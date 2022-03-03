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Новини За кордоном
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США запровадили санкції проти Пєскова: "Є головним розповсюджувачем путінської брехні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США запровадили санкції проти Пєскова:

Сполучені Штати запровадили санкціїї проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Про це у Twitter повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати запровадили санкції проти Дмитра Пєскова, який як прессекретар Путіна є головним розповсюджувачем путінської брехні, і наклали візові обмеження на 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Перемовини: Росія розділила свої вимоги на три частини

США запровадили санкції проти Пєскова: Є головним розповсюджувачем путінської брехні 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+34
Дочуру со Штатов выперли?
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03.03.2022 21:26
+25
.
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03.03.2022 21:31
+24
Пургомет стал нищим. Продавай часы и лабутены петух кремлёвский.
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03.03.2022 21:27
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Французские таможенники в ночь на 3 марта арестовали яхту Amore Vero, сказано в пресс-релизе министерства экономики и финансов Франции, опубликованном в Twitter главы ведомства Брюно Ле Мэра.
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03.03.2022 21:26 Відповісти
Зашити рота.
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03.03.2022 21:26 Відповісти
Дочуру со Штатов выперли?
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03.03.2022 21:26 Відповісти
Передати її в Україну!
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03.03.2022 21:38 Відповісти
Яйки мити будеш північному льодовитому океані, бо Крим - це Україна
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03.03.2022 21:27 Відповісти
Пургомет стал нищим. Продавай часы и лабутены петух кремлёвский.
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03.03.2022 21:27 Відповісти
Він скунс, вонючка. Хоче гроші мати на роССії, а жити в "проклятой гейропе"
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03.03.2022 21:44 Відповісти
*******лся голубь сивоусый....
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03.03.2022 21:28 Відповісти
)(уйлу достаточно одной таблєткі
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03.03.2022 21:28 Відповісти
и ни слова про его семейку....
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03.03.2022 21:29 Відповісти
Сказали же что 47 членов семей. Ждем деточек в России. Конечно, они могут в какие-то Дубаи поехать, но как бы в США им теперь табу.
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03.03.2022 21:35 Відповісти
они вроде во франции живут и на скейте в париже катаются. У них все ОК
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03.03.2022 21:43 Відповісти
"У них все ОК" - пока, сьогодні - зараз це актуальні слова.)
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03.03.2022 21:53 Відповісти
Ни в какие Дубаи они не поедут. Персональные санкции в Штатах не так работают. Вот есть, к примеру, у Пескова банковский счет на Каймановых островах. Ну ваще всё тип-топ. Только банк берет и блокирует счет. Почему? Да потому, что во-первых, если Госдеп узнает о сотрудничестве с подсанкционным лицом, а в Штатах есть целая госструктура, которая такими вещами по всему миру занимается, то у этого банка есть шанс, что у него арестуют все его долларовые счета. Обычно до этого не доходит, просто руководству и собственникам прозрачно намекают, что это "некрасиво" и они всё сами понимают. А во-вторых, это просто банально выгодно банку. Такой себе пожизненный депозит под 0% годовых.

Поэтому же ни один приличный отель в Дубаях санкционных не поселит, деньги русских - это хорошо конечно, но у американцев этих денег не в пример больше. Жадность победит.
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Надеюсь ты прав. Хотя я как бы всё равно против санкций для детей, но если санкции, то наполную.
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03.03.2022 21:50 Відповісти
О детях речи не идет. "Дети" - это взрослые совершеннолетние потомки этих мразей. И почему не на всех детей? Некоторые дети кацапской элиты успели публично отречься от своих родителей.
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03.03.2022 21:58 Відповісти
Деньги отобрать, если они папины. А дальше пусть живет как хочет. Это их право как бы.
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03.03.2022 22:00 Відповісти
С "отобрать" в западных странах всё сложно. Уж очень они не любят "революционную необходимость". Заблокировать, так, чтобы ими было сложно воспользоваться - это реально. А вот дальше - только суды, стайка адвокатов троллит прокурора и вот это вот всё.
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03.03.2022 23:08 Відповісти
https://inforesist.org/poka-putin-ubivaet-ukrainczev-syn-peskova-razvlekaetsya-v-parizhe/


