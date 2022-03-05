ПВО сбила вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага. ФОТО
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В ВСУ призывают верить в своих защитников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Север".
"Специалисты противовоздушной обороны одной из бригад ОК "Північ" метко обезвредили вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага.
Верьте в своих защитников! Они – сверхмощные. Север выстоит", - подчеркнули в командовании.
фото facebook.com/kommander.nord
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