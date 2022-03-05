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Зеленский встретился с сенаторами США: просит закрыть небо

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский встретился с сенаторами США: просит закрыть небо

Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с рядом сенаторов Конгресса США. Он просит их содействовать во введении "бесполётной зоны" в небе над Украиной.

Встреча прошла в режиме онлайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Зеленский попросил сенаторов посодействовать во введении еще более строгих санкций против России, в частности в секторе энергетики, а также запрете платежных систем Mastercard i Visa на российской территории.

Один из сенаторов сказал, что президент Зеленский просил запретить импорт российской нефти в США.

Кроме того, Зеленский призвал оказать больше военной помощи Украине, в частности это касается истребителей. Президент пояснил, что страны НАТО могут передать истребители тех моделей, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.

При этом, Зеленский поблагодарил американских союзников за предоставление оружия и другой материальной помощи. Но объяснил, что украинские военные нуждаются в больших поставках.

В конце разговора несколько сенаторов поблагодарили Зеленского за его лидерство в борьбе с российской агрессией и выразили свою поддержку Украине. Некоторые из них сказали "Слава Украине!", что, по словам источника CNN, "очевидно растрогало президента".
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Топ комментарии
+50
Они там все ******** полностью.
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05.03.2022 18:55
+39
Дуте кацапське "вялічіє" на наших очах розбивається об український дух і нашу єдність.
Тримаємося разом! Переможемо разом!
Слава Україні!
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05.03.2022 18:53
+22
Уже давно пора понять США, что Украинцы не олухи как в Афганистане, которые побросали свое оружие и сдали страну дикобразам. Дайте нам самое современное ПВО, самолеты и не сомневайтесь, мы отправил орков в пекло, сколько бы их не было.
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05.03.2022 19:04
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Дуте кацапське "вялічіє" на наших очах розбивається об український дух і нашу єдність.
Тримаємося разом! Переможемо разом!
Слава Україні!
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05.03.2022 18:53 Ответить
Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу: «Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся»

Спасибо, что извиняться перед Януковичем не заставил
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05.03.2022 18:54 Ответить
Они там все ******** полностью.
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05.03.2022 18:55 Ответить
то есть новость про януковича на начало войны была правдой
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05.03.2022 18:57 Ответить
а ты думал оно что то умное проревет осел есть осел..предлгаю пленным кадыркам салом скармливать..будут артачится не давать ниче кроме сала мож поумнеет
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05.03.2022 18:57 Ответить
їх не слід взагалі випускати живими
у нас є чудові традиції:
https://antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini
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05.03.2022 19:11 Ответить
Я запропонував би згодувати полонених кадирівців свиням.
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05.03.2022 19:45 Ответить
****** хочет оставаться в информполе,чтобы не слили. Отсюда эта генерация ртом случайных слов.
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05.03.2022 18:57 Ответить
хай лично приедет и попросит-может пару ишаков для **....ли получит
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05.03.2022 18:58 Ответить
да, ЗСУ ишаков норм в плен взяли, можно "каждую ночь по девственнице"
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05.03.2022 19:13 Ответить
В смысле девственную козу? 😎
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05.03.2022 19:23 Ответить
не знаю, пусть между собой про роли договариваются
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05.03.2022 19:28 Ответить
Сам то Кадыров кто,чтобы такие предложения делать?
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05.03.2022 19:01 Ответить
вівцейо...бу не довго залишилось, данини з москви не буде, нукери сосати в нього безкоштовно не будуть
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05.03.2022 19:05 Ответить
Это не Кадыркина слова. Угадайте чьи ...
Ура угадали КИВА на телеграмме у Кадырки
Kadyrov_95, [05.03.2022 18:04]

Владимир Зеленский сбежал из Украины. Да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел. В итоге и администрация президента Украины в недоумении, и депутаты Рады в растерянности. Никто не знает, в какой стране забился Зеленский. Хоть бы адрес для писем оставил. Но и его нет.

Владимир, вернитесь! Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи? Я-то изначально знал, что сбежите, но перед своим народом-то можно было делать хорошую мину, пусть и при весьма плохой игре. Хотя, и как актер вы особым талантом не отличились.

