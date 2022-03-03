США запровадили санкції проти Пєскова: "Є головним розповсюджувачем путінської брехні"

Сполучені Штати запровадили санкціїї проти прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Про це у Twitter повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати запровадили санкції проти Дмитра Пєскова, який як прессекретар Путіна є головним розповсюджувачем путінської брехні, і наклали візові обмеження на 19 олігархів і 47 членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні.

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