На Николаевщине сбили 4 вертолета врага (обновлено)
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В Николаевской области украинские защитники сбили четыре вражеских вертолета.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Ким сообщает, что в области сбили три вражеских вертолета.
Кроме того, он сообщил, что украинские защитники отобрали у российских кафиров технику.
Позже Сухопутные войска Украины уточнили: "Только что, на Николаевщине, наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы, - подчеркнул командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа - Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!".
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+92 Alexey Chernyavsky
показать весь комментарий05.03.2022 14:35
+88 Максім ХОЙ 07fb0949
показать весь комментарий05.03.2022 14:35
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Пожалуйста, подождите...
Мене дивує ще й от що: у всіх країнах колишнього срср, де росіян поважали і ставилися до них добре (Молдова, Грузія, Україна), "брати росіяни" відчикрижили собі шмати територій (Придністров'я, Південна Осетія, крим та донбабве з лугандоном), а в тих, де їм дали физди й повиганяли (Латвія, Литва, Естонія) все, дякувати Богові, добре...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
Добре, що не силою волі джедаїв, бетмобілями та іншими аватарами...
О, згадав!
"...они же бьіли тяжелее воздуха, поэтому и упали..."
второй день пытаются зайти гниды
зато какой результат
На початку війни писали що дуже багато було перекинуто в Ростов.
Один файний морпіх збив аж три !!!
Цензор, харе тормозить!
Ви - найсміливіші люди в Європі!
як знаменитий діялог у 1945 році " вы не исполняете приказов первого замаВерховного. О фаустпатронах бутете расказывать своим внукам. А сейчас без руссуждений -немедленно вперед."
А вже комкор вниз - Ви не только не выполняете мой приказ но и приказ замверховного о фаутспатронах будете рассказывать внукам, немедленно вперед" І як співзвучно, у бабуїнів нічого не міняється - ми кавалерійским наскоком всіх зметемо. Зливаються в пітерському сортирі.