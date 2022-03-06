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Кабмин определил порядок обеспечения сбора тел погибших оккупантов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Кабмин определил порядок обеспечения сбора тел погибших оккупантов

Кабинет Министров определился, что делать с телами оккупантов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 5 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Отмечается, что постановление принято, в частности, для недопущения ухудшения санитарно-эпидемической ситуации и возникновения опасных инфекционных заболеваний на территории Украины, вызванных наличием на территориях ведения военных действий непохороненных тел (останков) погибших.

Согласно постановлению, военные администрации вместе с органами местного самоуправления организуют обеспечение сбора тел.

Военные администрации обеспечивают создание соответствующих специальных групп в составе представителей сил территориальной обороны Вооруженных Сил, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, бюро судебно-медицинской экспертизы (по согласию), следственных правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений (по согласию), общественных организаций ( с согласия), волонтеров (с согласия) и других.

Специальные группы обязательно снабжаются патологоанатомическими мешками для сбора и перевозки тел, гигиеническими средствами и обмундированием и средствами фотофиксации, специализированным транспортом для перевозки тел. При отсутствии специализированного транспорта используется имеющийся транспорт с условными внешними отметками "красный крест на белом фоне" с целью обеспечения безопасности персонала специальных групп.

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Отмечается, что при осуществлении сбора тел по возможности привлекаются журналисты для видео- и фотосъемки процессов осуществления указанных мер с целью дальнейшего информирования реальных последствий военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины.

Для получения оперативной информации от Вооруженных сил и правоохранителей о местонахождении тел создается специальный колл-центр при Национальной полиции.

Отмечается, что тела перевозятся в морги, в случае невозможности – в другое определенное место отдельного хранения и в дальнейшем перевозятся в определенное место сбора и хранения и помещаются в специальные рефрижераторы на железнодорожной базе и/или прицепы-авторефрижераторы.

После накопления тел в моргах или пунктах сбора, обеспечивается их доставка в единый центр, из которого будет производиться их дальнейшая транспортировка с конечным пунктом назначения в Российскую Федерацию.

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Передача тел на территорию РФ и временно оккупированную территорию Украины осуществляется при участии и содействии представителей международных организаций (объединений) только после окончательного установления, опознания, идентификации лиц погибших, которые проводятся не более 15 дней.

Неопознанные, неустановленные, неидентифицируемые тела (останки) погибших остаются на хранении в рефрижераторах в пунктах их сбора до момента установления лиц погибших.

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Топ комментарии
+31
думаю шо рашка этот гуманизм не оценит.... она еще обстреляет и спалит их, разом с нашими рефрижераторами, чтоб скрыть следы своих преступлений.... ихтамнеты без роду-племени...
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06.03.2022 18:00
+20
Закапывать вдоль дороги в форме буквы Z.
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06.03.2022 17:58
+19
Ту сволоту маємо зберігати? Є цивілізований процес: присвоюється номер, одна копія - в мішок з тим падлом, друга - на пробірку із зразком тої падалі. Мішок закопується, номер вказується, локація нотується. Хто хоче - за додаткову оплату розгрібає спільну могилу, забирає мішок, прибирає після себе і йде з тим лайном геть.
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06.03.2022 18:03
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Вкрай потрібний закон.
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06.03.2022 17:56 Ответить
Прикопали маскаля край дороги
Видно руки видно ноги видно роги

