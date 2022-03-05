Зеленский встретился с сенаторами США: просит закрыть небо
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел онлайн-встречу с рядом сенаторов Конгресса США. Он просит их содействовать во введении "бесполётной зоны" в небе над Украиной.
Встреча прошла в режиме онлайн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Зеленский попросил сенаторов посодействовать во введении еще более строгих санкций против России, в частности в секторе энергетики, а также запрете платежных систем Mastercard i Visa на российской территории.
Один из сенаторов сказал, что президент Зеленский просил запретить импорт российской нефти в США.
Кроме того, Зеленский призвал оказать больше военной помощи Украине, в частности это касается истребителей. Президент пояснил, что страны НАТО могут передать истребители тех моделей, для которых у украинских пилотов есть соответствующая подготовка и опыт управления.
При этом, Зеленский поблагодарил американских союзников за предоставление оружия и другой материальной помощи. Но объяснил, что украинские военные нуждаются в больших поставках.
В конце разговора несколько сенаторов поблагодарили Зеленского за его лидерство в борьбе с российской агрессией и выразили свою поддержку Украине. Некоторые из них сказали "Слава Украине!", что, по словам источника CNN, "очевидно растрогало президента".
Пожалуйста, подождите...
Тримаємося разом! Переможемо разом!
Слава Україні!
Спасибо, что извиняться перед Януковичем не заставил
у нас є чудові традиції:
https://antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini
Ура угадали КИВА на телеграмме у Кадырки
Kadyrov_95, [05.03.2022 18:04]
Владимир Зеленский сбежал из Украины. Да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел. В итоге и администрация президента Украины в недоумении, и депутаты Рады в растерянности. Никто не знает, в какой стране забился Зеленский. Хоть бы адрес для писем оставил. Но и его нет.
Владимир, вернитесь! Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи? Я-то изначально знал, что сбежите, но перед своим народом-то можно было делать хорошую мину, пусть и при весьма плохой игре. Хотя, и как актер вы особым талантом не отличились.
И все же, еще не поздно сохранить лицо и постараться достойно пройти путь. Не подставляйте народ. Возвращайтесь, Владимир! Неужели вы хотите выбрать путь Саакашвили и все оставшееся время бегать, пожевывая от страха галстук? Не самый лучший вариант, согласитесь...
Есть еще время вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы.
Но и не обольщайтесь особо. Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному Президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы, хотя бы отчасти искупить вину, останутся.
кацапововец, а против украинцевмолодца - сам как овца.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що з Криму на місто летять бомбардувальники Ту-22. https://t.me/ragnarockkyiv/17140
А от Третя Мирова нікому не потрібна, окрім бункерного карлика!!!
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Голова Миколаївської ода повідомив.що зі сторони Криму летять касабські бомбардувальники ТУ- 22
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Слава нації
Смерть москалям
а лучше ли наши барыги?
японские банкиры, после войны, раздавали кредиты под нулевые проценты, лишь бы экономика оживилась, а наши, наверняка, удвоят))
таков наш говенный совково-западный мир грязных масонов, аристократов и торгашей. Естественно, и совково-лагерных коммунаров.
Оружие дают страны Запада по личной инициативе.
НАТО дало нам только цистерну солярки.
Пять банків МОЖЛИВО відключать від свіфта!!!
Фєйкове НАТО
Австрійський (страна НАТО)РайфазенБанк не пішов з мацкальщіни
Його від свіфта ніколи не відключать
Австрія не має права входити в дану організацію, так як членство в НАТО суперечить статусу постійного нейтралітету і порушує статтю 1 федерального конституційного закону про нейтралітет від 26 жовтня 1955 року, а саме пункт про невступ до військових союзів. Тим не менше Австрія в рамках свого нейтралітету допускає участь в програмі НАТО «Партнерство заради миру». Дана програма є військовою співпрацею Північноатлантичного альянсу з країнами, що не входять в нього. Число держав-учасників програми час від часу змінюється, але переважно це європейські країни і колишні радянські країни. Cьогодні програма налічує 24 учасника, 22 з яких не є членами НАТО.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Відносини_Австрія_-_НАТО