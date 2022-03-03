Оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 3 марта по поводу российского вторжения
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Действуя коварно, оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, захватывая заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно используются реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ.
На Волынском направлении враг силами в 2 БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бигунь, Овруч, Пирожки, Резня, Украинка.
На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать КИЕВ с северного и северо-западного направлений.
На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.
На Сиверщине противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении ЧЕРНИГОВ – КИЕВ силами до 5 БТГр, 2 Тгр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).
Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.
7 БТГр, 3 ТГр РВиА, ТГр РХБз 6 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2 общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.
В направлении ПОБЕДА – БРОВАРЫ выдвигаются до двух БТГр из состава 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.
На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов АХТЫРКА, БОГОДУХОВ, ЧУГУЕВ, ШЕВЧЕНКОВО.
На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжают удерживать в осаде населенные пункты СУМЫ, ЛЕБЕДИН и АХТЫРКА.
В Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку окружить ХАРЬКОВ с юга.
На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении на ИЗЮМ и закрепиться на каких-либо рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.
В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.
На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – в БТГр, пытается продолжить наступление в направлении ЗАПОРОЖЬЯ, частью сил – на МАРИУПОЛЬ.
Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно производят демонстрационные действия.
В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли рубежи по линии Государственной границы Сумской области.
"Деморализованный враг продолжает нести потери! Это вы, с реальными фото и видео, вы можете видеть на наших ресурсах. Вместе победим! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Вопрос: это уже нападение на стану НАТО, или еще нет?
Вопрос поставки вооружения нам вооружения должен быть поставлен ребром. https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327836/
Все боятся что эти идиоТы начнут обстреливать АЭС.
В городе пожары, все в шоке.
где наша армия?
неужели неясно что они хотят себе АЭС для Крыма как уже получили северо-крымский канал?
никто и не сомневался.. такой цинизм и надругательство над жертвами путинского террора - демонстрирует зелёное кодло..
одна надежда - на украинских военных..
зелёная кодла во главе с архамией - готова продать наших военных, и подписать режим прекращения огня, чтобы орки перегруппировались и укрепились на оккупированных украинских землях..
Так еще кто-то там и тянул свою лапу долго..
военные делают свое дело, они Герои Украины, а подлецы зелёные дерьмаки-арахамии - присваивают все лавры себе.. зеленского погубит его окружение, потому, что он слабак..
ВНИМАНИЮ ВСЕХ, ВО ВСЕХ СТРАНАХ, ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ! К сожалению, не знакомые мне (встретимся после победы!), но какие-то очень креативные люди прислали ссылку на сайт, который они только что создали для онлайн-информирования о материальном стимулировании тех, кто сможет арестовать представителей власти рейха и их пропагандистов. Люди - РЕПОСТ, если вам идея понравилась! Бизнесмены, вам я ничего пояснять не буду, так как ни черта не понимаю в финансах, - вы сами знаете, что конкретно в таких случаях делать. Русский рейх будет разрушен. (с) https://idinahuy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=wVqptVyt6P4
https://t.me/nexta_live/19413
российские захватчики нанесли огневой удар по торговому судну Helt, находившемуся у входа в Одесский залив. Судно раскололось и пошло на дно.
На судне было 6ть членов 4ри украинца и 2а россиянина
за руцким кораблём ***
Дякую, що підказали!
https://youtu.be/2aii6_Kdk1A
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
але у мальчіка відростають яйці:
Зеленский - Путину: "Уйди с нашей земли"
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как там их принимают... Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать", - предложил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину.
"Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?", - сказал Зеленский, выступая на пресс-конференции.
Мовчить з 14:00!
https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
Пятница 4.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 8345 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Плюс, в сегодняшний отчёт вошли сводные данные потерь российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на сегодняшний день это 2276 погибших.
Итого 10621 погибших.
Шли исчё.