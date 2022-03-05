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Новости Война в Украине
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Правительство определило порядок брони военнообязанных

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Правительство определило порядок брони военнообязанных

Министерство экономики Украины будет решать на основе запросов государственных органов, кто из военнообязанных во время призыва остается работать на своих местах. Срок брони – не более 6 месяцев.

Соответствующий порядок установлен постановлением Кабинета Министров № 194 от 3 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Органы государственной власти подают Минэкономики согласованные Минобороны предложения по бронированию военнообязанных в соответствующих сферах управления, отраслях национальной экономики, на предприятиях, в учреждениях и организациях утвержденной в постановлении форме с соответствующим обоснованием.

В решении Минэкономики будет указан срок действия отсрочки, который не может превышать шесть месяцев.

Для подтверждения отсрочки от призыва военнообязанному будут выдавать выписку из приказа Минэкономики.

Минобороны организует через Генштаб ВСУ доведение до территориальных центров комплектования и социальной поддержки выписок из приказов Минэкономики.
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Топ комментарии
+31
Є бажаючих повно,нах тягнути за вуха тих хто не хоче або боїтся,який з нього воїн
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05.03.2022 18:33
+23
я думаю воевать в первую очередь должны спецы, а резерв должен обучаться и тренироваться, а не просто сидеть и ждать, когда их позовут наконец-то
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05.03.2022 18:35
+22
Тысячи желающих мотивированных добровольцев готовы идти в бой ....
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05.03.2022 18:30
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Тысячи желающих мотивированных добровольцев готовы идти в бой ....
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05.03.2022 18:30 Ответить
Ждите вы в резерве странно все это
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05.03.2022 18:31 Ответить
у нас как всегда всё через жопу
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05.03.2022 18:51 Ответить
Є бажаючих повно,нах тягнути за вуха тих хто не хоче або боїтся,який з нього воїн
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05.03.2022 18:33 Ответить
100 процентов !!!
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05.03.2022 18:35 Ответить
армия это не только воевать на поле боя, это заблуждение прям какое- то тотальное..., а инженеры, а механики, а медики, а делопроизводители(в нашем случае счетоводы, которые считают трупы освободителей) - это тоже армия
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05.03.2022 18:38 Ответить
продолжу - отдел кадров, моб отдел, оперативный отдел, служба войск, автопарк, повара, кассиры, отдел кадров, секретки, дизелисты (когда вырубят свет), рхбз служба, замполиты-вихователи (дада), связисты, всякие командные пункты, запасные командные пункты...
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05.03.2022 18:58 Ответить
ну хз. Как бы ты не был мотивирован, но начальником комплекса С-300 (если они формируются с нуля) или командиром радиолокац станции или роты ты не станешь
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05.03.2022 18:38 Ответить
Для таких посад, напевне, вища військова освіта потрібна . Навіть за кілька місяців зборів цього не навчиш...
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05.03.2022 18:42 Ответить
да - это 5 лет военное образование раньше было, щас може и 4
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05.03.2022 18:44 Ответить
Может и так . Но если не хочет как его заставить ? Мы же не кацапье заград отряды ставить . Я уверен что почти всех можно набрать с добровольцев . кроме каких то прям узких специалистов
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05.03.2022 19:09 Ответить
Но если не хочет как его заставить ? - военное положение, общая мобилизация - ты не можешь просто так отказаться
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05.03.2022 19:11 Ответить
А від бронювання ж можна відмовитися?
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05.03.2022 18:39 Ответить
Не отказаться, а купить броню. Новая тема для коррупции. Следим за новостями.
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05.03.2022 18:48 Ответить
я думаю воевать в первую очередь должны спецы, а резерв должен обучаться и тренироваться, а не просто сидеть и ждать, когда их позовут наконец-то
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05.03.2022 18:35 Ответить
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
1 год

У Дніпропетровській області 20 тисяч мешканців вирішили поповнити лави ЗСУ.
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05.03.2022 18:38 Ответить
Не пишіть всякої дурні. Хтось же точить ту дурнувату гайку чи болт до танка чи чогось другого.
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05.03.2022 18:48 Ответить
Постоянно берут офицеров и сержантский состав.
Набрали 100000, нам сказали сидеть, ждать.
Вчера опять начали набирать. В основном дшб, вдв кто служил. Шурак гранатометчик, всю службу на яворе отползал. Взяли местную часть охранять. Меня опять домой. Бяда.
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05.03.2022 18:55 Ответить
Я особисто корисний по мірі своїх сил в теробороні, скажімо так цивільному підрозділі. Зброю в руках не тримав, військового вишколу не маю. Але можу нагрібати лопатою пісок в мішки і складати їх для укріплення, навчився "барної справи" досить непогано теж(більшість часу займаюся саме цим під час цієї війни). До речи ось вам найоптимальніший наш "козацький спосіб" на зараз:
1). кришимо пінопласт у півлітрові скляні пляшки, десь півгорсті-гірсть на пляшку;
2). заливаємо 30-40мілілітрами розчиннику(ацетону, або 645, 646, 647, 650-го; не використовуйте розчинник типу "вайт спіріт", "калоша" тощо - вони неефективні), у разі налипання кульок пінопласта на стінки пляшки - збовтуємо;
3). у спеціальній кількалітровій тарі змішуємо бензин(будь-який, але бажано не солярку/ДТ, у будь-якому випадку - ми їх не пробували) та машинне масло(можно відпрацьоване) у пропорції 2/3 бензу на 1/3 масла;
4). розливаємо суміш бензу і масла по пляшках з розчиненим пінопластом, залишаючи "повітряну подушку" десь зі 30%, тобто пляшка повинна бути повною приблизно на 70%;
5). запал(фітіль) - дуже важлива річ! ми зупинились на варіанту з 2-ма великими вузликами-корками(пробками) - для нього потрібні тканеві смужки шириною 5-10см, довжиною 35-40см, з краю кожної в'яжеться товстий(зазвичай двойний-тройний) вузол і пропихується в середину пляшки так, щоб заходив надзвичайно плотно, не пальцем - тільки викурткою, електродом тощо, перевірка - пляшка висить на цьому вузлі міцно і надійно, фітіль не випадає, потім на відстані 10-15см в'яжеться 2-й вузол такий же, або зовсім трохи менший - це корка(пробка) і нею заткикається пляшка, решта фітілю звисає зовні десь до середини пляшки(чи трохи менше).
Зберігаються готові "напої" до 48 годин, якщо закрити тільки тканевою пробкою, але цей термін подовжується простими надувними кульками, які можна одягнути зверху фітілів. До того ж підлиттям свіжого бензику в пляшку замість такого, що випарився, термін придатності теоритично можна зробити необмеженим.
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05.03.2022 19:22 Ответить
 
 