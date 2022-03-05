Якщо Україна "продовжить так поводитися", то втратить державність, - Путін

Президент країни-окупанта Володимир Путін заявив, що якщо Україна "продовжить так поводитися", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на виступ Путіна на телеканалі "Росія 24".

"Сьогоднішнє керівництво у Києві має зрозуміти – якщо вони продовжать так поводитися, вони ставлять під питання майбутнє української державності, і якщо це станеться – це буде цілком і повністю на їхній совісті", - йдеться в повідомленні.

За його словами, робляться спроби "розкачати російське суспільство".

Путін зазначив, що нібито наслідки конфлікту НАТО та Росії, якби він стався, були б "для всіх зрозумілими".

Російські військові у війні, за словами їхнього президента, "борються за майбутнє".

Путін також заявив, що санкції проти Росії "схожі на оголошення війни, але до цього поки не дійшло".

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