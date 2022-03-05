УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18439 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
11014 24
війна (7386) Путін (17375) Росія (28488) Єрмак Андрій (912) закрите небо (22)

Безпольотна зона над Україною може змусити Путіна взяти паузу, - Єрмак

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Безпольотна зона над Україною може змусити Путіна взяти паузу, - Єрмак

Введення безпольотної зони над Україною може змусити президента РФ Володимира Путіна взяти паузу.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на New York Times.

"Ми закликаємо Захід ввести безпольотну зону над Україною. Ми розуміємо, що це буде серйозною ескалацією війни і може призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією. Але ми твердо віримо, що Росія не зупиниться лише на Україні та все одно потенційно може втягнути НАТО в цей конфлікт. Безпольотна зона, принаймні, змусила б Путіна взяти паузу", - наголосив він.

За словами Єрмака, українці довели, що здатні ефективно дати відсіч окупантам.

"Ми використали зброю, яку надав Захід. Ми вдячні нашим американським та європейським друзям у всьому світі, включаючи Австралію та Японію, за їхні швидкі рішення допомогти нам, за їхні санкції проти російської економіки, за озброєння та обладнання для стримування агресора", - додав глава ОП.

Читайте: Росія змушуватиме Україну капітулювати, якщо цього не вийде - вони все спалять, - Єрмак

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+17
Русский агент кремля, иди нах#й!
показати весь коментар
05.03.2022 02:22
+11
Ми розуміємо, що це буде серйозною ескалацією війни і може призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією ..... мені здаєтесь чи він прихований рашист?
показати весь коментар
05.03.2022 02:21
+8
Этот мудак в интервью NYT сегодня наговорил уже столько, что практически нивелировал весь международный эффект сегодняшних проукраинских и правильных речей своего шефа. Если вылезший на девятый день войны из дупы кацапский агент и по совместительству завхоз завтра не будет уволен - значит он держит президента за яйца по Вагнергейту и не только.
показати весь коментар
05.03.2022 02:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ми розуміємо, що це буде серйозною ескалацією війни і може призвести до прямого конфлікту між НАТО і Росією ..... мені здаєтесь чи він прихований рашист?
показати весь коментар
05.03.2022 02:21 Відповісти
Как бы они таким образом не объяснили капитуляцию. Вот мо не закрыли воздушное пространство, поэтому.......
показати весь коментар
05.03.2022 02:24 Відповісти
Давно вже неприхований
показати весь коментар
05.03.2022 03:40 Відповісти
Яка там ескалація. Якщо ми так русню херячим, то уявіть що НАТО зробить. Просто треба вірити в себе.
показати весь коментар
05.03.2022 02:22 Відповісти
НАТО вже наложило в штанці. А Україна була,є і буде сильною державою воїнів. Краще вмерти стоя чим жити на колінах, але в Європі так не думають.
показати весь коментар
05.03.2022 02:45 Відповісти
Русский агент кремля, иди нах#й!
показати весь коментар
05.03.2022 02:22 Відповісти
О! То виходить, що ***** очікує, коли небо закриють! Це добра новина!

Дєрьмак знає, що каже.
показати весь коментар
05.03.2022 02:24 Відповісти
****** kak dyshet
показати весь коментар
05.03.2022 02:27 Відповісти
А дышит часто!
показати весь коментар
05.03.2022 02:44 Відповісти
требуйте максимум, дадут необходимый минимум
показати весь коментар
05.03.2022 02:25 Відповісти
poka etovo dermaka nebylo slyshno vse bylo bole mene norm. kak tolko on vylez - poshol tresh.
показати весь коментар
05.03.2022 02:29 Відповісти
Этот мудак в интервью NYT сегодня наговорил уже столько, что практически нивелировал весь международный эффект сегодняшних проукраинских и правильных речей своего шефа. Если вылезший на девятый день войны из дупы кацапский агент и по совместительству завхоз завтра не будет уволен - значит он держит президента за яйца по Вагнергейту и не только.
показати весь коментар
05.03.2022 02:35 Відповісти
Яка нафіг пауза!?
показати весь коментар
05.03.2022 02:39 Відповісти
Перекур

показати весь коментар
05.03.2022 02:40 Відповісти
где оно 9 дней было?
показати весь коментар
05.03.2022 02:50 Відповісти
Правильно говоришь. Подвести новое пушечное мясо. И куда его девать потом?
показати весь коментар
05.03.2022 03:00 Відповісти
Столько

показати весь коментар
05.03.2022 03:03 Відповісти
Єрмак на рашку працює.
показати весь коментар
05.03.2022 06:54 Відповісти
ермак - возьми монопаузу пока живой и не писти пока еще при памяти..
подожди чуть-чуть и мы доберемся к твоему горлу тварь ты кацапская !!!
показати весь коментар
05.03.2022 07:29 Відповісти
Шо он несет? Он или в мире кокса или провокатор недолугий.
показати весь коментар
05.03.2022 07:34 Відповісти
Хто там біля нього - гримніть його чимсь м"яким, але тяжким - щоб взяв довгу павзу!

Перестануть масово вбивати цивільних - це "ескалація"???
І від чийого імені він говорить? від ЗЕ?
показати весь коментар
05.03.2022 07:35 Відповісти
 
 