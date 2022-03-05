Зеленський зустрівся з сенаторами США: просить закрити небо
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Президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із низкою сенаторів Конгресу США. Він просить їх посприяти в запровадженні "безпольотної зони" в небі над Україною.
Зустріч відбулася в режимі онлайн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Зеленський попросив сенаторів посприяти в запровадженні ще більш суворих санкцій проти Росії, зокрема в секторі енергетики, а також заборону платіжних систем Mastercard i Visa на російській території.
Один із сенаторів сказав, що президент Зеленський просив заборонити імпорт російської нафти до США.
Крім того, Зеленський закликав надати більше військової допомоги Україні, зокрема винищувачів. Президент пояснив, що країни НАТО можуть передати винищувачі тих моделей, для яких в українських пілотів є відповідна підготовка та досвід керування.
Водночас, Зеленський подякував американським союзникам за надання зброї та іншої матеріальної допомоги, але пояснив, що українські військові потребують ще більше поставок.
Наприкінці розмови кілька українських сенаторів подякували Зеленському за його лідерство в боротьбі з російською агресією та висловили свою підтримку Україні. Декотрі з них сказали "Слава Україні!", що за словами джерела CNN "очевидно розчулило президента".
Будь ласка, зачекайте...
Тримаємося разом! Переможемо разом!
Слава Україні!
Спасибо, что извиняться перед Януковичем не заставил
у нас є чудові традиції:
https://antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini
Ура угадали КИВА на телеграмме у Кадырки
Kadyrov_95, [05.03.2022 18:04]
Владимир Зеленский сбежал из Украины. Да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел. В итоге и администрация президента Украины в недоумении, и депутаты Рады в растерянности. Никто не знает, в какой стране забился Зеленский. Хоть бы адрес для писем оставил. Но и его нет.
Владимир, вернитесь! Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи? Я-то изначально знал, что сбежите, но перед своим народом-то можно было делать хорошую мину, пусть и при весьма плохой игре. Хотя, и как актер вы особым талантом не отличились.
И все же, еще не поздно сохранить лицо и постараться достойно пройти путь. Не подставляйте народ. Возвращайтесь, Владимир! Неужели вы хотите выбрать путь Саакашвили и все оставшееся время бегать, пожевывая от страха галстук? Не самый лучший вариант, согласитесь...
Есть еще время вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы.
Но и не обольщайтесь особо. Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному Президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы, хотя бы отчасти искупить вину, останутся.
кацапововец, а против украинцевмолодца - сам как овца.
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що з Криму на місто летять бомбардувальники Ту-22. https://t.me/ragnarockkyiv/17140
А от Третя Мирова нікому не потрібна, окрім бункерного карлика!!!
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Голова Миколаївської ода повідомив.що зі сторони Криму летять касабські бомбардувальники ТУ- 22
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Слава нації
Смерть москалям
а лучше ли наши барыги?
японские банкиры, после войны, раздавали кредиты под нулевые проценты, лишь бы экономика оживилась, а наши, наверняка, удвоят))
таков наш говенный совково-западный мир грязных масонов, аристократов и торгашей. Естественно, и совково-лагерных коммунаров.
Оружие дают страны Запада по личной инициативе.
НАТО дало нам только цистерну солярки.
Пять банків МОЖЛИВО відключать від свіфта!!!
Фєйкове НАТО
Австрійський (страна НАТО)РайфазенБанк не пішов з мацкальщіни
Його від свіфта ніколи не відключать
Австрія не має права входити в дану організацію, так як членство в НАТО суперечить статусу постійного нейтралітету і порушує статтю 1 федерального конституційного закону про нейтралітет від 26 жовтня 1955 року, а саме пункт про невступ до військових союзів. Тим не менше Австрія в рамках свого нейтралітету допускає участь в програмі НАТО «Партнерство заради миру». Дана програма є військовою співпрацею Північноатлантичного альянсу з країнами, що не входять в нього. Число держав-учасників програми час від часу змінюється, але переважно це європейські країни і колишні радянські країни. Cьогодні програма налічує 24 учасника, 22 з яких не є членами НАТО.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Відносини_Австрія_-_НАТО