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Российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 сбит в районе Волновахи, - ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 сбит в районе Волновахи, - ООС

Подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Минус один. Только что, подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города. Слава Украине! Мы победим!", - идет в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+92
Вот же новости пошли! Это же праздник какой-то!!!!
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03.03.2022 11:20
+61
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03.03.2022 11:26
+60
Путін проводить швидку і ефективну денацифікацію і демілітаризацію росії
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03.03.2022 11:22
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Вот же новости пошли! Это же праздник какой-то!!!!
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03.03.2022 11:20 Ответить
Давно енота не было. Выпускайте!!
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03.03.2022 11:22 Ответить
Видно єнота ще не вбрали в українську амуніцію .
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03.03.2022 11:25 Ответить
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03.03.2022 11:26 Ответить
знатна звірюга
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03.03.2022 11:30 Ответить
Єнотику, де ти був? Я скучав за тобою кілька років...
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03.03.2022 11:30 Ответить
тварь ушла в землю
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03.03.2022 11:20 Ответить
nea, - znaimo kudy...
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03.03.2022 13:42 Ответить
пілоти самоліквідувалися?
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03.03.2022 11:21 Ответить
Демілітартзувплись
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03.03.2022 11:27 Ответить
перетворилися на денацифекалii
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03.03.2022 11:37 Ответить
круто не имеющий анлохоф блохолёт точенный на прорыв сильного пво свалили
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03.03.2022 11:21 Ответить
А що було б, якби вони полізли на якесь США? Яке ППО вони взагалі зібралися проривати, якщо їх радянськими БУКами і С-300 луплять...
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03.03.2022 11:30 Ответить
Путін проводить швидку і ефективну денацифікацію і демілітаризацію росії
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03.03.2022 11:22 Ответить
И дээкономизацию
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03.03.2022 11:22 Ответить
нам залишиться лише депутінізацію провести
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03.03.2022 11:43 Ответить
І дерусифікацію.
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03.03.2022 11:52 Ответить
xovoriat jagelj naraissi užo tyljko po talonam dajut.
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03.03.2022 13:44 Ответить
А также успешную дефекацию прямо в своем очередном бункере на Урале. Предыдущие два бункера уже наполнены под самую горловину.
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03.03.2022 11:48 Ответить
Декапітацію ху*ла.
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03.03.2022 11:59 Ответить
декацапизацию
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03.03.2022 12:08 Ответить
Вести с передовой. Позитив.

В РФ - ПАНІЧНИЙ НАБІР В АРМІЮ. А ЗСУ почало звільняти міста.
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03.03.2022 11:22 Ответить
супер!!!!!!!!
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03.03.2022 12:50 Ответить
https://youtube.com/shorts/y2azW8aPNCE?feature=share іду на ви
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03.03.2022 11:22 Ответить
Брати и сестры , заходите в ютубе на WarGonzo и посылайте там проклятье
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03.03.2022 11:22 Ответить
дякую. за повідомлення. цей канал до завтряшнього буде денаціфікований
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03.03.2022 11:31 Ответить
Він вже заблокований дивлюся
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03.03.2022 11:40 Ответить
Kogda, paru chasov nazad ja otmetil chto teroristi - eto on razskazival kak on po Volnovahu jedit.
Eta skatina kstati ne zhurnalist, bilo video s oruzjijem, eto znachit mozhno streljatj.
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03.03.2022 11:42 Ответить
mne uzhe paru dnei nazad prislal jedronij yotub i skazal, tam net ***** narushenij - jestj podozrenije, jesli rech v video sruskaja, to sruskije i dajot otvet - jestj tam teroristi ili net.
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03.03.2022 11:41 Ответить
Ваши заходы и коменты только продвигают канал в алгоритме, и если видео монефицировано то возможно проносят каналу доход. Игнор это лучшее что нужно делать для таких каналов.
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03.03.2022 11:41 Ответить
ne komentiruju - prosto zhaloba.
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03.03.2022 11:43 Ответить
Заблокированый уже петух
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03.03.2022 11:44 Ответить
Пошли самолетики. Может те, кто увидит что их бывшие товарищи по летному училищу помирают задумаются чем они занимаются и зачем.
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03.03.2022 11:24 Ответить
где лётчики?
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03.03.2022 11:25 Ответить
Летают! Без самолёта...
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03.03.2022 11:26 Ответить
kak bi ne sglazitj, nu ih nadejus na zemle to vstretjat.
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03.03.2022 11:43 Ответить
Денаціфікувались, демілітаризувались і зайняли внеблокове положення.
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03.03.2022 11:33 Ответить
Российские военные просили руководство Энергодара ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне Запорожской атомной электростанции для отчета руководству.

"Говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", - заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.
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03.03.2022 11:25 Ответить
никаких сэлфи .палки коротки
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03.03.2022 11:27 Ответить
Ще їх пик на фоні українського майна не хватало!
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03.03.2022 11:29 Ответить
После Иловайска, этим тварям поверят только дураки.
Для отчета мы отправим их начальству фото кусков рашистов.
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03.03.2022 11:30 Ответить
Походу і справді Захід підвіз уже дуже багато ПВО і ПЗРК,тому так багато літаків збивається уже.Ну й руку наші набили уже))
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03.03.2022 11:26 Ответить
ПВО приехало
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03.03.2022 11:27 Ответить
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03.03.2022 11:27 Ответить
Аааатлічна! Валіть їх хлопці! Смерть москалям!
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03.03.2022 11:28 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хвалені й непереможні КА-52, Су-35, Су-30, Су-34!!!! Горять, ***, за милу душу!!!!!
Слава Ураїні!
Слава Збройним Силам України!
Слава Народу України!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
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03.03.2022 11:28 Ответить
Новая Украинская народная забава - сушки сбивать..
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03.03.2022 11:32 Ответить
36 милионов долларов в хлам.
Слава Украине!
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03.03.2022 11:32 Ответить
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03.03.2022 11:34 Ответить
Кацапи,казали,що він нєзбіваємий!********!!!!Горіть,суки в пеклі!!!!Слава Україні!!!
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03.03.2022 11:35 Ответить
Джохар Дудаев, " Закат России, будет тогда, когда взойдет украинское солнце"!

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03.03.2022 11:35 Ответить
Rusj raisiu porodila, ei i zakapyvatj...
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03.03.2022 13:55 Ответить
Очередная аналоговнетная разработка кацапов приземлена противовоздушными системами Украины.
Так будет со всей кацапской техникой.
Слава Украине!
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03.03.2022 11:36 Ответить
Україна ,в наступ !
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03.03.2022 11:36 Ответить
По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++[6] стоимость Су-34М будет составлять до $50 млн.
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03.03.2022 11:38 Ответить
Хоч сотню +++ намалюй, а наступним поколінням він не стане.
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03.03.2022 11:48 Ответить
обычный аналогвнет
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03.03.2022 12:26 Ответить
Горит бубновый..(с)
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03.03.2022 11:40 Ответить
МО РФ: за все время у нас потерь нет
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03.03.2022 11:45 Ответить
Ты не упади лицом в какашки от собственного подбитого пердака. Будь осторожнее.
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03.03.2022 11:45 Ответить
Там вроде двое на той галоше. Обоих на ветку на лямках собственных парашютов. Без мыла.
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03.03.2022 11:43 Ответить
Смерть несущим московитів, смерть їх жеі пожне!!
Слава Захисникам України!!
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03.03.2022 11:50 Ответить
Виявився тяжче повітря.
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03.03.2022 12:00 Ответить
В эти минуты находящиися в бункере маленького роста плешивый злой человек ходит из угла в угол хватаясь за голову:" как же так? Я ошибся? Теперь меня повесят или четвертование..."
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03.03.2022 12:01 Ответить
Добра новина! Ще 100 таких відправити на добриво в найближчі дні!
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03.03.2022 12:10 Ответить
Підрозділ протиповітряної оборони Об'єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 Джерело: https://censor.net/ua/n3320998


СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ.
Пілотів маю надію відшукали теж.
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03.03.2022 13:24 Ответить
 
 