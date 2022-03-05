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Россияне больше не смогут вылететь за границу: рейсы только в Минск
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за границей.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Теперь все рейсы за границу останавливаются с 6 марта и все рейсы из- за границы в РФ с 8 марта.
"Аэрофлот" уже сообщил, что останавливает с 8 марта все зарубежные рейсы, кроме Минска (Беларусь).
Отмена касается, в частности, международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора".
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Пожалуйста, подождите...
Голосуем в UN Petition за удаление Оккупанта из структуры ООН, 4 дня голосования, нужно 600 тысяч голосов!!!!
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
Репост и удачи всем
Слава Украине!!!!!!!!!!!
Героям Слава!!!!!!!!!!!!!!!
в Москве уже большой митинг
..
Касаби?
...
Vам...піZда
..
Слава нації
Смерть москалям
Начебто людожери.
Так, що можуть їхати - кацапи не люди і вони їх не їстимуть.
Арешти і заборони стосуються виключно авіакомпаній паРаші.
Міжнародні компанії: Lufthansa, Turkish airlines і десятки інших - як літали, так і літають на паРашу.
Практично усі прийняті санкції Заходу мають можливість їх обійти, нажаль...
Хотя один небольшой шанс выхода из тупика есть.
В мокшаленде есть таки хорошие традиции - мартовский падеж монархов.
Гуталин преставился 5 марта;
Александр II был убит 13 марта;
Николай II потерял престол 15 марта;
Павел I был убит табакеркой 24 марта;
Иван Грозный загнулся 28 марта.
Наверное нарушать его не стОит, некоторые дни уже заняты, но свободные ещё есть.
Падают правда частенько...
Но продолжают летать!
Русофобы, блин...
Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
И отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю.
Ты узнаешь, что напрасно получала загранпаспорт,
Ты увидишь, он не нужен, дай-ка я его сожру!