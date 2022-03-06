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Захватчики стреляют на акции против оккупации Украины в Новой Каховке. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жители Новой Каховки вышли на акцию протеста против оккупации. Военные армии РФ разгоняют их выстрелами.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
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