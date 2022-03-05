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Пушилін (128) ОРДЛО (299) Волноваха (33)

Ліквідовано одного з ватажків "ДНР" Володимира Жогу (Воху)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ліквідовано одного з ватажків

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін повідомив про смерть Володимира Жоги, керівника збройного угруповання "Спарта", який зараз бере участь у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на російську службу BBC у Telegram.

Жога був відомий за прізвиськом Воха. У минулому він був особистим водієм бойовика Арсена Павлова - Мотороли, вбитого у 2016 році у Донецьку.

НЗФ "Спарта" на окупованих територіях Донбасу вважається "одним із найефективніших підрозділів" ОРДЛО.

Читайте також: Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що Україна може "напасти" на окупований Донбас будь-якої миті

BBC нагадує, що "Спарту" та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.

Окупанти пишуть про те, що Жога Воха загинув у районі Волновахи.
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Топ коментарі
+42
Земля скловатою...
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05.03.2022 20:59
+39
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05.03.2022 21:01
+38
****, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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05.03.2022 21:00
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Земля скловатою...
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05.03.2022 20:59 Відповісти
Он же Жора, он же Жопа....
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05.03.2022 20:59 Відповісти
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05.03.2022 21:01 Відповісти
руки оторвало?
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05.03.2022 21:03 Відповісти
помните мультик в нулевых? Это нечупара
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05.03.2022 21:09 Відповісти
Кстати жопу товарища руский радист мог бы использовать по назначению и не позориться со штучной вагинай
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05.03.2022 21:11 Відповісти
мну на "ты" величают. от "вы" мну тошнит )))
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05.03.2022 21:12 Відповісти
нет задницу оставило!!
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05.03.2022 21:49 Відповісти
"асвабадитель"?
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05.03.2022 21:08 Відповісти
судя по фотці всьо ок, "мозг нє задєт".
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05.03.2022 21:09 Відповісти
Лежу, разорванный снарядом,
глаза нет, в кармане челюсть, жопа рядом
и притворяюсь, что живой... (с)
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05.03.2022 21:09 Відповісти
І що характерно, фото дохлої русні ніяким чином не впливає на мій апетит. Хоча може й впливає, у позитивний бік.
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05.03.2022 21:13 Відповісти
Все логічно. Шматки м"яса нелюдського походження так і мають діяти.
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05.03.2022 21:19 Відповісти
Он же Жора скушал жопу не заметив что у Жоры не осталось больше жопы...
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05.03.2022 21:18 Відповісти
группа армий ZH, действуют в кооперации с V и Z
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05.03.2022 23:13 Відповісти
Земля стекловатой!
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05.03.2022 20:59 Відповісти
а, чего это чепушилин не захотел идти со своим закадычным корешем на концерт кабздона?
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05.03.2022 21:00 Відповісти
Пушилин в сравнении с гивями моторолычами и прочим тупым низшим звеном человечества, это интеллектуалище и пробивной тип. Он давно с мацквы руководит. Не утверждаю а мнение такое.
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05.03.2022 21:10 Відповісти
написал с москвы, изменило на крепость. Шо за)
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05.03.2022 21:13 Відповісти
Карма, сэр !
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06.03.2022 04:33 Відповісти
он к своему другу на концерт Кабздона попал
Подразделение «Спарта». «Ближний круг» Мотороллы. «Боевой путь» начинал на блок-постах Славянска.
Позывной: Воха.
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05.03.2022 21:33 Відповісти
встретились у Кабздона на вечеринке
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05.03.2022 21:42 Відповісти
****, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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05.03.2022 21:00 Відповісти
осталась от жохи одна изжога ))) ну и х*й с ним...
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05.03.2022 21:00 Відповісти
З моторолою,гіві,захарченком тепер в козла грають!
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05.03.2022 21:01 Відповісти
8 років будували ілюзії могутності але український хлопчина їх розвіяв як гарі поттер паличкою)
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05.03.2022 21:01 Відповісти
У минулому він був особистим водієм бойовика Арсена Павлова .. Джерело: https://censor.net/ua/n3321933
Ох і войско . Цирк бродячий .. .
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05.03.2022 21:01 Відповісти
Будет его в аду в лифте возить
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Земля тобі бетоном, вражина Українська
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05.03.2022 21:01 Відповісти
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05.03.2022 21:01 Відповісти
Жаль, путин ***** и мама я низнал в его исполнении в плену, смотрелось бы на премию оскар.
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05.03.2022 21:02 Відповісти
Ну за Жо...у . Не чокаясь
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05.03.2022 21:02 Відповісти
здох нікодим . та і х...й з ним . чекаєм на слідующого . може джек пот буде , завтра ..... хорший день
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Жога був відомий за кличкою "Воха".
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05.03.2022 21:03 Відповісти
Дивно що не Шоха😂
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05.03.2022 21:06 Відповісти
Жогой он родился, вохой он ***** здох
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05.03.2022 21:06 Відповісти
*********
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05.03.2022 21:07 Відповісти
я пока на гомвносми читал о обстоятельствах смерти и присвоении ему героя дыры, реально поржал )))
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05.03.2022 21:05 Відповісти
Хероя зліпили?
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05.03.2022 21:08 Відповісти
нк а як же, сорри за говносмицитату - «Разведчики "Спарты" прикрывали эвакуацию гражданских лиц, преимущественно женщин и детей. По ним нацисты открыли огонь», - написал Пушилин.«Мною подписан указ о присвоении Владимиру Артемовичу Жоге звания Героя Донецкой Народной Республики, посмертно», - сообщил глава республики. Он выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего." ну и там дальше как папереднык в лифту героически катался ))))))))))
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05.03.2022 21:11 Відповісти
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05.03.2022 21:13 Відповісти
- Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора

