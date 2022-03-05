Правительство определило порядок брони военнообязанных
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министерство экономики Украины будет решать на основе запросов государственных органов, кто из военнообязанных во время призыва остается работать на своих местах. Срок брони – не более 6 месяцев.
Соответствующий порядок установлен постановлением Кабинета Министров № 194 от 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Органы государственной власти подают Минэкономики согласованные Минобороны предложения по бронированию военнообязанных в соответствующих сферах управления, отраслях национальной экономики, на предприятиях, в учреждениях и организациях утвержденной в постановлении форме с соответствующим обоснованием.
В решении Минэкономики будет указан срок действия отсрочки, который не может превышать шесть месяцев.
Для подтверждения отсрочки от призыва военнообязанному будут выдавать выписку из приказа Минэкономики.
Минобороны организует через Генштаб ВСУ доведение до территориальных центров комплектования и социальной поддержки выписок из приказов Минэкономики.
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@prm_ua
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1 год
У Дніпропетровській області 20 тисяч мешканців вирішили поповнити лави ЗСУ.
Набрали 100000, нам сказали сидеть, ждать.
Вчера опять начали набирать. В основном дшб, вдв кто служил. Шурак гранатометчик, всю службу на яворе отползал. Взяли местную часть охранять. Меня опять домой. Бяда.
1). кришимо пінопласт у півлітрові скляні пляшки, десь півгорсті-гірсть на пляшку;
2). заливаємо 30-40мілілітрами розчиннику(ацетону, або 645, 646, 647, 650-го; не використовуйте розчинник типу "вайт спіріт", "калоша" тощо - вони неефективні), у разі налипання кульок пінопласта на стінки пляшки - збовтуємо;
3). у спеціальній кількалітровій тарі змішуємо бензин(будь-який, але бажано не солярку/ДТ, у будь-якому випадку - ми їх не пробували) та машинне масло(можно відпрацьоване) у пропорції 2/3 бензу на 1/3 масла;
4). розливаємо суміш бензу і масла по пляшках з розчиненим пінопластом, залишаючи "повітряну подушку" десь зі 30%, тобто пляшка повинна бути повною приблизно на 70%;
5). запал(фітіль) - дуже важлива річ! ми зупинились на варіанту з 2-ма великими вузликами-корками(пробками) - для нього потрібні тканеві смужки шириною 5-10см, довжиною 35-40см, з краю кожної в'яжеться товстий(зазвичай двойний-тройний) вузол і пропихується в середину пляшки так, щоб заходив надзвичайно плотно, не пальцем - тільки викурткою, електродом тощо, перевірка - пляшка висить на цьому вузлі міцно і надійно, фітіль не випадає, потім на відстані 10-15см в'яжеться 2-й вузол такий же, або зовсім трохи менший - це корка(пробка) і нею заткикається пляшка, решта фітілю звисає зовні десь до середини пляшки(чи трохи менше).
Зберігаються готові "напої" до 48 годин, якщо закрити тільки тканевою пробкою, але цей термін подовжується простими надувними кульками, які можна одягнути зверху фітілів. До того ж підлиттям свіжого бензику в пляшку замість такого, що випарився, термін придатності теоритично можна зробити необмеженим.