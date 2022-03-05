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війна (6922) Миколаївська область (474) Кім Віталій (19) вертоліт (5)

На Миколаївщині збито 4 вертольоти ворога (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

У Миколаївській області українські захисники збили чотири ворожі вертольоти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім

Кім повідомляє, що в області збили три ворожі вертольоти.

Крім того, він повідомив, що українськи захисники відібрали у російських окупантів техніку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Київщині знищено гелікоптер окупантів. ФОТО

Пізніше Сухопутні війська України уточнили: "Щойно, на Миколаївщині, наші морські піхотинці разом з побратимами з ОК "Південь" збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці, - наголосив командувач Військово-Морських Сил ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа. - Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!"

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Топ коментарі
+78
Щойно, на Николаевщине, наши морские піхотинцы разом с побратимами из ОК «Південь» збили 4 гвинтокрили источника, при этом, один из морпіхів сбив одразу 3 одиниці,-наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмирал Олексій Неїжпапа. Слава Украине!
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05.03.2022 14:35
+70
Новости начинают радовать.
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05.03.2022 14:35
+42
Одними з причин програшу Путіна є й ідеологічна та економічна складові.

Бо вся ця лабуда про денацифікацію -як "русскіє народи" так і він сам - в це не вірять

Кремль уже програв - ще до початку вторгнення, бо тенденції рівнів життя у воюючих країнах - майже різнонаправлені і будуть різко посилюватися - санкціями. І йому нічого привабливого запропонувати народу, який він мав намір колонізувати...

Особисто мені, ясна мета Путіна -шантаж ядерною зброєю Заходу, (попередження Китаю та Японії)-- на фоні його мрії про бліц-кріг в Україні.

"Підняття духу рассєян" провалилося - і це доказує масова здача окупантів в полон...

ТОБТО,... "не сталося, як бажалося" - бліц-кріг поступово, але впевнено, перетворюється на бліц-крах.. . І тепер - "король голий"...





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05.03.2022 14:38
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Новости начинают радовать.
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05.03.2022 14:35 Відповісти
Одними з причин програшу Путіна є й ідеологічна та економічна складові.

Бо вся ця лабуда про денацифікацію -як "русскіє народи" так і він сам - в це не вірять

Кремль уже програв - ще до початку вторгнення, бо тенденції рівнів життя у воюючих країнах - майже різнонаправлені і будуть різко посилюватися - санкціями. І йому нічого привабливого запропонувати народу, який він мав намір колонізувати...

Особисто мені, ясна мета Путіна -шантаж ядерною зброєю Заходу, (попередження Китаю та Японії)-- на фоні його мрії про бліц-кріг в Україні.

"Підняття духу рассєян" провалилося - і це доказує масова здача окупантів в полон...

ТОБТО,... "не сталося, як бажалося" - бліц-кріг поступово, але впевнено, перетворюється на бліц-крах.. . І тепер - "король голий"...





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05.03.2022 14:38 Відповісти
коментар відмічено як спам
Яка здача в полон? Зараз вони вже вже починають входити до Запоріжжя...
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05.03.2022 14:41 Відповісти
Не очкуй, у нас на околиці Києва вони вже тиждень заходять.... Допомогай ЗСУ і все буде Україна.
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05.03.2022 14:44 Відповісти
В какое Запорожье ??? Шо ты мелешь
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05.03.2022 14:48 Відповісти
Вважаю, що воно сподівалося, що світ закриє очі на війну в Україні, як закрив їх на війни в Молодові та Грузії, до воно наробило своїх "незалежних" клоак. Але, дякувати Богові, не сталося, як гадалося *****.
Мене дивує ще й от що: у всіх країнах колишнього срср, де росіян поважали і ставилися до них добре (Молдова, Грузія, Україна), "брати росіяни" відчикрижили собі шмати територій (Придністров'я, Південна Осетія, крим та донбабве з лугандоном), а в тих, де їм дали физди й повиганяли (Латвія, Литва, Естонія) все, дякувати Богові, добре...
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05.03.2022 14:58 Відповісти
Воно сподівалося виключно на "бліц-кріг". А далі "пабедителей не судят".
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05.03.2022 15:11 Відповісти
А чому дивує? Рашка забирає в тих, хто не дає відсічі. "Нічого особистого", тобто ніякі добрі стосунки між народами на це не впливають.
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05.03.2022 15:16 Відповісти
До речі, чому рашка зносить Харків з лиця землі? В тому Харкові так цю рашку любили, так любили... А все просто - бо Харків найближчий до рашкиного кордону і його зручно з рашкиної території обстрілювати. Знов з боку рашки - нічого особистого.
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05.03.2022 15:20 Відповісти
Срочно!!!!

Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council

Репост и удачи всем

Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
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05.03.2022 16:05 Відповісти
А кто, а кто это сделал? Ай яй яй
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05.03.2022 14:35 Відповісти
Надо подбитыми танками перекрывать дороги и проезды, перетягивать их, если надо, тракторами.
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05.03.2022 14:44 Відповісти
Як це ж воно один росіянській трохи мертвий комік шуткував?