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05.03.2022 21:06 Відповісти
Баталов? Да гнида он был, гнида.
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05.03.2022 21:59 Відповісти
Он же жопа
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05.03.2022 22:33 Відповісти
Жога.."воха"..Короче очередная зарыгань подзаборная поднялась лугандонским "социальным лифтом". Ненадолго. Чепушилка следующий. Засиделся уже. Жопа в кресло не влазит.
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05.03.2022 21:07 Відповісти
Моторолі в пеклі потребувався водій.
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05.03.2022 21:08 Відповісти
fachk you mudilo
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05.03.2022 21:08 Відповісти
Там всё войско такое: Воха, Тоха, Сява, Малый, Кабан..
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05.03.2022 21:10 Відповісти
И сопля
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05.03.2022 21:12 Відповісти
Во главє с ******.
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05.03.2022 21:14 Відповісти
А ще - Бес, Бэтмен, Бабай та дружина їх Каністрами!!!!
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05.03.2022 21:31 Відповісти
Кобздону пламенный привет. И передай,начинайте организовывать прием нацисту *****
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05.03.2022 21:11 Відповісти
***** лягло в бункере ждет.
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05.03.2022 21:29 Відповісти
Метостаз ему побольше
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05.03.2022 22:10 Відповісти
Этих метостаз уже полон весь мозг этого кремлевского карлика. Поэтому его мозг сейчас похож на загнаивающуюся капусту, превращающуюся в унылую и очень вонючую гниль.
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05.03.2022 22:18 Відповісти
Ой, как жалко, как жалко. Все семечки из карманов повылетали
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05.03.2022 21:12 Відповісти
Йде зачистка ОРДЛО, скоро звільнимо... Потім Крим зачистимо....
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05.03.2022 21:18 Відповісти
жопу замочили)
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05.03.2022 21:21 Відповісти
Поховали москаля як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно сраку.
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05.03.2022 21:22 Відповісти
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05.03.2022 21:29 Відповісти
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05.03.2022 21:55 Відповісти
Бувший водій бувшого автомийника. Цензор! Май совість
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05.03.2022 21:32 Відповісти
Одним скотом - меньше. Не думаю що взагалі треба про це писати.
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05.03.2022 21:36 Відповісти
люди помогите заблокировать или как то направить сбу в кривом роге на гондона на канале которого собралось туча сепаров которые ждут русских солдат,я там попытался им что то писать он меня улаляет,просто почитайте комменты под его видео, https://www.youtube.com/channel/UCZhJdohBH6E71DNdSrs8JhA
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05.03.2022 21:57 Відповісти
 
 