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Кабмін визначив порядок забезпечення збору тіл загиблих окупантів

Новини Цензор.НЕТ Події

Кабмін визначив порядок забезпечення збору тіл загиблих окупантів

Кабінет Міністрів визначився, що робити з тілами окупантів.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 5 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Зазначається, що постанову ухвалено, зокрема, для недопущення погіршення санітарно-епідемічної ситуації та виникнення небезпечних інфекційних захворювань на території України, спричинених наявністю на територіях ведення військових дій непохованих тіл (останків) загиблих.

Згідно з постановою, військові адміністрації разом з органами місцевого самоврядування організовують забезпечення збору тіл.

Військові адміністрації забезпечують утворення відповідних спеціальних груп у складі представників сил територіальної оборони Збройних Сил, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, бюро судово-медичної експертизи (за згодою), слідчих правоохоронних органів, громадських та релігійних об’єднань (за згодою), громадських організацій (за згодою), волонтерів (за згодою) та інших.

Спеціальні групи обов’язково забезпечуються патолого-анатомічними мішками для збору та перевезення тіл, гігієнічними засобами і обмундируванням та засобами фотофіксації, спеціалізованим транспортом для перевезення тіл. У разі відсутності спеціалізованого транспорту використовується наявний транспорт з умовними зовнішніми позначками "червоний хрест на білому фоні" з метою гарантування безпеки персоналу спеціальних груп.

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Зазначається, що під час здійснення збору тіл за можливості залучаються журналісти для відео- та фотозйомки процесів здійснення зазначених заходів з метою подальшого інформування про реальні наслідки військового вторгнення Російської Федерації на територію України.

Для отримання оперативної інформації від Збройних сил та правоохоронців про місця розташування тіл утворюється спеціальний кол-центр при Національній поліції.

Зазначається, що тіла перевозяться до моргів, у разі неможливості – до іншого визначеного місця окремого зберігання та в подальшому перевозяться у визначене місце збору та зберігання і поміщаються до спеціальних рефрижераторів на залізничній базі та/або причепів-авторефрижераторів.

Після накопичення тіл у моргах або пунктах збору забезпечується їхня доставка до єдиного центру, з якого буде здійснюватися їхнє подальше транспортування з кінцевим пунктом призначення Російська Федерація.

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Передача тіл на територію РФ та тимчасово окуповану територію України здійснюється за участю та сприяння представників міжнародних організацій (об’єднань) лише після остаточного встановлення, впізнання, ідентифікації осіб загиблих, які проводяться не більш як 15 днів.

Невпізнані, невстановлені, неідентифіковані тіла (останки) загиблих залишаються на зберіганні у рефрижераторах у пунктах їхнього збору до моменту встановлення осіб загиблих.

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Топ коментарі
+33
думаю шо рашка этот гуманизм не оценит.... она еще обстреляет и спалит их, разом с нашими рефрижераторами, чтоб скрыть следы своих преступлений.... ихтамнеты без роду-племени...
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06.03.2022 18:00
+20
Закапывать вдоль дороги в форме буквы Z.
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06.03.2022 17:58
+20
Ту сволоту маємо зберігати? Є цивілізований процес: присвоюється номер, одна копія - в мішок з тим падлом, друга - на пробірку із зразком тої падалі. Мішок закопується, номер вказується, локація нотується. Хто хоче - за додаткову оплату розгрібає спільну могилу, забирає мішок, прибирає після себе і йде з тим лайном геть.
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06.03.2022 18:03
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Вкрай потрібний закон.
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06.03.2022 17:56 Відповісти
Прикопали маскаля край дороги
Видно руки видно ноги видно роги

