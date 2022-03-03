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Російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 збито в районі Волновахи, - ООС
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Підрозділ протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Мінус один. Щойно, підрозділом протиповітряної оборони Об’єднаних сил в районі населеного пункту Волноваха було збито російський винищувач-бомбардувальник СУ-34. Пілоти цього літака здійснювали варварське бомбардування цивільного населення та інфраструктури міста. Слава Україні! Ми переможемо!", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+92 Alexander Buturlakin
показати весь коментар03.03.2022 11:20
+61 BRZ 86
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+60 Vitia Ma
показати весь коментар03.03.2022 11:22
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В РФ - ПАНІЧНИЙ НАБІР В АРМІЮ. А ЗСУ почало звільняти міста.
Eta skatina kstati ne zhurnalist, bilo video s oruzjijem, eto znachit mozhno streljatj.
"Говорят, что им достаточно хоть чуть-чуть войти в город, сфотографироваться на фоне ЗАЭС и прислать отчет руководству", - заявил глава НАЭК Энергоатом Петр Котин.
Для отчета мы отправим их начальству фото кусков рашистов.
Слава Ураїні!
Слава Збройним Силам України!
Слава Народу України!
Слава Нації!
Смерть ворогам!
Слава Украине!
Так будет со всей кацапской техникой.
Слава Украине!
Слава Захисникам України!!
СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ.
Пілотів маю надію відшукали теж.