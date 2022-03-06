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Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений

Украинцы создали архив на Goggle Drive, куда собирают фотодоказательства потерь, преступлений российских оккупантов и пленных за время военного вторжения России на территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает коммуникационное агентство Postmen.

Архив доступен по ссылке. Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и  ничтожность русской армии и пленных.

"Единственное, на что способны оккупанты, - это бомбардировка ракетами мирных украинских городов в масштабах, сравнимых разве что с жесточайшими операциями Второй мировой войны", - отмечают организаторы архива.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при СНБО создан сайт, в оперативном режиме предоставляющий информацию о военнопленных вооруженных сил РФ, вторгшихся на территорию Украины.

Сайт доступен по ссылке.

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ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
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06.03.2022 14:19 Ответить
а де кацапофашистські жмури? Це ж на першій сторінці там має бути!
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06.03.2022 14:34 Ответить
 
 