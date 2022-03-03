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США запровадили санкції проти Пєскова: "Є головним розповсюджувачем путінської брехні"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Сполучені Штати запровадили санкціїї проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
Про це у Twitter повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати запровадили санкції проти Дмитра Пєскова, який як прессекретар Путіна є головним розповсюджувачем путінської брехні, і наклали візові обмеження на 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+34 Михаил Дужик
показати весь коментар03.03.2022 21:26
+25 ПравдаЛюбка
показати весь коментар03.03.2022 21:31
+24 Саша Пончик
показати весь коментар03.03.2022 21:27
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Поэтому же ни один приличный отель в Дубаях санкционных не поселит, деньги русских - это хорошо конечно, но у американцев этих денег не в пример больше. Жадность победит.
ваша теория не работает
19 мин. ·
Поки путін вбиває дітей у мирних українських містах, син прес-секретаря путіна пєскова мирно катається на самокаті в центрі Парижа.
Пєсков після нападу росії на Україну під санкціями ЄС. І всі його діти, дружини, коханки мають бути теж під санкціями. Мають сидіти ізольовані від цивілізованного світу у себе в росії і спостерігати як дії батька вбивають їх країну, а не радіти життю.
Чому?
Тому що їх батько - агрессор, а вони тепер і назавжди «діти агресора».
Працюємо. Все буде Україна
https://youtu.be/zW4Ag4T6Tcc
12 мин. ·
«Діти агресора»
0:21 / 0:21
Українська правда
28 мин.