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Еще один вражеский самолет сбили в окрестностях Чернигова, - ОК "Північ". ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Еще один вражеский самолет сбили в окрестностях Чернигова, - ОК "Північ". ВИДЕО+ФОТО

В окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу ОК "Север".

Суспільне.Чернігів уточняет, что сейчас военные ищут пилотов, которые катапультировались.

Еще один вражеский самолет сбили в окрестностях Чернигова, - ОК Північ 01

Смотрите также: Украинский Су-24 наносит удар по вражеской колонне: "Наш! Родной! #бать, красавец! #башь, кацапов!". ВИДЕО

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Топ комментарии
+57
Горит, бубновый.
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05.03.2022 12:01
+47
Чернигов вы там звери 3й борт землите
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05.03.2022 12:02
+36
Горите в аду, мрази. В плен не брать, они просто неудачно катапультировались.
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05.03.2022 12:01
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Горит, бубновый.
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05.03.2022 12:01 Ответить
вже й пілота впіймпли. Дивлячись на того пілота не дивно що літак впав ))
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05.03.2022 12:37 Ответить
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05.03.2022 12:38 Ответить
Сороковий.
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05.03.2022 12:01 Ответить
Горите в аду, мрази. В плен не брать, они просто неудачно катапультировались.
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05.03.2022 12:01 Ответить
ці покидьки є джерелом інформації. Я би точно знайшов спосіб розв"язати язика. Почав би зі сверління дреллю колін.
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05.03.2022 12:10 Ответить
Ну и гурман Вы!
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05.03.2022 12:13 Ответить
не ми такі, життя таке
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05.03.2022 13:36 Ответить
Способов задавания вопросов довольно много, тут главное не переборщить с фантазией и любопытством.
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05.03.2022 12:21 Ответить
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05.03.2022 12:01 Ответить
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05.03.2022 12:03 Ответить
Сильно!!!!
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05.03.2022 12:09 Ответить
Так ось ти який "Бандеромобіль"...
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05.03.2022 12:29 Ответить
Чернигов вы там звери 3й борт землите
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05.03.2022 12:02 Ответить
это личное у них, дай им бог
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05.03.2022 12:10 Ответить
Вовки!
Я кацапів попереджав у Чернігів краще не лізти! Але вони дауно-зомбі.
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05.03.2022 12:34 Ответить
Все стингеры под Киевом. Чернигов уже который день утюжат с воздуха каждые полчаса
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05.03.2022 14:49 Ответить
Слава спеціалістам ЗСУ
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05.03.2022 12:03 Ответить
Латвії привіт!
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05.03.2022 12:08 Ответить
С такими темпами, касапы скоро на кукурузнике прилетят..
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05.03.2022 12:04 Ответить
Русіш фанер.
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05.03.2022 12:06 Ответить
Напевно Смєшко збив особисто
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05.03.2022 12:05 Ответить
Сербия:

