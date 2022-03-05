Уряд визначив порядок броні військовозобов'язаних
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Міністерство економіки України вирішуватиме на основі запитів державних органів, хто з військовозобов’язаних під час призову лишається працювати на своїх місцях. Термін броні - не більше 6 місяців.
Відповідний порядок визначено постановою Кабінету Міністрів №194 від 3 березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Органи державної влади подають Мінекономіки погоджені Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах та організаціях затвердженої у постанові формі з відповідним обґрунтуванням.
У рішенні Мінекономіки буде зазначено термін дії відтермінування, який не може перевищувати шість місяців.
Для підтвердження відтермінування від призову військовозобов'язаному видаватимуть витяг із наказу Мінекономіки.
Міноборони організує через Генштаб ЗСУ доведення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписок із наказів Мінекономіки.
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@prm_ua
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1 год
У Дніпропетровській області 20 тисяч мешканців вирішили поповнити лави ЗСУ.
Набрали 100000, нам сказали сидеть, ждать.
Вчера опять начали набирать. В основном дшб, вдв кто служил. Шурак гранатометчик, всю службу на яворе отползал. Взяли местную часть охранять. Меня опять домой. Бяда.
1). кришимо пінопласт у півлітрові скляні пляшки, десь півгорсті-гірсть на пляшку;
2). заливаємо 30-40мілілітрами розчиннику(ацетону, або 645, 646, 647, 650-го; не використовуйте розчинник типу "вайт спіріт", "калоша" тощо - вони неефективні), у разі налипання кульок пінопласта на стінки пляшки - збовтуємо;
3). у спеціальній кількалітровій тарі змішуємо бензин(будь-який, але бажано не солярку/ДТ, у будь-якому випадку - ми їх не пробували) та машинне масло(можно відпрацьоване) у пропорції 2/3 бензу на 1/3 масла;
4). розливаємо суміш бензу і масла по пляшках з розчиненим пінопластом, залишаючи "повітряну подушку" десь зі 30%, тобто пляшка повинна бути повною приблизно на 70%;
5). запал(фітіль) - дуже важлива річ! ми зупинились на варіанту з 2-ма великими вузликами-корками(пробками) - для нього потрібні тканеві смужки шириною 5-10см, довжиною 35-40см, з краю кожної в'яжеться товстий(зазвичай двойний-тройний) вузол і пропихується в середину пляшки так, щоб заходив надзвичайно плотно, не пальцем - тільки викурткою, електродом тощо, перевірка - пляшка висить на цьому вузлі міцно і надійно, фітіль не випадає, потім на відстані 10-15см в'яжеться 2-й вузол такий же, або зовсім трохи менший - це корка(пробка) і нею заткикається пляшка, решта фітілю звисає зовні десь до середини пляшки(чи трохи менше).
Зберігаються готові "напої" до 48 годин, якщо закрити тільки тканевою пробкою, але цей термін подовжується простими надувними кульками, які можна одягнути зверху фітілів. До того ж підлиттям свіжого бензику в пляшку замість такого, що випарився, термін придатності теоритично можна зробити необмеженим.