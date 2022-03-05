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Еще один вражеский самолет сбили в окрестностях Чернигова, - ОК "Північ". ВИДЕО+ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ОК "Север".
Суспільне.Чернігів уточняет, что сейчас военные ищут пилотов, которые катапультировались.
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показать весь комментарий05.03.2022 12:01
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