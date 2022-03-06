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Путін до Ердогана: Зупинюся, коли Київ виконає вимоги РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін до Ердогана: Зупинюся, коли Київ виконає вимоги РФ

Президент РФ Володимир Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Ердогану, що готовий зупинити російські війська, лише коли Україна виконає вимоги Росії.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Путін твердить, що готовий до діалогу з владою України та закордонними партнерами.

"Разом з тим звернуто увагу на безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил та засобів. У зв'язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії", - йдеться у повідомленні.

Путін також заявив Ердогану, що його армія нібито діє за планом та бомбить лише воєнну інфраструктуру.

Ердоган передав Путіну слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися.

Дивіться: Зеленський потролив Путіна за змонтований ролик. ВIДЕО

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Психопат, був би мудрим політиком то підписав би якийсь договір про ніщо відїбався б від нас а своїм лохам вішав "об истарической ваенно-палитической пабеде". Мразь йде в пекло і всю раху за собою тягне, а тупі москалі вірять в ***** замість Бога. Навіть та Чіна, СєвКорея, Іран і то тільки ******* по великому рахунку - знають лінії,
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06.03.2022 15:44 Відповісти
putin ***** i CUNT putin CUNT
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06.03.2022 15:45 Відповісти
Чтоб ты сдох вместе со всей своей семьей и родом, Гитлер 21 века!!!!!!!
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06.03.2022 15:45 Відповісти
У нас показали эту тварь со стюардессами чай твари пьют эти дуры сидели как будто им кол в одно место засунули. Дурынд
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06.03.2022 15:45 Відповісти
Це відео змонтовано Кісєльовими-Скабєєаими. Типу пуйло не сидить в бункері і не ховається від людей.
На сповільненому відео видно,що мікрофон проходить крізь руку пуйла.

https://www.youtube.com/watch?v=AEdrWfgOAqs
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06.03.2022 15:51 Відповісти
АМІНЬ АМІНЬ АМІНЬ
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06.03.2022 15:45 Відповісти
ИЛ-96 специального летного отряда «Россия» летит из Петербурга в Вашингтон СРОЧНО В НОМЕР
Отдел международной информации и политики 16:43

Источники сообщают, что сегодня утром ИЛ-96 (бортовой номер RA-96019) вылетел из Санкт-Петербурга и взял курс на Вашингтон. Это самолет спецотряда, обслуживающий только высших лиц власти России.

Борт RA-96019 - флагманский самолет управления делами президента, и число пользователей, которым он может быть предоставлен, ограничивается буквально десятком человек.

Кто на его борту находится сейчас - информация совершенно секретная. И даже не стоит гадать. Но очевидно, что у пассажира, находящегося на этом борту, есть четкая инструкция: передать администрации США личное послание Владимира Путина.

То есть получить из Вашингтона ответ на вопрос, что делать с Украиной дальше: то ли уже остановить продвижение российской армии в обмен на отмены тотальных санкций, под которыми оказалась российская экономика, то ли продолжать военное наступление, не имеющее перспектив.

Вполне возможно, что в ближайшие часы нас ожидают сенсационные новости, haqqin.az внимательно отслеживает ситуацию.
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06.03.2022 15:45 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Geroyam Slava!
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06.03.2022 15:46 Відповісти
У Бога теж плани є на цього недофюрера. Ми дочекаємось!
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06.03.2022 15:46 Відповісти
putin = CUNT
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06.03.2022 15:46 Відповісти
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06.03.2022 15:47 Відповісти
"Ну-ну", подумал Эрдоган в ответ, кто тебе доктор.
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06.03.2022 15:47 Відповісти
Стереть с земли всю эту Рашк
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06.03.2022 15:47 Відповісти
ПАСАЖИР, ТО Х,ЙЛО! ДОКАЗ, ЩО НЕ ДВІЙНИК З ГЕНОМОМ
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06.03.2022 15:47 Відповісти
***** и русский корабль идите на ***
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06.03.2022 15:48 Відповісти
от зараза
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06.03.2022 15:49 Відповісти
где ***** спрятало свою кабаиху и ее личинок заморышей? разведка должна выяснить.. пусть ***** тоже оплакивает смерть своих детей и оплакивает войну в Украине!
есть же информация, пусть выкладывают в публичный доступ, надо выловить этих крысят, вот, что заставит ***** капитулировать, ему не жалко чужих детей, но крысят от кабаихи оно бережет..
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06.03.2022 15:51 Відповісти
Це відповідь на вимоги.
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06.03.2022 15:51 Відповісти
Для Ердогана як на мене це виглядає як образа. Не здивуюся якщо він здійснить певні кроки для ствердження своєї присутності в регіоні.
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06.03.2022 15:51 Відповісти
****** тобі в горлянку,а не Київ!Гори пеклі!
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06.03.2022 15:51 Відповісти
А тим часом, нато сситься від страху. Ми маленька Україна кажуть, самі зможемо захистится. І їм, нема сенсу втручатися бо буде війна, і що тоді? Виходить, це вони в нас будуть просити допомоги, бо їм ***** зробить пальчиком ноно.
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06.03.2022 15:51 Відповісти
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