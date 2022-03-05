Российская армия использует режим тишины для продвижения вперед, - Верещук

Российская армия использует договоренности о временном прекращении огня для продвижения вперед.

Об этом заявила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наши военные сообщают, что в районе заявленного (на эвакуацию населения гуманитарными коридорами - ред.) по маршруту российские войска используют режим тишины и продвигаются вперед. Хочу обратиться к российским властям и сказать: мы договорились при посредничестве Красного креста, используя международные конвенции, что будет достигнут режим тишины. Не должно быть никакого продвижения российских войск", - сказала Верещук во время брифинга в субботу.

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Она отметила, что гуманитарные коридоры используются для эвакуации мирного населения, в том числе женщин и детей, а также для доставок гуманитарной помощи оставшимся.

"Еще раз обращаюсь к российским властям: прекратите продвижение своих войск... и дайте возможность спокойно выполнить эвакуацию людей", - подчеркнула Верещук.