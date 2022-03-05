На Николаевщине сбили 4 вертолета врага (обновлено)

В Николаевской области украинские защитники сбили четыре вражеских вертолета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ким сообщает, что в области сбили три вражеских вертолета.

Кроме того, он сообщил, что украинские защитники отобрали у российских кафиров технику.

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Позже Сухопутные войска Украины уточнили: "Только что, на Николаевщине, наши морские пехотинцы вместе с собратьями из ОК "Юг" сбили четыре вертолета противника, при этом, один из морпехов сбил сразу 3 единицы, - подчеркнул командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа - Настоящий пример профессионализма, мужества и героизма! И это еще один уверенный шаг к победе!".