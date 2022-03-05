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ПВО сбила вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ПВО сбила вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага. ФОТО

В ВСУ призывают верить в своих защитников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Север".

"Специалисты противовоздушной обороны одной из бригад ОК "Північ" метко обезвредили вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага.

Верьте в своих защитников! Они – сверхмощные. Север выстоит", - подчеркнули в командовании.

ПВО сбила вражеский БПЛА, фиксировавший информацию для врага 01

фото facebook.com/kommander.nord
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сегодня день ПВО ЗСУ
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05.03.2022 16:19 Ответить
А этому точно чайку с пирожком не надо? Простите , что убили животное.
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05.03.2022 18:05 Ответить
этот мордовский ватоплан двумя удмуртами с рогатки запускается?
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05.03.2022 16:22 Ответить
https://youtu.be/l9Nbi7V9PuE
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05.03.2022 16:27 Ответить
мало!
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05.03.2022 16:42 Ответить
В Одессе сбили
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05.03.2022 16:28 Ответить
В сраці
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05.03.2022 16:30 Ответить
Импортозамещение, сделанное из китайского конструктора. Наверное россияне точно не понимает насколько их обокрали свои же.
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05.03.2022 20:27 Ответить
 
 