Если Украина "продолжит так себя вести", то потеряет государственность, - Путин
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Президент страны-оккупанта Владимир Путин заявил, что если Украина "продолжит так себя вести", то она "поставит под вопрос будущее своей государственности".
Как инфорирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает УП со ссылкой на выступление Путина на телеканале "Россия 24"
"Сегодняшнее руководство в Киеве должно понять – если они продолжат так поступать, они ставят под вопрос будущее украинской государственности, и если это произойдет – это будет целиком и полностью на их совести", - говорится в сообщении.
По его словам, предпринимаются попытки "раскачать российское общество".
Путин отметил, что якобы последствия конфликта НАТО и России, если бы он произошел, были бы "для всех понятными".
Российские военные в войне, по словам их президента, "борются за будущее".
Путин также заявил, что санкции против России "схожи с объявлением войны, но до этого пока не дошло".
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Типа "если вы и дальше будете сопротивляться и не дадите мне вас публично изнасиловать, то я вас убью" . . .
Вот только он и так собирался нас убить. А тут ему даже сначала изнасиловать не дают. Унизили маньяка.
РУССКИЙ ПРЕЗИДЕНТ, ИДИ ПО СЛЕДУ РУССКОГО КОРАБЛЯ, в пешее эротическое путешествие.
https://petition.president.gov.ua/petition/129782
подписывайте петицию - осталось 16 дней только
петицiя в UN Petition за видалення рашистської паРашi з структур ООН, насамперед з РадиБезпеки.
https://www.openpetition.eu/petition/online/people-around-the-world-are-appealing-to-the-un-to-exclude-russia-from-the-un-security-council
голосуємо, панове! та найширший репост.
Звичайно ми продовжимо зачищати Україну від твоїх обісцяних бурятів...
ти тільки підпиши прізнанку і тебе відпустять