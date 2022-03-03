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Дефолта не будет: Украина выполняет свои долговые обязательства в полном объеме

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

Дефолта не будет: Украина выполняет свои долговые обязательства в полном объеме

Министерство финансов 1 марта совершило купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда Владислав Рашкован на своей странице в соцсети "Фейсбук" со ссылкой на слова министра финансов Сергея Марченко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. 1 марта 2022 года состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года", – сообщил Марченко.

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В министерстве финансов уверяют, что даже в условиях военной агрессии Минфин, Казначейство и НБУ обеспечивают проведение всех необходимых платежей.

По состоянию на 28 февраля остатки на едином казначейском счете составили 33 млрд грн, что достаточно для текущих выплат.

Автор: Анастасія Потіха
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Спишут и без звернення... главное табун этот выгнать, а желательно за полярный круг загнать.
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03.03.2022 11:58 Ответить
Дефолт будет.. дефолт раССеи..
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03.03.2022 11:56 Ответить
когда уже дефолт рашки будет?хотя я и забыл что там нечему дефолтироваться-всё развалено давно
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03.03.2022 12:32 Ответить
 
 