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Новости Война в Украине
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Новая Каховка (19) оккупация (2821) протест (2417)

Захватчики стреляют на акции против оккупации Украины в Новой Каховке. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Жители Новой Каховки вышли на акцию протеста против оккупации. Военные армии РФ разгоняют их выстрелами.

Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+14
ахуєть. стріляти по цивільним неприйнятно взагалі, робити це на камери - .. вата в головах, вата. були просто окупанти, тепер військові злочинці. остання закордонна поїздка москаликів, до речі.
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06.03.2022 16:42
+10
Без перейменування москви вже, мабуть, не обійдеться...
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06.03.2022 16:47
+7
З натовпу кидати коктейлі молотова - це наражати беззбройних людей на загибель. Їх треба кидати з укриття і відразу відходити на рубіж оборони, під захист барикад або руїн.
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06.03.2022 17:32
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Та хоч би якийсь коктейль молотова зробили.Який сенс з голими руками йти? Москалі по любому будуть стріляти.
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06.03.2022 16:41 Ответить
З натовпу кидати коктейлі молотова - це наражати беззбройних людей на загибель. Їх треба кидати з укриття і відразу відходити на рубіж оборони, під захист барикад або руїн.
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06.03.2022 17:32 Ответить
А ти скільки коктейлів "молотова" кинув на москалів "розумник".
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06.03.2022 16:59 Ответить
А при чому тут я? І так,я розумний.
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06.03.2022 17:01 Ответить
******. стріляти по цивільним неприйнятно взагалі, робити це на камери - .. вата в головах, вата. були просто окупанти, тепер військові злочинці. остання закордонна поїздка москаликів, до речі.
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06.03.2022 16:42 Ответить
Хто не роздав людям зброю - зрадник
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06.03.2022 16:42 Ответить
Без перейменування москви вже, мабуть, не обійдеться...
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06.03.2022 16:47 Ответить
Предлагаю болотожабоград.
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06.03.2022 16:53 Ответить
Новий Гостомель наприклад. Хай вже вчаться вимовляти
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06.03.2022 16:53 Ответить
кацапы это трусливые ,гнойные ********* ,МОЧИТЬ их и ВСЁ !
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06.03.2022 16:48 Ответить
русофашисти в своїх звірствах вже перевершують садистів всіх мастей і національностей
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06.03.2022 16:53 Ответить
Украинцы проводят мирные митинги против кацапской оккупации. Тогда как в 2014 году в Донецкой и Луганской областях гражданских оккупанты выставляли впереди себя.
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06.03.2022 16:56 Ответить
вот бы само застрелилось
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06.03.2022 17:08 Ответить
Моя родственница всегда плачет когда видит такие видео. Правду говоря у меня тоже глаза слегка сыреют.
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06.03.2022 17:09 Ответить
В список тех кого в плен не брать вместе с кадыровцами, летчиками и ракетчиками/артиллеристам нужно обязательно включить палачей из росгвардии, которые шли с заготовленными для "освобожденных" украинцев автозаками.
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06.03.2022 18:19 Ответить
 
 