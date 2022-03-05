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На Николаевщине сбили 4 вертолета врага (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В Николаевской области украинские защитники сбили четыре вражеских вертолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ким сообщает, что в области сбили три вражеских вертолета.

Кроме того, он сообщил, что украинские защитники отобрали у российских кафиров технику.

Смотрите также: В Мархаловке в Киевской области в результате российских обстрелов загорелось более 8 частных домов. Погибли 5 человек, трое из которых - дети, - ГСЧС. ФОТО

Позже Сухопутные войска Украины уточнили: "Только что, на Николаевщине, наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы, - подчеркнул командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа - Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!".
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Топ комментарии
+92
Новости начинают радовать.
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05.03.2022 14:35
+88
Щойно, на Николаевщине, наши морские піхотинцы разом с побратимами из ОК «Південь» збили 4 гвинтокрили источника, при этом, один из морпіхів сбив одразу 3 одиниці,-наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмирал Олексій Неїжпапа. Слава Украине!
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05.03.2022 14:35
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Новости начинают радовать.
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05.03.2022 14:35 Ответить
Не очкуй, у нас на околиці Києва вони вже тиждень заходять.... Допомогай ЗСУ і все буде Україна.
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05.03.2022 14:44 Ответить
В какое Запорожье ??? Шо ты мелешь
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05.03.2022 14:48 Ответить
Вважаю, що воно сподівалося, що світ закриє очі на війну в Україні, як закрив їх на війни в Молодові та Грузії, до воно наробило своїх "незалежних" клоак. Але, дякувати Богові, не сталося, як гадалося *****.
Мене дивує ще й от що: у всіх країнах колишнього срср, де росіян поважали і ставилися до них добре (Молдова, Грузія, Україна), "брати росіяни" відчикрижили собі шмати територій (Придністров'я, Південна Осетія, крим та донбабве з лугандоном), а в тих, де їм дали физди й повиганяли (Латвія, Литва, Естонія) все, дякувати Богові, добре...
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05.03.2022 14:58 Ответить
Воно сподівалося виключно на "бліц-кріг". А далі "пабедителей не судят".
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05.03.2022 15:11 Ответить
бліц-крах
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05.03.2022 19:02 Ответить
А чому дивує? Рашка забирає в тих, хто не дає відсічі. "Нічого особистого", тобто ніякі добрі стосунки між народами на це не впливають.
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05.03.2022 15:16 Ответить
До речі, чому рашка зносить Харків з лиця землі? В тому Харкові так цю рашку любили, так любили... А все просто - бо Харків найближчий до рашкиного кордону і його зручно з рашкиної території обстрілювати. Знов з боку рашки - нічого особистого.
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05.03.2022 15:20 Ответить
у вас, є якісь підтвердження власних мантр? Можливо, проживали там чи навчались? Згодився б із твердженням, що хамське (як мінімум до 14року) ставлення до мови, але не більше.
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05.03.2022 19:57 Ответить
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:05 Ответить
А кто, а кто это сделал? Ай яй яй
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05.03.2022 14:35 Ответить
Надо подбитыми танками перекрывать дороги и проезды, перетягивать их, если надо, тракторами.
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05.03.2022 14:44 Ответить
перетягивать их, если надо, тракторами.
Добре, що не силою волі джедаїв, бетмобілями та іншими аватарами...
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05.03.2022 17:52 Ответить
Як це ж воно один росіянській трохи мертвий комік шуткував?

О, згадав!

