В результате обстрелов агрессора повреждены 16 больниц, шесть медиков погибли

В результате обстрела российских агрессоров в Украине с начала войны повреждены 16 больниц, шесть медиков погибли

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Украинского центра здравоохранения (УЦОЗ), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 5 марта зафиксировано 23 случая нападения на больницы и медиков в Украине.

В частности, российские снаряды попали в медицинские учреждения в Донецкой области (Угледар, Волноваха, Мариуполь, село Часов Яр), Луганской области (Лисичанск), Киевской области (село Бузова), Запорожской области (Мелитополь, село Васильковка), Киеве, Житомире, Чернигове , Харькове.

Больше медучреждений повреждено в Харькове - Городская больница №3, Областная детская больница, Центр крови, ранены шестеро медиков.

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Шестерых раненых медиков зафиксировали после попадания кассетного снаряда, выпущенного российскими военными в больницу города Угледар Донецкой области.

Российские войска обстреляли три роддома (село Бузова, города Мариуполь и Житомир), обошлось без жертв среди медиков и пациентов.

Бригады скорой помощи россияне обстреливали семь раз, четверо медиков погибли.

В результате обстрелов машин экстренной медицинской помощи и частных машин врачей, которые ехали оказывать помощь, погибли двое медиков и трое получили ранения. Нападения происходили в Сумской, Киевской, Полтавской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, 3 марта в Тростянце Сумской области отдельные группы российских солдат заблокировали работу бригад скорой помощи, в связи с чем они не смогли обслуживать вызовы, 4 марта на дороге Сумы-Киев машина скорой помощи попала под обстрелы стрелкового оружия российской армии.

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"Россия намеренно провоцирует гуманитарный кризис в Украине. Бомбардировка частных домов, школ, больниц не имеет никакого военного обоснования. Гуманитарная катастрофа – это часть гибридной войны со стороны России", - отмечает соучредитель УЦЗ Павел Ковтонюк.

Украинский центр здравоохранения (UHC) – это украинский аналитический центр, предоставляющий консультационные, аналитические и образовательные услуги. Основные компетенции организации – политика и управление системой здравоохранения, экономика и финансирование здравоохранения и трансформация системы здравоохранения.