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Новости Война в Украине
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Российская армия использует режим тишины для продвижения вперед, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российская армия использует режим тишины для продвижения вперед, - Верещук

Российская армия использует договоренности о временном прекращении огня для продвижения вперед.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши военные сообщают, что в районе заявленного (на эвакуацию населения гуманитарными коридорами - ред.) по маршруту российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Хочу обратиться к российским властям и сказать: мы договорились при посредничестве Красного креста, используя международные конвенции, что будет достигнут режим тишины. Не должно быть никакого продвижения российских войск", - сказала Верещук во время брифинга в субботу.

Также смотрите: Верещук призвала Красный Крест сделать гуманитарные коридоры в Киеве и области. ВИДЕО

Она отметила, что гуманитарные коридоры используются для эвакуации мирного населения, в том числе женщин и детей, а также для доставок гуманитарной помощи оставшимся.

"Еще раз обращаюсь к российским властям: прекратите продвижение своих войск... и дайте возможность спокойно выполнить эвакуацию людей", - подчеркнула Верещук.

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Топ комментарии
+41
А Верещук жтой тактики кацапов не знала ?
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05.03.2022 12:13
+34
а ты что не знала?
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05.03.2022 12:12
+26
з кацапами домовлятися безперспективно.
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05.03.2022 12:13
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а ты что не знала?
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05.03.2022 12:12 Ответить
Никогда такого не було і вот опять,8лет кацапи хто делают
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05.03.2022 12:21 Ответить
А Верещук жтой тактики кацапов не знала ?
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05.03.2022 12:13 Ответить
Знала. И командование наше всё знает и понимает. И что? Не нужно мирняк из под обстрелов эвакуировать? Не нужен зелёный коридор? Бросить женщин и детей?
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05.03.2022 12:36 Ответить
кацапи пи№здять завжди
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05.03.2022 12:13 Ответить
Що ця непотріб, не знає хто такі кацапи.На цій посаді потрібні фахівці,а не бездарі!
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05.03.2022 12:23 Ответить
Це так, Ваша правда. Знайшов цікавий фільм, який порівнює війни раші, так от у всіх своїх війнах вони казали своїм солдатам, що ті визволяють людай від їх "очманілої" влади. Фільм довгий, але він того вартий, як на мене: Современная российская оккупация: что общего между Путиным и Гитлером
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05.03.2022 12:52 Ответить
з кацапами домовлятися безперспективно.
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05.03.2022 12:13 Ответить
Українці, мешканці передмість! Руйнуйте залізниці з боку рашки чи бульбашів, якими окупанти підтягують резерви та паливо!
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок. Тому тягнути треба не лише вбік, але й трохи вгору.
Ото й усе. Вдачі вам!
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05.03.2022 12:13 Ответить
Никогда такого не было и вот опять.
Но паникерство разводить не стоит. Уверен, ВСУ сделали выводы ещё в 14 и контрмеры принимаются.
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05.03.2022 12:14 Ответить
Російни завжди були підлими і підступними. Підлість у них - це воєнна хитрість. Маскалі - не люди!
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05.03.2022 12:14 Ответить
Серйозно? Хто б міг подумати...
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05.03.2022 12:14 Ответить
У кацапів підлість називається "ваєнная хітрасть".
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05.03.2022 12:15 Ответить
Смєкалка
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05.03.2022 12:20 Ответить
Сьогодні п'яте березня! Путлєр повинен сьогодні поїхати на концерт кобзона!
МОЛІМОСЯ!
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05.03.2022 12:15 Ответить
Звідки такі гарні сподівання?
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05.03.2022 12:21 Ответить
День смерті Сталіна.
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05.03.2022 12:29 Ответить
он там приказал какую-то мобилизацию до 20 апреля - др гитлера
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05.03.2022 13:15 Ответить
Сколько можно верит???
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05.03.2022 12:16 Ответить
Создавайте освободительную армию из пленных кацапов и пусть дуют освобождать от путинского режима рашу.