Прикопали маскаля біля туї
видно видно руки видно ... паспорт
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06.03.2022 17:57 Ответить
на компост !
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06.03.2022 18:39 Ответить
ЭТО говно?
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06.03.2022 19:07 Ответить
Закапывать вдоль дороги в форме буквы Z.
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06.03.2022 17:58 Ответить
Та сгрести их в яму и известью присыпать
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06.03.2022 17:58 Ответить
Тільки хотів написати, не вспів.
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06.03.2022 18:21 Ответить
Только так,ибо рашка официально отказалась принимать свои отходы назад.
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06.03.2022 18:37 Ответить
Нащо їх збирати, якщо їх командирам та рідним пофіг??? прикопувати на полях - буряки будуть краще родити...
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06.03.2022 17:59 Ответить
думаю шо рашка этот гуманизм не оценит.... она еще обстреляет и спалит их, разом с нашими рефрижераторами, чтоб скрыть следы своих преступлений.... ихтамнеты без роду-племени...
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06.03.2022 18:00 Ответить
Ти прямо "з язика зняв"!!!
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06.03.2022 18:02 Ответить
Думаю, что рашка как можно шире розповсюдить эту информацию, только вместо своих трупаков все перекрутит и напишет что речь идет о телах наших воинов. Зная их подлость, нафига давать такую информацию?
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06.03.2022 19:24 Ответить
Ту сволоту маємо зберігати? Є цивілізований процес: присвоюється номер, одна копія - в мішок з тим падлом, друга - на пробірку із зразком тої падалі. Мішок закопується, номер вказується, локація нотується. Хто хоче - за додаткову оплату розгрібає спільну могилу, забирає мішок, прибирає після себе і йде з тим лайном геть.
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06.03.2022 18:03 Ответить
До речі, буряки на тому не ростуть.
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06.03.2022 18:04 Ответить
Вже писав, але повторю свою думку. Після відновлення територіальної цілісності перепоховати всіх рівномірно вздовж кордону на нашій території біля кожного пункту пропуску з рашкою на видному місті. Поховати по людські, по християнські. І встановити величезний обеліск з нагадуванням, скільки, коли і чому загинули окупанти. Щоб приїжджали, поминали і не забували, що хто з мечем прийде, так тут і буде похований. Плюс буде постійне нагадування русотутистам на віки, щоб раптом знову моча в голову не била.
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06.03.2022 18:06 Ответить
Выкинуть за поребрик, пусть там поминают, нечего здесь мусор разводить
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06.03.2022 18:10 Ответить
Шоб ті ***** туди паломництво влаштовували і розповідали про "подвіг безимянного солдата"???

НА%УЙ. Переорати трактором і посіяти соняшник. А масло продати у Африку. Уся шана.
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06.03.2022 18:15 Ответить
Рассист шоле? Шо тебе сделали добрые туземцы африканских городов. Исключительно импорт в рф для голодающего населения от щедрых украинцев - масло подсолнечное "Душа москаля"
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06.03.2022 18:21 Ответить
Экспорт, пардон
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06.03.2022 18:22 Ответить
У тих тварюк нема душі. Краще "срака москаля"

І взагалі експортувати в Мордор нема сенсу, людожери можуть їсти лише мертвечину.
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06.03.2022 18:26 Ответить
Повезло тем кто испарился сразу
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06.03.2022 18:09 Ответить
Катапульту збудувати та взад відправнику шмаляти!
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06.03.2022 18:09 Ответить
Сжечь всех жмуров напалмом, и всего делов-то. Раньше ***** говорило - ихтамнет, теперь мы можем ответить - их тут нет.
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06.03.2022 18:13 Ответить
Нафига их хранить? Подсчитали и написали, сколько и в какой яме закопали.
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06.03.2022 18:15 Ответить
Звозити під храми РПЦ
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06.03.2022 18:16 Ответить
Залишайтеся людьми! В цьому наша сила. І лише людям буде допомагати Бог!
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06.03.2022 18:17 Ответить
Придурок ти! До нелюдів не може бути людського відношення.
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06.03.2022 18:23 Ответить
надо массово привлекать международные организации, красный крест, это ещё одна статья в преступлениях рф и кабаева против человечества..
это должно быть во всех учебниках мирa..
это надо распространять во всем мире, что мало того, что кабаев убивает украинцев, оно проводит надругательство над телами солдат, присланных им на убой..
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06.03.2022 18:23 Ответить
Можна легко зібрати на москві мітинг у 11000 голів із ватяних москальських матрьон, пообіцявши відправку решток відразу після мітингу.
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06.03.2022 18:25 Ответить
Собирать их надо,помню пацаном недалеко был скотомогильник,
свозили трупы животных пересыпали известкой насыпали холмик
и через лет пять ровное поле,иначе эта зараза начнут разлазится по нашей
земле,а так будет чистота и порядядок.
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06.03.2022 18:28 Ответить
На фото - Супермен не долетел.
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06.03.2022 18:30 Ответить
Бессмысленное занятие и трата ресурсов!!!
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06.03.2022 18:40 Ответить
привлечь пленых свинособак к сбору своего мусора и закапыванию в отведеных местах
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06.03.2022 19:06 Ответить
Фу, ***... С 8 марта, раша - мамаша.
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06.03.2022 19:10 Ответить
"Братні могили" росіян на нашій землі не припустимі.це претендент для нового вторгнення у майбутньому. Згадайте тезу "ето наша земля, мы за нее кровь проливали".золдостанов на мотоциклах з прапорами буде об'їзди робити.нам цьго не треба,хай за поребриком їздять.
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06.03.2022 19:28 Ответить
 
 