В Белграде 4 марта прошел митинг в поддержку России

Участники скандировали "Россия, Путин, Сербия!", а также демонстрировали плакаты с буквой Z - она нанесена на некоторые машины армии РФ в Украине. Одним из организаторов митинга выступила крайне правая сербская группа "Народные патрули". Фото: Радио Свобода
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05.03.2022 12:05 Ответить
Zєрбія бл****
Ми все пам'ятаємо.
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05.03.2022 12:07 Ответить
Срби на верби, як кажуть бандеро-хорвати
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05.03.2022 12:08 Ответить
не хорваты а кроаты. и Страна у них называется Кроатиа.
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05.03.2022 13:05 Ответить
Все знают, что джавеллин продается в любом военторге. Но, к сожалению, инструкции к нему на английском языке. Разобраться с этой проблемой решил сайт Милитарный и теперь у вас не будет проблем, как использовать этот девайс.
https://mil.in.ua/uk/articles/posibnyk-z-ekspluatatsiyi-javelin/?fbclid=IwAR1-4-VNLQjcY6g7Njvv0nvJpYuZjfyA5WHYzorLDmY_RXtk7bBt9D4HS4M
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05.03.2022 12:06 Ответить
Ловись рибка велика та маленька ...(с)
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05.03.2022 12:07 Ответить
Уничтожаются передовые подразделения кацапов. То, что сейчас идет в чернозем это самая обученная, самая боеспособная часть кацапского поголовья. В это же время ВСУ набивает руку, тренируется, берегут состав. Не люблю радоваться раньше времени, поэтому никаких выводов писать не буду.
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05.03.2022 12:07 Ответить
я теж так кажу..Ворога не потрібно недооцінювати.тим більш такого підступного і підлого
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05.03.2022 12:17 Ответить
https://twitter.com/i/status/1500049320980189187
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05.03.2022 12:08 Ответить
Хлопці! Ви- герої! Так тримати!
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05.03.2022 12:11 Ответить
Повезет им, если найдут военные. А если тероборона или местные- тогда...
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05.03.2022 12:11 Ответить
ПВО вчиться в бойових умовах, без шуток )) Слава Україні!
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05.03.2022 12:15 Ответить
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 12:17 Ответить
The [email protected]_page_ua
·14 хв

Чернігів! УВАГА! Жителям вулиці Забарівської та тих, що поблизу.

У вашому районі приземлився пілот збитого російського літака. Його шукають військові.

ПРОХАННЯ допомогти у пошуках, за можливості - виявити та затримати.

Будьте обережні - він може бути озброєний!
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05.03.2022 12:23 Ответить
Да поймали его!
Узбагойся!
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05.03.2022 12:33 Ответить
шо там со спрыгнгувшими питарами?? )) при приземлении получили травмы не совместимые с жизнью? ))
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05.03.2022 12:23 Ответить
Добре синку, добре!!
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05.03.2022 12:24 Ответить
словили 1 штук
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05.03.2022 12:25 Ответить
Кабанюра рашистська.
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05.03.2022 12:29 Ответить
Чудовий подранок... Вже не хрюкає...
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05.03.2022 12:32 Ответить
явно тяжелее воздуха...гравитация цапам мешает - так и тянет вглубь земли...
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05.03.2022 12:33 Ответить
pristrelit nado na meste takogo.
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05.03.2022 12:34 Ответить
расстрелять эту тварь, он убил наших людей и разбобил наши города.
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05.03.2022 12:36 Ответить
Саме так виглядає шматок лайна.
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05.03.2022 13:05 Ответить
Поймали уже пIдаров!
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05.03.2022 12:28 Ответить
словили пидаров????
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05.03.2022 12:35 Ответить
У Миколаєві в бік Кульбакінського аеропорту рухаються російські танки.
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05.03.2022 12:35 Ответить
те кто бросает видео на ютуб в камменты, комментите его "правильно". тот же свежий момент как к-52 низко идёт в речку подписывайте кликбейтно типо "к-52 жжот в первом своём бою!", или подобное. ватанам явно захочется посмотреть как же он жжёт )))
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05.03.2022 12:36 Ответить
второй всё
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05.03.2022 12:40 Ответить
Зря рыло замазали.
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05.03.2022 12:43 Ответить
Морду розвалили кацапу , ✊💪👍🏼
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05.03.2022 12:51 Ответить
Чудесный подарок его домашней свиноматке и мамочке к 8-марта.
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05.03.2022 12:56 Ответить
На при кінці промови людини,було актуальне на сьогодення слово : ****!
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05.03.2022 12:51 Ответить
Штурмовик? В штурмовике один пилот! А тут их два. И бомба которую нашли тоже ростом с человека- большая для штурмовика. Это был бомбардировщик су-34 даже исходя из профиля на видео. Да и фото этих пилотов в Сирии это подтверждает.
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05.03.2022 14:44 Ответить
 
 