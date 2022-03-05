Санкции против РФ будут расти, пока ее агрессия не остановится, - Джонсон
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что санкционное давление на РФ будет усиливаться.
Об этом Джонсон заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Я хочу обратиться непосредственно к украинцам здесь, в Великобритании, и к тем, кто находится в Украине и соседних странах. Вместе с США и ЕС мы ввели крупнейший пакет глобальных санкций, когда-либо наложенных на Россию, и мы пойдем дальше, пока эта агрессия не остановится", - подчеркнул он.
"Наши мысли и сопереживания с Украиной и это война за свободу. Слава Украине!" – подытожил Джонсон.
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Івано-Франківськ.
Попри недобудову іде чоловік. Тут раптом йому на голову випадково падає цеглина і вбиває.
Збігається натовп. Одні схилились над ним, інші гомонять: - От! Понабудували тут кругом, людині вже пройти ніде!"
Раптом той, що схилився, дістає в чоловіка з кишені паспорт. "Хлопці - та це ж москаль!"
Натовп:-"Агааа! Понаплодилось у нас москалів! Камінчику вже і впасти нікуди!"
Россияне, вы - нацисты! И вы получите все, что хотели "повторить" нам
И зачем в наше время использовать такой варварский способ как война, для захвата территорий и стран?
Если России, которая обладает колоссальными финансами,
можно было, попросту скупить Украину вместе с Крымом "с потрохами".
Покупка земли или долгосрочная аренда напрямую, или через подставных лиц граждан Украины.
Покупка или создание заводов и предприятий.
Открытие банков и возможность взять кредит под выгодные проценты в них. (Много граждан Украины стали бы должниками Российских банков).
Россия могла бы продавать газ, бензин и дизтопливо по низким ценам для населения Украины, что способствовало бы хорошей торговле и дружбе между странами.
инвестируя свои средства в экономику Украины и иметь много своих "прикормленных депутатов" в Верховной Раде
тем самым влияя на политику в Украине.
авторитарное и полицейское государство привыкло действовать методом террора и насилия.
ДОСИТЬ ГОВОРІЛЬНІ!