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Оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 3 марта по поводу российского вторжения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 3 марта по поводу российского вторжения

Действуя коварно, оккупанты продолжают использовать мирное население в качестве живого щита, захватывая заложников. Вопреки нормам Международного гуманитарного права используют при бомбардировках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности. При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам оккупантами активно используются реактивные системы залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ.

На Волынском направлении враг силами в 2 БТГр перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже Бигунь, Овруч, Пирожки, Резня, Украинка.

На Полесье оккупанты сосредоточили основные усилия на Киевском направлении, несут потери в личном составе и технике, но не оставляют попыток блокировать КИЕВ с северного и северо-западного направлений.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные возобновили контроль над городом Буча и подняли украинский флаг над горсоветом. ВИДЕО

На Сиверщине противник силами 41 общевойсковой армии, 90 танковой дивизии центрального военного округа ВС РФ на направлении ЧЕРНИГОВ – КИЕВ силами до 5 БТГр, 2 Тгр РВиА пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно силами 2 БТГр продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

7 БТГр, 3 ТГр РВиА, ТГр РХБз 6 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ, 2 общевойсковая армия ВС РФ продолжают попытки возобновить наступательные действия на Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении ПОБЕДА – БРОВАРЫ выдвигаются до двух БТГр из состава 2 общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.

На Слобожанщине вражеские войска из состава 1-й танковой армии ВС РФ, 6-й и 20-й общевойсковой армии после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов АХТЫРКА, БОГОДУХОВ, ЧУГУЕВ, ШЕВЧЕНКОВО.

Также смотрите: Украинские воины ликвидировали генерал-майора РФ Андрея Суховецкого. ФОТО

На Сумском направлении до двух БТГр из состава 200 омсбр (14 АК ПФ) и 90 (до двух БТГр) продолжают удерживать в осаде населенные пункты СУМЫ, ЛЕБЕДИН и АХТЫРКА.

В Харьковском направлении противник силами до шести БТГр был вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку окружить ХАРЬКОВ с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении на ИЗЮМ и закрепиться на каких-либо рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – в БТГр, пытается продолжить наступление в направлении ЗАПОРОЖЬЯ, частью сил – на МАРИУПОЛЬ.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения Вооруженных Сил Украины передовой группой вышли рубежи по линии Государственной границы Сумской области.

Также смотрите: "От кого вы нас, бл#дь, спасаете?!" - мэр Одессы Труханов - российским оккупантам. ВИДЕО

Оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 3 марта по поводу российского вторжения 01
Оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 3 марта по поводу российского вторжения 02
Оперативная информация Генштаба по состоянию на 12:00 3 марта по поводу российского вторжения 03

"Деморализованный враг продолжает нести потери! Это вы, с реальными фото и видео, вы можете видеть на наших ресурсах. Вместе победим! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

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Топ комментарии
+100
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03.03.2022 13:25
+49
Этого парня отстранить от полетов и спрятать далеко и хорошо. После войны создать все блага и поставить учить наших пилотов. Такие люди- это золотой запас нации, им нельзя воевать, он свою работу сделал на 1000% и должен сохранить свою драгоценную жизнь и боевой опыт для следующих наших военных летчиков.
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03.03.2022 13:50
+33
Красіво кацапський танк з зруйнованого моста стирчить
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03.03.2022 13:28
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treboval šob nogami ne pinali, kogda iz bunkera vytaščat.
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03.03.2022 17:48 Ответить
Російські кораблі підбили торговельне судно Естонії, воно тоне поблизу Одеси
Вопрос: это уже нападение на стану НАТО, или еще нет?

