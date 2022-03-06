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Новости Политика Украины
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государственная измена (323) Кива (317) Венедиктова (594)

Киву подозревают в госизмене, его объявят в международный розыск, - Венедиктова. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Киву подозревают в госизмене, его объявят в международный розыск, - Венедиктова. ДОКУМЕНТ

Народному депутату "ОПЗЖ" Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене.

Подозрение генеральный прокурор Ирина Венедиктова опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет", - написала она.

Венедиктова отметила, что Кива причинил своими действиями колоссальный ущерб государству Украина.

"Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на соседних границах государств, а многие из них никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и напрасно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов", – написала она.

Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Киву подозревают в госизмене, его объявят в международный розыск, - Венедиктова 01

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Топ комментарии
+38
Нарешті й%баного наркомана посадять за грати.
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06.03.2022 14:16
+21
да там все опзж работало на кгб, посмотрите в открытом доступе , 9 отдел фсб курировал всю опзж по регионам , там и фамилии, и номера телефонов , и кто за какую область отвечал...............не про9бите этот момент , хватайте их всех, там завязки на фсб у всех.
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06.03.2022 14:21
+14
Підозрюють??? Може ще заставу випишуть?
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06.03.2022 14:16
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06.03.2022 14:16 Ответить
Оцього покидька треба спіймати 100%.
А то "коник" Газманов.... хай стрибає в бункері - може головою об стелю хряснеця.
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06.03.2022 14:29 Ответить
На жаль, дуже багато цієї наволочі в них, Сергію, не тільки йолоп Газманов: Что говорят российские знаменитости, которые поддержали войну в Украине
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06.03.2022 14:36 Ответить
Та так то воно так.... Але "собака лает - караван идет", як кажуть араби.
А це чмо = зрадник.
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06.03.2022 14:48 Ответить
Ви що? Це ж непоправна втрата для Української науки! Такого провідного "академіка" втратити...
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06.03.2022 14:34 Ответить
Нарешті й%баного наркомана посадять за грати.
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06.03.2022 14:16 Ответить
якщо доживе
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06.03.2022 14:18 Ответить
шото сильно сумниваюся...))) шо доживе..))
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06.03.2022 14:27 Ответить
Мертвий теж ок
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06.03.2022 15:41 Ответить
а як там його куратор - чорт аваков?
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06.03.2022 14:23 Ответить
записал один видосик из офиса, больше воспоминаний о нём не видел
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06.03.2022 14:24 Ответить
В Харокві, в теробороні, вчора давав інтерв'ю Латининій
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06.03.2022 15:24 Ответить
в жомову яму мерзотника!
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06.03.2022 14:26 Ответить
Підозрюють??? Може ще заставу випишуть?
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06.03.2022 14:16 Ответить
це - бюрократична назва дії. судом буде поставлена остаточна крапка...
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06.03.2022 14:22 Ответить
за зраду начебто не передбачено заставу.
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06.03.2022 14:22 Ответить
В идиотизме его никто не подозревает? А в чем его однопартийцев подозревать? Тех,кто его в депутаты протянул,в чем подозревать?
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06.03.2022 14:17 Ответить
А раніше ? Ніяк, вашу ..... !
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06.03.2022 14:17 Ответить
.....а что сейчас то?..... где ты была , когда оно куражилось в Киеве?....
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06.03.2022 14:19 Ответить
"Підозра" - це .. "ну може так, може - не так"...
а от те, що воно хворе, і йому до психіатра на відвідини потрібно - це факт!
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06.03.2022 14:20 Ответить
жодних психіатрів!!! бо буде під дурника косити. це - свідома худоба, ворог країни...
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06.03.2022 14:23 Ответить
якi оленi взагалi його в депутати прийняли ???
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06.03.2022 14:20 Ответить
Купив собі місце в списку, от і весь *** до копєєчкі
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06.03.2022 14:23 Ответить
кива колись казав на телебаченні, що йомй аваков пообіцяв, що він стане президентом України
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06.03.2022 14:24 Ответить
Вот этот ролик:

