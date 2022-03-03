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Российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 сбит в районе Волновахи, - ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Минус один. Только что, подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города. Слава Украине! Мы победим!", - идет в сообщении.
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Eta skatina kstati ne zhurnalist, bilo video s oruzjijem, eto znachit mozhno streljatj.
"Говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", - заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.
Для отчета мы отправим их начальству фото кусков рашистов.
Слава Ураїні!
Слава Збройним Силам України!
Слава Народу України!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Слава Украине!
Так будет со всей кацапской техникой.
Слава Украине!
Слава Захисникам України!!
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ.
Пілотів маю надію відшукали теж.