ПВО сбила вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага. ФОТО

В ВСУ призывают верить в своих защитников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Север".

"Специалисты противовоздушной обороны одной из бригад ОК "Північ" метко обезвредили вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага.

Верьте в своих защитников! Они – сверхмощные. Север выстоит", - подчеркнули в командовании.

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