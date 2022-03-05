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Если Украина "продолжит так себя вести", то потеряет государственность, - Путин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

Если Украина

Президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил, что если Украина "продолжит так себя вести", то она "поставит под вопрос будущее своей государственности".

Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на выступление Путина на телеканале "Россия 24"

"Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять – если они продолжат так поступать, они ставят под вопрос будущее украинской государственности, и если это произойдет – это будет целиком и полностью на их совести", - говорится в сообщении.

По его словам, предпринимаются попытки "раскачать российское общество".

Путин отметил, что якобы последствия конфликта НАТО и России, если бы он произошел, были бы "для всех понятными".

Российские военные в войне, по словам их президента, "борются за будущее".

Путин также заявил, что санкции против России "схожи с объявлением войны, но до этого пока не дошло".

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Топ комментарии
+141
Иди на х.й
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05.03.2022 15:35
+109
Якщо Україна так продовжить то втратить державність росія. І ти курва це добре розумієш !
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05.03.2022 15:36
+85
То есть неожиданно получил ******, да владим владимыч?
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05.03.2022 15:36
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Страница 3 из 3
Досі ж вірили! А з 2003 реально гопник в усьому
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05.03.2022 21:03 Ответить
Він вже власну державу втратив, бо вже за крок від дефолту та й рашку звідусіль женуть сцяними ганчірками. А ще росіяни стають символом тероризму!
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05.03.2022 18:30 Ответить
Україна це останній цвях в кришці труни в якій поховають ***** з його мокшанськими болотами .
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05.03.2022 18:31 Ответить
Російські військові у війні, за словами їхнього президента, "борються за майбутнє". Гітлер теж розпочав с вітову війну боровся із цілим світом за майбутню свою смерть. Куйло ,котрий розпочав війну в Україні ,став на дорогу смерті, котра його приведе в скорім часі в могилу.
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05.03.2022 18:31 Ответить
Твоя, тварюка, единственная цель, чтоб Украину лишить государственности. А все остальное - это твоя мошенническая риторика.
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05.03.2022 18:35 Ответить
В случае капитуляции Украины орки могут погнать наших пленных на "отстройку Донбасса" как поступали с пленными немцами после Второй мировой. В Киеве немцами выстроены целые кварталы.
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05.03.2022 18:52 Ответить
капитуляции?! 1,5% процента мировой экономики против страны, у которой в союзниках 50%? Будем посмотреть, кто кого
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05.03.2022 19:06 Ответить
Та, нє! Це було б як моджахеда банщиком поставити. Інша справа, як кацапів будувати примусити, якщо в них руки не туди стоят
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05.03.2022 21:11 Ответить
Медведчук ещё дышит?
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05.03.2022 18:56 Ответить
Дихає на Оксані....
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05.03.2022 20:23 Ответить
Путин похож на робота, с единственной программой - уничтожение государственности Украины и народа вообще.
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05.03.2022 19:07 Ответить
А все остальное, что он говорит это спам.
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05.03.2022 19:37 Ответить
*****! Осьо тобі нашого козацького писюна!

8=✊==Э
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05.03.2022 19:13 Ответить
Во мразь . . .
Типа "если вы и дальше будете сопротивляться и не дадите мне вас публично изнасиловать, то я вас убью" . . .

Вот только он и так собирался нас убить. А тут ему даже сначала изнасиловать не дают. Унизили маньяка.

РУССКИЙ ПРЕЗИДЕНТ, ИДИ ПО СЛЕДУ РУССКОГО КОРАБЛЯ, в пешее эротическое путешествие.

https://petition.president.gov.ua/petition/129782

подписывайте петицию - осталось 16 дней только
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05.03.2022 19:23 Ответить
Безумовно ви воюєте за своє майбутнє.Але майбутнє воно буває різним.Кожним ракетним пострілом по нашому місту ви випалюєте клеймо позору і безчестя на своєму майбутньму тому що ваше майбутнє ви будуєте на крові наших невинних вбитих вами дітей на крові тисяч вбитих людей І не сподівайтеся що ваше майбутнє буде щасливим і безхмарним бо воно прокляте мільйонами людей.
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05.03.2022 19:39 Ответить
Вот дурак так дурак. Он так ничего и не понял.
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05.03.2022 19:42 Ответить
Та понял он. Потому и кроет его от злости, шо нихуя не выходит
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05.03.2022 20:11 Ответить
путинский кАрабль - иди *****
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05.03.2022 19:43 Ответить
Сегодня смотрел этого ушлепка,выглядит убого у него только один выход,это застрелился
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05.03.2022 19:45 Ответить
кацапская козлина ИДИ *****!!!
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05.03.2022 19:53 Ответить
Агонія
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05.03.2022 20:01 Ответить
Ершик в туалеті путіна,стоїть дорожче роти російских солдат!!!
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05.03.2022 20:02 Ответить
PEOPLE AROUND THE WORLD ARE APPEALING TO THE UN TO EXCLUDE RUSSIA FROM THE UN SECURITY COUNCIL


петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.

https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council


голосуємо, панове! та найширший репост.
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05.03.2022 20:03 Ответить
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05.03.2022 20:17 Ответить
Істерика в х.........йла!

Звичайно ми продовжимо зачищати Україну від твоїх обісцяних бурятів...
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05.03.2022 20:22 Ответить
Этот выродок решил идти до конца... Неужели в его окружении нет ни одного шарфа или табакерки?
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05.03.2022 20:27 Ответить
соси не разгибаясь
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05.03.2022 20:28 Ответить
Воно втратило глузд.
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05.03.2022 20:36 Ответить
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05.03.2022 20:41 Ответить
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05.03.2022 20:43 Ответить
Ну сдурел , так сдурел .
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05.03.2022 20:54 Ответить
Цари! Я мнил вьі Боги властньі. Никто над вами не судья. Но вьі, подобно мне, все страстньі и так же смертньі, как и я. И вьі подобно так падете, как с древ упавший лист падет. И вьі подобно так умрете, - как ваш последний раб умрет.
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05.03.2022 22:01 Ответить
Усе ж таки виповз із нього мєнт паганий,
ти тільки підпиши прізнанку і тебе відпустять
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06.03.2022 15:40 Ответить
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