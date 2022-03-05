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Зеленський зустрівся з сенаторами США: просить закрити небо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський зустрівся з сенаторами США: просить закрити небо

Президент Володимир Зеленський провів онлайн-зустріч із низкою сенаторів Конгресу США. Він просить їх посприяти в запровадженні "безпольотної зони" в небі над Україною.

Зустріч відбулася в режимі онлайн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Зеленський попросив сенаторів посприяти в запровадженні ще більш суворих санкцій проти Росії, зокрема в секторі енергетики, а також заборону платіжних систем Mastercard i Visa на російській території.

Один із сенаторів сказав, що президент Зеленський просив заборонити імпорт російської нафти до США.

Крім того, Зеленський закликав надати більше військової допомоги Україні, зокрема винищувачів. Президент пояснив, що країни НАТО можуть передати винищувачі тих моделей, для яких в українських пілотів є відповідна підготовка та досвід керування.

Водночас, Зеленський подякував американським союзникам за надання зброї та іншої матеріальної допомоги, але пояснив, що українські військові потребують ще більше поставок.

Наприкінці розмови кілька українських сенаторів подякували Зеленському за його лідерство в боротьбі з російською агресією та висловили свою підтримку Україні. Декотрі з них сказали "Слава Україні!", що за словами джерела CNN "очевидно розчулило президента".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+50
Они там все ******** полностью.
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05.03.2022 18:55
+39
Дуте кацапське "вялічіє" на наших очах розбивається об український дух і нашу єдність.
Тримаємося разом! Переможемо разом!
Слава Україні!
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05.03.2022 18:53
+22
Уже давно пора понять США, что Украинцы не олухи как в Афганистане, которые побросали свое оружие и сдали страну дикобразам. Дайте нам самое современное ПВО, самолеты и не сомневайтесь, мы отправил орков в пекло, сколько бы их не было.
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05.03.2022 19:04
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Дуте кацапське "вялічіє" на наших очах розбивається об український дух і нашу єдність.
Тримаємося разом! Переможемо разом!
Слава Україні!
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05.03.2022 18:53 Відповісти
Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу: «Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы хотя бы отчасти искупить вину останутся»

Спасибо, что извиняться перед Януковичем не заставил
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05.03.2022 18:54 Відповісти
Они там все ******** полностью.
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05.03.2022 18:55 Відповісти
то есть новость про януковича на начало войны была правдой
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05.03.2022 18:57 Відповісти
а ты думал оно что то умное проревет осел есть осел..предлгаю пленным кадыркам салом скармливать..будут артачится не давать ниче кроме сала мож поумнеет
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05.03.2022 18:57 Відповісти
їх не слід взагалі випускати живими
у нас є чудові традиції:
https://antikor.com.ua/articles/210157-abrekiv_tut_rizali_z_nebachenoju_ljuttju_abo_chomu_chechensjki_najmantsi_vtikli_z_ukrajini
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05.03.2022 19:11 Відповісти
Я запропонував би згодувати полонених кадирівців свиням.
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05.03.2022 19:45 Відповісти
****** хочет оставаться в информполе,чтобы не слили. Отсюда эта генерация ртом случайных слов.
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05.03.2022 18:57 Відповісти
хай лично приедет и попросит-может пару ишаков для **....ли получит
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05.03.2022 18:58 Відповісти
да, ЗСУ ишаков норм в плен взяли, можно "каждую ночь по девственнице"
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05.03.2022 19:13 Відповісти
В смысле девственную козу? 😎
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05.03.2022 19:23 Відповісти
не знаю, пусть между собой про роли договариваются
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05.03.2022 19:28 Відповісти
Сам то Кадыров кто,чтобы такие предложения делать?
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05.03.2022 19:01 Відповісти
вівцейо...бу не довго залишилось, данини з москви не буде, нукери сосати в нього безкоштовно не будуть
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05.03.2022 19:05 Відповісти
Это не Кадыркина слова. Угадайте чьи ...
Ура угадали КИВА на телеграмме у Кадырки
Kadyrov_95, [05.03.2022 18:04]

Владимир Зеленский сбежал из Украины. Да так, что даже его сверкающие пятки заметить никто не успел. В итоге и администрация президента Украины в недоумении, и депутаты Рады в растерянности. Никто не знает, в какой стране забился Зеленский. Хоть бы адрес для писем оставил. Но и его нет.

