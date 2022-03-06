Киву подозревают в госизмене, его объявят в международный розыск, - Венедиктова. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народному депутату "ОПЗЖ" Илье Киве сообщили о подозрении в государственной измене.
Подозрение генеральный прокурор Ирина Венедиктова опубликовала в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Кива Илья Владимирович, сообщаю вам о подозрении. В ближайшее время мы объявим вас в международный розыск. Потом будет арест, экстрадиция и справедливый суд. Такова ваша судьба, иной не будет", - написала она.
Венедиктова отметила, что Кива причинил своими действиями колоссальный ущерб государству Украина.
"Вы сделали все от вас зависящее, чтобы "пригласить" в наш дом российского агрессора, вы сделали все, чтобы границы нашего государства изменились, вы сделали все, чтобы миллионы людей ночевали в бомбоубежищах, вы сделали все, чтобы миллионы украинцев жили на соседних границах государств, а многие из них никогда не вернулись домой, вы сделали все, чтобы украинские дети больше никогда не увидели своих родителей. Все это вы сделали зря и напрасно – ничего не получится ни у вас, ни у ваших кураторов", – написала она.
Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.
Пожалуйста, подождите...
А то "коник" Газманов.... хай стрибає в бункері - може головою об стелю хряснеця.
А це чмо = зрадник.
а от те, що воно хворе, і йому до психіатра на відвідини потрібно - це факт!
https://www.youtube.com/watch?v=Jd2CdWCT-io&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=ZY250gW7i7w
вопрос тогда - как это контуженное могло стать депутаной? и почему еще живое ...
https://www.youtube.com/watch?v=o7uDERvtqhc
Уже внесли предложение привлекать к ответственности телеканалы и конкретно телеведущих , которые до последнего тянули в эфир всех этих шуфричей.
https://www.youtube.com/watch?v=58j4p51Dgtc
но он *дурак* со справкой,
судить дурака?
ЖопоБлок оголосити поза законом!
Зате тепер я точно знаю за кого голосувати в майбутній Раді.
ТІЛЬКИ ЗА ВОЮВАВШИХ ЗА УКРАЇНУ, ЗІ ЗБРОЕЮ В РУКАХ.
Так Ирочка, озвучь кто Медведчука вывез и отпустил?