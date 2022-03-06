США дали странам НАТО "зеленый свет" на поставку Украине истребителей
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США дали разрешение странам-членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители.
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в прямом эфире американской новостной программы "Face the Nation", передает Цензор.НЕТ.
"Это получает зеленый свет", - ответил Блинкен, когда его спросили, может ли польское правительство, являющееся членом НАТО, отправить в Украину истребители.
"На самом деле, мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать, чтобы восполнить их потребности, если они действительно решат предоставить эти истребители украинцам. Что мы можем сделать? Как мы можем помочь сделать так, чтобы они получили чем заменить самолеты, которые они передают украинцам?" - сказал Блинкен.
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Так что там просим, здесь теряем . . . Гордимся, что сбили 3 русских самолёта, но у них их сотни, а у нас мало и мы 2 потеряли за день.
Ну, понятно, что это не повод не брать у Польши новые самолёты - летать на чём-то надо и дальше воевать надо. Но может быть нашим военным обратить внимание на русское ПВО и поутюжить его Байрактарами в первую очередь ? Не танки взрывать приоритетно, а сначала ПВО, чтобы не мешало летать нашей авиации ?
Я не спец, конечно, просто предположение делаю . . .
А за пораду гатить в першу чергу по ППО Вас можна в Генштаб брати, бо там же, як Ви думаєте, цього не розуміють
ХАРОШ БУХАТЬ !!!!!!
Американський реманент під назвою "Петріот".
1 штука в одні руки, бо на всіх не вистачить.
плюс, деякі моделі є тільки в орків