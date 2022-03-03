Велика Британія запровадила санкції проти двох російських олігархів - Усманова та Шувалова
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велика Британія заявила про запровадження санкції проти ще двох російських олігархів - Алішера Усманова та Ігоря Шувалова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Усманов раніше мав комерційні зв'язки з англійськими футбольними клубами "Евертон" і "Арсенал".
Шувалов раніше був віцепрем'єр-міністром президента Росії Володимира Путіна, а зараз є головою російської держкорпорації "ВЕБ.РФ".
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У Бориса Ротенберга под санкции попадают его жена Карина и сыновья Роман и Борис, у Аркадия его сыновья Павел и Игорь и дочь Лилия.
У Шувалова - 5 его компаний, его жена Ольга, его сын Евгений и его компания и самолет, и его дочь Мария и ее компания.
God save our gracious Queen!
Long live our noble Queen!
God save the Queen!
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.
2
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix:
God save us all.
3
Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen!
В своем треде в Twitter компания объясняет, что российская армия переговаривается практически без шифрования и часто использует мобильные телефоны. Благодаря этому многие переговоры фактически доступны для перехвата, а украинские военные активно включют глушилки, которые мешают россиянам координироваться.
Многие переговоры показывали большие проблемы с координацией действий между разными подразделениями; некоторые даже вели беспорядочную стрельбу друг по другу. Многие БРГ были оснащены обычными аналоговыми рациями, а материально-техническое оборудование банально отсутствовало.
Вокруг перехвата переговоров сейчас образовалось целое сообщество, которое в данный момент сканирует все частоты и записывает все, что представляет хотя бы минимальный интерес. То, что это возможно, демонстрирует ужасную неподготовленность российской армии, отмечает ShadowBreak Intl.
«Вскоре мы выложим в открытый доступ еще больше необработанных записей для журналистов и переводчиков. Мы надеемся, что сумеем пролить свет на поистине исторический момент, когда регулярную армию могут отслеживать тысячи простых людей», - пишет компания в конце треда.