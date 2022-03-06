США дали странам НАТО "зеленый свет" на поставку Украине истребителей

США дали разрешение странам-членам НАТО, если они решат предоставить Украине истребители.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил в прямом эфире американской новостной программы "Face the Nation", передает Цензор.НЕТ.

"Это получает зеленый свет", - ответил Блинкен, когда его спросили, может ли польское правительство, являющееся членом НАТО, отправить в Украину истребители.

"На самом деле, мы сейчас говорим с нашими польскими друзьями о том, что мы могли бы сделать, чтобы восполнить их потребности, если они действительно решат предоставить эти истребители украинцам. Что мы можем сделать? Как мы можем помочь сделать так, чтобы они получили чем заменить самолеты, которые они передают украинцам?" - сказал Блинкен.