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Російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 збито в районі Волновахи, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 збито в районі Волновахи, - ООС

Підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: Українська ППО щойно збила російський літак СУ-30 над Ірпенем, - Залужний

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+92
Вот же новости пошли! Это же праздник какой-то!!!!
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03.03.2022 11:20
+61
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03.03.2022 11:26
+60
Путін проводить швидку і ефективну денацифікацію і демілітаризацію росії
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03.03.2022 11:22
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Вот же новости пошли! Это же праздник какой-то!!!!
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03.03.2022 11:20 Відповісти
Давно енота не было. Выпускайте!!
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03.03.2022 11:22 Відповісти
Видно єнота ще не вбрали в українську амуніцію .
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03.03.2022 11:25 Відповісти
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03.03.2022 11:26 Відповісти
знатна звірюга
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03.03.2022 11:30 Відповісти
Єнотику, де ти був? Я скучав за тобою кілька років...
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03.03.2022 11:30 Відповісти
тварь ушла в землю
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03.03.2022 11:20 Відповісти
nea, - znaimo kudy...
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03.03.2022 13:42 Відповісти
пілоти самоліквідувалися?
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03.03.2022 11:21 Відповісти
Демілітартзувплись
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03.03.2022 11:27 Відповісти
перетворилися на денацифекалii
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03.03.2022 11:37 Відповісти
круто не имеющий анлохоф блохолёт точенный на прорыв сильного пво свалили
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03.03.2022 11:21 Відповісти
А що було б, якби вони полізли на якесь США? Яке ППО вони взагалі зібралися проривати, якщо їх радянськими БУКами і С-300 луплять...
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03.03.2022 11:30 Відповісти
Путін проводить швидку і ефективну денацифікацію і демілітаризацію росії
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03.03.2022 11:22 Відповісти
И дээкономизацию
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03.03.2022 11:22 Відповісти
нам залишиться лише депутінізацію провести
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03.03.2022 11:43 Відповісти
І дерусифікацію.
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03.03.2022 11:52 Відповісти
xovoriat jagelj naraissi užo tyljko po talonam dajut.
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03.03.2022 13:44 Відповісти
А также успешную дефекацию прямо в своем очередном бункере на Урале. Предыдущие два бункера уже наполнены под самую горловину.
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03.03.2022 11:48 Відповісти
Декапітацію ху*ла.
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03.03.2022 11:59 Відповісти
декацапизацию
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03.03.2022 12:08 Відповісти
Вести с передовой. Позитив.

В РФ - ПАНІЧНИЙ НАБІР В АРМІЮ. А ЗСУ почало звільняти міста.
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03.03.2022 11:22 Відповісти
супер!!!!!!!!
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03.03.2022 12:50 Відповісти
https://youtube.com/shorts/y2azW8aPNCE?feature=share іду на ви
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03.03.2022 11:22 Відповісти
Брати и сестры , заходите в ютубе на WarGonzo и посылайте там проклятье
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03.03.2022 11:22 Відповісти
дякую. за повідомлення. цей канал до завтряшнього буде денаціфікований
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03.03.2022 11:31 Відповісти
Він вже заблокований дивлюся
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03.03.2022 11:40 Відповісти
Kogda, paru chasov nazad ja otmetil chto teroristi - eto on razskazival kak on po Volnovahu jedit.
Eta skatina kstati ne zhurnalist, bilo video s oruzjijem, eto znachit mozhno streljatj.
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03.03.2022 11:42 Відповісти
mne uzhe paru dnei nazad prislal jedronij yotub i skazal, tam net ***** narushenij - jestj podozrenije, jesli rech v video sruskaja, to sruskije i dajot otvet - jestj tam teroristi ili net.
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03.03.2022 11:41 Відповісти
Ваши заходы и коменты только продвигают канал в алгоритме, и если видео монефицировано то возможно проносят каналу доход. Игнор это лучшее что нужно делать для таких каналов.
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03.03.2022 11:41 Відповісти
ne komentiruju - prosto zhaloba.
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03.03.2022 11:43 Відповісти
Заблокированый уже петух
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03.03.2022 11:44 Відповісти
Пошли самолетики. Может те, кто увидит что их бывшие товарищи по летному училищу помирают задумаются чем они занимаются и зачем.
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03.03.2022 11:24 Відповісти
где лётчики?
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03.03.2022 11:25 Відповісти
Летают! Без самолёта...
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03.03.2022 11:26 Відповісти
kak bi ne sglazitj, nu ih nadejus na zemle to vstretjat.
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03.03.2022 11:43 Відповісти
Денаціфікувались, демілітаризувались і зайняли внеблокове положення.
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03.03.2022 11:33 Відповісти
Российские военные просили руководство Энергодара ненадолго впустить их в город, чтобы сделать фото на фоне Запорожской атомной электростанции для отчета руководству.

"Говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", - заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.
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03.03.2022 11:25 Відповісти
никаких сэлфи .палки коротки
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03.03.2022 11:27 Відповісти
Ще їх пик на фоні українського майна не хватало!
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03.03.2022 11:29 Відповісти
После Иловайска, этим тварям поверят только дураки.
Для отчета мы отправим их начальству фото кусков рашистов.
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03.03.2022 11:30 Відповісти
Походу і справді Захід підвіз уже дуже багато ПВО і ПЗРК,тому так багато літаків збивається уже.Ну й руку наші набили уже))
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03.03.2022 11:26 Відповісти
ПВО приехало
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03.03.2022 11:27 Відповісти
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03.03.2022 11:27 Відповісти
Аааатлічна! Валіть їх хлопці! Смерть москалям!
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03.03.2022 11:28 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Хвалені й непереможні КА-52, Су-35, Су-30, Су-34!!!! Горять, ***, за милу душу!!!!!
Слава Ураїні!
Слава Збройним Силам України!
Слава Народу України!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
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03.03.2022 11:28 Відповісти
Новая Украинская народная забава - сушки сбивать..
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03.03.2022 11:32 Відповісти
36 милионов долларов в хлам.
Слава Украине!
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03.03.2022 11:32 Відповісти
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03.03.2022 11:34 Відповісти
Кацапи,казали,що він нєзбіваємий!********!!!!Горіть,суки в пеклі!!!!Слава Україні!!!
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03.03.2022 11:35 Відповісти
Джохар Дудаев, " Закат России, будет тогда, когда взойдет украинское солнце"!

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03.03.2022 11:35 Відповісти
Rusj raisiu porodila, ei i zakapyvatj...
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03.03.2022 13:55 Відповісти
Очередная аналоговнетная разработка кацапов приземлена противовоздушными системами Украины.
Так будет со всей кацапской техникой.
Слава Украине!
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03.03.2022 11:36 Відповісти
Україна ,в наступ !
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03.03.2022 11:36 Відповісти
По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++[6] стоимость Су-34М будет составлять до $50 млн.
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03.03.2022 11:38 Відповісти
Хоч сотню +++ намалюй, а наступним поколінням він не стане.
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03.03.2022 11:48 Відповісти
обычный аналогвнет
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03.03.2022 12:26 Відповісти
Горит бубновый..(с)
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03.03.2022 11:40 Відповісти
МО РФ: за все время у нас потерь нет
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03.03.2022 11:45 Відповісти
Ты не упади лицом в какашки от собственного подбитого пердака. Будь осторожнее.
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03.03.2022 11:45 Відповісти
Там вроде двое на той галоше. Обоих на ветку на лямках собственных парашютов. Без мыла.
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03.03.2022 11:43 Відповісти
Смерть несущим московитів, смерть їх жеі пожне!!
Слава Захисникам України!!
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03.03.2022 11:50 Відповісти
Виявився тяжче повітря.
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03.03.2022 12:00 Відповісти
В эти минуты находящиися в бункере маленького роста плешивый злой человек ходит из угла в угол хватаясь за голову:" как же так? Я ошибся? Теперь меня повесят или четвертование..."
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03.03.2022 12:01 Відповісти
Добра новина! Ще 100 таких відправити на добриво в найближчі дні!
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03.03.2022 12:10 Відповісти
Підрозділ протиповітряної оборони Об'єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 Джерело: https://censor.net/ua/n3320998


СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ.
Пілотів маю надію відшукали теж.
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03.03.2022 13:24 Відповісти
 
 