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03.03.2022 17:13 Ответить
и где флот НАТО для защиты своих торговых кораблей от бешенных тварей?
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03.03.2022 18:19 Ответить
Флот еврогеев выражает озабоченность.
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04.03.2022 11:56 Ответить
Почему нет обновления новостей............
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03.03.2022 17:14 Ответить
Может они в бомбоубежищи?
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04.03.2022 07:19 Ответить
Переключись на украинскую версию, там все работает.
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04.03.2022 11:28 Ответить
Да, спасибо, подсказали вчера. Как и в 2014 живём только новостями с Цензора, 5 канала, Прямого, Эспрессо и еще пары каналов. И в отличие от 2014 можно открыть любой западный ресурс - везде только Украина. Мир наконец проснулся.
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04.03.2022 11:39 Ответить
Нужно готовиться к худшему сценарию.
Вопрос поставки вооружения нам вооружения должен быть поставлен ребром. https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327836/
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03.03.2022 17:16 Ответить
У нас уже была демилитаризация, отдали ядерные ракеты, и подписанты будапешского меморандума гарантировали целостность Украины. Это уже было, все мы видим результат сейчас.
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03.03.2022 17:23 Ответить
Prosta idjot boji. Nafig v online kladivatj pozitivnie rezultati, moskal uznet koordinati itd.
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03.03.2022 17:17 Ответить
Pust vashi s oberegom Boga izhuachet moskola. Potom i budet novosti.
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03.03.2022 17:19 Ответить
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03.03.2022 17:22 Ответить
комментарий отмечен как спам
в эти минуты Энергодар обстреливаю градами. Полгорода без света, воды.
Все боятся что эти идиоТы начнут обстреливать АЭС.
В городе пожары, все в шоке.

где наша армия?
неужели неясно что они хотят себе АЭС для Крыма как уже получили северо-крымский канал?
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03.03.2022 19:05 Ответить
Извини, грады это уже не смешно.
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03.03.2022 20:10 Ответить
Армия отдыхает. Что за тупой вопрос???
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03.03.2022 23:51 Ответить
Пустить их в горячую зону минут на 5.
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03.03.2022 18:19 Ответить
на "переговорах" предатели Украины - арахамия и вся остальная кодла - пожали убийцам руки..
никто и не сомневался.. такой цинизм и надругательство над жертвами путинского террора - демонстрирует зелёное кодло..
одна надежда - на украинских военных..
зелёная кодла во главе с архамией - готова продать наших военных, и подписать режим прекращения огня, чтобы орки перегруппировались и укрепились на оккупированных украинских землях..
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03.03.2022 17:27 Ответить
Да, я тоже это видел и что я в шоке, это ничего не сказать....
Так еще кто-то там и тянул свою лапу долго..
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03.03.2022 17:37 Ответить
окружение зеленского - позор Украины, и - всегда были такими ворами и ******, я не удивлен, странно, что они на тех "переговорах" - все не перецеловались..
военные делают свое дело, они Герои Украины, а подлецы зелёные дерьмаки-арахамии - присваивают все лавры себе.. зеленского погубит его окружение, потому, что он слабак..
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03.03.2022 17:45 Ответить
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Obesni nam drugim ne ukraincam- sto za hren -arahamija? Predateli????
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03.03.2022 17:41 Ответить
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это окружение зеленского.. это слуги олигархов и обыкновенная шобла воров, которые своим поведением мародеров - уронили рейтинг зеленского после выборов 2019..
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03.03.2022 17:48 Ответить
Ayder Muzhdabaev3 години тому

