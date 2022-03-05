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Пушилин (129) ОРДЛО (246) Волноваха (23)

Ликвидирован один из главарей "ДНР" Владимир Жога (Воха)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ликвидирован один из главарей

Главарь донецких боевиков Денис Пушилин сообщил о смерти Владимира Жоги, руководителя вооруженной группировки "Спарта", который сейчас участвует в войне против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на российскую службу BBC в Telegram.

Жога был известен по кличке Воха. В прошлом он был личным водителем боевика Арсена Павлова – Моторолы, убитого в 2016 году в Донецке.

НЗФ "Спарта" на оккупированных территориях Донбасса считается "одним из наиболее эффективных подразделений" ОРДЛО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армия России должна взять под защиту "ЛДНР", - Минобороны РФ

BBC напоминает, что "Спарта" и его командование неоднократно обвинялись в негуманном обращении с пленными.

Оккупанты пишут о том, что Жога (Воха) погиб в районе Волновахи.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+42
Земля скловатою...
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05.03.2022 20:59
+39
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05.03.2022 21:01
+38
****, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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05.03.2022 21:00
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Земля скловатою...
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05.03.2022 20:59 Ответить
Он же Жора, он же Жопа....
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05.03.2022 20:59 Ответить
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05.03.2022 21:01 Ответить
руки оторвало?
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05.03.2022 21:03 Ответить
помните мультик в нулевых? Это нечупара
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05.03.2022 21:09 Ответить
Кстати жопу товарища руский радист мог бы использовать по назначению и не позориться со штучной вагинай
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05.03.2022 21:11 Ответить
мну на "ты" величают. от "вы" мну тошнит )))
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05.03.2022 21:12 Ответить
нет задницу оставило!!
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05.03.2022 21:49 Ответить
"асвабадитель"?
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05.03.2022 21:08 Ответить
судя по фотці всьо ок, "мозг нє задєт".
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05.03.2022 21:09 Ответить
Лежу, разорванный снарядом,
глаза нет, в кармане челюсть, жопа рядом
и притворяюсь, что живой... (с)
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05.03.2022 21:09 Ответить
І що характерно, фото дохлої русні ніяким чином не впливає на мій апетит. Хоча може й впливає, у позитивний бік.
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05.03.2022 21:13 Ответить
Все логічно. Шматки м"яса нелюдського походження так і мають діяти.
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05.03.2022 21:19 Ответить
Он же Жора скушал жопу не заметив что у Жоры не осталось больше жопы...
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05.03.2022 21:18 Ответить
группа армий ZH, действуют в кооперации с V и Z
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05.03.2022 23:13 Ответить
Земля стекловатой!
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05.03.2022 20:59 Ответить
а, чего это чепушилин не захотел идти со своим закадычным корешем на концерт кабздона?
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05.03.2022 21:00 Ответить
Пушилин в сравнении с гивями моторолычами и прочим тупым низшим звеном человечества, это интеллектуалище и пробивной тип. Он давно с мацквы руководит. Не утверждаю а мнение такое.
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05.03.2022 21:10 Ответить
написал с москвы, изменило на крепость. Шо за)
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05.03.2022 21:13 Ответить
Карма, сэр !
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06.03.2022 04:33 Ответить
он к своему другу на концерт Кабздона попал
Подразделение «Спарта». «Ближний круг» Мотороллы. «Боевой путь» начинал на блок-постах Славянска.
Позывной: Воха.
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05.03.2022 21:33 Ответить
встретились у Кабздона на вечеринке
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05.03.2022 21:42 Ответить
****, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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05.03.2022 21:00 Ответить
осталась от жохи одна изжога ))) ну и х*й с ним...
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05.03.2022 21:00 Ответить
З моторолою,гіві,захарченком тепер в козла грають!
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05.03.2022 21:01 Ответить
8 років будували ілюзії могутності але український хлопчина їх розвіяв як гарі поттер паличкою)
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05.03.2022 21:01 Ответить
У минулому він був особистим водієм бойовика Арсена Павлова .. Джерело: https://censor.net/ua/n3321933
Ох і войско . Цирк бродячий .. .
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05.03.2022 21:01 Ответить
Будет его в аду в лифте возить
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05.03.2022 21:03 Ответить
Земля тобі бетоном, вражина Українська
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05.03.2022 21:01 Ответить
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05.03.2022 21:01 Ответить
Жаль, путин ***** и мама я низнал в его исполнении в плену, смотрелось бы на премию оскар.
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05.03.2022 21:02 Ответить
Ну за Жо...у . Не чокаясь
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05.03.2022 21:02 Ответить
здох нікодим . та і х...й з ним . чекаєм на слідующого . може джек пот буде , завтра ..... хорший день
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05.03.2022 21:03 Ответить
Жога був відомий за кличкою "Воха".
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05.03.2022 21:03 Ответить
Дивно що не Шоха😂
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05.03.2022 21:06 Ответить
Жогой он родился, вохой он ***** здох
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05.03.2022 21:06 Ответить
*********
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05.03.2022 21:07 Ответить
я пока на гомвносми читал о обстоятельствах смерти и присвоении ему героя дыры, реально поржал )))
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05.03.2022 21:05 Ответить
Хероя зліпили?
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05.03.2022 21:08 Ответить
нк а як же, сорри за говносмицитату - «Разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь», - написал Пушилин.«Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики, посмертно», - сообщил глава республики. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего." ну и там дальше как папереднык в лифту героически катался ))))))))))
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05.03.2022 21:11 Ответить
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05.03.2022 21:13 Ответить
- Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора

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05.03.2022 21:06 Ответить
Баталов? Да гнида он был, гнида.
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05.03.2022 21:59 Ответить
Он же жопа
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05.03.2022 22:33 Ответить
Жога.."воха"..Короче очередная зарыгань подзаборная поднялась лугандонским "социальным лифтом". Ненадолго. Чепушилка следующий. Засиделся уже. Жопа в кресло не влазит.
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05.03.2022 21:07 Ответить
Моторолі в пеклі потребувався водій.
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05.03.2022 21:08 Ответить
fachk you mudilo
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05.03.2022 21:08 Ответить
Там всё войско такое: Воха, Тоха, Сява, Малый, Кабан..
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05.03.2022 21:10 Ответить
И сопля
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05.03.2022 21:12 Ответить
Во главє с ******.
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05.03.2022 21:14 Ответить
А ще - Бес, Бэтмен, Бабай та дружина їх Каністрами!!!!
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05.03.2022 21:31 Ответить
Кобздону пламенный привет. И передай,начинайте организовывать прием нацисту *****
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05.03.2022 21:11 Ответить
***** лягло в бункере ждет.
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05.03.2022 21:29 Ответить
Метостаз ему побольше
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05.03.2022 22:10 Ответить
Этих метостаз уже полон весь мозг этого кремлевского карлика. Поэтому его мозг сейчас похож на загнаивающуюся капусту, превращающуюся в унылую и очень вонючую гниль.
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05.03.2022 22:18 Ответить
Ой, как жалко, как жалко. Все семечки из карманов повылетали
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05.03.2022 21:12 Ответить
Йде зачистка ОРДЛО, скоро звільнимо... Потім Крим зачистимо....
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05.03.2022 21:18 Ответить
жопу замочили)
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05.03.2022 21:21 Ответить
Поховали москаля як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
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05.03.2022 21:22 Ответить
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05.03.2022 21:29 Ответить
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05.03.2022 21:55 Ответить
Бувший водій бувшого автомийника. Цензор! Май совість
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05.03.2022 21:32 Ответить
Одним скотом - меньше. Не думаю що взагалі треба про це писати.
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05.03.2022 21:36 Ответить
люди помогите заблокировать или как то направить сбу в кривом роге на гондона на канале которого собралось туча сепаров которые ждут русских солдат,я там попытался им что то писать он меня улаляет,просто почитайте комменты под его видео, https://www.youtube.com/channel/UCZhJdohBH6E71DNdSrs8JhA
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05.03.2022 21:57 Ответить
 
 