И все же, еще не поздно сохранить лицо и постараться достойно пройти путь. Не подставляйте народ. Возвращайтесь, Владимир! Неужели вы хотите выбрать путь Саакашвили и все оставшееся время бегать, пожевывая от страха галстук? Не самый лучший вариант, согласитесь...

Есть еще время вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы.

Но и не обольщайтесь особо. Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному Президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы, хотя бы отчасти искупить вину, останутся.
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05.03.2022 19:15 Ответить
Это про него пословица: Молодец против кацапов овец, а против украинцев молодца - сам как овца.
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05.03.2022 19:47 Ответить
Закриють або засцять ********* )(уйла?
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05.03.2022 18:56 Ответить
Скоріше застять..
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05.03.2022 19:23 Ответить
меньше бы болтали и печатали о чём просил, то уже б кой шо может и было бы тут в ходу.
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05.03.2022 18:56 Ответить
После войны надеюсь напишут книгу про всех предателей, которые передавали инфу в кремль.
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05.03.2022 19:12 Ответить
хорошо бы, чтобы больше никогда новых не понабирали
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05.03.2022 19:29 Ответить
RAGNAROCK PRIVET, [05.03.2022 18:40]
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що з Криму на місто летять бомбардувальники Ту-22. https://t.me/ragnarockkyiv/17140
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05.03.2022 18:59 Ответить
не дай Бог....
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05.03.2022 19:05 Ответить
а шо у голови є радар?
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05.03.2022 19:31 Ответить
Не дай Бог!!
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05.03.2022 19:25 Ответить
Не болтай ерундой
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05.03.2022 19:01 Ответить
Вряд ли пиндосы сцат но спасибо хоть на этом
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05.03.2022 19:01 Ответить
Ага, очень "мощных" санкций против оккупантов он добился в 2014
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05.03.2022 19:09 Ответить
Ослодырка перестанет от ***** дань получать на фоне санкций и начнет садить касапов на бутылку все глубже и глубже
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05.03.2022 19:00 Ответить
Его быстрее свои посадят на бутылку,пока существует путька кадырка может жить,потом эта мразь бутет кровавые пузыри пускать.
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05.03.2022 19:02 Ответить
От якраз цього не треба! Нехай просто нададуть нам ППО та ПРО!!! І ми самі "зачинимо" наше небо!!!

