москвы" самоліквідовується

У Росії самоліквідовується радіоканал і сайт "Ехо Москви".

Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомив головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедіктов.

Читайте також: "Нам нужно развиваться. В войну паникеров расстреливали", - віце-спікер Держдуми РФ Кара-оол запропонував посилити покарання за "оголтелые фейки". ВIДЕО

"Більшістю голосів Ради Директорів Ехо Москви прийняте рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту Ехо Москви", - написав він.