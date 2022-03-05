Уряд визначив порядок броні військовозобов'язаних

Міністерство економіки України вирішуватиме на основі запитів державних органів, хто з військовозобов’язаних під час призову лишається працювати на своїх місцях. Термін броні - не більше 6 місяців.

Відповідний порядок визначено постановою Кабінету Міністрів №194 від 3 березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Органи державної влади подають Мінекономіки погоджені Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах та організаціях затвердженої у постанові формі з відповідним обґрунтуванням.

У рішенні Мінекономіки буде зазначено термін дії відтермінування, який не може перевищувати шість місяців.

Для підтвердження відтермінування від призову військовозобов'язаному видаватимуть витяг із наказу Мінекономіки.

Міноборони організує через Генштаб ЗСУ доведення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписок із наказів Мінекономіки.