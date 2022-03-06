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Путин - Эрдогану: остановлюсь, когда Киев выполнит требования РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Путин - Эрдогану: остановлюсь, когда Киев выполнит требования РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Эрдогану, что готов остановить российские войска только тогда, когда Украина выполнит требования России.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, информирует Цензор.НЕТ.

Путин утверждает, что готов к диалогу с властями Украины и зарубежными партнерами.

"Вместе с тем акцентировано внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, используемый украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В связи с этим также подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - говорится в сообщении.

Путин также заявил Эрдогану, что его армия якобы действует по плану и бомбит только военную инфраструктуру.

Эрдоган передал Путину слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности встретиться.

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Топ комментарии
+95
ПиZда тебе хуйло
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06.03.2022 15:27
+90
ПШОЛ НАХУЙ!
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06.03.2022 15:27
+71
Воно безнадійне, поки не пристрелять, нічого не буде.
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06.03.2022 15:28
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Страница 2 из 2
***** впевнено копає могилу всій педірашке! Не будемо йому заважати
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06.03.2022 15:40 Ответить
забудь чертыло.тебя даже в аду не примут.
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06.03.2022 15:40 Ответить
Якщо путін говорить про пла знищення росіі як держави то він в принципі правий.
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06.03.2022 15:40 Ответить
Небуде нічого людського від цього виродка , тільки нескінченний потік трупів в орду може зупинити його виродків , але не його самого .
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06.03.2022 15:41 Ответить
Та воно на шибениці буде верещати що "всьо за планам"...
Але невже там всі настільки іпануті що виконують його накази...?!(
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06.03.2022 15:41 Ответить
Тоб то вести перемовини не має з ким
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06.03.2022 15:42 Ответить
Скажену собаку не лікують а знищують.
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06.03.2022 15:46 Ответить
"Ердоган передав Путіну слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися."

Джерело: https://censor.net/ua/

ЩО дасть особиста зустріч із маніаком?

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06.03.2022 15:42 Ответить
Нам потрібно було це запропонувати просто! Політичний крок...
Всі добре знали, що ***** не погодиться!
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06.03.2022 15:52 Ответить
Ці прохання про особисту зустріч з пуйлом не припиняються.
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06.03.2022 16:03 Ответить
САТАНА ТИ ЩЕ ЗЕМЛЮ МАРНУЭШ?!
9 БУДЕШ У ВОСВОЯСЫ!
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06.03.2022 15:44 Ответить
Це що за мова? Мабуть "украйоньська"!
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06.03.2022 15:59 Ответить
Психопат, був би мудрим політиком то підписав би якийсь договір про ніщо відїбався б від нас а своїм лохам вішав "об истарической ваенно-палитической пабеде". Мразь йде в пекло і всю раху за собою тягне, а тупі москалі вірять в ***** замість Бога. Навіть та Чіна, СєвКорея, Іран і то тільки ******* по великому рахунку - знають лінії,
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06.03.2022 15:44 Ответить
putin ***** i CUNT putin CUNT
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06.03.2022 15:45 Ответить
Чтоб ты сдох вместе со всей своей семьей и родом, Гитлер 21 века!!!!!!!
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06.03.2022 15:45 Ответить
У нас показали эту тварь со стюардессами чай твари пьют эти дуры сидели как будто им кол в одно место засунули. Дурынд
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06.03.2022 15:45 Ответить
Це відео змонтовано Кісєльовими-Скабєєаими. Типу пуйло не сидить в бункері і не ховається від людей.
На сповільненому відео видно,що мікрофон проходить крізь руку пуйла.

https://www.youtube.com/watch?v=AEdrWfgOAqs
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06.03.2022 15:51 Ответить
АМІНЬ АМІНЬ АМІНЬ
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06.03.2022 15:45 Ответить
ИЛ-96 специального летного отряда «Россия» летит из Петербурга в Вашингтон СРОЧНО В НОМЕР
Отдел международной информации и политики 16:43

Источники сообщают, что сегодня утром ИЛ-96 (бортовой номер RA-96019) вылетел из Санкт-Петербурга и взял курс на Вашингтон. Это самолет спецотряда, обслуживающий только высших лиц власти России.

Борт RA-96019 - флагманский самолет управления делами президента, и число пользователей, которым он может быть предоставлен, ограничивается буквально десятком человек.

