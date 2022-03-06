Кабмин определил порядок обеспечения сбора тел погибших оккупантов
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Кабинет Министров определился, что делать с телами оккупантов.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 5 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Отмечается, что постановление принято, в частности, для недопущения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации и возникновения опасных инфекционных заболеваний на территории Украины, вызванных наличием на территориях ведения военных действий непохороненных тел (останков) погибших.
Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел.
Военные администрации обеспечивают создание соответствующих специальных групп в составе представителей сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций ( с согласия), волонтеров (с согласия) и других.
Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии специализированного транспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" с целью обеспечения безопасности персонала специальных групп.
Отмечается, что при осуществлении сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процессов осуществления указанных мер с целью дальнейшего информирования реальных последствий военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.
Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местонахождении тел создается специальный колл-центр при Национальной полиции.
Отмечается, что тела перевозятся в морги, в случае невозможности – в другое определенное место отдельного хранения и в дальнейшем перевозятся в определенное место сбора и хранения и помещаются в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе и/или прицепы-авторефрижераторы.
После накопления тел в моргах или пунктах сбора, обеспечивается их доставка в единый центр, из которого будет производиться их дальнейшая транспортировка с конечным пунктом назначения в Российскую Федерацию.
Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций (объединений) только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, которые проводятся не более 15 дней.
Неопознанные, неустановленные, неидентифицируемые тела (останки) погибших остаются на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления лиц погибших.
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Видно руки видно ноги видно роги
Прикопали маскаля біля туї
видно видно руки видно ... паспорт
НА%УЙ. Переорати трактором і посіяти соняшник. А масло продати у Африку. Уся шана.
І взагалі експортувати в Мордор нема сенсу, людожери можуть їсти лише мертвечину.
это должно быть во всех учебниках мирa..
это надо распространять во всем мире, что мало того, что кабаев убивает украинцев, оно проводит надругательство над телами солдат, присланных им на убой..
свозили трупы животных пересыпали известкой насыпали холмик
и через лет пять ровное поле,иначе эта зараза начнут разлазится по нашей
земле,а так будет чистота и порядядок.