А от Третя Мирова нікому не потрібна, окрім бункерного карлика!!!
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05.03.2022 19:01 Ответить
Яка там третя мирова, путька з Україною не може справитися.Не робить з мухи слона.
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05.03.2022 19:06 Ответить
******* тваринка, будучи загнана в глухий кут, може намагатися весь світ знищити разом з собою... В нього просто нема іншого виходу...
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05.03.2022 19:26 Ответить
ні ,бо кацяпи вже тоді не будуть мати жодної гарантіі що то ядерного удару по росіі. Ніхто такий наказ не виконає, я не кажу про просте бидло, уся путінска шобла дуде хоче жити,а бігти їм немає куди.
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05.03.2022 19:31 Ответить
Из окопа пишешь? Дали тебе «Пэтриот», что будешь с ним делать дальше? Полчаса почитал руководство по эксплуатации и давай хреначить по целям?
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05.03.2022 19:23 Ответить
А за для цього, москалику, був придуманий "Іноземний Легіон"!!!
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05.03.2022 19:25 Ответить
Значит не из окопа, но ждешь иностранный легион. Характерный дебильный коммент.
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05.03.2022 19:30 Ответить
Коротко..
...
Голова Миколаївської ода повідомив.що зі сторони Криму летять касабські бомбардувальники ТУ- 22
..
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:02 Ответить
Меньше триндіть треба, то була б більша допомога. Не встигнуть чихнуть на Заході, а мокшані вже все знають. Може б і ті літаки були , а потім сказали нас там нет та й робили б свою справу тихенько, якби наші керманичі не були такими язикатими. Бо як переговори з москалями- то секрет, а як щось від партнерів- то москалі все в курсі.
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05.03.2022 19:03 Ответить
А ещё и закрыть ипучку касапутина не помешало бы.. аминь..
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05.03.2022 19:04 Ответить
Уже давно пора понять США, что Украинцы не олухи как в Афганистане, которые побросали свое оружие и сдали страну дикобразам. Дайте нам самое современное ПВО, самолеты и не сомневайтесь, мы отправил орков в пекло, сколько бы их не было.
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05.03.2022 19:04 Ответить
Все инициативы Украины сейчас режут, как будто они идут уже после отказа. Тоесть сначала кремлю некоторые страны дали согласие не поставлять игрушки, а потом Украина уже просит эти игрушки и получает НЕТ. Ищите предателей, их море, даже океан.
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05.03.2022 19:12 Ответить
"Велике Випрошування"
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05.03.2022 19:12 Ответить
А как же лендлиз??
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05.03.2022 19:23 Ответить
страна истекает кровью, а барыги американские наживаются на крови и сожалеют, что так все получилось... но ничем, абсолютно ничем помочь не могут.
а лучше ли наши барыги?
японские банкиры, после войны, раздавали кредиты под нулевые проценты, лишь бы экономика оживилась, а наши, наверняка, удвоят))
таков наш говенный совково-западный мир грязных масонов, аристократов и торгашей. Естественно, и совково-лагерных коммунаров.
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05.03.2022 19:25 Ответить
А не пошли бьі вьі , ********* , за руSSким кораблем ! Зеленский все правильно делает и вся Украина єто видит !
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05.03.2022 20:49 Ответить
Як все скінчиться то пітун таки доб'ється свого, але йому то вже буде до фені -- Україна не вступатиме до НАТО... Бо нащо???
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05.03.2022 19:27 Ответить
Ми створимо свій власний військовий блок. Вже видно, хто нам допомагає.
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05.03.2022 19:47 Ответить
Не путайте.
Оружие дают страны Запада по личной инициативе.
НАТО дало нам только цистерну солярки.
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05.03.2022 20:19 Ответить
А ты не в курсе, что мы ВСЕ живём в Европе и отсидеться по своим квартирам у союзников не получится? А если какую-нибудь АЭС разбомбят, где будут столтенберги прятаться?
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06.03.2022 09:38 Ответить
Фєйкові санкції
Пять банків МОЖЛИВО відключать від свіфта!!!
Фєйкове НАТО
Австрійський (страна НАТО)РайфазенБанк не пішов з мацкальщіни
Його від свіфта ніколи не відключать
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05.03.2022 20:05 Ответить
Можна ж було і погуглить, перед тим, як дурню писати.

Австрія не має права входити в дану організацію, так як членство в НАТО суперечить статусу постійного нейтралітету і порушує статтю 1 федерального конституційного закону про нейтралітет від 26 жовтня 1955 року, а саме пункт про невступ до військових союзів. Тим не менше Австрія в рамках свого нейтралітету допускає участь в програмі НАТО «Партнерство заради миру». Дана програма є військовою співпрацею Північноатлантичного альянсу з країнами, що не входять в нього. Число держав-учасників програми час від часу змінюється, але переважно це європейські країни і колишні радянські країни. Cьогодні програма налічує 24 учасника, 22 з яких не є членами НАТО.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Відносини_Австрія_-_НАТО
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05.03.2022 21:05 Ответить
Украина пока не член НАТО. Потому те, кто в НАТО странах принимает решения, должны смотреть и за движением Пуйла, который так и норовит тянутся к ядерной кнопке. И за своими политиками, у которых язык на месте не держится, ибо у них бомбы в дворах уже почти 80 лет не падали. Могу вас уверит, что помощь идёт, но про это говорить нельзя. Диванные воены Украины сами могли отставить пистешь в комментариях. И вместе этого думать, как протащить необходимый западный военторг в Украину так, чтобы в России не догадывались. Ибо дохлые кацапы уже не будет говорить, что выдели.
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05.03.2022 20:20 Ответить
 
 