Прикопали маскаля біля туї
видно видно руки видно ... паспорт
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06.03.2022 17:57 Відповісти
на компост !
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06.03.2022 18:39 Відповісти
ЭТО говно?
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06.03.2022 19:07 Відповісти
Закапывать вдоль дороги в форме буквы Z.
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06.03.2022 17:58 Відповісти
Та сгрести их в яму и известью присыпать
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06.03.2022 17:58 Відповісти
Тільки хотів написати, не вспів.
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06.03.2022 18:21 Відповісти
Только так,ибо рашка официально отказалась принимать свои отходы назад.
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06.03.2022 18:37 Відповісти
Нащо їх збирати, якщо їх командирам та рідним пофіг??? прикопувати на полях - буряки будуть краще родити...
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06.03.2022 17:59 Відповісти
думаю шо рашка этот гуманизм не оценит.... она еще обстреляет и спалит их, разом с нашими рефрижераторами, чтоб скрыть следы своих преступлений.... ихтамнеты без роду-племени...
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06.03.2022 18:00 Відповісти
Ти прямо "з язика зняв"!!!
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06.03.2022 18:02 Відповісти
Думаю, что рашка как можно шире розповсюдить эту информацию, только вместо своих трупаков все перекрутит и напишет что речь идет о телах наших воинов. Зная их подлость, нафига давать такую информацию?
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06.03.2022 19:24 Відповісти
Ту сволоту маємо зберігати? Є цивілізований процес: присвоюється номер, одна копія - в мішок з тим падлом, друга - на пробірку із зразком тої падалі. Мішок закопується, номер вказується, локація нотується. Хто хоче - за додаткову оплату розгрібає спільну могилу, забирає мішок, прибирає після себе і йде з тим лайном геть.
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06.03.2022 18:03 Відповісти
До речі, буряки на тому не ростуть.
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06.03.2022 18:04 Відповісти
Вже писав, але повторю свою думку. Після відновлення територіальної цілісності перепоховати всіх рівномірно вздовж кордону на нашій території біля кожного пункту пропуску з рашкою на видному місті. Поховати по людські, по християнські. І встановити величезний обеліск з нагадуванням, скільки, коли і чому загинули окупанти. Щоб приїжджали, поминали і не забували, що хто з мечем прийде, так тут і буде похований. Плюс буде постійне нагадування русотутистам на віки, щоб раптом знову моча в голову не била.
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06.03.2022 18:06 Відповісти
Выкинуть за поребрик, пусть там поминают, нечего здесь мусор разводить
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06.03.2022 18:10 Відповісти
Шоб ті ***** туди паломництво влаштовували і розповідали про "подвіг безимянного солдата"???

НА%УЙ. Переорати трактором і посіяти соняшник. А масло продати у Африку. Уся шана.
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06.03.2022 18:15 Відповісти
Рассист шоле? Шо тебе сделали добрые туземцы африканских городов. Исключительно импорт в рф для голодающего населения от щедрых украинцев - масло подсолнечное "Душа москаля"
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06.03.2022 18:21 Відповісти
Экспорт, пардон
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06.03.2022 18:22 Відповісти
У тих тварюк нема душі. Краще "срака москаля"

І взагалі експортувати в Мордор нема сенсу, людожери можуть їсти лише мертвечину.
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06.03.2022 18:26 Відповісти
Повезло тем кто испарился сразу
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06.03.2022 18:09 Відповісти
Катапульту збудувати та взад відправнику шмаляти!
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06.03.2022 18:09 Відповісти
Сжечь всех жмуров напалмом, и всего делов-то. Раньше ***** говорило - ихтамнет, теперь мы можем ответить - их тут нет.
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06.03.2022 18:13 Відповісти
Нафига их хранить? Подсчитали и написали, сколько и в какой яме закопали.
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06.03.2022 18:15 Відповісти
Звозити під храми РПЦ
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06.03.2022 18:16 Відповісти
Залишайтеся людьми! В цьому наша сила. І лише людям буде допомагати Бог!
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06.03.2022 18:17 Відповісти
Придурок ти! До нелюдів не може бути людського відношення.
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06.03.2022 18:23 Відповісти
надо массово привлекать международные организации, красный крест, это ещё одна статья в преступлениях рф и кабаева против человечества..
это должно быть во всех учебниках мирa..
это надо распространять во всем мире, что мало того, что кабаев убивает украинцев, оно проводит надругательство над телами солдат, присланных им на убой..
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06.03.2022 18:23 Відповісти
Можна легко зібрати на москві мітинг у 11000 голів із ватяних москальських матрьон, пообіцявши відправку решток відразу після мітингу.
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06.03.2022 18:25 Відповісти
Собирать их надо,помню пацаном недалеко был скотомогильник,
свозили трупы животных пересыпали известкой насыпали холмик
и через лет пять ровное поле,иначе эта зараза начнут разлазится по нашей
земле,а так будет чистота и порядядок.
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06.03.2022 18:28 Відповісти
На фото - Супермен не долетел.
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06.03.2022 18:30 Відповісти
Бессмысленное занятие и трата ресурсов!!!
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06.03.2022 18:40 Відповісти
привлечь пленых свинособак к сбору своего мусора и закапыванию в отведеных местах
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06.03.2022 19:06 Відповісти
Фу, ***... С 8 марта, раша - мамаша.
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06.03.2022 19:10 Відповісти
"Братні могили" росіян на нашій землі не припустимі.це претендент для нового вторгнення у майбутньому. Згадайте тезу "ето наша земля, мы за нее кровь проливали".золдостанов на мотоциклах з прапорами буде об'їзди робити.нам цьго не треба,хай за поребриком їздять.
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06.03.2022 19:28 Відповісти
У яму їх і бульдозером загорнути. А на кілку закріпити фото Кірілла Гундяя.
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06.03.2022 19:50 Відповісти
 
 