руководить армиейможет чеченская оппозиция
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05.03.2022 12:16 Ответить
И мотлох им их же технический отдавайте .
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05.03.2022 12:17 Ответить
ви шуткуєте?як тільки вони підуть в підорацію..будуть дальше )(уйлу руки цілувати....це не народ--це народонасєленіє бидло
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05.03.2022 12:37 Ответить
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05.03.2022 12:17 Ответить
От несподіванка!!!

ДАП та Іловайськ рибкам гупі ні про що не нагадують.
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05.03.2022 12:18 Ответить
они для этого и создают гуманитарные проблемы, что бы потом торговаться за их "решение" .... Террористические тактики...
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05.03.2022 12:19 Ответить
и много их там?
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05.03.2022 12:20 Ответить
Она наверное и в Деда Мороза верит? Конечно использует! Они еще и ДРГ под беженцев замаскировать могут и использовать беженцев в качестве заложников тоже могут. А еще могут переодеться в форму ВСУ и показать, как "укропы" беженцев расстреливают. Все это уже было в 2014. Такое ощущение, что Верещук вчера родилась.
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05.03.2022 12:21 Ответить
вона маленька була в 2014-му..
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05.03.2022 12:58 Ответить
Ее муж в 2014-м командовал захватом СБУ-никами Будинку Профспилок. Там где они сожгли раненых майдановцев
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05.03.2022 14:41 Ответить
Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Ещё кому-то непонятно,что такое кацапы?🤦
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05.03.2022 12:21 Ответить
И эту ... еще хотели сделать Министром Обороны!!!
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05.03.2022 12:22 Ответить
аха местных туалетов сами то
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05.03.2022 12:48 Ответить
Ее муж во время Майдана командовал захватом сбу-шниками Дома Профспилок.
Рыги в ЗЕленой шкуре
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05.03.2022 14:40 Ответить
Просьба к комментаторам тратить энергию в правильном русле! @Potus аккаунт президента США Твиттер! Пишем NO FLY ZONE UKRAINE и максимальный репост текста!
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05.03.2022 12:23 Ответить
У Миколаєві 5 березня близько 12:00 танки окупантів пішли на аеропорт. У місті оголосили повітряну тривогу.
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05.03.2022 12:33 Ответить
скільки можна писати--Не вір Ні Псові Ні Москальові...Де б Шо б ти не робив маскаль підступна скотина...чи на переговорах чи в бою...
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05.03.2022 12:35 Ответить
Верещук, вони тебе уважно послухали і зробили як ти зказала! Дурепа
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05.03.2022 12:40 Ответить
яка різниця..Де саме замочити російського окупанта?
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05.03.2022 12:47 Ответить
Мля, чи Вони дибіли, чи ми чогось не знаемо
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05.03.2022 12:44 Ответить
Не треба робити із Зеленського другого путіна. "Спасітель наш" Це народ України дає відсіч, весь народ ,тобто всі і війскові! А він робить роботу яку має робити, але не робив всі 3 роки- озброюватись і склєпати світову коаліцію. Коли казали що буде війна- він нам говорив щоб ми йшли шашлики жарити! Скільки безневинних полягло.
Тому тепер він просто почав робити свою роботу і не треба з нього ідола робити. Народ-це сила !
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05.03.2022 12:45 Ответить
Кацапам вірити не можна. Яка евакуація, якщо вони в той же час ******** мирних
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05.03.2022 12:46 Ответить
Кацапи радо погоджуються домовлятися, щоб відразу порушувати ці домовленості і водночас звинувачувати Україну в порушеннях.
Кацапи такі "як не на...буть, то день не проживуть".
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05.03.2022 12:51 Ответить
Як можна вірити або довіряти русофашистам? Москаль як не зробить підлість - не проживе.
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05.03.2022 13:06 Ответить
Це очевидно, як до нашої шановної делегації довго доходить...
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05.03.2022 13:54 Ответить
Мне казалось что опыт захвата Дебальцево во время переговоров всех научил, но НИТ. Жаль. До тех пор украинцев и будут дурить как детей
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05.03.2022 14:39 Ответить
 
 