О, згадав!

"...они же бьіли тяжелее воздуха, поэтому и упали..."
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05.03.2022 14:56 Відповісти
Слава Героям !!! Смерть ворогам!!!
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05.03.2022 14:35 Відповісти
Щойно, на Николаевщине, наши морские піхотинцы разом с побратимами из ОК «Південь» збили 4 гвинтокрили источника, при этом, один из морпіхів сбив одразу 3 одиниці,-наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмирал Олексій Неїжпапа. Слава Украине!
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05.03.2022 14:35 Відповісти
Бинго ! Давайте страйк - 9 за один раз!
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05.03.2022 14:39 Відповісти
Чувствую ещё немного и Сирия будет голосовать за нас в ООН
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05.03.2022 14:43 Відповісти
кроме вертолётов,кацапскую технику захватили, везут городом
второй день пытаются зайти гниды
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05.03.2022 14:57 Відповісти
так держать! или больше!
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05.03.2022 14:35 Відповісти
Загін спецпризначення "Ромале" працює по всьому Півдню
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05.03.2022 14:39 Відповісти
Подключайте ромов - техники будет больше...
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05.03.2022 14:36 Відповісти
Украл - коня, украдёт и танк !
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05.03.2022 14:42 Відповісти
если ромам и синти сказать, что в моторах парашенцев есть несколько сотен лошадей, то в первую же ночь они уведут всё моторы из их техники )))
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05.03.2022 14:47 Відповісти
Нєхєр шастать!
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05.03.2022 14:36 Відповісти
С такими темпами, ВСУ скоро оставить уйла без армии.
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05.03.2022 14:37 Відповісти
..спасибо оружию с Запада!
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05.03.2022 14:38 Відповісти
Ура!!! Рідний Миколаїв. СЛАВА УКРАЇНІ
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05.03.2022 14:39 Відповісти
второй день гремит, разрывы
зато какой результат
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05.03.2022 14:59 Відповісти
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05.03.2022 14:39 Відповісти
Що за модель, хто знає?
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05.03.2022 14:42 Відповісти
модель "бурят смажений"
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05.03.2022 14:45 Відповісти
👍
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05.03.2022 15:51 Відповісти
або 24 або 35..
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05.03.2022 14:49 Відповісти
Як на мене це гівно дуже схоже на ка-52.
На початку війни писали що дуже багато було перекинуто в Ростов.
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05.03.2022 14:58 Відповісти
Схоже, що Стінгери вже надійшли в підрозділи...
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05.03.2022 14:39 Відповісти
..Стінгери єфективна зброя..з любого куща виникає загроза збиття
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05.03.2022 14:44 Відповісти
Ударні вертольоти вдарилися об земну твердь.
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05.03.2022 14:40 Відповісти
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05.03.2022 14:41 Відповісти
Жала они такие они жалят мордву смертельно.
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05.03.2022 14:42 Відповісти
гарний ТРЕНД в тих мокщів
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05.03.2022 14:43 Відповісти
С утра был норм видос как на встречном ракетой кацапскую вертушку сняли, которая летела чуть ли не у земли боясь ПВО. Какая ирония.
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05.03.2022 14:44 Відповісти
з кущів несподівано вилетів Стінгер
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05.03.2022 15:05 Відповісти
Ну сколько можно говорить ,что у нас в Николаеве не забалуешь ,нашли себе тварюки бесплатную скотобойню ...
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05.03.2022 14:54 Відповісти
Как еще Вицин говорил: "Чем больше положим, тем лучше"
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05.03.2022 14:58 Відповісти
Чотири !!!!!
Один файний морпіх збив аж три !!!
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05.03.2022 15:04 Відповісти
Кабы три вертолета сбил один воин, а его побратимы - еще один плюс самолет.
Цензор, харе тормозить!
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05.03.2022 15:07 Відповісти
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05.03.2022 15:16 Відповісти
Азвабадітєльние вєртолєти оказалісь тчжелєє воздуха тому впали.! Нах*й! Споіваюсь орків багато здохло.
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05.03.2022 15:22 Відповісти
Цей морпіх - Привід Миколаєва
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05.03.2022 15:25 Відповісти
ДЯКУЮ, ХЛОПЦІ та ДІВЧАТА!

Ви - найсміливіші люди в Європі!
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05.03.2022 15:33 Відповісти
в них вже логістика зациклена на вертольотах. Ними возять все, бо виявилось (як завжди) не має тилу. Усе за помахом руки -тільки вперед.
як знаменитий діялог у 1945 році " вы не исполняете приказов первого замаВерховного. О фаустпатронах бутете расказывать своим внукам. А сейчас без руссуждений -немедленно вперед."
А вже комкор вниз - Ви не только не выполняете мой приказ но и приказ замверховного о фаутспатронах будете рассказывать внукам, немедленно вперед" І як співзвучно, у бабуїнів нічого не міняється - ми кавалерійским наскоком всіх зметемо. Зливаються в пітерському сортирі.
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05.03.2022 15:33 Відповісти
Смерть цапам!
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05.03.2022 16:00 Відповісти
 
 