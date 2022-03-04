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Санкції проти РФ ростимуть доти, доки її агресія не зупиниться, - Джонсон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкційний тиск на РФ посилюватиметься.
Про це Джонсон заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. Разом із США та ЄС ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, будь-коли накладених на Росію, і ми підемо далі доти, доки ця агресія не зупиниться", - наголосив він.
"Наші думки та співпереживання з Україною і це війна за свободу. Слава Україні!" - підсумував Джонсон.
Топ коментарі
+7 Ла-ла-ла-ла
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+4 Александр Карин
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Івано-Франківськ.
Попри недобудову іде чоловік. Тут раптом йому на голову випадково падає цеглина і вбиває.
Збігається натовп. Одні схилились над ним, інші гомонять: - От! Понабудували тут кругом, людині вже пройти ніде!"
Раптом той, що схилився, дістає в чоловіка з кишені паспорт. "Хлопці - та це ж москаль!"
Натовп:-"Агааа! Понаплодилось у нас москалів! Камінчику вже і впасти нікуди!"
Россияне, вы - нацисты! И вы получите все, что хотели "повторить" нам
И зачем в наше время использовать такой варварский способ как война, для захвата территорий и стран?
Если России, которая обладает колоссальными финансами,
можно было, попросту скупить Украину вместе с Крымом "с потрохами".
Покупка земли или долгосрочная аренда напрямую, или через подставных лиц граждан Украины.
Покупка или создание заводов и предприятий.
Открытие банков и возможность взять кредит под выгодные проценты в них. (Много граждан Украины стали бы должниками Российских банков).
Россия могла бы продавать газ, бензин и дизтопливо по низким ценам для населения Украины, что способствовало бы хорошей торговле и дружбе между странами.
инвестируя свои средства в экономику Украины и иметь много своих "прикормленных депутатов" в Верховной Раде
тем самым влияя на политику в Украине.
авторитарное и полицейское государство привыкло действовать методом террора и насилия.
ДОСИТЬ ГОВОРІЛЬНІ!