https://www.youtube.com/watch?v=Jd2CdWCT-io&t=285s
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06.03.2022 14:31 Ответить
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06.03.2022 14:35 Ответить
Пані Венедіктова, не зупиняйтесь..., набирайте обертів, опзж нескінченна..
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06.03.2022 14:21 Ответить
да там все опзж работало на кгб, посмотрите в открытом доступе , 9 отдел фсб курировал всю опзж по регионам , там и фамилии, и номера телефонов , и кто за какую область отвечал...............не про9бите этот момент , хватайте их всех, там завязки на фсб у всех.
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06.03.2022 14:21 Ответить
Нарешті! Цю лису дупу вже ніщо не врятує.
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06.03.2022 14:22 Ответить
А если его повесит кто из испанских украинцев, это депортация в Украину и "срок" с обьявлением в героя Украины или срок в Испании? Как это работает?
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06.03.2022 14:22 Ответить
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Проснулись зелені йолопи.
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06.03.2022 14:22 Ответить
Ще до дочки треба питання поставити...
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06.03.2022 14:23 Ответить
Ось що воне верзе
https://www.youtube.com/watch?v=ZY250gW7i7w
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06.03.2022 14:23 Ответить
1 ще кадырка це саме роскидуе по вс1й кацапздон11
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06.03.2022 14:27 Ответить
І коли передадуть нам, влаштувати бій "Ківа vs Кличко". Приймаю ставки.
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06.03.2022 14:24 Ответить
Да не надо Кличко. Оставте мне его хоть на пару минут. Я с него голыми руками кожу сдеру и наизнанку пи**ра выверну
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06.03.2022 14:30 Ответить
у него справка найдется о невменяемости и неподсудности ...
вопрос тогда - как это контуженное могло стать депутаной? и почему еще живое ...
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06.03.2022 14:25 Ответить
..та от никому там , в спейн йому прикоротити язика..))) ну як це.???
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06.03.2022 14:31 Ответить
Авакова дружбан...
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06.03.2022 14:25 Ответить
Да.
https://www.youtube.com/watch?v=o7uDERvtqhc
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06.03.2022 14:25 Ответить
Странно ,что его только сейчас «подозревают»..о его рашистской приверженности многие говорили ещё в 2014~2015 годах…
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06.03.2022 14:26 Ответить
а пітуШарія?
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06.03.2022 14:26 Ответить
Попалось на ФБ, не знаю его ли адресок...
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06.03.2022 14:27 Ответить
Только Кивой не отделаетесь.
Уже внесли предложение привлекать к ответственности телеканалы и конкретно телеведущих , которые до последнего тянули в эфир всех этих шуфричей.
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06.03.2022 14:27 Ответить
ШУФРИчА НЕНаВИЖу!!! КОгдА уже с ним что то сделают???
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06.03.2022 14:35 Ответить
Шуфрич поки що на українському газі кармани набиває...
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06.03.2022 14:37 Ответить
Ківу на кіл, урода.
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06.03.2022 14:29 Ответить
Так він вже застрелився. Сам! Хіба нє?
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06.03.2022 14:29 Ответить
ждемо пидтверждення)))) - тикы конкретно!!)))
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06.03.2022 14:33 Ответить
Та де. Недавно бачив як він у тої сукибеєвої виступав. Може десь тепер, скоропостижно скончался.
https://www.youtube.com/watch?v=58j4p51Dgtc
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06.03.2022 14:34 Ответить
А смердчука головного ************* вже знайшли ? Чи тримають десь в бункері на закуску щоб не шкодив. А ксюха Марченко вже сосе в дагів за 10 баксів чи ще її карточка працює ?
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06.03.2022 14:32 Ответить
нє Там була проста евакуація, бо притихли і СБУ і МВД. З розповсюдженої розмови фурерка і Муму Кунжутовича, останній заявив фурерку, що медведчук щось підозрює, це було перед першими переговорами. Його було вирішене поставити Кабміном і передати всю повноту влади, а потім засцяли в рейху і совали по мінську вітю ростовського, бо легітимний
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06.03.2022 14:39 Ответить
А ШУФРИЧА-ГНИДУ??? Когда его навеки успокоят??? Морду бьют постоянно ,но дальше этого не идёт??? Я ЖДУ ЖДу когда это случиться,так надеюсь что дождусь,
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06.03.2022 14:32 Ответить
Зашевелились... Не прошло и полгода...
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06.03.2022 14:33 Ответить
та позбавте його депутатства за порушення присяги народного депутата і все це шобло з ОПСЖ також. Знову вітійствує венікова.
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06.03.2022 14:34 Ответить
это все хорощо!
но он *дурак* со справкой,
судить дурака?
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06.03.2022 14:38 Ответить
А як справка про дебільність, може його зразу ж на примусове лікування,
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06.03.2022 14:41 Ответить
Мразоту киву, нужно вздернуть на площади с табличкой предатель! В ад, так в ад!
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06.03.2022 14:51 Ответить
Кива? А чому не чути про Фуфрича? Всю ОПЗЖ - зрадники. Медведчук, Бойко, Рабінович...
ЖопоБлок оголосити поза законом!
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06.03.2022 14:55 Ответить
Він давно вже напрошувався не тільки на підозру, а вже на покарання.
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06.03.2022 15:02 Ответить
Ну взагалі то держзрада під час війни це завжди розстріл, навіть без суду!
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06.03.2022 15:03 Ответить
Я подозреваю киву в слабоумии.
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06.03.2022 15:05 Ответить
Прокуратура прокинулась? Про те, що кива кацапський агент, Україна знала багато років тому.
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06.03.2022 15:10 Ответить
Не спешите радоваться, как настигнет возмездие, тогда и порадуемся. А так, ситуация в Украине меняется быстро и прямо противоположно, и дай Бог чтобы его не объявили героем-разведчиком, засланным в тыл к противнику! Запомните эти слова. Вчера мы уже видели как все до единого СМИ трубили об убийстве СБУшниками предателя Киреева, а через пару часов те же СМИ его героем-разведчиком объявили.
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06.03.2022 15:11 Ответить
Ніяких затримань, у нього справка. Тільки при спробі втечі знищувати.
Зате тепер я точно знаю за кого голосувати в майбутній Раді.
ТІЛЬКИ ЗА ВОЮВАВШИХ ЗА УКРАЇНУ, ЗІ ЗБРОЕЮ В РУКАХ.
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06.03.2022 15:14 Ответить
Ой...... Лапочка...... Проснулася...... Глазки на 10 день наступления протирать начала.....
Так Ирочка, озвучь кто Медведчука вывез и отпустил?
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06.03.2022 15:19 Ответить
Прашу пращенія шо не попросив пращенія а де підерас Рабінович і ***** Ковалєвская
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06.03.2022 15:26 Ответить
Це падло казали десь в Іспанії, невже там нема нікого з Українців щоб його «приголубили».
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06.03.2022 15:28 Ответить
Це треба давно було зробити ,ця паскуда десь в іспаніі невже ніхто не може це падло ліквідувати.
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06.03.2022 15:39 Ответить
 
 