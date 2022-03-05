Ліквідовано одного з ватажків "ДНР" Володимира Жогу (Воху)
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Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін повідомив про смерть Володимира Жоги, керівника збройного угруповання "Спарта", який зараз бере участь у війні проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на російську службу BBC у Telegram.
Жога був відомий за прізвиськом Воха. У минулому він був особистим водієм бойовика Арсена Павлова - Мотороли, вбитого у 2016 році у Донецьку.
НЗФ "Спарта" на окупованих територіях Донбасу вважається "одним із найефективніших підрозділів" ОРДЛО.
BBC нагадує, що "Спарту" та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.
Окупанти пишуть про те, що Жога Воха загинув у районі Волновахи.
Топ коментарі
+42 Сергей Рейнвей
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+39 vitaliymkua
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+38 Грышка Распутный 2
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глаза нет, в кармане челюсть, жопа рядом
и притворяюсь, что живой... (с)
Подразделение «Спарта». «Ближний круг» Мотороллы. «Боевой путь» начинал на блок-постах Славянска.
Позывной: Воха.
Ох і войско . Цирк бродячий .. .
Видно руки, видно ноги, видно сраку.