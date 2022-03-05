Ліквідовано одного з ватажків "ДНР" Володимира Жогу (Воху)

Ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін повідомив про смерть Володимира Жоги, керівника збройного угруповання "Спарта", який зараз бере участь у війні проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на російську службу BBC у Telegram.

Жога був відомий за прізвиськом Воха. У минулому він був особистим водієм бойовика Арсена Павлова - Мотороли, вбитого у 2016 році у Донецьку.

НЗФ "Спарта" на окупованих територіях Донбасу вважається "одним із найефективніших підрозділів" ОРДЛО.

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BBC нагадує, що "Спарту" та його командування неодноразово звинувачували у негуманному поводженні з полоненими.

Окупанти пишуть про те, що Жога Воха загинув у районі Волновахи.