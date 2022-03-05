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Уряд визначив порядок броні військовозобов'язаних

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уряд визначив порядок броні військовозобов'язаних

Міністерство економіки України вирішуватиме на основі запитів державних органів, хто з військовозобов’язаних під час призову лишається працювати на своїх місцях. Термін броні - не більше 6 місяців.

Відповідний порядок визначено постановою Кабінету Міністрів №194 від 3 березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Органи державної влади подають Мінекономіки погоджені Міноборони пропозиції щодо бронювання військовозобов'язаних у відповідних сферах управління, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах та організаціях затвердженої у постанові формі з відповідним обґрунтуванням.

У рішенні Мінекономіки буде зазначено термін дії відтермінування, який не може перевищувати шість місяців.

Для підтвердження відтермінування від призову військовозобов'язаному видаватимуть витяг із наказу Мінекономіки.

Міноборони організує через Генштаб ЗСУ доведення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виписок із наказів Мінекономіки.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+31
Є бажаючих повно,нах тягнути за вуха тих хто не хоче або боїтся,який з нього воїн
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05.03.2022 18:33
+23
я думаю воевать в первую очередь должны спецы, а резерв должен обучаться и тренироваться, а не просто сидеть и ждать, когда их позовут наконец-то
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05.03.2022 18:35
+22
Тысячи желающих мотивированных добровольцев готовы идти в бой ....
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05.03.2022 18:30
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Тысячи желающих мотивированных добровольцев готовы идти в бой ....
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05.03.2022 18:30 Відповісти
Ждите вы в резерве странно все это
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05.03.2022 18:31 Відповісти
у нас как всегда всё через жопу
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05.03.2022 18:51 Відповісти
Є бажаючих повно,нах тягнути за вуха тих хто не хоче або боїтся,який з нього воїн
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05.03.2022 18:33 Відповісти
100 процентов !!!
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05.03.2022 18:35 Відповісти
армия это не только воевать на поле боя, это заблуждение прям какое- то тотальное..., а инженеры, а механики, а медики, а делопроизводители(в нашем случае счетоводы, которые считают трупы освободителей) - это тоже армия
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05.03.2022 18:38 Відповісти
продолжу - отдел кадров, моб отдел, оперативный отдел, служба войск, автопарк, повара, кассиры, отдел кадров, секретки, дизелисты (когда вырубят свет), рхбз служба, замполиты-вихователи (дада), связисты, всякие командные пункты, запасные командные пункты...
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05.03.2022 18:58 Відповісти
ну хз. Как бы ты не был мотивирован, но начальником комплекса С-300 (если они формируются с нуля) или командиром радиолокац станции или роты ты не станешь
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05.03.2022 18:38 Відповісти
Для таких посад, напевне, вища військова освіта потрібна . Навіть за кілька місяців зборів цього не навчиш...
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05.03.2022 18:42 Відповісти
да - это 5 лет военное образование раньше было, щас може и 4
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05.03.2022 18:44 Відповісти
Может и так . Но если не хочет как его заставить ? Мы же не кацапье заград отряды ставить . Я уверен что почти всех можно набрать с добровольцев . кроме каких то прям узких специалистов
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05.03.2022 19:09 Відповісти
Но если не хочет как его заставить ? - военное положение, общая мобилизация - ты не можешь просто так отказаться
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05.03.2022 19:11 Відповісти
А від бронювання ж можна відмовитися?
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05.03.2022 18:39 Відповісти
Не отказаться, а купить броню. Новая тема для коррупции. Следим за новостями.
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05.03.2022 18:48 Відповісти
я думаю воевать в первую очередь должны спецы, а резерв должен обучаться и тренироваться, а не просто сидеть и ждать, когда их позовут наконец-то
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05.03.2022 18:35 Відповісти
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·
1 год

У Дніпропетровській області 20 тисяч мешканців вирішили поповнити лави ЗСУ.
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05.03.2022 18:38 Відповісти
Не пишіть всякої дурні. Хтось же точить ту дурнувату гайку чи болт до танка чи чогось другого.
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05.03.2022 18:48 Відповісти
Постоянно берут офицеров и сержантский состав.
Набрали 100000, нам сказали сидеть, ждать.
Вчера опять начали набирать. В основном дшб, вдв кто служил. Шурак гранатометчик, всю службу на яворе отползал. Взяли местную часть охранять. Меня опять домой. Бяда.
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05.03.2022 18:55 Відповісти
Я особисто корисний по мірі своїх сил в теробороні, скажімо так цивільному підрозділі. Зброю в руках не тримав, військового вишколу не маю. Але можу нагрібати лопатою пісок в мішки і складати їх для укріплення, навчився "барної справи" досить непогано теж(більшість часу займаюся саме цим під час цієї війни). До речи ось вам найоптимальніший наш "козацький спосіб" на зараз:
1). кришимо пінопласт у півлітрові скляні пляшки, десь півгорсті-гірсть на пляшку;
2). заливаємо 30-40мілілітрами розчиннику(ацетону, або 645, 646, 647, 650-го; не використовуйте розчинник типу "вайт спіріт", "калоша" тощо - вони неефективні), у разі налипання кульок пінопласта на стінки пляшки - збовтуємо;
3). у спеціальній кількалітровій тарі змішуємо бензин(будь-який, але бажано не солярку/ДТ, у будь-якому випадку - ми їх не пробували) та машинне масло(можно відпрацьоване) у пропорції 2/3 бензу на 1/3 масла;
4). розливаємо суміш бензу і масла по пляшках з розчиненим пінопластом, залишаючи "повітряну подушку" десь зі 30%, тобто пляшка повинна бути повною приблизно на 70%;
5). запал(фітіль) - дуже важлива річ! ми зупинились на варіанту з 2-ма великими вузликами-корками(пробками) - для нього потрібні тканеві смужки шириною 5-10см, довжиною 35-40см, з краю кожної в'яжеться товстий(зазвичай двойний-тройний) вузол і пропихується в середину пляшки так, щоб заходив надзвичайно плотно, не пальцем - тільки викурткою, електродом тощо, перевірка - пляшка висить на цьому вузлі міцно і надійно, фітіль не випадає, потім на відстані 10-15см в'яжеться 2-й вузол такий же, або зовсім трохи менший - це корка(пробка) і нею заткикається пляшка, решта фітілю звисає зовні десь до середини пляшки(чи трохи менше).
Зберігаються готові "напої" до 48 годин, якщо закрити тільки тканевою пробкою, але цей термін подовжується простими надувними кульками, які можна одягнути зверху фітілів. До того ж підлиттям свіжого бензику в пляшку замість такого, що випарився, термін придатності теоритично можна зробити необмеженим.
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05.03.2022 19:22 Відповісти
 
 