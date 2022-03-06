Путін до Ердогана: Зупинюся, коли Київ виконає вимоги РФ
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Президент РФ Володимир Путін заявив президенту Туреччини Реджепу Ердогану, що готовий зупинити російські війська, лише коли Україна виконає вимоги Росії.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
Путін твердить, що готовий до діалогу з владою України та закордонними партнерами.
"Разом з тим звернуто увагу на безперспективність будь-яких спроб затягнути переговорний процес, що використовується українськими силовиками для перегрупування своїх сил та засобів. У зв'язку з цим підкреслено, що призупинення спецоперації можливе лише у разі припинення Києвом бойових дій та виконання добре відомих вимог Росії", - йдеться у повідомленні.
Путін також заявив Ердогану, що його армія нібито діє за планом та бомбить лише воєнну інфраструктуру.
Ердоган передав Путіну слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися.
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На сповільненому відео видно,що мікрофон проходить крізь руку пуйла.
https://www.youtube.com/watch?v=AEdrWfgOAqs
Отдел международной информации и политики 16:43
Источники сообщают, что сегодня утром ИЛ-96 (бортовой номер RA-96019) вылетел из Санкт-Петербурга и взял курс на Вашингтон. Это самолет спецотряда, обслуживающий только высших лиц власти России.
Борт RA-96019 - флагманский самолет управления делами президента, и число пользователей, которым он может быть предоставлен, ограничивается буквально десятком человек.
Кто на его борту находится сейчас - информация совершенно секретная. И даже не стоит гадать. Но очевидно, что у пассажира, находящегося на этом борту, есть четкая инструкция: передать администрации США личное послание Владимира Путина.
То есть получить из Вашингтона ответ на вопрос, что делать с Украиной дальше: то ли уже остановить продвижение российской армии в обмен на отмены тотальных санкций, под которыми оказалась российская экономика, то ли продолжать военное наступление, не имеющее перспектив.
Вполне возможно, что в ближайшие часы нас ожидают сенсационные новости, haqqin.az внимательно отслеживает ситуацию.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Geroyam Slava!
есть же информация, пусть выкладывают в публичный доступ, надо выловить этих крысят, вот, что заставит ***** капитулировать, ему не жалко чужих детей, но крысят от кабаихи оно бережет..