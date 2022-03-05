Правительство определило порядок брони военнообязанных

Министерство экономики Украины будет решать на основе запросов государственных органов, кто из военнообязанных во время призыва остается работать на своих местах. Срок брони – не более 6 месяцев.

Соответствующий порядок установлен постановлением Кабинета Министров № 194 от 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Органы государственной власти подают Минэкономики согласованные Минобороны предложения по бронированию военнообязанных в соответствующих сферах управления, отраслях национальной экономики, на предприятиях, в учреждениях и организациях утвержденной в постановлении форме с соответствующим обоснованием.

В решении Минэкономики будет указан срок действия отсрочки, который не может превышать шесть месяцев.

Для подтверждения отсрочки от призыва военнообязанному будут выдавать выписку из приказа Минэкономики.

Минобороны организует через Генштаб ВСУ доведение до территориальных центров комплектования и социальной поддержки выписок из приказов Минэкономики.