ВНИМАНИЮ ВСЕХ, ВО ВСЕХ СТРАНАХ, ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ! К сожалению, не знакомые мне (встретимся после победы!), но какие-то очень креативные люди прислали ссылку на сайт, который они только что создали для онлайн-информирования о материальном стимулировании тех, кто сможет арестовать представителей власти рейха и их пропагандистов. Люди - РЕПОСТ, если вам идея понравилась! Бизнесмены, вам я ничего пояснять не буду, так как ни черта не понимаю в финансах, - вы сами знаете, что конкретно в таких случаях делать. Русский рейх будет разрушен. (с) https://idinahuy.org/
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03.03.2022 17:29 Ответить
Руский залдат иди ...
https://www.youtube.com/watch?v=wVqptVyt6P4
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03.03.2022 17:34 Ответить
колонна русни попала в дтп
https://t.me/nexta_live/19413
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03.03.2022 17:44 Ответить
В Черном море вблизи Одессы завершена операция по спасению экипажа судна Helt (флаг Панамы), которое затонуло после попадания вражеской ракеты.
российские захватчики нанесли огневой удар по торговому судну Helt, находившемуся у входа в Одесский залив. Судно раскололось и пошло на дно.
На судне было 6ть членов 4ри украинца и 2а россиянина
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03.03.2022 17:44 Ответить
спрашивает куда мне ехать?
за руцким кораблём ***
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03.03.2022 20:06 Ответить
Цензор "стоит" уже 3 часа. Чувствую пойдут сейчас кацапские фейки про капитуляцию по всем ресурсам.
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03.03.2022 18:14 Ответить
Переключись на украинскую версию, там все работает.
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03.03.2022 19:17 Ответить
ЗСУ остаточно розгромили 1-шу танкову армію окупанта під Харковом ( навіть у Вікіпедії про це вже є😀)
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03.03.2022 18:25 Ответить
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03.03.2022 18:31 Ответить
Що з Цензором? Чому останне оновлення від 14.00 станом на 18.30?
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03.03.2022 18:40 Ответить
Переключись на украинскую версию.
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03.03.2022 19:21 Ответить
Йохарний бабай, а я навіть і не завважив, що він в мене на російську перейшов!

Дякую, що підказали!
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03.03.2022 19:27 Ответить
V nasih smi pishet sto Enerhgodara pala.
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03.03.2022 18:47 Ответить
тимчасово окуповано..на флаг штоку все одно український прапор
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03.03.2022 19:02 Ответить
Сенатор США Бена Сасса отправил русский военный корабль по известному адресу:
https://youtu.be/2aii6_Kdk1A
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03.03.2022 18:48 Ответить
Оу или Ау а где лента новостей делась
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03.03.2022 18:49 Ответить
Може сайт зламали. Сьогодні зранку висів нв, вчора проблеми були в уп
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03.03.2022 19:02 Ответить
Переключись на украинскую версию.
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03.03.2022 19:22 Ответить
Спасибки.
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03.03.2022 19:45 Ответить
посмотрите вот это - уссытесь )))
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
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03.03.2022 19:01 Ответить
я хронічний ЗЄ-лєненависник ще із новорічного поздоровлення 2019 р.
але у мальчіка відростають яйці:

Зеленский - Путину: "Уйди с нашей земли"
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти - сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем и так далее, как там их принимают... Я ж сосед! Меня не надо на 30 метров держать", - предложил президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь к российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?", - сказал Зеленский, выступая на пресс-конференции.
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03.03.2022 19:06 Ответить
мені здається його то вимотало
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03.03.2022 19:18 Ответить
може тишина..щось готують..якусь прес конференцію?
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03.03.2022 19:19 Ответить
Зеленський - Заходу: дайте літаки, інакше Росія буде йти до Берлінської стіни"ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАВДА" - ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 18:59
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03.03.2022 19:26 Ответить
Що з Цензором???
Мовчить з 14:00!
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03.03.2022 19:33 Ответить
На укр. версии.
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03.03.2022 20:27 Ответить
Российским матерям начали приходить страшные вести. №100 (Украина война 2022) https://www.youtube.com/watch?v=Vvw1PLwnQeI
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03.03.2022 19:47 Ответить
Где новости?
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03.03.2022 20:01 Ответить
На укр. версии.
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03.03.2022 20:27 Ответить
Я тоже жду
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03.03.2022 22:09 Ответить
почему необновляется лента на цензор
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03.03.2022 20:52 Ответить
какая жопа мы наступаем , вы отчет посмотрите уже 60 летаков, 500 танков, 10000 двухсотых, 2 авианосца, одна звезда смерти
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03.03.2022 22:38 Ответить
Pозбили ще одну колону окупантів.

