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Санкції проти РФ ростимуть доти, доки її агресія не зупиниться, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Санкції проти РФ ростимуть доти, доки її агресія не зупиниться, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкційний тиск на РФ посилюватиметься.

Про це Джонсон заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. Разом із США та ЄС ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, будь-коли накладених на Росію, і ми підемо далі доти, доки ця агресія не зупиниться", - наголосив він.

"Наші думки та співпереживання з Україною і це війна за свободу. Слава Україні!" - підсумував Джонсон.

Також читайте: Санкції продовжаться. Путін має зазнати поразки в Україні, - Трасс

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Топ коментарі
+7
Жгі, Борька, кацапія маст даі!
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04.03.2022 23:47
+4
Це те ж саме, що зупиняти зомбі табличкою "Вхід заборонено". Хуйлу похуй, а кацапи - безхребетні черв'яки, які мовчки виконуватимуть його накази.
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04.03.2022 23:48
+4
Но России развязать войну конечно же проще:
авторитарное и полицейское государство привыкло действовать методом террора и насилия.
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04.03.2022 23:58
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Або поки расєйськай фєкалії не прийде пістець.
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04.03.2022 23:44 Відповісти
Жгі, Борька, кацапія маст даі!
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04.03.2022 23:47 Відповісти
як там )(уйло в бункері? Ще інсульт не схватило?
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04.03.2022 23:47 Відповісти
Для позитиву на ніч. Перефразую один старий анекдот.
Івано-Франківськ.
Попри недобудову іде чоловік. Тут раптом йому на голову випадково падає цеглина і вбиває.
Збігається натовп. Одні схилились над ним, інші гомонять: - От! Понабудували тут кругом, людині вже пройти ніде!"
Раптом той, що схилився, дістає в чоловіка з кишені паспорт. "Хлопці - та це ж москаль!"
Натовп:-"Агааа! Понаплодилось у нас москалів! Камінчику вже і впасти нікуди!"
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05.03.2022 00:17 Відповісти
Ян Валетов
Россияне, вы - нацисты! И вы получите все, что хотели "повторить" нам
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04.03.2022 23:47 Відповісти
Це те ж саме, що зупиняти зомбі табличкою "Вхід заборонено". ***** *****, а кацапи - безхребетні черв'яки, які мовчки виконуватимуть його накази.
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04.03.2022 23:48 Відповісти
Европа ещё не понимает, что происходит. Санкции это хорошо, но наверное стоит предпринять что то посерьёзнее!! Иначе вспыхнет!!! Ни один документ, ни одна организация не сможет ничего гарантировать. В первую очередь это будет плохо для самой европы!!!
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04.03.2022 23:57 Відповісти
Більше того! Якщо кацап нападе на будь яку країну НАТО нічого не стане робити. Ось ці принципи, що всі члени мають затвердити рішення їх і *********. Згадаєте колись мої слова.
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05.03.2022 05:34 Відповісти
Россия сама напросилась на эти санкции.

И зачем в наше время использовать такой варварский способ как война, для захвата территорий и стран?
Если России, которая обладает колоссальными финансами,
можно было, попросту скупить Украину вместе с Крымом "с потрохами".
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04.03.2022 23:54 Відповісти
Например:
Покупка земли или долгосрочная аренда напрямую, или через подставных лиц граждан Украины.

Покупка или создание заводов и предприятий.

Открытие банков и возможность взять кредит под выгодные проценты в них. (Много граждан Украины стали бы должниками Российских банков).

Россия могла бы продавать газ, бензин и дизтопливо по низким ценам для населения Украины, что способствовало бы хорошей торговле и дружбе между странами.
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04.03.2022 23:55 Відповісти
Так же Российские олигархи связанные с правительством России могли успешно конкурировать с Украинскими,
инвестируя свои средства в экономику Украины и иметь много своих "прикормленных депутатов" в Верховной Раде
тем самым влияя на политику в Украине.
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04.03.2022 23:57 Відповісти
Но России развязать войну конечно же проще:
авторитарное и полицейское государство привыкло действовать методом террора и насилия.
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04.03.2022 23:58 Відповісти
Это абсолютно верно. После Вашей победы, стоит предусмотреть данный вариант и принять соответствующие законы, предотвращающие этот сценарий.
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05.03.2022 00:03 Відповісти
знищити росію ціною україни.
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05.03.2022 00:04 Відповісти
Гладко било на бумагє, да забилі про оврагі. Справа в тому що санкції можуть бути обійдені через країни союзники, як Таджикистан, чи Вірменія і ін, в значній мірі
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05.03.2022 00:10 Відповісти
Джонсон красавчик Байдена пинками заставляет шевелиться и не только Байдена. А как он, опережая навалу руссофашистов, зафутболил Зеленскому, чтобы расшевелить, аж Байден подпрыгнул. Не зря Великобритания родина футбола.
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05.03.2022 01:52 Відповісти
НАДО НЕМНОГО ДОЛЬШЕ !)
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05.03.2022 04:06 Відповісти
Это хорошо, но почему не ввести сразу по максимуму, чтоб порвать парашу в прямом и переносном смысле?!
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05.03.2022 08:46 Відповісти
Гарний послідовник Уінстона Черчіля
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05.03.2022 08:56 Відповісти
борис джонсоон-- внук турка и даже посетил деревню дедушки когда был в турции.
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05.03.2022 09:44 Відповісти
ДЖОН, НАКРИЙ НЕБО!!!
ДОСИТЬ ГОВОРІЛЬНІ!
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05.03.2022 11:11 Відповісти
Посилюватиметься коли? Санкції портібно вуазувати з часом, наприклад, блокуємо гроші на 20 ррків а не 'иимчасово'. При обіцянках про якісь посилення треба вказувати час... а то якись балачки
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05.03.2022 12:15 Відповісти
 
 