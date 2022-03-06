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НАТО (3080) самолет (1060) США (9352) Блинкен (405)

США дали странам НАТО "зеленый свет" на поставку Украине истребителей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США дали странам НАТО "зеленый свет" на поставку Украине истребителей

США дали разрешение странам-членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в прямом эфире американской новостной программы "Face the Nation", передает Цензор.НЕТ.

"Это получает зеленый свет", - ответил Блинкен, когда его спросили, может ли польское правительство, являющееся членом НАТО, отправить в Украину истребители.

"На самом деле, мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать, чтобы восполнить их потребности, если они действительно решат предоставить эти истребители украинцам. Что мы можем сделать? Как мы можем помочь сделать так, чтобы они получили чем заменить самолеты, которые они передают украинцам?" - сказал Блинкен.

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Топ комментарии
+129
Это КРУТАЯ новость ,но раньше времени не радуемся и держим кулаки !
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06.03.2022 19:05
+67
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06.03.2022 19:06
+47
Слава Богу
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06.03.2022 19:05
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Руководитель Николаевской ОГА сегодня в своём блоге сказал, что на Юге Украины (где-то между Николаевом и Одессой) русское ПВО завалило два наших самолёта . . .
Так что там просим, здесь теряем . . . Гордимся, что сбили 3 русских самолёта, но у них их сотни, а у нас мало и мы 2 потеряли за день.

Ну, понятно, что это не повод не брать у Польши новые самолёты - летать на чём-то надо и дальше воевать надо. Но может быть нашим военным обратить внимание на русское ПВО и поутюжить его Байрактарами в первую очередь ? Не танки взрывать приоритетно, а сначала ПВО, чтобы не мешало летать нашей авиации ?

Я не спец, конечно, просто предположение делаю . . .
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06.03.2022 19:26 Ответить
Во сне сбили. Хватит фейки постить. Рашкинские пво... не смеши
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06.03.2022 19:28 Ответить
2оих сбили. Мэр Николанва подтвердил(
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06.03.2022 19:48 Ответить
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06.03.2022 19:43 Ответить
У Вас в тексті кульгає логіка - не брати літаки, тому що їх збиває ворог...
А за пораду гатить в першу чергу по ППО Вас можна в Генштаб брати, бо там же, як Ви думаєте, цього не розуміють
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06.03.2022 19:52 Ответить
Володимир Логойда
ХАРОШ БУХАТЬ !!!!!!
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06.03.2022 19:30 Ответить
Добре. Чекаємо. Тримаємось. Продовжуємо знищувати кацапів тим що є
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06.03.2022 19:31 Ответить
Хотілось би вірити, але хир там... вже було.. загуло, так буде і зараз.
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06.03.2022 19:31 Ответить
а системи пво патріот? вони теж в польщі є.
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06.03.2022 19:35 Ответить
[email protected]
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06.03.2022 19:37 Ответить
НАМ ТРЕБА АМЕРИКАНСЬКІ ПЕТРІОТ - ЦЕ ІДЕАЛЬНИЙ ВАРІАНТ ЗНИЩУВАТИ КАЦАПСЬКУ ПОГАНЬ

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06.03.2022 19:40 Ответить
проблема в том, что наши солдаты ВСУ не умеют с ним работать! а солдаты НАТО не будут воевать с РФ на нашей территории
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06.03.2022 19:51 Ответить
Багато ветеранів. Або просто звільнився чи у відпустку і в Україну. Петріотом крити раха
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06.03.2022 19:59 Ответить
В українскі сільмаги надійшли новинки.
Американський реманент під назвою "Петріот".
1 штука в одні руки, бо на всіх не вистачить.
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06.03.2022 20:08 Ответить
Всі закони можна, якщо треба, обійти. Можна просто послати вояк волонтерів які знаються на Петріот, так само як іноземний легіон, який частково вже воює в Україні
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06.03.2022 20:04 Ответить
можливо нам потрібно пофарбувати всі наші літаки знизу в жовто-сині кольори (і вертольоти). щоб ми бачили, де наші літаки , де ворожі. і вкожному місті вооружити по пару чоловік стінгерами. і хай сидять на балконах, дивляться за небом, при появлянні ворожа літака - збивають. але, в основному, бомбування проходять вночі. вночі це не допоможе.
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06.03.2022 19:40 Ответить
У Стингеров нет никаких проблем с темнотой.
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06.03.2022 20:00 Ответить
Дебіл, при чому тут Стінгери? Людина каже про те, як відрізнити український літак від фашитського
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06.03.2022 20:06 Ответить
Ти просто трішки перехвилювався чи на кацапію працюєш ?
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06.03.2022 20:02 Ответить
Ще один! Вночі ти теж це будеш бачити??
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06.03.2022 20:08 Ответить
Є багато графіки як наші відрізнити





плюс, деякі моделі є тільки в орків
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06.03.2022 20:03 Ответить
ברוך השם Слава Богу , Он услышал наши молитвы Теперь русне и ***** *****
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06.03.2022 19:50 Ответить
Ну як пізда ......такий маленький піздюнчик .... до великої розкішниці іще потрібно протриматися.
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06.03.2022 20:04 Ответить
Давайте сюди Залізний Купол. Будемо вдячні посмертно...
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06.03.2022 20:09 Ответить
США Дякую за підтримку ! Смерть московським окупантам! путін *****.
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06.03.2022 19:56 Ответить
якщо вони насправді вирішать надати ці винищувачі українцям
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06.03.2022 19:59 Ответить
Цензор, не распространяйте фейки! Никто еще ничего не дает. И неизвестно, когда даст, и даст ли вообще. Нам пока нужно рассчитывать на свои силы, на ту помощь, которая нам уже предоставляется и на мастерство и мужество наших вооруженных сил.
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06.03.2022 20:01 Ответить
Дякую за підтримку!!!
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06.03.2022 20:03 Ответить
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