https://twitter.com/SputnikATO/status/1499421767688986633?s=20&t=ntd0QWRvvyjmBWlLy31A-A
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03.03.2022 21:03 Ответить
Таких как ты нужно банить
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03.03.2022 22:17 Ответить
да проснитесь вы без какого топлива? они ждут пока южный фронт подойдет, в донецке сейчас мясорубка в котле, там пол нашей армии уничтожают с 4 сторон , сейчас их добьют и вся эта армада к киеву пойдет
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03.03.2022 22:41 Ответить
Как ваша армия пойдёт к Киеву, если её сейчас уничтожают с 4х сторон?
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04.03.2022 00:02 Ответить
ага, с четырёх сторон. А морги почему-то забиты в белорашке
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04.03.2022 00:49 Ответить
Цензор у всех не обновляется , или только у меня ???
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03.03.2022 23:11 Ответить
У меня не обновляется
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03.03.2022 23:16 Ответить
переключитесь в настройках на украину
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03.03.2022 23:32 Ответить
Спасибо, всё получилось
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04.03.2022 03:15 Ответить
У всех
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03.03.2022 23:30 Ответить
переключитесь в настройках на украину
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03.03.2022 23:33 Ответить
Всё так же.
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03.03.2022 23:34 Ответить
Не обновляется тоже. Кому надо новости - идите в телеграмм. Там ГОНЧАРЕНКО (заблокировал меня за то, что сказала, что полшестого - только с листочка читает, а все остальное делают другие люди. А оно даже оружие не просило самостоятельно - байден и джонсон слали без спросу) - ну и хрен с ним. И еще ищите BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE - надеюсь знаете, кто это. Пока не заблокировал)))
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03.03.2022 23:33 Ответить
Еще УП. Стрічка - єто Укр. правда
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03.03.2022 23:36 Ответить
Я смотрю Телеграмм - «Реальная война» - там все новости, сводки, события .
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04.03.2022 03:13 Ответить
у них проблемы с инетом, на ютубе есть их канал
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03.03.2022 23:34 Ответить
Обновы немае ! Гостей с других стран лишили возможности получить Правдивую информацию . Админы , почините страничку , народ хочет знать , что происходит в многострадальной Украине , другие источники информации не интересуют .
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03.03.2022 23:59 Ответить
идите в телеграмм. Там ГОНЧАРЕНКО и BEREZOVIEW (Taras Berezovets) WAR IN UKRAINE
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04.03.2022 00:14 Ответить
и еще - у меня сработало поменять в настройках рус на укр язык
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04.03.2022 00:17 Ответить
В телеграме есть канал цензор и бутусовплюс. Сейчас вся инфа там
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04.03.2022 12:53 Ответить
Derzites, bratki, Bog i vies mir s vami!!! SLAVA UKRAINI !!! HEROJAM SLAVA!!!
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04.03.2022 08:03 Ответить
Украинским воинам не нужны ваши пустые слова , сейчас от Великой вашей страны требуется конкретная военная помощь - мощный удар НАТО по врагу , помочь остановить и уничтожить противника . Наблюдателей и сочувствующих много , а реальной помощи вашему союзнику по Блоку недостаточно.
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04.03.2022 09:57 Ответить
МОЖЕМ ПОВТОРЯЛЬЩИКИ ГДЕ ВЫ? АУ ГДЕ ВЫ? ЕЗЖАЙТЕ ПОВТОРЯТЬ. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
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04.03.2022 10:17 Ответить
та и так усе понятно - перемога по усим фронтам, мацкали разбиты и бегут, зеля на радостях вынюхал полторы дороги и дал феерическую прессуху
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04.03.2022 11:25 Ответить
GeneralSVR(reserv)

Пятница 4.03.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 8345 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.



Плюс, в сегодняшний отчёт вошли сводные данные потерь российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на сегодняшний день это 2276 погибших.

Итого 10621 погибших.
Шли исчё.
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04.03.2022 11:47 Ответить
Кацап на "відпочинку" поблизу Гостомеля.
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04.03.2022 21:28 Ответить
Хез знает куда писать, только что ребята с Молдовы сказали: приднестрвский гнойник в рашу просится. Рашисты будут туда коридор пробивать.
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05.03.2022 10:00 Ответить
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