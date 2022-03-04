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Санкції продовжаться. Путін має зазнати поразки в Україні, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Санкції продовжаться. Путін має зазнати поразки в Україні, - Трасс

Через війну Росії проти України антиросійські санкції продовжаться. У підсумку президент Росії Володимир Путін має зазнати поразки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерки закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Нам потрібна залізна єдність серед союзників на підтримку України. Я приєдналася до Ради ЄС, де ми домовилися зі США, Канадою і Україною, що Путін має зазнати поразки в Україні і що ми продовжимо використовувати санкції, щоб послабити економіку і військову машину Росії", - зазначила Трасс.

Вона додала, що країни "Великої сімки" згодні знизити залежність від російського палива.

Читайте також: Жодних перемовин з РФ, доки вона не виведе війська з України, - глава МЗС Британії Трасс

"Разом ми підтримаємо Україну, підірвемо російську економіку санкціями і забезпечимо поразку Путіна", - запевнила Трасс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія ввела санкції проти соратників Володимира Путіна - заморожено активи олігархів Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.

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Топ коментарі
+15
Никуда он не денется. Но отползать пока не хочет.
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04.03.2022 22:12
+8
этот хорёк трусливый , застрелится ? та ну …его с шойгу сами кацапы долго ловить в горах Алтая будут , но это немного позж
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04.03.2022 22:17
+8
Раніше молдавани їхали до московії на зарабітки, але вже через рік московіти будуть самі їхати у Молдову аби заробити на життя.
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04.03.2022 22:21
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Никуда он не денется. Но отползать пока не хочет.
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04.03.2022 22:12 Відповісти
Путлер должен застрелиться!
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04.03.2022 22:14 Відповісти
этот хорёк трусливый , застрелится ? та ну …его с шойгу сами кацапы долго ловить в горах Алтая будут , но это немного позж
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04.03.2022 22:17 Відповісти
НА ИНЫХ НОВОСТНЫХ ЛЕНТАХ СООБЩИЛИ ЧТО ВОЗЛЕ ОДЕССЫ УКРАИНА ЗАБИЛА БДК БОЛЬШОЙ ДЕСАНТНЫЙ КОРАБЛЬ.... КОТОРЫЙ ДОСТАЛ ОДЕССУ МАМУ...
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04.03.2022 22:22 Відповісти
Це не той шо вчора потопили?
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04.03.2022 22:23 Відповісти
https://gazeta.ua/articles/regions/_bilya-odesi-**********-vijskovi-vtopili-rosijskij-desantnij-korabel/1073902
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04.03.2022 22:26 Відповісти
Гончаренко - це канєшна джерело варте довіри.
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04.03.2022 22:46 Відповісти
Канеха, дерьмак определенно более надежный и порядочный источник
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04.03.2022 23:40 Відповісти
щось сьогодні байрактарів не було чути(
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04.03.2022 22:17 Відповісти
Низкая облачность
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04.03.2022 22:20 Відповісти
За то кацапам приходится снижаться и подставляться под ПЗРК.
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04.03.2022 22:33 Відповісти
Дивимось вечірнього Арестовича. Не розводимо зраду. Най стратеги стратегують а військові воюють.

https://www.youtube.com/watch?v=HER7jBYnL6c
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04.03.2022 22:21 Відповісти
Раніше молдавани їхали до московії на зарабітки, але вже через рік московіти будуть самі їхати у Молдову аби заробити на життя.
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04.03.2022 22:21 Відповісти
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04.03.2022 22:23 Відповісти
Касап очень дивный подвид обезьяноподобных.. сначала жили в нашей Киевской Руси, потом на раССеянской империи, сССрЕ, на раССеянской питерации.. у этих особей - руССких, их государство - раССея, было аж несколько месяцев, при их любимом ленине.. о каком вЯликодержавии бредит этот гном???
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04.03.2022 22:25 Відповісти
скажу честно-раньше на ЕС-вских баб-чиновников смотрел ,как на чмо (что одеты,что причи,что )-но сейчас смотрю на Далю и Трасс и охреневаю
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04.03.2022 22:29 Відповісти
Санкций недостаточно.

"Силы Путина терроризируют Украину, чтобы заставить ее сдаться. Если им это не удастся, то они сожгут все дотла. Это московский способ ведения войны", - написал Ермак.

Поэтому Запад должен сделать все, чтобы этого не допустить. В том числе бесполетную зону и даже непосредственное подключение наземных сил.
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04.03.2022 22:30 Відповісти
Сам Єрмак сказав. Ну це всьо...
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04.03.2022 22:48 Відповісти
Неважлтво хто сказав. До прикладу Грозний, який спалили в другій війні.
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04.03.2022 23:05 Відповісти
Cерйозно неважливо? Починайте цитувати Путіна.
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04.03.2022 23:21 Відповісти
Цивілізований світ мусить зупинити путлєра та зруйнувати рашизм.
Вони не збираються зупинятись.

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04.03.2022 22:32 Відповісти
Яке прізвище у кацапа правильне
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04.03.2022 22:49 Відповісти
Огромное спасибо Великобритании за решимость, твердость и лидерство в борьбе с путинской империей Зла.
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04.03.2022 22:53 Відповісти
Дайте нам більше зброї, літаків, ППО щоб ми теж змогли тішитися санкціями
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04.03.2022 23:35 Відповісти
 
 