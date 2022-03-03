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Радіо і сайт "Эхо Москвы" самоліквідовується
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії самоліквідовується радіоканал і сайт "Ехо Москви".
Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомив головний редактор "Еха Москви" Олексій Венедіктов.
"Більшістю голосів Ради Директорів Ехо Москви прийняте рішення про ліквідацію радіоканалу та сайту Ехо Москви", - написав він.
Топ коментарі
+77 GoodWin
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+36 George Kozak 7bcb0b6f
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+29 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.03.2022 10:48
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Ой у лузі червона калина.wmv - YouTube
Але решта за винятком порахованих на одній руці,- пропагандони.
Забросать Рабиновича камнями. Шуфричу-через день бить морду.
А шо такое?
Все - поїзд поїхав. Тепер в повний бак, пресувати в сміттєвозі - і на сміттєзвалише. Там ворони додзьобають.
Эхо Москвы идёт онл из Д н е ПРА!!!!!!!!!
В четверг, 3 марта, алтайские военные на один час ограничат движение по участку автодороги.
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В Госавтоинспекции края поясняют, что это плановое движение военных колонн. Ограничение будет действовать для всех видов транспорта.
«Ограничение действует с 22.10 до 23.10 на автодороге «н.п. Налобиха - Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Полковниково», - уточняют в ведомстве.
Водителей призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке
Все це давно "САМОЛІКВІДУВАЛОСЯ" на Рашці!
"Держава" РАБІВ та РАБСТВА!
Насправді реальність інша, зараз на Росії 99% відморожених кацапів... СВИНОСОБАК ПОБЄДОБЄСНИХ
Коли розвалився совок, і Горбачов хотів ввести війська у Литву....то 1 млн. москвичів вийшло у Москві проти вторгнення.....
Але зараз там все реально КОНЧЄНЕ...Більшість підтримує війну, інші нейтральні і їм байдуже ....і лише невеличка купка там щось протестує...