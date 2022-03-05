Российская армия использует режим тишины для продвижения вперед, - Верещук
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская армия использует договоренности о временном прекращении огня для продвижения вперед.
Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Наши военные сообщают, что в районе заявленного (на эвакуацию населения гуманитарными коридорами - ред.) по маршруту российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Хочу обратиться к российским властям и сказать: мы договорились при посредничестве Красного креста, используя международные конвенции, что будет достигнут режим тишины. Не должно быть никакого продвижения российских войск", - сказала Верещук во время брифинга в субботу.
Она отметила, что гуманитарные коридоры используются для эвакуации мирного населения, в том числе женщин и детей, а также для доставок гуманитарной помощи оставшимся.
"Еще раз обращаюсь к российским властям: прекратите продвижение своих войск... и дайте возможность спокойно выполнить эвакуацию людей", - подчеркнула Верещук.
Пожалуйста, подождите...
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок. Тому тягнути треба не лише вбік, але й трохи вгору.
Ото й усе. Вдачі вам!
Но паникерство разводить не стоит. Уверен, ВСУ сделали выводы ещё в 14 и контрмеры принимаются.
МОЛІМОСЯ!
руководить армиейможет чеченская оппозиция
ДАП та Іловайськ рибкам гупі ні про що не нагадують.
Рыги в ЗЕленой шкуре
Тому тепер він просто почав робити свою роботу і не треба з нього ідола робити. Народ-це сила !
Кацапи такі "як не на...буть, то день не проживуть".