ваша теория не работает
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03.03.2022 22:13 Відповісти
А вы хотите, чтобы сегодня объявили санкции, и вот сегодня же сына Пескова под белы ручки садят в самолет и отправляют в Мордор? Нет, оно так не работает. Бюрократической машине нужно время на разгон. Особенно в таких странах, как Франция и Германия. Там и пару месяцев может пройти, пока они раздуплятся и обложатся бумагами и постановлениями судов. Но, с другой стороны, раз уж этот процесс начался, то остановить его практически невозможно.
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03.03.2022 23:06 Відповісти
хочу
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03.03.2022 23:22 Відповісти
Нет, ещё раз, у них это так не работает. Потому что процедура - важна. А всё, что не по процедуре, на раз оспаривается в суде. Не потому, что это неправильно, а потому что что-то сделано не по процедуре.
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03.03.2022 23:25 Відповісти
ну яхту они ж конфисковали на раз два.
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03.03.2022 23:35 Відповісти
Яхту конфисковали вовсе не потому, что её очень хотелось конфисковать, а потому, что яхта пыталась выйти в море без пограничного и таможенного контроля. Т.е. явным образом нарушала закон и являлась орудием преступления. Всё упирается в процедуры, не стал бы экипаж быковать, ушли бы спокойно
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04.03.2022 03:19 Відповісти
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03.03.2022 21:30 Відповісти
.
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03.03.2022 21:31 Відповісти
УЖЕ ВО ВСЕМ МИРЕ ПОНЯЛИ, ЧТО РОССИЯ ЛЖИВАЯ СТРАНА.
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03.03.2022 21:31 Відповісти
Мне тут румын говорит что вчера рашисты сбили их вертолет и чечены зашли танками на их территорию, но все замалчивается, слышал такое?
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03.03.2022 21:33 Відповісти
Там интересная ситуация. Упал старенький самолет, который часто ломается. Потом его приехал спасать вертолет и тоже упал. Может форс-мажор или русский корабль.
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03.03.2022 21:36 Відповісти
https://fakty.com.ua/ua/svit/svitovi-novyny/20220303-v-rumuniyi-nad-chornym-morem-zaznav-avariyi-litak-mig-21-ta-vertolit-shho-vyletiv-na-poshuky/
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03.03.2022 23:01 Відповісти
навку лишить гражданства и на рассеюшку вместе с детишками.
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03.03.2022 21:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JSzZT6VwENo Дивiтися
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03.03.2022 21:32 Відповісти
Надо ещё санкции для его личинок. Хай по Европам голи-боси бегают
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03.03.2022 21:34 Відповісти
не по европам, а по нечерноземью
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03.03.2022 21:41 Відповісти
Допиzzделся, ******** попугай ?
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03.03.2022 21:38 Відповісти
******* ruskih wezde!
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03.03.2022 21:43 Відповісти
******* ruskih wezde!!
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03.03.2022 21:44 Відповісти
Ай новина, так новина!!! Интересно как теперь дядя писюков запоет?? Хотя ка он может запеть - это не мы, нас там нет, это все они, а я не я, ВОТ!!! Лживая гнида!!!
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03.03.2022 21:45 Відповісти
Які санкції, дітей їх розстрілювати, які на Заході живуть.
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03.03.2022 21:47 Відповісти
Mykhailo Tkach

19 мин. ·



Поки путін вбиває дітей у мирних українських містах, син прес-секретаря путіна пєскова мирно катається на самокаті в центрі Парижа.

Пєсков після нападу росії на Україну під санкціями ЄС. І всі його діти, дружини, коханки мають бути теж під санкціями. Мають сидіти ізольовані від цивілізованного світу у себе в росії і спостерігати як дії батька вбивають їх країну, а не радіти життю.

Чому?
Тому що їх батько - агрессор, а вони тепер і назавжди «діти агресора».

Працюємо. Все буде Україна
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03.03.2022 21:47 Відповісти
Розповсюджувати треба таке відео

https://youtu.be/zW4Ag4T6Tcc
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03.03.2022 21:58 Відповісти
Mykhailo Tkach

12 мин. ·



«Діти агресора»











0:21 / 0:21





















Українська правда

28 мин.
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03.03.2022 22:05 Відповісти
За этой грязной тварью еще кровавый шлейф Беслана тянется.
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03.03.2022 22:14 Відповісти
Дорогі друзі! Це добре, але у нас ще є Азія. Я бачу що у на є успіхи по Європі, але нашому керівництву потрібно вести переговори з Азією для нашої підтримки!!! Слава Україні!!!
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03.03.2022 22:23 Відповісти
Есть такая профессия: муйню нести
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03.03.2022 22:24 Відповісти
 
 