Владимир, вернитесь! Куда делись патриотизм, вся прыть, пылкие речи? Я-то изначально знал, что сбежите, но перед своим народом-то можно было делать хорошую мину, пусть и при весьма плохой игре. Хотя, и как актер вы особым талантом не отличились.

И все же, еще не поздно сохранить лицо и постараться достойно пройти путь. Не подставляйте народ. Возвращайтесь, Владимир! Неужели вы хотите выбрать путь Саакашвили и все оставшееся время бегать, пожевывая от страха галстук? Не самый лучший вариант, согласитесь...

Есть еще время вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы.

Но и не обольщайтесь особо. Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному Президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы, хотя бы отчасти искупить вину, останутся.
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05.03.2022 19:15 Відповісти
Это про него пословица: Молодец против кацапов овец, а против украинцев молодца - сам как овца.
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05.03.2022 19:47 Відповісти
Закриють або засцять ********* )(уйла?
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05.03.2022 18:56 Відповісти
Скоріше застять..
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05.03.2022 19:23 Відповісти
меньше бы болтали и печатали о чём просил, то уже б кой шо может и было бы тут в ходу.
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05.03.2022 18:56 Відповісти
После войны надеюсь напишут книгу про всех предателей, которые передавали инфу в кремль.
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05.03.2022 19:12 Відповісти
хорошо бы, чтобы больше никогда новых не понабирали
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05.03.2022 19:29 Відповісти
RAGNAROCK PRIVET, [05.03.2022 18:40]
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що з Криму на місто летять бомбардувальники Ту-22. https://t.me/ragnarockkyiv/17140
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05.03.2022 18:59 Відповісти
не дай Бог....
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05.03.2022 19:05 Відповісти
а шо у голови є радар?
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05.03.2022 19:31 Відповісти
Не дай Бог!!
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05.03.2022 19:25 Відповісти
Не болтай ерундой
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05.03.2022 19:01 Відповісти
Вряд ли пиндосы сцат но спасибо хоть на этом
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05.03.2022 19:01 Відповісти
Ага, очень "мощных" санкций против оккупантов он добился в 2014
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05.03.2022 19:09 Відповісти
Ослодырка перестанет от ***** дань получать на фоне санкций и начнет садить касапов на бутылку все глубже и глубже
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05.03.2022 19:00 Відповісти
Его быстрее свои посадят на бутылку,пока существует путька кадырка может жить,потом эта мразь бутет кровавые пузыри пускать.
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05.03.2022 19:02 Відповісти
От якраз цього не треба! Нехай просто нададуть нам ППО та ПРО!!! І ми самі "зачинимо" наше небо!!!

