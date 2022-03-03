Российский истребитель-бомбардировщик СУ-34 сбит в районе Волновахи, - ООС

Подразделение противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха сбило российский истребитель-бомбардировщик СУ-34

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Минус один. Только что, подразделением противовоздушной обороны Объединенных сил в районе населенного пункта Волноваха был сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34. Пилоты этого самолета осуществляли варварскую бомбардировку гражданского населения и инфраструктуры города. Слава Украине! Мы победим!", - идет в сообщении.

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