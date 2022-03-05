На Миколаївщині збито 4 вертольоти ворога (оновлено)
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У Миколаївській області українські захисники збили чотири ворожі вертольоти.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім
Кім повідомляє, що в області збили три ворожі вертольоти.
Крім того, він повідомив, що українськи захисники відібрали у російських окупантів техніку.
Пізніше Сухопутні війська України уточнили: "Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа. - Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!"
Будь ласка, зачекайте...
Бо вся ця лабуда про денацифікацію -як "русскіє народи" так і він сам - в це не вірять
Кремль уже програв - ще до початку вторгнення, бо тенденції рівнів життя у воюючих країнах - майже різнонаправлені і будуть різко посилюватися - санкціями. І йому нічого привабливого запропонувати народу, який він мав намір колонізувати...
Особисто мені, ясна мета Путіна -шантаж ядерною зброєю Заходу, (попередження Китаю та Японії)-- на фоні його мрії про бліц-кріг в Україні.
"Підняття духу рассєян" провалилося - і це доказує масова здача окупантів в полон...
ТОБТО,... "не сталося, як бажалося" - бліц-кріг поступово, але впевнено, перетворюється на бліц-крах.. . І тепер - "король голий"...
Мене дивує ще й от що: у всіх країнах колишнього срср, де росіян поважали і ставилися до них добре (Молдова, Грузія, Україна), "брати росіяни" відчикрижили собі шмати територій (Придністров'я, Південна Осетія, крим та донбабве з лугандоном), а в тих, де їм дали физди й повиганяли (Латвія, Литва, Естонія) все, дякувати Богові, добре...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
О, згадав!
"...они же бьіли тяжелее воздуха, поэтому и упали..."
второй день пытаются зайти гниды
зато какой результат
На початку війни писали що дуже багато було перекинуто в Ростов.
Один файний морпіх збив аж три !!!
Цензор, харе тормозить!
Ви - найсміливіші люди в Європі!
як знаменитий діялог у 1945 році " вы не исполняете приказов первого замаВерховного. О фаустпатронах бутете расказывать своим внукам. А сейчас без руссуждений -немедленно вперед."
А вже комкор вниз - Ви не только не выполняете мой приказ но и приказ замверховного о фаутспатронах будете рассказывать внукам, немедленно вперед" І як співзвучно, у бабуїнів нічого не міняється - ми кавалерійским наскоком всіх зметемо. Зливаються в пітерському сортирі.