А от Третя Мирова нікому не потрібна, окрім бункерного карлика!!!
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05.03.2022 19:01 Відповісти
Яка там третя мирова, путька з Україною не може справитися.Не робить з мухи слона.
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05.03.2022 19:06 Відповісти
******* тваринка, будучи загнана в глухий кут, може намагатися весь світ знищити разом з собою... В нього просто нема іншого виходу...
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05.03.2022 19:26 Відповісти
ні ,бо кацяпи вже тоді не будуть мати жодної гарантіі що то ядерного удару по росіі. Ніхто такий наказ не виконає, я не кажу про просте бидло, уся путінска шобла дуде хоче жити,а бігти їм немає куди.
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05.03.2022 19:31 Відповісти
Из окопа пишешь? Дали тебе «Пэтриот», что будешь с ним делать дальше? Полчаса почитал руководство по эксплуатации и давай хреначить по целям?
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05.03.2022 19:23 Відповісти
А за для цього, москалику, був придуманий "Іноземний Легіон"!!!
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05.03.2022 19:25 Відповісти
Значит не из окопа, но ждешь иностранный легион. Характерный дебильный коммент.
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05.03.2022 19:30 Відповісти
Коротко..
...
Голова Миколаївської ода повідомив.що зі сторони Криму летять касабські бомбардувальники ТУ- 22
..
Слава нації
Смерть москалям
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05.03.2022 19:02 Відповісти
Меньше триндіть треба, то була б більша допомога. Не встигнуть чихнуть на Заході, а мокшані вже все знають. Може б і ті літаки були , а потім сказали нас там нет та й робили б свою справу тихенько, якби наші керманичі не були такими язикатими. Бо як переговори з москалями- то секрет, а як щось від партнерів- то москалі все в курсі.
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05.03.2022 19:03 Відповісти
А ещё и закрыть ипучку касапутина не помешало бы.. аминь..
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05.03.2022 19:04 Відповісти
Уже давно пора понять США, что Украинцы не олухи как в Афганистане, которые побросали свое оружие и сдали страну дикобразам. Дайте нам самое современное ПВО, самолеты и не сомневайтесь, мы отправил орков в пекло, сколько бы их не было.
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05.03.2022 19:04 Відповісти
Все инициативы Украины сейчас режут, как будто они идут уже после отказа. Тоесть сначала кремлю некоторые страны дали согласие не поставлять игрушки, а потом Украина уже просит эти игрушки и получает НЕТ. Ищите предателей, их море, даже океан.
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05.03.2022 19:12 Відповісти
"Велике Випрошування"
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05.03.2022 19:12 Відповісти
А как же лендлиз??
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05.03.2022 19:23 Відповісти
страна истекает кровью, а барыги американские наживаются на крови и сожалеют, что так все получилось... но ничем, абсолютно ничем помочь не могут.
а лучше ли наши барыги?
японские банкиры, после войны, раздавали кредиты под нулевые проценты, лишь бы экономика оживилась, а наши, наверняка, удвоят))
таков наш говенный совково-западный мир грязных масонов, аристократов и торгашей. Естественно, и совково-лагерных коммунаров.
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05.03.2022 19:25 Відповісти
А не пошли бьі вьі , ********* , за руSSким кораблем ! Зеленский все правильно делает и вся Украина єто видит !
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05.03.2022 20:49 Відповісти
Як все скінчиться то пітун таки доб'ється свого, але йому то вже буде до фені -- Україна не вступатиме до НАТО... Бо нащо???
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05.03.2022 19:27 Відповісти
Ми створимо свій власний військовий блок. Вже видно, хто нам допомагає.
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05.03.2022 19:47 Відповісти
Не путайте.
Оружие дают страны Запада по личной инициативе.
НАТО дало нам только цистерну солярки.
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05.03.2022 20:19 Відповісти
А ты не в курсе, что мы ВСЕ живём в Европе и отсидеться по своим квартирам у союзников не получится? А если какую-нибудь АЭС разбомбят, где будут столтенберги прятаться?
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06.03.2022 09:38 Відповісти
Фєйкові санкції
Пять банків МОЖЛИВО відключать від свіфта!!!
Фєйкове НАТО
Австрійський (страна НАТО)РайфазенБанк не пішов з мацкальщіни
Його від свіфта ніколи не відключать
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05.03.2022 20:05 Відповісти
Можна ж було і погуглить, перед тим, як дурню писати.

Австрія не має права входити в дану організацію, так як членство в НАТО суперечить статусу постійного нейтралітету і порушує статтю 1 федерального конституційного закону про нейтралітет від 26 жовтня 1955 року, а саме пункт про невступ до військових союзів. Тим не менше Австрія в рамках свого нейтралітету допускає участь в програмі НАТО «Партнерство заради миру». Дана програма є військовою співпрацею Північноатлантичного альянсу з країнами, що не входять в нього. Число держав-учасників програми час від часу змінюється, але переважно це європейські країни і колишні радянські країни. Cьогодні програма налічує 24 учасника, 22 з яких не є членами НАТО.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Відносини_Австрія_-_НАТО
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05.03.2022 21:05 Відповісти
Украина пока не член НАТО. Потому те, кто в НАТО странах принимает решения, должны смотреть и за движением Пуйла, который так и норовит тянутся к ядерной кнопке. И за своими политиками, у которых язык на месте не держится, ибо у них бомбы в дворах уже почти 80 лет не падали. Могу вас уверит, что помощь идёт, но про это говорить нельзя. Диванные воены Украины сами могли отставить пистешь в комментариях. И вместе этого думать, как протащить необходимый западный военторг в Украину так, чтобы в России не догадывались. Ибо дохлые кацапы уже не будет говорить, что выдели.
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05.03.2022 20:20 Відповісти
 
 