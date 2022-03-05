Російська армія використовує режим тиші для просування вперед, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія використовує домовленості про тимчасове припинення вогню для просування вперед.
Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наші військові повідомляють, що в районі заявленого (на евакуацію населення гуманітарними коридорами - ред.) маршрутом російські війська використовують режим тиші та просуваються вперед. Хочу звернутися до російської влади і сказати: ми домовилися за посередництва Червоного хреста, використовуючи міжнародні конвенції, що буде досягнуто режиму тиші. Не повинно бути ніякого просування російських військ", - сказала Верещук під час брифінгу в суботу.
Вона зазначила, що гуманітарні коридори використовуються для евакуації мирного населення, зокрема жінок і дітей, а також для доставок гуманітарної допомоги тим, хто залишився.
"Ще раз звертаюся до російської влади: припиніть просування своїх військ... і дайте можливість спокійно виконати евакуацію людей", - наголосила Верещук.
Будь ласка, зачекайте...
Для цього принаймні потрібні трос і лебідка, може ще й гайковий ключ та лом.
Щоб зруйнувати залізницю, по-перше, знайдіть місце, де коло рельсів стоїть міцний стовп.
По--друге, будь-яким чином послабте кріплення одного рельса до шпали (того, що ближчий до стовпа; тут багато залежить від способу кріплення рельса до шпали). Послабте його кріплення протягом декількох метрів в обох напрямках від стовпа.
По-третє, за допомогою лебідки притягніть рельс до стовпа принаймні на 10-15 сантиметрів. Дуже бажано, щоб при цьому рельс вийшов з підкладок. Тому тягнути треба не лише вбік, але й трохи вгору.
Ото й усе. Вдачі вам!
Но паникерство разводить не стоит. Уверен, ВСУ сделали выводы ещё в 14 и контрмеры принимаются.
руководить армиейможет чеченская оппозиция
ДАП та Іловайськ рибкам гупі ні про що не нагадують.
Рыги в ЗЕленой шкуре
Тому тепер він просто почав робити свою роботу і не треба з нього ідола робити. Народ-це сила !
Кацапи такі "як не на...буть, то день не проживуть".