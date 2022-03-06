Путин - Эрдогану: остановлюсь, когда Киев выполнит требования РФ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану, что готов остановить российские войска только тогда, когда Украина выполнит требования России.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.
Путин утверждает, что готов к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами.
"Вместе с тем акцентировано внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, используемый украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В связи с этим также подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - говорится в сообщении.
Путин также заявил Эрдогану, что его армия якобы действует по плану и бомбит только военную инфраструктуру.
Эрдоган передал Путину слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.
Пожалуйста, подождите...
Але невже там всі настільки іпануті що виконують його накази...?!(
Джерело: https://censor.net/ua/
ЩО дасть особиста зустріч із маніаком?
Всі добре знали, що ***** не погодиться!
9 БУДЕШ У ВОСВОЯСЫ!
На сповільненому відео видно,що мікрофон проходить крізь руку пуйла.
https://www.youtube.com/watch?v=AEdrWfgOAqs
Отдел международной информации и политики 16:43
Источники сообщают, что сегодня утром ИЛ-96 (бортовой номер RA-96019) вылетел из Санкт-Петербурга и взял курс на Вашингтон. Это самолет спецотряда, обслуживающий только высших лиц власти России.
Борт RA-96019 - флагманский самолет управления делами президента, и число пользователей, которым он может быть предоставлен, ограничивается буквально десятком человек.
Кто на его борту находится сейчас - информация совершенно секретная. И даже не стоит гадать. Но очевидно, что у пассажира, находящегося на этом борту, есть четкая инструкция: передать администрации США личное послание Владимира Путина.
То есть получить из Вашингтона ответ на вопрос, что делать с Украиной дальше: то ли уже остановить продвижение российской армии в обмен на отмены тотальных санкций, под которыми оказалась российская экономика, то ли продолжать военное наступление, не имеющее перспектив.
Вполне возможно, что в ближайшие часы нас ожидают сенсационные новости, haqqin.az внимательно отслеживает ситуацию.
Хотя, возможно, *********** оставят лаять в ООН.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
есть же информация, пусть выкладывают в публичный доступ, надо выловить этих крысят, вот, что заставит ***** капитулировать, ему не жалко чужих детей, но крысят от кабаихи оно бережет..
Общее число заявок уже приближается к 20 тысячам, добавил он.
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Своей ковырялке Кабаевой условия ставить будешь, шалашовка плешивая.
А в Украине только пи_зды выгребать сможешь.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!
WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
Нахера ви до нього дзвоните?!
Зробіть із нього ізгоя!