"...они же бьіли тяжелее воздуха, поэтому и упали..."
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05.03.2022 14:56 Ответить
Слава Героям !!! Смерть ворогам!!!
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05.03.2022 14:35 Ответить
Щойно, на Николаевщине, наши морские піхотинцы разом с побратимами из ОК «Південь» збили 4 гвинтокрили источника, при этом, один из морпіхів сбив одразу 3 одиниці,-наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмирал Олексій Неїжпапа. Слава Украине!
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05.03.2022 14:35 Ответить
Бинго ! Давайте страйк - 9 за один раз!
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05.03.2022 14:39 Ответить
Чувствую ещё немного и Сирия будет голосовать за нас в ООН
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05.03.2022 14:43 Ответить
кроме вертолётов,кацапскую технику захватили, везут городом
второй день пытаются зайти гниды
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05.03.2022 14:57 Ответить
так держать! или больше!
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05.03.2022 14:35 Ответить
Загін спецпризначення "Ромале" працює по всьому Півдню
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05.03.2022 14:39 Ответить
Подключайте ромов - техники будет больше...
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05.03.2022 14:36 Ответить
Украл - коня, украдёт и танк !
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05.03.2022 14:42 Ответить
если ромам и синти сказать, что в моторах парашенцев есть несколько сотен лошадей, то в первую же ночь они уведут всё моторы из их техники )))
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05.03.2022 14:47 Ответить
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05.03.2022 16:46 Ответить
Нєхєр шастать!
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05.03.2022 14:36 Ответить
С такими темпами, ВСУ скоро оставить уйла без армии.
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05.03.2022 14:37 Ответить
..спасибо оружию с Запада!
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05.03.2022 14:38 Ответить
Оружие само не стреляет, Афган тому пример - Слава Україні!
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05.03.2022 18:26 Ответить
3 вертолета сбили ЗУшкой
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05.03.2022 19:27 Ответить
Ура!!! Рідний Миколаїв. СЛАВА УКРАЇНІ
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05.03.2022 14:39 Ответить
второй день гремит, разрывы
зато какой результат
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05.03.2022 14:59 Ответить
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05.03.2022 14:39 Ответить
Що за модель, хто знає?
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05.03.2022 14:42 Ответить
модель "бурят смажений"
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05.03.2022 14:45 Ответить
👍
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05.03.2022 15:51 Ответить
або 24 або 35..
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05.03.2022 14:49 Ответить
Як на мене це гівно дуже схоже на ка-52.
На початку війни писали що дуже багато було перекинуто в Ростов.
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05.03.2022 14:58 Ответить
Схоже на Мі-28НМ. 39-й вертолітний полк, Джанкой.
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05.03.2022 16:21 Ответить
ми8 видать десант перли
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05.03.2022 19:29 Ответить
Схоже, що Стінгери вже надійшли в підрозділи...
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05.03.2022 14:39 Ответить
..Стінгери єфективна зброя..з любого куща виникає загроза збиття
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05.03.2022 14:44 Ответить
Сообщали, что старенькая Стрела.
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05.03.2022 16:55 Ответить
Ударні вертольоти вдарилися об земну твердь.
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05.03.2022 14:40 Ответить
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05.03.2022 14:41 Ответить
Жала они такие они жалят мордву смертельно.
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05.03.2022 14:42 Ответить
гарний ТРЕНД в тих мокщів
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05.03.2022 14:43 Ответить
С утра был норм видос как на встречном ракетой кацапскую вертушку сняли, которая летела чуть ли не у земли боясь ПВО. Какая ирония.
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05.03.2022 14:44 Ответить
з кущів несподівано вилетів Стінгер
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05.03.2022 15:05 Ответить
Ну сколько можно говорить ,что у нас в Николаеве не забалуешь ,нашли себе тварюки бесплатную скотобойню ...
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05.03.2022 14:54 Ответить
Как еще Вицин говорил: "Чем больше положим, тем лучше"
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05.03.2022 14:58 Ответить
Чотири !!!!!
Один файний морпіх збив аж три !!!
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05.03.2022 15:04 Ответить
талановитий чоловік... згадав товариша із "Правого сектора", котрий до 14-ого не служив, мисливство не практикував, але попадав у лоб із будь-якої іграшкової зброї...
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05.03.2022 20:44 Ответить
Кабы три вертолета сбил один воин, а его побратимы - еще один плюс самолет.
Цензор, харе тормозить!
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05.03.2022 15:07 Ответить
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05.03.2022 15:16 Ответить
Азвабадітєльние вєртолєти оказалісь тчжелєє воздуха тому впали.! Нах*й! Споіваюсь орків багато здохло.
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05.03.2022 15:22 Ответить
Цей морпіх - Привід Миколаєва
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05.03.2022 15:25 Ответить
ДЯКУЮ, ХЛОПЦІ та ДІВЧАТА!

Ви - найсміливіші люди в Європі!
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05.03.2022 15:33 Ответить
в них вже логістика зациклена на вертольотах. Ними возять все, бо виявилось (як завжди) не має тилу. Усе за помахом руки -тільки вперед.
як знаменитий діялог у 1945 році " вы не исполняете приказов первого замаВерховного. О фаустпатронах бутете расказывать своим внукам. А сейчас без руссуждений -немедленно вперед."
А вже комкор вниз - Ви не только не выполняете мой приказ но и приказ замверховного о фаутспатронах будете рассказывать внукам, немедленно вперед" І як співзвучно, у бабуїнів нічого не міняється - ми кавалерійским наскоком всіх зметемо. Зливаються в пітерському сортирі.
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05.03.2022 15:33 Ответить
Смерть цапам!
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05.03.2022 16:00 Ответить
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05.03.2022 16:11 Ответить
Летюча свинособака трохи обгоріла.)))
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05.03.2022 17:00 Ответить
Кацапи кажуть що це не їх гвинтокрил, бо номера RF - не їхні, а Натовські. Для тупих цапомордих фото
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05.03.2022 18:59 Ответить
 
 