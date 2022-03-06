Киву підозрюють у держзраді, його оголосять в міжнародний розшук, - Венедіктова. ДОКУМЕНТ

Народному депутату "ОПЗЖ" Іллі Киві повідомили про підозру в державній зраді.

Підозру генеральний прокурор Ірина Венедіктова опублікувала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кива Ілля Володимирович, повідомляю вас про підозру. В найближчий час ми оголосимо вас в міжнародний розшук. Потім буде арешт, екстрадиція і справедливий суд. Така ваша доля, іншої не буде", - написала вона.

Венедіктова зазначила, що Кива заподіяв своїми діями колосальну шкоду державі Україна.

"Ви зробили все від вас залежне, щоб "запросити" в наш дім російського агресора, ви зробили все, щоб кордони нашої держави змінились, ви зробили все, щоб мільйони людей ночували в бомбосховищах, ви зробили все, щоб мільйони українців жили на кордонах сусідніх держав, а багато з них ніколи не повернулись додому, ви зробили все, щоб українські діти більше ніколи не побачили своїх батьків. Все це ви зробили даремно і марно - нічого не вийде ні у вас, ні у ваших кураторів", - написала вона.

Киву підозрюють у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України.