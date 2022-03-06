Киву підозрюють у держзраді, його оголосять в міжнародний розшук, - Венедіктова. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народному депутату "ОПЗЖ" Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді.
Підозру генеральний прокурор Ірина Венедіктова опублікувала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", - написала вона.
Венедіктова зазначила, що Кива заподіяв своїми діями колосальну шкоду державі Україна.
"Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Все це ви зробили даремно і марно - нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів", - написала вона.
Киву підозрюють у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.
Будь ласка, зачекайте...
А то "коник" Газманов.... хай стрибає в бункері - може головою об стелю хряснеця.
А це чмо = зрадник.
а от те, що воно хворе, і йому до психіатра на відвідини потрібно - це факт!
https://www.youtube.com/watch?v=Jd2CdWCT-io&t=285s
https://www.youtube.com/watch?v=ZY250gW7i7w
вопрос тогда - как это контуженное могло стать депутаной? и почему еще живое ...
https://www.youtube.com/watch?v=o7uDERvtqhc
Уже внесли предложение привлекать к ответственности телеканалы и конкретно телеведущих , которые до последнего тянули в эфир всех этих шуфричей.
https://www.youtube.com/watch?v=58j4p51Dgtc
но он *дурак* со справкой,
судить дурака?
ЖопоБлок оголосити поза законом!
Зате тепер я точно знаю за кого голосувати в майбутній Раді.
ТІЛЬКИ ЗА ВОЮВАВШИХ ЗА УКРАЇНУ, ЗІ ЗБРОЕЮ В РУКАХ.
Так Ирочка, озвучь кто Медведчука вывез и отпустил?