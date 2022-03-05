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Якщо Україна "продовжить так поводитися", то втратить державність, - Путін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент країни-окупанта Володимир Путін заявив, що якщо Україна "продовжить так поводитися", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на виступ Путіна на телеканалі "Росія 24".

"Сьогоднішнє керівництво у Києві має зрозуміти – якщо вони продовжать так поводитися, вони ставлять під питання майбутнє української державності, і якщо це станеться – це буде цілком і повністю на їхній совісті", - йдеться в повідомленні.

За його словами, робляться спроби "розкачати російське суспільство".

Путін зазначив, що нібито наслідки конфлікту НАТО та Росії, якби він стався, були б "для всіх зрозумілими".

Російські військові у війні, за словами їхнього президента, "борються за майбутнє".

Путін також заявив, що санкції проти Росії "схожі на оголошення війни, але до цього поки не дійшло".

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Топ коментарі
+77
Иди на х.й
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05.03.2022 15:35
+55
Якщо Україна так продовжить то втратить державність росія. І ти курва це добре розумієш !
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05.03.2022 15:36
+43
То есть неожиданно получил пиздов, да владим владимыч?
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05.03.2022 15:36
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смотри какой петушара смелый - с дня на день на мокшанских болотах ГКЧП оголосят а он про нас заботится.
во все гитлера копирует и я думаю, что финал будет такой: свадьба с евой браун, т.е. алиной кабаевой, ампула с ядом (т.е. смертельный укол ботокса), охранник заворачивает его в красивый алтайско-бункерный ковер и обливает бензином. все это горит долго и красиво.
Ну или просто как каддафи - пристрелят при бегстве
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05.03.2022 15:49 Відповісти
....обосрался уже, что, санкции начали действовать, *****?
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05.03.2022 15:50 Відповісти
Свое майбутьне мы знаемо. А у тебя его нет.
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05.03.2022 15:51 Відповісти
Дедуган окончательно и бесповоротно головой двинулся )) Ему за государственность РФ пора заботиться, а он все вислым членом перед Украиной трясет ))
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05.03.2022 15:51 Відповісти
Схоже у ***** вже агонія і він розуміє шо ні його, ні педірашку вже нічого не врятує
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05.03.2022 15:51 Відповісти
Подобные заявления путинской мрази говорят о том , что его зацепили за ,,помидоры,, и псятина гавкает от безсилия !
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05.03.2022 15:52 Відповісти
По путіну якщо Україна продовжить супротив то втратить державність, але при цьому знищить тисячі і тисячі кацапів. Якщо ж припинить супротив то втратить державність тихенько і без шуму. Але якщо Україна продовжить ********* москальню то державність втратить росія.
Ну якось так
Слава Україні!!!!
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05.03.2022 15:52 Відповісти
Ця мерзота думає, що досягне мети ядерною бомбардировкою. Якщо так думає, пфдлягає термінового знищення.
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05.03.2022 15:52 Відповісти
О своей державности больше думать надо.
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05.03.2022 15:54 Відповісти
так мы бы лучше себя и вели, но страдаем человеколюбием, мы же не какие то кадыровцы, а вот путину хочется больше трупов, может кирилл попробывал бы повыгонять с него бесов, хотя нет, ворон ворону глаз не выклюет..
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05.03.2022 15:55 Відповісти
🤣🤣🤣, ото дєд-стендапер бункерно-ботоксний.👏👏👏👏
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05.03.2022 15:55 Відповісти
🤣
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05.03.2022 16:00 Відповісти
Мне кажется, он что-то путает
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05.03.2022 15:55 Відповісти
Его папа перепутал мамины дырк
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05.03.2022 16:02 Відповісти
Ну х"й и в п""ду. Полностью неадекватная тварина
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05.03.2022 15:55 Відповісти
А чьо так? Полезные санкции же только укрепляют и способствуют импортозамещению - лапти, ягель, балалайке ваше все
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05.03.2022 15:56 Відповісти
Параноик. Когда оно уже загнется...
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05.03.2022 15:56 Відповісти
***** остались считанные дни это агония...
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05.03.2022 15:58 Відповісти
Це наша земля і тут ми залишимося живі чи мертві...
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05.03.2022 15:58 Відповісти
А пуцькіна чекає петля, незалежно вже від того як він себе буде вести. Шнурок вже намилений!)
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05.03.2022 15:58 Відповісти
ТИ, ****, ПОТЕРЯЕШ ДЕВСТВЕННОСТЬ СВОГО ОЧКА!
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05.03.2022 16:00 Відповісти
Просто дивуюся нахабності і цинічності цієї удмуртської макаки і її "окруженія". Всі капості, що самі роблять, приписують нам: напали на Україну і кажуть, що вони захищаються. Ніяк до того московського бидла не дійде, що своє рило краще сюди не сувати. Підараси мають найбільшу територію в світі і все їм мало. *** свинячі.
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05.03.2022 16:00 Відповісти
Сдохни тварь.
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05.03.2022 16:05 Відповісти
феерический *******....
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05.03.2022 16:09 Відповісти
вывод один. вся русня вместе с педофильным пигмеем кабаем шаломовым - ****** должна уничтожаться самым жестоким методом.
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05.03.2022 16:10 Відповісти
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