Кто на его борту находится сейчас - информация совершенно секретная. И даже не стоит гадать. Но очевидно, что у пассажира, находящегося на этом борту, есть четкая инструкция: передать администрации США личное послание Владимира Путина.

То есть получить из Вашингтона ответ на вопрос, что делать с Украиной дальше: то ли уже остановить продвижение российской армии в обмен на отмены тотальных санкций, под которыми оказалась российская экономика, то ли продолжать военное наступление, не имеющее перспектив.

Вполне возможно, что в ближайшие часы нас ожидают сенсационные новости, haqqin.az внимательно отслеживает ситуацию.
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06.03.2022 15:45 Ответить
По-моему, это тот борт, который должен забрать "дипломатов" типа Уваси **********.
Хотя, возможно, *********** оставят лаять в ООН.
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06.03.2022 15:55 Ответить
Я тоже так думаю, но что то странно Эрдоган поговорил с Путиным+летит самолёт...
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06.03.2022 15:57 Ответить
"Бикування" з Ердоганом користі не принесло - полетіли "вище" "домовляться"
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06.03.2022 16:01 Ответить
Это копия статьи с сайта.
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06.03.2022 16:01 Ответить
щось кацапсіною тхне. Хлопці баньте виродка
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06.03.2022 15:58 Ответить
Сам ты кацапский выродок!!!!
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06.03.2022 15:59 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 15:46 Ответить
У Бога теж плани є на цього недофюрера. Ми дочекаємось!
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06.03.2022 15:46 Ответить
putin = CUNT
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06.03.2022 15:46 Ответить
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06.03.2022 15:47 Ответить
"Ну-ну", подумал Эрдоган в ответ, кто тебе доктор.
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06.03.2022 15:47 Ответить
Стереть с земли всю эту Рашк
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06.03.2022 15:47 Ответить
ПАСАЖИР, ТО Х,ЙЛО! ДОКАЗ, ЩО НЕ ДВІЙНИК З ГЕНОМОМ
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06.03.2022 15:47 Ответить
***** и русский корабль идите на ***
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06.03.2022 15:48 Ответить
от зараза
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06.03.2022 15:49 Ответить
где ***** спрятало свою кабаиху и ее личинок заморышей? разведка должна выяснить.. пусть ***** тоже оплакивает смерть своих детей и оплакивает войну в Украине!
есть же информация, пусть выкладывают в публичный доступ, надо выловить этих крысят, вот, что заставит ***** капитулировать, ему не жалко чужих детей, но крысят от кабаихи оно бережет..
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06.03.2022 15:51 Ответить
Во и я о том же!
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06.03.2022 15:56 Ответить
Це відповідь на вимоги.
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06.03.2022 15:51 Ответить
Для Ердогана як на мене це виглядає як образа. Не здивуюся якщо він здійснить певні кроки для ствердження своєї присутності в регіоні.
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06.03.2022 15:51 Ответить
****** тобі в горлянку,а не Київ!Гори пеклі!
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06.03.2022 15:51 Ответить
А тим часом, нато сситься від страху. Ми маленька Україна кажуть, самі зможемо захистится. І їм, нема сенсу втручатися бо буде війна, і що тоді? Виходить, це вони в нас будуть просити допомоги, бо їм ***** зробить пальчиком ноно.
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06.03.2022 15:51 Ответить
А тебе доложили и кохфею принесли, ага) Кондовый какой великомокша)))
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06.03.2022 15:55 Ответить
Ти даун чи прикидаэшся?
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06.03.2022 15:57 Ответить
В Украине будут воевать граждане 52 стран мира, сообщил глава МИД Кулеба.

Общее число заявок уже приближается к 20 тысячам, добавил он.
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06.03.2022 15:54 Ответить
Воно ставить ультиматум! Цим самим заявило про безперспективність якихось переговорів.
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06.03.2022 15:54 Ответить
Мовою орків це означає "Я зупинюсь лише тоді, коли мене винесуть вперед ногами".
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06.03.2022 15:54 Ответить
путін-ху*ло іди нах*й, а краще здохни паскуда.
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06.03.2022 15:54 Ответить
Сдохни. тварь! Столько ненависти столько негатива мы ему шлем! А он. ****. как дьявол. наши проклятия его не берут! Будь ты. падло проклят и все твои дети и внуки и так до десятого колена. Слава Украине!! Героям Слава! Амеры. бл...ь такие крутые *Джейс Бонды* сранные. что нельзя найти ту *иголочку в яичке*. У него. что нет детей. внуков...
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06.03.2022 15:55 Ответить
Да ему ***** на детей и внуков,как на чужих так и на своих,он псих,понимаешь,псих!!!!
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06.03.2022 16:04 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!

Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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06.03.2022 15:55 Ответить
"Президент РФ заявив Реджепу Ердогану, що готовий зупинити російські війська, лише коли Україна виконає вимоги Росії".

Своей ковырялке Кабаевой условия ставить будешь, шалашовка плешивая.
А в Украине только пи_зды выгребать сможешь.
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06.03.2022 15:56 Ответить
Британская пословица гласит: This is Russia means PARASHA.
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06.03.2022 15:57 Ответить
А он хоть реально представляет ситуацию.
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06.03.2022 15:57 Ответить
Нет.
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06.03.2022 16:12 Ответить
***** мабуть здихає, бо верзе усіляку маячню.
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06.03.2022 15:58 Ответить
У плешивого таблетки закончились! Дайте ему йяду!
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06.03.2022 15:58 Ответить
Не нужно его ни о чём просить. Он должен просить. Мы ни в чём не виноваты. Просить выродка остановиться, после стольких жертв, искалеченных судеб, убийства детей? Будем стоять до конца, формируйте дополнительные силы теробороны, готовьте людей, просите у союзников стрелковое и противотанковое оружие. Нам нельзя назад. Нам не о чем просить кремль. Мы должны драться, сколько хватит сил.
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06.03.2022 15:58 Ответить
Важливо розуміти, що за минулі 8 років цивілізований світ зробив свій висновок. територія 404 - це колективний путін. Захід вступив у війну, введені санкції роблять існування мордора несумісним із життям. Аналогівнемає. У ******** історії ще не вводилися такі заходи для знищення саме народу -МРАЗІ.
Українці, тримайтеся та підтримайте тих, кому потрібна допомога! Якщо згоден розповсюджуй серед нардепів та медіа, додай антипутинські теги:
ВИМАГАЄМО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ОКУПАНТА НА ТЕРИТОРІЇ СОЮЗНИКІВ УКРАЇНИ І З УЧАСТЬЮ ДЕЛЕТАТІВ ВІД ПАРТІЇ ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ (EC) УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ!

WE DEMAND NEGOTIATIONS WITH THE REPRESENTATIVES OF THE OCCUPANT ON THE TERRITORY OF THE ALLIES OF UKRAINE AND WITH THE PARTICIPATION OF DELEGATES FROM THE EUROPEAN SOLIDARITY PARTY (ES)! UKRAINE GONNA WIN!
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06.03.2022 16:01 Ответить
С маньяком договариваться или о чем то упрашивать это бесполезный труд,а когда у этой обезьяны ещё и ядерная кнопка,то сами понимаете,эта тварь крайне опасна.С ним бесполезно договариваться,он псих,обыкновенный маниакально-шизоидный тип,которого нужно содержать в закрытом психзаведении.Его остановит только пуля в лоб.
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06.03.2022 16:02 Ответить
Путин предложил Макрону «активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права».
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06.03.2022 16:10 Ответить
Почему нет наших диверсионных групп в рашке, беларашке, почему там скалада не горят, аэродромы не взрываются ?
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06.03.2022 16:04 Ответить
ШИЗОФРЕНИК
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06.03.2022 16:05 Ответить
Цій тварюці подобається, що до нього дзвонять і вмовляють…
Нахера ви до нього дзвоните?!
Зробіть із нього ізгоя!
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06.03.2022 16:06 Ответить
Напівдикун Пуйло не розуміє, що натворив, бо через тиждень паРашка загнеться, жерти не буде що і плебс вивалить на вулиці з вереском "Путін дай пожрать!"
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06.03.2022 16:07 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха
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06.03.2022 16:08 Ответить
Мерзота,тебе вже фактично зупинили. Залишилось тобі лише здохнути,падло.
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06.03.2022 16:10 Ответить
Путин предложил Макрону «активно поработать с киевскими властями с целью соблюдения ими норм международного гуманитарного права».
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06.03.2022 16:10 Ответить
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06.03.2022 16:12 Ответить
Сдохни тварь
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06.03.2022 16:12 Ответить
Пациент безнадежен. Родным и близким лучше приготовиться к неизбежному.
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06.03.2022 16:14 Ответить
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