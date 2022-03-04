Санкції продовжаться. Путін має зазнати поразки в Україні, - Трасс

Через війну Росії проти України антиросійські санкції продовжаться. У підсумку президент Росії Володимир Путін має зазнати поразки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Twitter міністерки закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс.

"Нам потрібна залізна єдність серед союзників на підтримку України. Я приєдналася до Ради ЄС, де ми домовилися зі США, Канадою і Україною, що Путін має зазнати поразки в Україні і що ми продовжимо використовувати санкції, щоб послабити економіку і військову машину Росії", - зазначила Трасс.

Вона додала, що країни "Великої сімки" згодні знизити залежність від російського палива.

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"Разом ми підтримаємо Україну, підірвемо російську економіку санкціями і забезпечимо поразку Путіна", - запевнила Трасс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія ввела санкції проти соратників Володимира Путіна - заморожено активи олігархів Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.