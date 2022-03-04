Санкції проти РФ ростимуть доти, доки її агресія не зупиниться, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що санкційний тиск на РФ посилюватиметься.

Про це Джонсон заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу звернутися безпосередньо до українців тут, у Великій Британії, й до тих, хто знаходиться в Україні та сусідніх країнах. Разом із США та ЄС ми запровадили найбільший пакет глобальних санкцій, будь-коли накладених на Росію, і ми підемо далі доти, доки ця агресія не зупиниться", - наголосив він.



"Наші думки та співпереживання з Україною і це війна за свободу. Слава Україні!" - підсумував Джонсон.

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